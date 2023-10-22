Тур: 11. Стадион: Летцигрунд.
2:1
Конец матча
0'
50' Желтая карточкаGiotto Morandi
1:0
71' ГолШюрпф Паскаль
73' Желтая карточкаМай Ларс-Лукас
82' Желтая карточкаКорбяну Теодор
1:1
83' ГолХайдари Альбиан
90' Желтая карточкаБислими Уран
2:1
90' ГолНденге Тсии-Виллиам
90'+6
Ход матча
50'
50'
71'
1:0
73'
82'
82'
83'
1:1
88'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 14
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 9
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
242 Количество передач 539
-
31 Владение мячом, % 69
21
Мабил
Авер
29
Махмуд
Хадж
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мабил АверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Какури ДионПолузащитник
-
15 Секо АюмуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Диана СтивенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Бабич БорисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Грасcхоппер
Лугано
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед
29 матчей
31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
17.2%
58.6%
24.2%
5 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.6
1.36
Среднее время на гол
56
66
Всего голов
45
34
Голов в среднем за матч
1.55
1.17
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
58
76
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0.27
|Мабил Авер
|2
|0.18
|Giotto Morandi
|2
|0.18
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.09
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.09
|Бабунски Дориан
|1
|0.09
|Феррейра Филипе
|1
|0.09
|Дадашов Ренат
|1
|0.09
|Брэдли Финк
|1
|0.09
|Абраши Амир
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|3
|0.3
|Вляди Шкельчим
|3
|0.3
|Штеффен Ренато
|2
|0.2
|Киминьяни Янис
|2
|0.2
|Боттани Маттиа
|1
|0.1
|Саббатини Хонатан
|1
|0.1
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.1
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.1
|Эспиноса Джон
|1
|0.1
|Хайдари Альбиан
|1
|0.1
|Махмуд Хадж
|1
|0.1
|Маркеш Мартим
|1
|0.1
|Гргич Анто
|0
|0
|Мацек Роман
|0
|0
|Бислими Уран
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|4
|0
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|Абелс Дирк
|2
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0
|Giotto Morandi
|2
|0
|Корбяну Теодор
|2
|0
|Мабил Авер
|1
|0
|Феррейра Филипе
|1
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Francis Momoh
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Ходжа Флориан
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайдари Альбиан
|4
|0
|Бислими Уран
|3
|0
|Эспиноса Джон
|1
|1
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0
|Май Ларс-Лукас
|2
|0
|Штеффен Ренато
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Саббатини Хонатан
|1
|0
|Мацек Роман
|1
|0
|Киминьяни Янис
|1
|0
|Вляди Шкельчим
|1
|0
|Махмуд Хадж
|1
|0
|Эль-Вафи Айман
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Лугано
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
4
Грасcхоппер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Лугано
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
4
8
Грасcхоппер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Лугано
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
6
12
Голы по времени матча
Забито
7
10
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
14%
2
20%
1-15
3
43%
1
10%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Пропущено
8
14
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
25%
4
29%
61-75
3
38%
4
29%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
13
18
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
15%
2
11%
1-15
5
38%
2
11%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
23%
6
33%
61-75
2
15%
4
22%
76-90
Пропущено
17
18
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
4
24%
3
17%
16-30
2
12%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
5
29%
29%
4
22%
61-75
6
35%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1
Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3 Базель - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1
Лугано
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лугано - Серветт 0:1 Бешикташ - Лугано 2:3 Винтертур - Лугано 2:3 Лугано - Лозанна 2:1
Янг Бойз - Лугано 4:1 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3 Люцерн - Лугано 3:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Гунцвиль - Лугано 0:7 Лугано - Ивердон 6:1 Цюрих - Лугано 3:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Лугано - Парадисо 5:1 Унтерахинг - Лугано 1:1 Лугано - Беллинцона 3:2 Янг Бойз - Лугано 3:2 Цюрих - Лугано 2:3
Результаты матчей
Грасcхоппер
Лугано
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
6
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
31
24
22
15
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
33
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
82
38
55
29
37
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|5 (3)
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|5 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|5 (2)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5 (1)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|5
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|6
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|5
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|5
|Стад Лозанна-Уши
|Giovani Bamba
|5