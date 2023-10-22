Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Дэйви ван ден Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Дэйви ван ден Берг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Хорошую попытку сделал Redouan El Yaakoubi. Удар в створ, но вратарь начеку

Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

48' Команда Эксельсиор имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Эксельсиор

45' Веллиос Апостолос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Хореман Сибе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Дрёйф Ферди получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Намли Юнес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Дриауех Каухайб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Дэйви ван ден Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Виделль Каспер нанес удар головой, но Яспер Шенделаар спокойно отбил мяч.

26' Сандра Сиссе пробует нанести удар издали, но Яспер Шенделаар держит все под контролем

24' Удар от ворот произведет Эксельсиор

24' Веланас Одиссеус не смог попасть в створ ударом издали

23' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Сандра Сиссе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Бас Юлиан пробует нанести удар издали, но Яспер Шенделаар держит все под контролем

21' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Намли Юнес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Намли Юнес пробует нанести удар издали, но Stijn van Gassel держит все под контролем

17' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

14' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Аграфиотис Николас нанес удар головой, но Яспер Шенделаар спокойно отбил мяч.

9' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Удар от ворот произведет Эксельсиор

9' Намли Юнес не смог попасть в створ ударом издали

8' Дриауех Каухайб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

4' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Загре Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Удар от ворот произведет Эксельсиор

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола