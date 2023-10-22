Тур: 11. Стадион: Свисспорарена.
0'
1:0
23' ГолДорн Пиус
61' Желтая карточкаДель Фабро Дарио
64' Желтая карточкаNehemie Lucuena
1:1
70' ГолСеспедес Борис
2:1
71' ГолШадер Софьян
Ход матча
23'
1:0
52'
61'
64'
70'
1:1
71'
2:1
Статистика матча
-
16 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
20
Дорн
Пиус
11
Teddy
Okou
22
Мартин
Кевин
32
Сотье
Антони
12
Лусиф
Хайтем
28
Lizeiro
27
Ташар
Варол
81
Махиус
Аймен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Teddy OkouПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
-
69 Шадер СофьянНападающий
- Нападающий
-
16 Кадак ЯкубНападающий
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
-
22 Мартин КевинВратарь
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лусиф ХайтемПолузащитник
- Полузащитник
-
28 LizeiroПолузащитник
-
27 Ташар ВаролНападающий
-
81 Махиус АйменНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marco Schaellibaum
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|4
|0.36
|Майер Макс
|3 (1)
|0.27
|Шадер Софьян
|2
|0.18
|Яшари Ардон
|2
|0.18
|Кадак Якуб
|2 (1)
|0.18
|Дорн Пиус
|1
|0.09
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Teddy Okou
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ташар Варол
|4
|0.36
|Махиус Аймен
|3
|0.27
|Лунгой Кристофер
|2
|0.18
|Evans Maurin
|2
|0.18
|Оморуйи Кевин
|2
|0.18
|Lizeiro
|1
|0.09
|Сеспедес Борис
|1
|0.09
|Клепач Михаель
|1
|0.09
|Сотье Антони
|0
|0
|William Le Pogam
|0
|0
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|3
|1
|Кадак Якуб
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Симани Денис
|2
|0
|Дорн Пиус
|2
|0
|Фрыдек Мартин
|1
|0
|Майер Макс
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Спадануда Кевин
|1
|0
|Яшари Ардон
|1
|0
|Luca Jaquez
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тижани Мохамед
|3
|1
|Лунгой Кристофер
|3
|0
|Nehemie Lucuena
|3
|0
|Сотье Антони
|2
|0
|Дель Фабро Дарио
|2
|0
|Сеспедес Борис
|2
|0
|Ташар Варол
|2
|0
|Лусиф Хайтем
|2
|0
|Махиус Аймен
|2
|0
|Родригес Мауро
|2
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|William Le Pogam
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ивердон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
4
Люцерн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ивердон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
10
Люцерн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Ивердон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
4
14
Голы по времени матча
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
4
44%
2
20%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
50%
3
30%
76-90
Пропущено
6
8
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
4
67%
2
25%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Забито
12
16
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
0
0%
3
19%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
2
17%
5
31%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
4
33%
5
31%
76-90
Пропущено
15
18
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
5
33%
3
17%
61-75
5
33%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0
Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Хиберниан - Люцерн 3:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0 Альтах - Люцерн 0:2
Ивердон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2
Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2 Тун - Ивердон 3:2 Сьон - Ивердон 3:1 Ивердон - Брайтенрайн 1:1 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Ивердон - Лозанна 2:1 Виль - Ивердон 0:2
Результаты матчей
Люцерн
Ивердон
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Ивердон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
37
46
19
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|5
|0
|22 - 9
|23
|2.
|10
|6
|3
|1
|20 - 9
|21
|3.
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|4.
|2:1
|11
|5
|3
|3
|15 - 15
|18
|5.
|0:0
|10
|5
|1
|4
|18 - 15
|16
|6.
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|7.
|11
|4
|3
|4
|23 - 24
|15
|8.
|1:2
|11
|4
|3
|4
|16 - 21
|15
|9.
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|10.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|12 - 15
|9
|11.
|11
|2
|3
|6
|15 - 20
|9
|12.
|10
|1
|2
|7
|13 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|4.
|2:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|6.
|1:2
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|7.
|0:0
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|8.
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|12.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|2.
|6
|2
|4
|0
|11 - 5
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|4.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|5.
|2:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|6.
|1:2
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|7.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|8.
|5
|1
|1
|3
|13 - 17
|4
|9.
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|11.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|12.
|4
|0
|0
|4
|4 - 11
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|5 (3)
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|5 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|5 (2)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5 (1)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|5
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|6
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|5
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|5
|Стад Лозанна-Уши
|Giovani Bamba
|5