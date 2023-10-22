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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Люцерн
2:1
Второй тайм: 76'
Ивердон
0'
1:0
23' Гол
Дорн Пиус
52' Желтая карточка
61' Желтая карточка
Дель Фабро Дарио
64' Желтая карточка
Nehemie Lucuena
1:1
70' Гол
Сеспедес Борис
2:1
71' Гол
Шадер Софьян

Ход матча

23'
Дорн Пиус
(Фрыдек Мартин)
1:0
52'
 
61'
 
Дель Фабро Дарио
63'
 
Сеспедес Борис
Лусиф Хайтем
64'
 
Nehemie Lucuena
Lizeiro
64'
 
Nehemie Lucuena
69'
Шадер Софьян
Teddy Okou
 
70'
1:1
Сеспедес Борис
(Ташар Варол)
71'
Шадер Софьян
(Дорн Пиус)
2:1

Статистика матча

  • 16 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Ивердон
1.63
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8.60
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Все Коэффициенты
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
5
Симани
Денис
13
Фрыдек
Мартин
6
Яшари
Ардон
18
Белоко
Стефан
20
Дорн
Пиус
7
Майер
Макс
11
Teddy
Okou
27
Lars
Villiger
22
Мартин
Кевин
32
Сотье
Антони
23
Гуннарссон
Никлас
4
Дель
Фабро
Дарио
6
William
Le
Pogam
12
Лусиф
Хайтем
71
Breston
Malula
28
Lizeiro
27
Ташар
Варол
81
Махиус
Аймен
88
Лунгой
Кристофер
Люцерн
4-2-3-1
Ивердон
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 4 0.36
Майер Макс 3 (1) 0.27
Шадер Софьян 2 0.18
Яшари Ардон 2 0.18
Кадак Якуб 2 (1) 0.18
Дорн Пиус 1 0.09
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Teddy Okou 0 0
Спадануда Кевин 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ташар Варол 4 0.36
Махиус Аймен 3 0.27
Лунгой Кристофер 2 0.18
Evans Maurin 2 0.18
Оморуйи Кевин 2 0.18
Lizeiro 1 0.09
Сеспедес Борис 1 0.09
Клепач Михаель 1 0.09
Сотье Антони 0 0
William Le Pogam 0 0
Лусиф Хайтем 0 0
Родригес Мауро 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 3 1
Кадак Якуб 3 0
Бека Исмаил 3 0
Симани Денис 2 0
Дорн Пиус 2 0
Фрыдек Мартин 1 0
Майер Макс 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Спадануда Кевин 1 0
Яшари Ардон 1 0
Luca Jaquez 1 0
Mauricio Willimann 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тижани Мохамед 3 1
Лунгой Кристофер 3 0
Nehemie Lucuena 3 0
Сотье Антони 2 0
Дель Фабро Дарио 2 0
Сеспедес Борис 2 0
Ташар Варол 2 0
Лусиф Хайтем 2 0
Махиус Аймен 2 0
Родригес Мауро 2 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Мартин Кевин 1 0
William Le Pogam 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0

Результаты матчей

Люцерн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ивердон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
4
Люцерн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ивердон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
10
Люцерн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Ивердон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

4
14

Голы по времени матча

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
4
44%
2
20%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
50%
3
30%
76-90

Пропущено

6
8
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
4
67%
2
25%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
0
0%
3
19%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
2
17%
5
31%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
4
33%
5
31%
76-90

Пропущено

15
18
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
5
33%
3
17%
61-75
5
33%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0
Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Хиберниан - Люцерн 3:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0 Альтах - Люцерн 0:2
Ивердон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2
Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2 Тун - Ивердон 3:2 Сьон - Ивердон 3:1 Ивердон - Брайтенрайн 1:1 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Ивердон - Лозанна 2:1 Виль - Ивердон 0:2

Результаты матчей

Люцерн
Ивердон

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
4
6
1
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 11 6 5 0 22 - 9 23
2.
Янг Бойз
 10 6 3 1 20 - 9 21
3.
Санкт-Галлен
 11 5 3 3 16 - 11 18
4.
Люцерн
 2:1 11 5 3 3 15 - 15 18
5.
Лугано
 0:0 10 5 1 4 18 - 15 16
6.
Серветт
 11 4 4 3 14 - 15 16
7.
Винтертур
 11 4 3 4 23 - 24 15
8.
Ивердон
 1:2 11 4 3 4 16 - 21 15
9.
Стад Лозанна-Уши
 10 2 3 5 11 - 19 9
10.
Грасcхоппер
 0:0 11 2 3 6 12 - 15 9
11.
Лозанна
 11 2 3 6 15 - 20 9
12.
Базель
 10 1 2 7 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
Янг Бойз
 5 4 1 0 14 - 4 13
3.
Цюрих
 5 4 1 0 11 - 4 13
4.
Люцерн
 2:1 6 4 1 1 11 - 9 13
5.
Винтертур
 6 3 2 1 10 - 7 11
6.
Ивердон
 1:2 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Лугано
 0:0 4 3 0 1 9 - 3 9
8.
Серветт
 5 1 3 1 7 - 7 6
9.
Стад Лозанна-Уши
 6 1 3 2 6 - 11 6
10.
Лозанна
 5 1 2 2 7 - 9 5
11.
Базель
 6 1 2 3 9 - 11 5
12.
Грасcхоппер
 0:0 6 1 2 3 5 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 6 3 1 2 7 - 8 10
2.
Цюрих
 6 2 4 0 11 - 5 10
3.
Янг Бойз
 5 2 2 1 6 - 5 8
4.
Лугано
 0:0 6 2 1 3 9 - 12 7
5.
Люцерн
 2:1 5 1 2 2 4 - 6 5
6.
Ивердон
 1:2 6 1 2 3 6 - 13 5
7.
Грасcхоппер
 0:0 5 1 1 3 7 - 8 4
8.
Винтертур
 5 1 1 3 13 - 17 4
9.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 11 4
10.
Стад Лозанна-Уши
 4 1 0 3 5 - 8 3
11.
Санкт-Галлен
 6 0 3 3 4 - 7 3
12.
Базель
 4 0 0 4 4 - 11 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Маркезано Антонио 5 (3)
Винтертур Ди Джусто Маттео 5 (3)
Серветт Бедья Крис 5 (2)
Цюрих Окита Жонатан 5 (1)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 5
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 6
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Винтертур Сидлер Сильван 5
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Фрыдек Мартин сделал результативную передачу.
  • 23'
    Г О О О О Л - Дорн Пиус бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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