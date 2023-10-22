Тур: 9. Стадион: Erve Asito. Зрители: 12080 Главный судья: Ван Букель Пол
0'
0:1
11' ГолДаан Ротс
19' Желтая карточкаБрюнс Томас
21' Желтая карточкаКьёлё Матиас
0:2
32' ГолСтейн Сем
45' Желтая карточкаСтейн Сем
59' Желтая карточкаСадилек Михал
69' Желтая карточкаЭйтинг Карел
1:2
69' ГолЭнгельс Марио
Ход матча
11'
0:1
19'
21'
32'
0:2
45'
59'
69'
69'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
165 Количество передач 272
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Роскен
Рубен
17
Брюнс
Томас
10
Уахим
Анас
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Полузащитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Уахим АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ялвинг РобинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ламмерс Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Карссис СэмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хераклес
Твенте
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
30%
80%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
27 матчей
14.8%
25.9%
59.3%
4 победы 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
11.1%
48.1%
40.8%
3 победы 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
7.4%
48.1%
44.5%
2 победы 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1
0.86
Среднее время на гол
90
105
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
2.29
1.69
Среднее время на гол
39
53
Всего голов
45
34
Голов в среднем за матч
1.67
1.26
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
Среднее время на гол
54
71
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ханссон Эмиль
|4 (1)
|0.44
|Энгельс Марио
|2
|0.22
|Уахим Анас
|2
|0.22
|Хоогма Джастин
|1
|0.11
|Де Кеерсмакер Брайан
|1
|0.11
|Лимбомбе Брайан
|1
|0.11
|Санкох Мохамед
|1
|0.11
|Нанкиши Абденего
|1
|0.11
|Брюнс Томас
|0
|0
|Бакбоорд Навайо
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|5
|0.56
|Ван Волфсвинкель Рикки
|4
|0.44
|Даан Ротс
|2
|0.22
|Влап Михел
|2
|0.22
|Манфред Угалде
|1
|0.11
|Юнювар Наджи
|1
|0.11
|Садилек Михал
|1
|0.11
|Проппер Робин
|1
|0.11
|Регер Юри
|1
|0.11
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнс Томас
|4
|0
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Энгельс Марио
|2
|0
|Уахим Анас
|2
|0
|Де Кеерсмакер Брайан
|2
|0
|Вейинович Марко
|1
|0
|Лимбомбе Брайан
|1
|0
|Ханссон Эмиль
|1
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
|Бакбоорд Навайо
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Михал
|3
|0
|Кьёлё Матиас
|2
|0
|Меес Хилгерс
|2
|0
|Даан Ротс
|2
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|Уннерсталл Ларс
|1
|0
|Проппер Робин
|1
|0
|Влап Михел
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Регер Юри
|1
|0
Результаты матчей
Хераклес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Твенте
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
0
Хераклес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Твенте
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
3
7
Хераклес
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Твенте
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
9
9
0 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
4
44%
1
11%
61-75
3
33%
4
44%
76-90
Пропущено
5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
11
3
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
1
33%
76-90
Забито
13
16
1 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
5
38%
2
13%
46-60
4
31%
2
13%
61-75
3
23%
6
38%
76-90
Пропущено
16
5
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
2
40%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
1
20%
61-75
4
25%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Шальке 04 - Хераклес 4:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1
Волендам - Хераклес 2:2 Хераклес - Утрехт 1:3 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 Аякс - Хераклес 4:1 Хераклес - Волендам 1:3 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Хераклес - Эммен 1:0 Камбюр - Хераклес 4:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 4:2 Алмелосе Селекти - Хераклес 1:5 Хераклес - Аякс-2 2:0 НАК Бреда - Хераклес 0:3 Дордрехт - Хераклес 1:3 Хераклес - ПСВ-2 3:0 Хелмонд Спорт - Хераклес 0:1
Твенте
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 1:0 Твенте - Витесс 1:0
Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Херенвен 4:0
Результаты матчей
Хераклес
Твенте
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
3:1
2 раза 50%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Хераклес
Твенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
44
53
17
44
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|30 - 3
|27
|2.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 4
|25
|3.
|2:1 Заявка
|9
|8
|0
|1
|19 - 5
|24
|4.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|35 - 6
|23
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 15
|13
|6.
|1:3 Заявка
|9
|3
|4
|2
|15 - 14
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|8.
|1:2 Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 19
|11
|9.
|3:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 15
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 18
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 16
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 17
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 15
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 21
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 20
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|14 - 21
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|5.
|2:1 Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|6.
|1:2 Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 11
|6
|10.
|1:3 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|3:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 10
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 12
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|2:1 Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|16 - 3
|10
|5.
|1:3 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|3:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|9 - 11
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|15.
|1:2 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|13 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (5)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|5 (2)
|Твенте
|Стейн Сем
|5 (1)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Хераклес
|Брюнс Томас
|4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|4
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 2