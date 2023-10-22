Тур: 11. Стадион: Летцигрунд.
0:0
Второй тайм: 71'
Ход матча
50'
51'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
31 Владение мячом, % 69
21
Мабил
Авер
29
Махмуд
Хадж
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мабил АверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Какури ДионПолузащитник
-
15 Секо АюмуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Диана СтивенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Бабич БорисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Грасcхоппер
Лугано
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед
29 матчей
31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
17.2%
58.6%
24.2%
5 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.6
1.36
Среднее время на гол
56
66
Всего голов
45
34
Голов в среднем за матч
1.55
1.17
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
58
76
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мабил Авер
|2
|0.18
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0.18
|Giotto Morandi
|2
|0.18
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.09
|Бабунски Дориан
|1
|0.09
|Феррейра Филипе
|1
|0.09
|Дадашов Ренат
|1
|0.09
|Брэдли Финк
|1
|0.09
|Абраши Амир
|0
|0
|Шюрпф Паскаль
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|3
|0.3
|Вляди Шкельчим
|3
|0.3
|Штеффен Ренато
|2
|0.2
|Киминьяни Янис
|2
|0.2
|Боттани Маттиа
|1
|0.1
|Саббатини Хонатан
|1
|0.1
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.1
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.1
|Эспиноса Джон
|1
|0.1
|Махмуд Хадж
|1
|0.1
|Маркеш Мартим
|1
|0.1
|Гргич Анто
|0
|0
|Мацек Роман
|0
|0
|Бислими Уран
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|4
|0
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|Абелс Дирк
|2
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0
|Giotto Morandi
|2
|0
|Мабил Авер
|1
|0
|Феррейра Филипе
|1
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Francis Momoh
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Корбяну Теодор
|1
|0
|Ходжа Флориан
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайдари Альбиан
|4
|0
|Эспиноса Джон
|1
|1
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0
|Бислими Уран
|2
|0
|Штеффен Ренато
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Саббатини Хонатан
|1
|0
|Мацек Роман
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Киминьяни Янис
|1
|0
|Вляди Шкельчим
|1
|0
|Махмуд Хадж
|1
|0
|Эль-Вафи Айман
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Лугано
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
3
Грасcхоппер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Лугано
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
4
8
Грасcхоппер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Лугано
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
5
9
5 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
20%
2
22%
1-15
3
60%
1
11%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
29%
3
25%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
11
17
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
18%
2
12%
1-15
5
45%
2
12%
16-30
1
9%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
18%
6
35%
61-75
1
9%
3
18%
76-90
Пропущено
16
16
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
4
25%
3
19%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
5
31%
3
19%
61-75
5
31%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1
Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3 Базель - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1
Лугано
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лугано - Серветт 0:1 Бешикташ - Лугано 2:3 Винтертур - Лугано 2:3 Лугано - Лозанна 2:1
Янг Бойз - Лугано 4:1 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3 Люцерн - Лугано 3:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Гунцвиль - Лугано 0:7 Лугано - Ивердон 6:1 Цюрих - Лугано 3:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Лугано - Парадисо 5:1 Унтерахинг - Лугано 1:1 Лугано - Беллинцона 3:2 Янг Бойз - Лугано 3:2 Цюрих - Лугано 2:3
Результаты матчей
Грасcхоппер
Лугано
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
6
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
14
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
72
28
54
28
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|5
|0
|22 - 9
|23
|2.
|10
|6
|3
|1
|20 - 9
|21
|3.
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|4.
|2:1
|11
|5
|3
|3
|15 - 15
|18
|5.
|0:0
|10
|5
|1
|4
|18 - 15
|16
|6.
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|7.
|11
|4
|3
|4
|23 - 24
|15
|8.
|1:2
|11
|4
|3
|4
|16 - 21
|15
|9.
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|10.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|12 - 15
|9
|11.
|11
|2
|3
|6
|15 - 20
|9
|12.
|10
|1
|2
|7
|13 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|4.
|2:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|6.
|1:2
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|7.
|0:0
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|8.
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|12.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|2.
|6
|2
|4
|0
|11 - 5
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|4.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|5.
|2:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|6.
|1:2
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|7.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|8.
|5
|1
|1
|3
|13 - 17
|4
|9.
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|11.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|12.
|4
|0
|0
|4
|4 - 11
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|5 (3)
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|5 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|5 (2)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5 (1)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|5
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|6
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|5
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|5
|Стад Лозанна-Уши
|Giovani Bamba
|5