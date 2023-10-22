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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Jannick van der Laan
Эксельсиор
1:3
Второй тайм: 78'
ПЕК Зволле
0'
1:0
39' Гол
Бас Юлиан
1:1
47' Гол
Намли Юнес
1:2
66' Гол
Веллиос Апостолос
1:3
73' Гол
Тай Леннарт

Ход матча

38'
 
Веллиос Апостолос
Дрёйф Ферди
39'
Бас Юлиан
(Хореман Сибе)
1:0
47'
1:1
Намли Юнес
(Ван Ден Берг Дэйв)
62'
Лампру Лазарос
Санчес-Фернандес Деренсили
 
66'
1:2
Веллиос Апостолос
(Бюрместер Зико)
72'
Пэрротт Трой
Аграфиотис Николас
 
72'
Фитц-Джим Киян
Ньивпорт Свен
 
73'
1:3
Тай Леннарт
(Веланас Одиссеус)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 234 Количество передач 246
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эксельсиор
Ничья
ПЕК Зволле
2.98
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3.80
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4.05
Все Коэффициенты
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
5
Виделль
Каспер
16
Ньивпорт
Свен
12
Загре
Артур
33
Бас
Юлиан
4
Эль-Яакуби
Редуан
8
Сандра
Сиссе
30
Санчес-Фернандес
Деренсили
19
Аграфиотис
Николас
14
Дриауех
Каухайб
1
Схенделаар
Яспер
23
Рейндерс
Элиано
4
Керстен
Сэм
2
Ван
Полен
Брам
15
Ансельмо
Гарсия-Макналти
28
Бюрместер
Зико
11
Ван
Ден
Берг
Дэйв
7
Намли
Юнес
9
Тай
Леннарт
18
Веланас
Одиссеус
10
Дрёйф
Ферди
Эксельсиор
4-3-3
ПЕК Зволле
4-2-3-1

История личных встреч

Эксельсиор
ПЕК Зволле

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

19 матчей

21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

10.5%
47.4%
42.1%
2 победы 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед

История матчей

К
2:0
Э
0:2
Э
2:0
ТМК
5:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
0:2
Э
2:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
0:5
К
1:4
ЭГГД
4:3
ЭГГД
0:1
ВД(GD
1:0
ВД(GD
3:0
ВД(GD
0:2
ВД(GD
1:1

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.3
0.56

Среднее время на гол

69
162

Всего голов

15
22

Голов в среднем за матч

1.67
2.2

Среднее время на гол

54
40

Всего голов

28
27

Голов в среднем за матч

1.47
1.42

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

61
63

Бомбардиры внутри турнира

Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аграфиотис Николас 5 0.56
Удденес Оскар 2 0.22
Пэрротт Трой 2 0.22
Дриауех Каухайб 1 0.11
Оморова Ричи 1 0.11
Хореман Сибе 1 0.11
Загре Артур 1 0.11
Виделль Каспер 1 0.11
Бас Юлиан 1 0.11
Лампру Лазарос 0 0
Эль-Яакуби Редуан 0 0
Сандра Сиссе 0 0
Фитц-Джим Киян 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрёйф Ферди 2 (2) 0.22
Тай Леннарт 2 0.22
Ван Ден Берг Дэйв 1 0.11
Веллиос Апостолос 1 0.11
Намли Юнес 1 0.11
Рейндерс Элиано 1 0.11
Веланас Одиссеус 0 0
Керстен Сэм 0 0

Карточки

Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загре Артур 4 0
Лампру Лазарос 1 1
Эль-Яакуби Редуан 2 0
Бас Юлиан 2 0
Хореман Сибе 1 0
Смеулерс Ян 1 0
Пэрротт Трой 1 0
Дриауех Каухайб 1 0
Сеймор Серано 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лам Томас 3 0
Ван Ден Берг Дэйв 3 0
Эль-Аззузи Ануар 1 1
Веллиос Апостолос 2 0
Дрёйф Ферди 2 0
Керстен Сэм 2 0
Ван Полен Брам 1 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Намли Юнес 1 0
Веланас Одиссеус 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Бюрместер Зико 1 0
Ансельмо Гарсия-Макналти 1 0

Результаты матчей

Эксельсиор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ПЕК Зволле
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
3
Эксельсиор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ПЕК Зволле
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

7
2
Эксельсиор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
ПЕК Зволле
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

11
5

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
3
60%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
3
50%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

14
9
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
7%
2
22%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
3
21%
3
33%
76-90

Пропущено

11
12
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
2
17%
46-60
2
18%
3
25%
61-75
2
18%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эксельсиор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0
Хераклес - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Эксельсиор - Аякс 2:2 Эксельсиор - Квик Бойс 1:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 Зульте-Варегем - Эксельсиор 0:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 НАК Бреда - Эксельсиор 2:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Шахтёр Дн (до 21 года) 1:1 Волендам - Эксельсиор 3:2 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 Херенвен - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1
ПЕК Зволле
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1
Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 ПЕК Зволле - Эммен 1:2 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 ВВ Беркум - ПЕК Зволле 1:3 Хелмонд Спорт - ПЕК Зволле 2:3 ПЕК Зволле - Рода 3:1 ПСВ-2 - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Дордрехт 4:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:1

Результаты матчей

Эксельсиор
ПЕК Зволле

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Эксельсиор
ПЕК Зволле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
2
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
5
3
1.5
1
7
2
6
2.5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 30 - 3 27
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 8 1 0 25 - 4 25
3.
Твенте
 2:1 Заявка 9 8 0 1 19 - 5 24
4.
Фейеноорд
 Заявка 9 7 2 0 35 - 6 23
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 1 3 17 - 15 13
6.
Эксельсиор
 1:3 Заявка 9 3 4 2 15 - 14 13
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
8.
Хераклес
 1:2 Заявка 9 3 2 4 13 - 19 11
9.
ПЕК Зволле
 3:1 Заявка 9 3 1 5 10 - 15 10
10.
Валвейк
 Заявка 8 3 0 5 9 - 18 9
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 2 3 4 14 - 16 9
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 2 3 4 8 - 17 9
13.
Алмере Сити
 Заявка 9 2 2 5 8 - 19 8
14.
Витесс
 Заявка 9 2 1 6 6 - 15 7
15.
Херенвен
 Заявка 9 2 1 6 10 - 21 7
16.
Утрехт
 Заявка 9 2 0 7 8 - 20 6
17.
Аякс
 Заявка 7 1 2 4 14 - 21 5
18.
Волендам
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
2.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 15 - 2 13
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
5.
Твенте
 2:1 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
6.
Хераклес
 1:2 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
9.
Валвейк
 Заявка 4 2 0 2 6 - 11 6
10.
Эксельсиор
 1:3 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
12.
Волендам
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Херенвен
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14.
ПЕК Зволле
 3:1 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
15.
Аякс
 Заявка 3 1 0 2 5 - 10 3
16.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 5 - 12 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
18.
Витесс
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 1 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Твенте
 2:1 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
4.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 16 - 3 10
5.
Эксельсиор
 1:3 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
7.
ПЕК Зволле
 3:1 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
8.
Витесс
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
10.
Валвейк
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Утрехт
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Херенвен
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
13.
Аякс
 Заявка 4 0 2 2 9 - 11 2
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Хераклес
 1:2 Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 4 0 0 4 4 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 13 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 7 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 5 (2)
Твенте Стейн Сем 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Хераклес Брюнс Томас 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
Весь список
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