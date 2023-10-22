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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 12080 Главный судья: Ван Букель Пол
Хераклес
2:2
Конец матча
Твенте
0'
0:1
11' Гол
Даан Ротс
19' Желтая карточка
Брюнс Томас
21' Желтая карточка
Кьёлё Матиас
0:2
32' Гол
Стейн Сем
45' Желтая карточка
Стейн Сем
59' Желтая карточка
Садилек Михал
69' Желтая карточка
Эйтинг Карел
1:2
69' Гол
Энгельс Марио
2:2
88' Гол
Зонненберг Свен
90' Желтая карточка
Ханссон Эмиль
90' Желтая карточка
Эль-Идрис Юнус Та
90'+8

Ход матча

11'
0:1
Даан Ротс
(Манфред Угалде)
19'
Брюнс Томас
 
21'
 
Кьёлё Матиас
32'
0:2
Стейн Сем
(Сампстед Альфонс)
45'
 
Стейн Сем
46'
Энгельс Марио
Санкох Мохамед
 
46'
Нанкиши Абденего
Вехмейер Лассе
 
59'
 
Садилек Михал
61'
 
Эйтинг Карел
Кьёлё Матиас
62'
 
Эль-Идрис Юнус Та
Ван Берген Митчелл
69'
 
Эйтинг Карел
69'
Энгельс Марио
(Хоогма Джастин)
1:2
78'
 
Смал Гийс
Даан Ротс
78'
 
Бесселинк Гийс
Стейн Сем
78'
 
Ван Волфсвинкель Рикки
Регер Юри
80'
Вейинович Марко
Брюнс Томас
 
80'
Шеперман Сэм
Виекхофф Яннес
 
87'
Зонненберг Свен
Де Кеерсмакер Брайан
 
88'
Зонненберг Свен
(Нанкиши Абденего)
2:2
90'
Ханссон Эмиль
 
90'
 
Эль-Идрис Юнус Та

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 22 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 345 Количество передач 415
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Браувер
Микаэль
3
Виекхофф
Яннес
35
Бультман
Стив
21
Хоогма
Джастин
12
Роскен
Рубен
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
17
Брюнс
Томас
39
Вехмейер
Лассе
10
Уахим
Анас
29
Ханссон
Эмиль
44
Санкох
Мохамед
1
Уннерсталл
Ларс
12
Сампстед
Альфонс
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
8
Регер
Юри
4
Кьёлё
Матиас
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
7
Ван
Берген
Митчелл
27
Манфред
Угалде
Хераклес
4-2-3-1
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Хераклес
Твенте

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

30%
80%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

27 матчей

14.8%
25.9%
59.3%
4 победы 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

11.1%
48.1%
40.8%
3 победы 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

7.4%
48.1%
44.5%
2 победы 13 ничьих 12 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:2
Э
2:3
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
4:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:4
Э
3:1
Э
0:3
Э
1:1
Э
3:2
Э
2:3
Э
1:1
Э
5:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

2.29
1.69

Среднее время на гол

39
53

Всего голов

45
34

Голов в среднем за матч

1.67
1.26

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
22

Среднее время на гол

54
71

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ханссон Эмиль 4 (1) 0.44
Энгельс Марио 2 0.22
Уахим Анас 2 0.22
Хоогма Джастин 1 0.11
Де Кеерсмакер Брайан 1 0.11
Нанкиши Абденего 1 0.11
Лимбомбе Брайан 1 0.11
Зонненберг Свен 1 0.11
Санкох Мохамед 1 0.11
Брюнс Томас 0 0
Бакбоорд Навайо 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 5 0.56
Ван Волфсвинкель Рикки 4 0.44
Даан Ротс 2 0.22
Влап Михел 2 0.22
Манфред Угалде 1 0.11
Юнювар Наджи 1 0.11
Садилек Михал 1 0.11
Проппер Робин 1 0.11
Регер Юри 1 0.11
Сампстед Альфонс 0 0
Эйтинг Карел 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнс Томас 4 0
Виллемс Джетро 2 0
Энгельс Марио 2 0
Ханссон Эмиль 2 0
Уахим Анас 2 0
Де Кеерсмакер Брайан 2 0
Вейинович Марко 1 0
Лимбомбе Брайан 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Бакбоорд Навайо 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 3 0
Кьёлё Матиас 2 0
Меес Хилгерс 2 0
Даан Ротс 2 0
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Уннерсталл Ларс 1 0
Проппер Робин 1 0
Влап Михел 1 0
Эйтинг Карел 1 0
Стейн Сем 1 0
Регер Юри 1 0
Эль-Идрис Юнус Та 1 0

