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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 12080 Главный судья: Ван Букель Пол
Хераклес
1:2
Второй тайм: 79'
Твенте
0'
0:1
11' Гол
Даан Ротс
19' Желтая карточка
Брюнс Томас
21' Желтая карточка
Кьёлё Матиас
0:2
32' Гол
Стейн Сем
45' Желтая карточка
Стейн Сем
59' Желтая карточка
Садилек Михал
69' Желтая карточка
Эйтинг Карел
1:2
69' Гол
Энгельс Марио

Ход матча

11'
0:1
Даан Ротс
(Манфред Угалде)
19'
Брюнс Томас
 
21'
 
Кьёлё Матиас
32'
0:2
Стейн Сем
(Сампстед Альфонс)
45'
 
Стейн Сем
46'
Энгельс Марио
Санкох Мохамед
 
46'
Нанкиши Абденего
Вехмейер Лассе
 
59'
 
Садилек Михал
61'
 
Эйтинг Карел
Кьёлё Матиас
62'
 
Эль-Идрис Юнус Та
Ван Берген Митчелл
69'
 
Эйтинг Карел
69'
Энгельс Марио
(Хоогма Джастин)
1:2
78'
 
Смал Гийс
Даан Ротс
78'
 
Бесселинк Гийс
Стейн Сем
78'
 
Ван Волфсвинкель Рикки
Регер Юри

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 165 Количество передач 272
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хераклес
Ничья
Твенте
36.00
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7.70
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1.16
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Все Коэффициенты
1
Браувер
Микаэль
3
Виекхофф
Яннес
35
Бультман
Стив
21
Хоогма
Джастин
12
Роскен
Рубен
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
17
Брюнс
Томас
39
Вехмейер
Лассе
10
Уахим
Анас
29
Ханссон
Эмиль
44
Санкох
Мохамед
1
Уннерсталл
Ларс
12
Сампстед
Альфонс
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
8
Регер
Юри
4
Кьёлё
Матиас
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
7
Ван
Берген
Митчелл
27
Манфред
Угалде
Хераклес
4-2-3-1
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Хераклес
Твенте

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

30%
80%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

27 матчей

14.8%
25.9%
59.3%
4 победы 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

11.1%
48.1%
40.8%
3 победы 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

7.4%
48.1%
44.5%
2 победы 13 ничьих 12 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:2
Э
2:3
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
4:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:4
Э
3:1
Э
0:3
Э
1:1
Э
3:2
Э
2:3
Э
1:1
Э
5:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

2.29
1.69

Среднее время на гол

39
53

Всего голов

45
34

Голов в среднем за матч

1.67
1.26

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
22

Среднее время на гол

54
71

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ханссон Эмиль 4 (1) 0.44
Энгельс Марио 2 0.22
Уахим Анас 2 0.22
Хоогма Джастин 1 0.11
Де Кеерсмакер Брайан 1 0.11
Лимбомбе Брайан 1 0.11
Санкох Мохамед 1 0.11
Нанкиши Абденего 1 0.11
Брюнс Томас 0 0
Бакбоорд Навайо 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 5 0.56
Ван Волфсвинкель Рикки 4 0.44
Даан Ротс 2 0.22
Влап Михел 2 0.22
Манфред Угалде 1 0.11
Юнювар Наджи 1 0.11
Садилек Михал 1 0.11
Проппер Робин 1 0.11
Регер Юри 1 0.11
Сампстед Альфонс 0 0
Эйтинг Карел 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнс Томас 4 0
Виллемс Джетро 2 0
Энгельс Марио 2 0
Уахим Анас 2 0
Де Кеерсмакер Брайан 2 0
Вейинович Марко 1 0
Лимбомбе Брайан 1 0
Ханссон Эмиль 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Бакбоорд Навайо 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 3 0
Кьёлё Матиас 2 0
Меес Хилгерс 2 0
Даан Ротс 2 0
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Уннерсталл Ларс 1 0
Проппер Робин 1 0
Влап Михел 1 0
Стейн Сем 1 0
Регер Юри 1 0

