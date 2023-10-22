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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Люцерн
2:1
Конец матча
Ивердон
0'
1:0
23' Гол
Дорн Пиус
61' Желтая карточка
Дель Фабро Дарио
64' Желтая карточка
Nehemie Lucuena
1:1
70' Гол
Сеспедес Борис
2:1
71' Гол
Шадер Софьян
80' Желтая карточка
Яшари Ардон
90' Вторая желтая карточка
Nehemie Lucuena
90' Желтая карточка
Фрыдек Мартин
90'+7

Ход матча

23'
Дорн Пиус
(Фрыдек Мартин)
1:0
61'
 
Дель Фабро Дарио
63'
 
Сеспедес Борис
Лусиф Хайтем
64'
 
Nehemie Lucuena
Lizeiro
64'
 
Nehemie Lucuena
69'
Шадер Софьян
Teddy Okou
 
70'
1:1
Сеспедес Борис
(Ташар Варол)
71'
Шадер Софьян
(Дорн Пиус)
2:1
76'
Кадак Якуб
Майер Макс
 
76'
 
Корнесс Доминик
Лунгой Кристофер
76'
 
Оморуйи Кевин
William Le Pogam
80'
Яшари Ардон
 
88'
Клиджэ Тибо
Lars Villiger
 
88'
Хаас Николас
Яшари Ардон
 
89'
 
Родригес Мауро
Сотье Антони
90'
 
Nehemie Lucuena
90'
Фрыдек Мартин
 

Статистика матча

  • 20 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 21 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 368 Количество передач 371
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
5
Симани
Денис
13
Фрыдек
Мартин
6
Яшари
Ардон
18
Белоко
Стефан
20
Дорн
Пиус
7
Майер
Макс
11
Teddy
Okou
27
Lars
Villiger
22
Мартин
Кевин
32
Сотье
Антони
23
Гуннарссон
Никлас
4
Дель
Фабро
Дарио
6
William
Le
Pogam
12
Лусиф
Хайтем
71
Breston
Malula
28
Lizeiro
27
Ташар
Варол
81
Махиус
Аймен
88
Лунгой
Кристофер
Люцерн
4-2-3-1
Ивердон
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 4 0.36
Майер Макс 3 (1) 0.27
Шадер Софьян 2 0.18
Яшари Ардон 2 0.18
Кадак Якуб 2 (1) 0.18
Дорн Пиус 1 0.09
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Teddy Okou 0 0
Спадануда Кевин 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ташар Варол 4 0.36
Махиус Аймен 3 0.27
Лунгой Кристофер 2 0.18
Evans Maurin 2 0.18
Оморуйи Кевин 2 0.18
Lizeiro 1 0.09
Сеспедес Борис 1 0.09
Клепач Михаель 1 0.09
Сотье Антони 0 0
William Le Pogam 0 0
Лусиф Хайтем 0 0
Родригес Мауро 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 3 1
Кадак Якуб 3 0
Бека Исмаил 3 0
Симани Денис 2 0
Фрыдек Мартин 2 0
Дорн Пиус 2 0
Яшари Ардон 2 0
Майер Макс 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Спадануда Кевин 1 0
Luca Jaquez 1 0
Mauricio Willimann 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тижани Мохамед 3 1
Nehemie Lucuena 3 1
Лунгой Кристофер 3 0
Сотье Антони 2 0
Дель Фабро Дарио 2 0
Сеспедес Борис 2 0
Ташар Варол 2 0
Лусиф Хайтем 2 0
Махиус Аймен 2 0
Родригес Мауро 2 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Мартин Кевин 1 0
William Le Pogam 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0

Результаты матчей

Люцерн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Ивердон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

2
5
Люцерн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ивердон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
10
Люцерн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Ивердон
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

4
15

Голы по времени матча

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
4
40%
2
17%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
50%
3
30%
76-90

Пропущено

6
8
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
4
67%
2
25%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Забито

14
17
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
0
0%
3
18%
1-15
4
29%
1
6%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
2
14%
5
29%
29%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
4
29%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

16
20
3 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
19%
0
0%
1-15
0
0%
6
30%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
6
38%
4
20%
61-75
5
31%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0
Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Хиберниан - Люцерн 3:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0 Альтах - Люцерн 0:2
Ивердон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2
Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2 Тун - Ивердон 3:2 Сьон - Ивердон 3:1 Ивердон - Брайтенрайн 1:1 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Ивердон - Лозанна 2:1 Виль - Ивердон 0:2

Результаты матчей

Люцерн
Ивердон

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
2
1
5
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
4
7
1
10
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 11 6 5 0 22 - 9 23
2.
Янг Бойз
 10 6 3 1 20 - 9 21
3.
Санкт-Галлен
 11 5 3 3 16 - 11 18
4.
Люцерн
 11 5 3 3 15 - 15 18
5.
Серветт
 11 4 4 3 14 - 15 16
6.
Лугано
 10 5 0 5 19 - 17 15
7.
Винтертур
 11 4 3 4 23 - 24 15
8.
Ивердон
 11 4 3 4 16 - 21 15
9.
Грасcхоппер
 11 3 2 6 14 - 16 11
10.
Стад Лозанна-Уши
 10 2 3 5 11 - 19 9
11.
Лозанна
 11 2 3 6 15 - 20 9
12.
Базель
 10 1 2 7 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
Янг Бойз
 5 4 1 0 14 - 4 13
3.
Цюрих
 5 4 1 0 11 - 4 13
4.
Люцерн
 6 4 1 1 11 - 9 13
5.
Винтертур
 6 3 2 1 10 - 7 11
6.
Ивердон
 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Лугано
 4 3 0 1 9 - 3 9
8.
Грасcхоппер
 6 2 1 3 7 - 8 7
9.
Серветт
 5 1 3 1 7 - 7 6
10.
Стад Лозанна-Уши
 6 1 3 2 6 - 11 6
11.
Лозанна
 5 1 2 2 7 - 9 5
12.
Базель
 6 1 2 3 9 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 6 3 1 2 7 - 8 10
2.
Цюрих
 6 2 4 0 11 - 5 10
3.
Янг Бойз
 5 2 2 1 6 - 5 8
4.
Лугано
 6 2 0 4 10 - 14 6
5.
Люцерн
 5 1 2 2 4 - 6 5
6.
Ивердон
 6 1 2 3 6 - 13 5
7.
Грасcхоппер
 5 1 1 3 7 - 8 4
8.
Винтертур
 5 1 1 3 13 - 17 4
9.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 11 4
10.
Стад Лозанна-Уши
 4 1 0 3 5 - 8 3
11.
Санкт-Галлен
 6 0 3 3 4 - 7 3
12.
Базель
 4 0 0 4 4 - 11 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Маркезано Антонио 5 (3)
Винтертур Ди Джусто Маттео 5 (3)
Серветт Бедья Крис 5 (2)
Цюрих Окита Жонатан 5 (1)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 5
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 6
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Винтертур Сидлер Сильван 5
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Фрыдек Мартин сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Дорн Пиус бьет в цель!
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