Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

48' Стейн Сем получил желтую карточку от судьи

47' Brian De Keersmaecker выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Удар от ворот произведет Твенте

45' Роскен Рубен не смог попасть в створ ударом издали

45' Brian De Keersmaecker навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Брюнс Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Брюнс Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Вехмейер Лассе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Brian De Keersmaecker из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

42' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Бультман Стив получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Бультман Стив на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Удар от ворот произведет Хераклес

39' Стейн Сем не смог попасть в створ ударом издали

38' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Виекхофф Яннес пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем

35' Матиас Кьело успешно блокирует удар.

34' Удар от ворот произведет Хераклес

34' Стейн Сем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Г О О О О Л - Стейн Сем забивает с правой ноги!

32' Сампстед Альфонс из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Хераклес

26' Садилек Михал навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Стейн Сем пробил со штрафного прямо в стенку

24' Проппер Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Матиас Кьело совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

21' Безумный фол. Матиас Кьело грубо играет против соперника. Пострадал Роскен Рубен

21' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Хераклес

20' Матиас Кьело не смог попасть в створ ударом издали

19' Брюнс Томас получил желтую карточку от судьи

19' Роскен Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Уахим Анас наказан за толчок Матиас Кьело

15' Матч возобновлен

15' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

14' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

13' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Виекхофф Яннес плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

11' Г О О О О Л - Даан Ротс забивает с левой ноги!

11' Манфред Угалде создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Уахим Анас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Brian De Keersmaecker успешно блокирует удар.

6' Садилек Михал из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Садилек Михал навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Brian De Keersmaecker успешно блокирует удар.

5' Ван Берген Митчелл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Манфред Угалде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Хераклес

3' Стейн Сем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Хераклес начинает с центра поля

1' Судья начинает матч