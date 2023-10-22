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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Оострём Ингмар
Гоу Эхед Иглс
0:0
Второй тайм: 58'
Спарта Роттердам
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 151 Количество передач 314
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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Гоу Эхед Иглс
Ничья
Спарта Роттердам
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1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
4
Крамер
Йорис
3
Наубер
Геррит
5
Кюйперс
Бас
8
Линторст
Эверт
10
Ромменс
Филипп
11
Адеканье
Бобби
18
Виллюмссон
Виллюм
23
Эдвардсен
Оливер
16
Эдвардсен
Виктор
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Вриндс
Барт
4
Велтхёйс
Тейс
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
6
Де
Гузман
Джонатан
8
Китолано
Джошуа
7
Негли
Камиель
10
Версейрен
Арно
11
Клемент
Пелле
9
Леуритсен
Тобиас
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
Спарта Роттердам
4-2-3-1

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Спарта Роттердам

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 10 побед

14 матчей

21.4%
7.1%
71.5%
3 победы 1 ничья 10 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед

История матчей

Э
2:1
Э
0:1
Э
1:0
Э
2:0
ПД
6:1
ПД
2:2
Э
1:3
Э
1:0
ПД
3:1
ПД
2:0
ТМК
5:1
ПД
3:2
ПД
3:0
ПД
1:2

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.57
0.57

Среднее время на гол

57
157

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

3
1.43

Среднее время на гол

30
63

Всего голов

32
14

Голов в среднем за матч

2.29
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

39
90

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Со Силла 4 0.44
Ромменс Филипп 3 (1) 0.33
Кюйперс Бас 3 0.33
Эдвардсен Оливер 3 0.33
Виллюмссон Виллюм 2 0.22
Эдвардсен Виктор 1 0.11
Льянсана Энрик 1 0.11
Дейл Матс 0 0
Наубер Геррит 0 0
Адеканье Бобби 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саито Коки 2 0.22
Леуритсен Тобиас 2 0.22
Брим Шарль-Андреас 2 0.22
Де Гузман Джонатан 1 0.11
Версейрен Арно 1 0.11
Китолано Джошуа 1 (1) 0.11
Ван Крой Вито 0 0
Ван дер Кюст Джевенсио 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 4 1
Адеканье Бобби 1 1
Наубер Геррит 2 0
Кюйперс Бас 2 0
Дейл Матс 2 0
Крамер Йорис 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Виллюмссон Виллюм 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакари Саид 3 0
Де Гузман Джонатан 2 0
Версейрен Арно 2 0
Вриндс Барт 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0
Брим Шарль-Андреас 1 0
Негли Камиель 1 0
Ван Мюллем Джереми 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Спарта Роттердам
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
1
Гоу Эхед Иглс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Спарта Роттердам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

1
4
Гоу Эхед Иглс
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Спарта Роттердам
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

14
5
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
14%
2
40%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

12
7
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
5
42%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
4
57%
76-90

Забито

17
9
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
12%
1
11%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
4
24%
2
22%
61-75
5
29%
29%
1
11%
76-90

Пропущено

15
14
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
13%
1
7%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
3
21%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
4
27%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0
ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2 Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ноордвейк - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 2:1 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1
Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 Спарта Роттердам - Схевенинген 1:2 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Лиссе - Спарта Роттердам 4:7 Спарта Роттердам - Де Трефферс 0:1 Харденберг - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - АДО-20 0:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 АКВ - Спарта Роттердам 4:2 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
Спарта Роттердам

Точный счет

3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
4
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
3
5
4
4
2.5
1
7
2
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 30 - 3 27
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 8 1 0 25 - 4 25
3.
Фейеноорд
 Заявка 9 7 2 0 35 - 6 23
4.
Твенте
 Заявка 9 7 1 1 19 - 6 22
5.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 9 4 2 3 17 - 15 14
6.
Эксельсиор
 Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
7.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 9 3 3 3 10 - 13 12
8.
Хераклес
 Заявка 9 3 3 3 14 - 19 12
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 3 1 5 11 - 16 10
10.
Валвейк
 Заявка 8 3 0 5 9 - 18 9
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 2 3 4 14 - 16 9
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 2 3 4 8 - 17 9
13.
Алмере Сити
 Заявка 9 2 2 5 8 - 19 8
14.
Витесс
 Заявка 9 2 1 6 6 - 15 7
15.
Херенвен
 Заявка 9 2 1 6 10 - 21 7
16.
Утрехт
 Заявка 9 2 0 7 8 - 20 6
17.
Аякс
 Заявка 7 1 2 4 14 - 21 5
18.
Волендам
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
2.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 15 - 2 13
4.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 5 4 1 0 14 - 3 13
5.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
6.
Хераклес
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
9.
Валвейк
 Заявка 4 2 0 2 6 - 11 6
10.
Эксельсиор
 Заявка 5 1 3 1 8 - 9 6
11.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
12.
Волендам
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Херенвен
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
15.
Аякс
 Заявка 3 1 0 2 5 - 10 3
16.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 5 - 12 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
18.
Витесс
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 1 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 16 - 3 10
4.
Твенте
 Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
5.
Эксельсиор
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
8.
Витесс
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
10.
Валвейк
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Утрехт
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Херенвен
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
13.
Аякс
 Заявка 4 0 2 2 9 - 11 2
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Хераклес
 Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
17.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 4 0 0 4 4 - 12 0
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  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 13 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 7 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 5 (2)
Твенте Стейн Сем 5 (1)
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Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Хераклес Брюнс Томас 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гоу Эхед Иглс
    Ничья
    Спарта Роттердам
    2.85
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    3.70
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    3.35
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    Гоу Эхед Иглс
    Спарта Роттердам
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