Результаты матчей

Хераклес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Твенте
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
2
Хераклес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Твенте
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

3
7
Хераклес
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Твенте
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

11
11
0 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
5
45%
1
9%
61-75
4
36%
4
36%
76-90

Пропущено

7
4
6 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

11
3
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
1
33%
76-90

Забито

15
18
1 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
0
0%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
5
33%
2
11%
46-60
5
33%
2
11%
61-75
4
27%
6
33%
76-90

Пропущено

18
7
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
4
22%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
2
29%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
17%
2
29%
61-75
4
22%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Шальке 04 - Хераклес 4:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1
Волендам - Хераклес 2:2 Хераклес - Утрехт 1:3 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 Аякс - Хераклес 4:1 Хераклес - Волендам 1:3 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Хераклес - Эммен 1:0 Камбюр - Хераклес 4:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 4:2 Алмелосе Селекти - Хераклес 1:5 Хераклес - Аякс-2 2:0 НАК Бреда - Хераклес 0:3 Дордрехт - Хераклес 1:3 Хераклес - ПСВ-2 3:0 Хелмонд Спорт - Хераклес 0:1
Твенте
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 1:0 Твенте - Витесс 1:0
Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Херенвен 4:0

Результаты матчей

Хераклес
Твенте

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
3:1
2 раза 50%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Хераклес
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
4
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
6
3
1
8
2.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 30 - 3 27
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 8 1 0 25 - 4 25
3.
Фейеноорд
 Заявка 9 7 2 0 35 - 6 23
4.
Твенте
 Заявка 9 7 1 1 19 - 6 22
5.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 9 4 2 3 17 - 15 14
6.
Эксельсиор
 Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
7.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 9 3 3 3 10 - 13 12
8.
Хераклес
 Заявка 9 3 3 3 14 - 19 12
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 3 1 5 11 - 16 10
10.
Валвейк
 Заявка 8 3 0 5 9 - 18 9
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 2 3 4 14 - 16 9
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 2 3 4 8 - 17 9
13.
Алмере Сити
 Заявка 9 2 2 5 8 - 19 8
14.
Витесс
 Заявка 9 2 1 6 6 - 15 7
15.
Херенвен
 Заявка 9 2 1 6 10 - 21 7
16.
Утрехт
 Заявка 9 2 0 7 8 - 20 6
17.
Аякс
 Заявка 7 1 2 4 14 - 21 5
18.
Волендам
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
2.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 15 - 2 13
4.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 5 4 1 0 14 - 3 13
5.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
6.
Хераклес
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
9.
Валвейк
 Заявка 4 2 0 2 6 - 11 6
10.
Эксельсиор
 Заявка 5 1 3 1 8 - 9 6
11.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
12.
Волендам
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Херенвен
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
15.
Аякс
 Заявка 3 1 0 2 5 - 10 3
16.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 5 - 12 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
18.
Витесс
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 1 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 16 - 3 10
4.
Твенте
 Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
5.
Эксельсиор
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
8.
Витесс
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
10.
Валвейк
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Утрехт
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Херенвен
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
13.
Аякс
 Заявка 4 0 2 2 9 - 11 2
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Хераклес
 Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
17.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 4 0 0 4 4 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 13 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 7 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 5 (2)
Твенте Стейн Сем 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Хераклес Брюнс Томас 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
Весь список
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