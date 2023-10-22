Тур: 9. Стадион: Де Аделарсхорст. Зрители: 9837 Главный судья: Оострём Ингмар
0:0
Конец матча
0'
90'+3
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
8 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 5
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
398 Количество передач 509
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
- Вратарь
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Полузащитник
-
17 Серра ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Саатоф ПимПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Со СиллаНападающий
-
32 Батен ТибоНападающий
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Мейссен РикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 МетиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jeroen Rijsdijk
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Спарта Роттердам
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 10 побед
14 матчей
21.4%
7.1%
71.5%
3 победы 1 ничья 10 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.57
0.57
Среднее время на гол
57
157
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
3
1.43
Среднее время на гол
30
63
Всего голов
32
14
Голов в среднем за матч
2.29
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
39
90
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Со Силла
|4
|0.44
|Ромменс Филипп
|3 (1)
|0.33
|Кюйперс Бас
|3
|0.33
|Эдвардсен Оливер
|3
|0.33
|Виллюмссон Виллюм
|2
|0.22
|Эдвардсен Виктор
|1
|0.11
|Льянсана Энрик
|1
|0.11
|Дейл Матс
|0
|0
|Наубер Геррит
|0
|0
|Адеканье Бобби
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саито Коки
|2
|0.22
|Леуритсен Тобиас
|2
|0.22
|Брим Шарль-Андреас
|2
|0.22
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.11
|Версейрен Арно
|1
|0.11
|Китолано Джошуа
|1 (1)
|0.11
|Ван Крой Вито
|0
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|4
|1
|Адеканье Бобби
|1
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Кюйперс Бас
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Крамер Йорис
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакари Саид
|3
|0
|Де Гузман Джонатан
|2
|0
|Версейрен Арно
|2
|0
|Вриндс Барт
|1
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|Негли Камиель
|1
|0
|Ван Мюллем Джереми
|1
|0
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Спарта Роттердам
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
0
1
Гоу Эхед Иглс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Спарта Роттердам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
1
4
Гоу Эхед Иглс
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Спарта Роттердам
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
14
5
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
14%
2
40%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
12
7
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
5
42%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
4
57%
76-90
Забито
17
9
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
12%
1
11%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
4
24%
2
22%
61-75
5
29%
29%
1
11%
76-90
Пропущено
15
14
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
13%
1
7%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
3
21%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
4
27%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0
ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2 Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ноордвейк - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 2:1 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1
Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 Спарта Роттердам - Схевенинген 1:2 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Лиссе - Спарта Роттердам 4:7 Спарта Роттердам - Де Трефферс 0:1 Харденберг - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - АДО-20 0:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 АКВ - Спарта Роттердам 4:2 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
Спарта Роттердам
Точный счет
0:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Гоу Эхед Иглс
Спарта Роттердам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
41
13
41
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
45
36
45
18
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|30 - 3
|27
|2.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 4
|25
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|35 - 6
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 6
|22
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 19
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 16
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 18
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 16
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 17
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 15
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 21
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 20
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|14 - 21
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|5.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 11
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 10
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 12
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|16 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|9 - 11
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|13 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (5)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|5 (2)
|Твенте
|Стейн Сем
|5 (1)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Хераклес
|Брюнс Томас
|4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|4
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 2