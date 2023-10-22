Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

48' Команда Алавес играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Парехо Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Удар от ворот произведет Вильярреал

41' Оооо... вот это был удар! Риоха Луис должен был забить с этой позиции.

41' Хорошую попытку сделал Риоха Луис . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Сола Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Вильярреал

39' Омородион Сэмюэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Сола Алекс из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Судья подбегает и показывает Абкар Абделькабир из команды Алавес отложенную желтую карточку за фол.

36' Парехо Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Фемения Кико тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

33' Парехо Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Рефери не любит споров - именно за это Сивера Антонио сейчас получил желтую

31' Удар от ворот произведет Алавес

30' Педраса Альфонсо из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

28' Ох, нехорошо это выглядит. Куэнка Хорхе получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Куэнка Хорхе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Алавес

26' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Удар от ворот произведет Вильярреал

24' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Сорлот Александр получает желтую карточку за толчок соперника.

23' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Вильярреал

22' Омородион Сэмюэль не смог попасть в створ ударом издали

22' Удар от ворот произведет Алавес

21' Гевара Андер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Хорошую попытку сделал Омородион Сэмюэль . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Абкар Абделькабир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Бланко Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Игрок из команды Алавес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

17' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Вильярреал

16' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Парехо Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Гевара Андер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

13' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Альбиоль Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Педраса Альфонсо тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

8' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Парехо Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Риоха Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Парехо Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Комесанья Санти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Вильярреал начинает с центра поля