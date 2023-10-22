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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Грасcхоппер
0:0
Второй тайм: 71'
Лугано
0'
50' Желтая карточка
51' Желтая карточка
Giotto Morandi

Ход матча

50'
 
51'
Giotto Morandi
 
64'
 
Целар Жан
Вляди Шкельчим
64'
 
Бислими Уран
Мацек Роман
65'
Корбяну Теодор
Бабунски Дориан
 
65'
Брэдли Финк
Giotto Morandi
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Лугано
4.80
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3.75
Все Коэффициенты
71
Хаммель
Джастин
26
Паскочи
Максим
4
Кристерс
Тоберс
5
Лавс
Джошуа
14
Матам
Тео
Ндика
6
Абраши
Амир
7
Нденге
Тсии-Виллиам
21
Мабил
Авер
8
Giotto
Morandi
11
Шюрпф
Паскаль
99
Бабунски
Дориан
1
Саипи
Амир
34
Аригони
Аллан
17
Май
Ларс-Лукас
5
Хайдари
Альбиан
26
Маркеш
Мартим
7
Мацек
Роман
14
Саббатини
Хонатан
29
Махмуд
Хадж
11
Штеффен
Ренато
19
Вляди
Шкельчим
10
Боттани
Маттиа
Грасcхоппер
4-2-3-1
Лугано
4-3-3

История личных встреч

Грасcхоппер
Лугано

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед

29 матчей

31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

17.2%
58.6%
24.2%
5 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

С
5:1
С
2:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
0:1
С
1:1
ТМС
1:3
С
3:3
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
4:3
С
1:0
С
0:1
К
0:0
С
0:3
С
0:1
С
3:0
С
0:0
С
2:0
С
0:1
С
0:1
С
4:1
С
6:1
КШ
0:1
ТМС
2:2
К
1:0

Голы

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.6
1.36

Среднее время на гол

56
66

Всего голов

45
34

Голов в среднем за матч

1.55
1.17

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

58
76

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мабил Авер 2 0.18
Нденге Тсии-Виллиам 2 0.18
Giotto Morandi 2 0.18
Корбяну Теодор 1 (1) 0.09
Бабунски Дориан 1 0.09
Феррейра Филипе 1 0.09
Дадашов Ренат 1 0.09
Брэдли Финк 1 0.09
Абраши Амир 0 0
Шюрпф Паскаль 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 3 0.3
Вляди Шкельчим 3 0.3
Штеффен Ренато 2 0.2
Киминьяни Янис 2 0.2
Боттани Маттиа 1 0.1
Саббатини Хонатан 1 0.1
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.1
Валенсуэла Мильтон 1 0.1
Эспиноса Джон 1 0.1
Махмуд Хадж 1 0.1
Маркеш Мартим 1 0.1
Гргич Анто 0 0
Мацек Роман 0 0
Бислими Уран 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 4 0
Кристерс Тоберс 3 0
Абелс Дирк 2 0
Нденге Тсии-Виллиам 2 0
Giotto Morandi 2 0
Мабил Авер 1 0
Феррейра Филипе 1 0
Секо Аюму 1 0
Francis Momoh 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Корбяну Теодор 1 0
Ходжа Флориан 1 0
Брэдли Финк 1 0
Damian Nigg 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 4 0
Эспиноса Джон 1 1
Боттани Маттиа 2 0
Валенсуэла Мильтон 2 0
Бислими Уран 2 0
Штеффен Ренато 1 0
Гргич Анто 1 0
Саббатини Хонатан 1 0
Мацек Роман 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Киминьяни Янис 1 0
Вляди Шкельчим 1 0
Махмуд Хадж 1 0
Эль-Вафи Айман 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Лугано
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
3
Грасcхоппер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Лугано
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

4
8
Грасcхоппер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Лугано
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

5
9
5 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
20%
2
22%
1-15
3
60%
1
11%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
29%
3
25%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

11
17
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
18%
2
12%
1-15
5
45%
2
12%
16-30
1
9%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
18%
6
35%
61-75
1
9%
3
18%
76-90

Пропущено

16
16
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
4
25%
3
19%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
5
31%
3
19%
61-75
5
31%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1
Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3 Базель - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1
Лугано
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лугано - Серветт 0:1 Бешикташ - Лугано 2:3 Винтертур - Лугано 2:3 Лугано - Лозанна 2:1
Янг Бойз - Лугано 4:1 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3 Люцерн - Лугано 3:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Гунцвиль - Лугано 0:7 Лугано - Ивердон 6:1 Цюрих - Лугано 3:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Лугано - Парадисо 5:1 Унтерахинг - Лугано 1:1 Лугано - Беллинцона 3:2 Янг Бойз - Лугано 3:2 Цюрих - Лугано 2:3

Результаты матчей

Грасcхоппер
Лугано

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
6
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
3
2
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
2
2
8
1.5
5
4
2
8
2.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 11 6 5 0 22 - 9 23
2.
Янг Бойз
 10 6 3 1 20 - 9 21
3.
Санкт-Галлен
 11 5 3 3 16 - 11 18
4.
Люцерн
 2:1 11 5 3 3 15 - 15 18
5.
Лугано
 0:0 10 5 1 4 18 - 15 16
6.
Серветт
 11 4 4 3 14 - 15 16
7.
Винтертур
 11 4 3 4 23 - 24 15
8.
Ивердон
 1:2 11 4 3 4 16 - 21 15
9.
Стад Лозанна-Уши
 10 2 3 5 11 - 19 9
10.
Грасcхоппер
 0:0 11 2 3 6 12 - 15 9
11.
Лозанна
 11 2 3 6 15 - 20 9
12.
Базель
 10 1 2 7 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
Янг Бойз
 5 4 1 0 14 - 4 13
3.
Цюрих
 5 4 1 0 11 - 4 13
4.
Люцерн
 2:1 6 4 1 1 11 - 9 13
5.
Винтертур
 6 3 2 1 10 - 7 11
6.
Ивердон
 1:2 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Лугано
 0:0 4 3 0 1 9 - 3 9
8.
Серветт
 5 1 3 1 7 - 7 6
9.
Стад Лозанна-Уши
 6 1 3 2 6 - 11 6
10.
Лозанна
 5 1 2 2 7 - 9 5
11.
Базель
 6 1 2 3 9 - 11 5
12.
Грасcхоппер
 0:0 6 1 2 3 5 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 6 3 1 2 7 - 8 10
2.
Цюрих
 6 2 4 0 11 - 5 10
3.
Янг Бойз
 5 2 2 1 6 - 5 8
4.
Лугано
 0:0 6 2 1 3 9 - 12 7
5.
Люцерн
 2:1 5 1 2 2 4 - 6 5
6.
Ивердон
 1:2 6 1 2 3 6 - 13 5
7.
Грасcхоппер
 0:0 5 1 1 3 7 - 8 4
8.
Винтертур
 5 1 1 3 13 - 17 4
9.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 11 4
10.
Стад Лозанна-Уши
 4 1 0 3 5 - 8 3
11.
Санкт-Галлен
 6 0 3 3 4 - 7 3
12.
Базель
 4 0 0 4 4 - 11 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Маркезано Антонио 5 (3)
Винтертур Ди Джусто Маттео 5 (3)
Серветт Бедья Крис 5 (2)
Цюрих Окита Жонатан 5 (1)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 5
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 6
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Винтертур Сидлер Сильван 5
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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Ничья
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