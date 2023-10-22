Тур: 9. Стадион: Van Donge and De Roo Stadion. Главный судья: Jannick van der Laan
1:3
Второй тайм: 78'
0'
1:0
39' ГолБас Юлиан
1:1
47' ГолНамли Юнес
1:2
66' ГолВеллиос Апостолос
1:3
73' ГолТай Леннарт
Ход матча
39'
1:0
47'
1:1
66'
73'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
6 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 5
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
234 Количество передач 246
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Загре
Артур
33
Бас
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Смеулерс ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
-
17 Оморова РичиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дрёйф ФердиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Вердейн ДюкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Серрано НикоПолузащитник
-
30 Томас РайанПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Эксельсиор
ПЕК Зволле
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
19 матчей
21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
10.5%
47.4%
42.1%
2 победы 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.3
0.56
Среднее время на гол
69
162
Всего голов
15
22
Голов в среднем за матч
1.67
2.2
Среднее время на гол
54
40
Всего голов
28
27
Голов в среднем за матч
1.47
1.42
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
61
63
Бомбардиры внутри турнира
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аграфиотис Николас
|5
|0.56
|Удденес Оскар
|2
|0.22
|Пэрротт Трой
|2
|0.22
|Дриауех Каухайб
|1
|0.11
|Оморова Ричи
|1
|0.11
|Хореман Сибе
|1
|0.11
|Загре Артур
|1
|0.11
|Виделль Каспер
|1
|0.11
|Бас Юлиан
|1
|0.11
|Лампру Лазарос
|0
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|0
|0
|Сандра Сиссе
|0
|0
|Фитц-Джим Киян
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрёйф Ферди
|2 (2)
|0.22
|Тай Леннарт
|2
|0.22
|Ван Ден Берг Дэйв
|1
|0.11
|Веллиос Апостолос
|1
|0.11
|Намли Юнес
|1
|0.11
|Рейндерс Элиано
|1
|0.11
|Веланас Одиссеус
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
Карточки
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загре Артур
|4
|0
|Лампру Лазарос
|1
|1
|Эль-Яакуби Редуан
|2
|0
|Бас Юлиан
|2
|0
|Хореман Сибе
|1
|0
|Смеулерс Ян
|1
|0
|Пэрротт Трой
|1
|0
|Дриауех Каухайб
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лам Томас
|3
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|3
|0
|Эль-Аззузи Ануар
|1
|1
|Веллиос Апостолос
|2
|0
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|Керстен Сэм
|2
|0
|Ван Полен Брам
|1
|0
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|Намли Юнес
|1
|0
|Веланас Одиссеус
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Бюрместер Зико
|1
|0
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|1
|0
Результаты матчей
Эксельсиор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ПЕК Зволле
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
3
Эксельсиор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ПЕК Зволле
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
7
2
Эксельсиор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
ПЕК Зволле
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
11
5
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
3
60%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
3
50%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
14
9
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
7%
2
22%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
3
21%
3
33%
76-90
Пропущено
11
12
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
2
17%
46-60
2
18%
3
25%
61-75
2
18%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эксельсиор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0
Хераклес - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Эксельсиор - Аякс 2:2 Эксельсиор - Квик Бойс 1:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 Зульте-Варегем - Эксельсиор 0:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 НАК Бреда - Эксельсиор 2:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Шахтёр Дн (до 21 года) 1:1 Волендам - Эксельсиор 3:2 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 Херенвен - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1
ПЕК Зволле
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1
Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 ПЕК Зволле - Эммен 1:2 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 ВВ Беркум - ПЕК Зволле 1:3 Хелмонд Спорт - ПЕК Зволле 2:3 ПЕК Зволле - Рода 3:1 ПСВ-2 - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Дордрехт 4:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:1
Результаты матчей
Эксельсиор
ПЕК Зволле
Точный счет
2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Эксельсиор
ПЕК Зволле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
12
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
53
17
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|30 - 3
|27
|2.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 4
|25
|3.
|2:1 Заявка
|9
|8
|0
|1
|19 - 5
|24
|4.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|35 - 6
|23
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 15
|13
|6.
|1:3 Заявка
|9
|3
|4
|2
|15 - 14
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|8.
|1:2 Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 19
|11
|9.
|3:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 15
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 18
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 16
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 17
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 15
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 21
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 20
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|14 - 21
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|5.
|2:1 Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|6.
|1:2 Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 11
|6
|10.
|1:3 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|3:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 10
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 12
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|2:1 Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|16 - 3
|10
|5.
|1:3 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|3:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|9 - 11
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|15.
|1:2 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|13 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (5)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|5 (2)
|Твенте
|Стейн Сем
|5 (1)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Хераклес
|Брюнс Томас
|4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|4
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 2