Результаты матчей

Хераклес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Твенте
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
0
Хераклес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Твенте
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

3
7
Хераклес
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Твенте
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

9
9
0 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
4
44%
1
11%
61-75
3
33%
4
44%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

11
3
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
1
33%
76-90

Забито

13
16
1 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
5
38%
2
13%
46-60
4
31%
2
13%
61-75
3
23%
6
38%
76-90

Пропущено

16
5
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
2
40%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
1
20%
61-75
4
25%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Шальке 04 - Хераклес 4:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1
Волендам - Хераклес 2:2 Хераклес - Утрехт 1:3 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 Аякс - Хераклес 4:1 Хераклес - Волендам 1:3 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Хераклес - Эммен 1:0 Камбюр - Хераклес 4:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 4:2 Алмелосе Селекти - Хераклес 1:5 Хераклес - Аякс-2 2:0 НАК Бреда - Хераклес 0:3 Дордрехт - Хераклес 1:3 Хераклес - ПСВ-2 3:0 Хелмонд Спорт - Хераклес 0:1
Твенте
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 1:0 Твенте - Витесс 1:0
Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Херенвен 4:0

Результаты матчей

Хераклес
Твенте

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
3:1
2 раза 50%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Хераклес
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
5
3
1
7
2.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 30 - 3 27
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 8 1 0 25 - 4 25
3.
Твенте
 2:1 Заявка 9 8 0 1 19 - 5 24
4.
Фейеноорд
 Заявка 9 7 2 0 35 - 6 23
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 1 3 17 - 15 13
6.
Эксельсиор
 1:3 Заявка 9 3 4 2 15 - 14 13
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
8.
Хераклес
 1:2 Заявка 9 3 2 4 13 - 19 11
9.
ПЕК Зволле
 3:1 Заявка 9 3 1 5 10 - 15 10
10.
Валвейк
 Заявка 8 3 0 5 9 - 18 9
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 2 3 4 14 - 16 9
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 2 3 4 8 - 17 9
13.
Алмере Сити
 Заявка 9 2 2 5 8 - 19 8
14.
Витесс
 Заявка 9 2 1 6 6 - 15 7
15.
Херенвен
 Заявка 9 2 1 6 10 - 21 7
16.
Утрехт
 Заявка 9 2 0 7 8 - 20 6
17.
Аякс
 Заявка 7 1 2 4 14 - 21 5
18.
Волендам
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
2.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 15 - 2 13
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
5.
Твенте
 2:1 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
6.
Хераклес
 1:2 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
9.
Валвейк
 Заявка 4 2 0 2 6 - 11 6
10.
Эксельсиор
 1:3 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
12.
Волендам
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Херенвен
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14.
ПЕК Зволле
 3:1 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
15.
Аякс
 Заявка 3 1 0 2 5 - 10 3
16.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 5 - 12 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
18.
Витесс
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 1 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Твенте
 2:1 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
4.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 16 - 3 10
5.
Эксельсиор
 1:3 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
7.
ПЕК Зволле
 3:1 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
8.
Витесс
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
10.
Валвейк
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Утрехт
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Херенвен
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
13.
Аякс
 Заявка 4 0 2 2 9 - 11 2
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Хераклес
 1:2 Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 4 0 0 4 4 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 13 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 7 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 5 (2)
Твенте Стейн Сем 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Хераклес Брюнс Томас 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 71'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 71'
      Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 70'
      Контроль мяча: Хераклес: 44%, Твенте: 56%.
    • 70'
      Забив гол, Хераклес сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?
    • 69'
      Г О О О О Л - Энгельс Марио правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 69'
      Хоогма Джастин из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 69'
      Эйтинг Карел совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 69'
      Хоогма Джастин сделал результативную передачу.
    • 69'
      Безумный фол. Эйтинг Карел грубо играет против соперника. Пострадал Brian De Keersmaecker
    • 68'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erve Asito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хераклес
    Ничья
    Твенте
    36.00
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    7.70
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    1.16
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