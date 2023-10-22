Тур: 10. Стадион: Эстадио де ла Керамика. Главный судья: Гиль Хесус
1:1
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаПедраса Альфонсо
14' Желтая карточкаГевара Андер
23' Желтая карточкаСорлот Александр
33' Желтая карточкаСивера Антонио
35' Желтая карточкаФемения Кико
36' Желтая карточкаАбкар Абделькабир
0:1
48' ГолОмородион Сэмюэль
58' Желтая карточкаКомесанья Санти
1:1
65' ПенальтиМорено Херард
90'+8
Ход матча
14'
23'
33'
35'
48'
0:1
58'
65'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 7
-
9 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
257 Количество передач 165
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Фемения
Кико
23
Манди
Аисса
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Фемения КикоЗащитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Моралес ЛуисПолузащитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ахомач ИлиасПолузащитник
-
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Овоно ХесусВратарь
-
16 Марин РафаЗащитник
-
19 Мараш НиколаЗащитник
- Защитник
-
10 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Кике ГарсияНападающий
-
39 Eneko Ortiz
-
35 Selu Diallo
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вильярреал
Алавес
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
41.7%
58.3%
5 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
2.33
1.5
Среднее время на гол
38
60
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
1.92
1.58
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
46
56
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|4
|0.4
|Морено Херард
|4 (1)
|0.4
|Баэна Алехандро
|1
|0.1
|Куэнка Хорхе
|1
|0.1
|Фойт Хуан
|1
|0.1
|Парехо Даниэль
|1 (1)
|0.1
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Морено Альберто
|0
|0
|Ахомач Илиас
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кике Гарсия
|2
|0.2
|Омородион Сэмюэль
|2
|0.2
|Риоха Луис
|1
|0.1
|Дуарте Рубен
|1
|0.1
|Гуриди Хон
|0
|0
|Хави Лопеc
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|3
|1
|Комесанья Санти
|4
|0
|Пино Йереми
|4
|0
|Педраса Альфонсо
|2
|1
|Морено Альберто
|1
|1
|Капу Этьен
|2
|0
|Фемения Кико
|2
|0
|Бреретон Бен
|2
|0
|Террац Рамон
|2
|0
|Кике Сетьен
|0
|1
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|Парехо Даниэль
|1
|0
|Манди Аисса
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Ахомач Илиас
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Луис
|4
|0
|Гевара Андер
|3
|0
|Абкар Абделькабир
|3
|0
|Дуарте Рубен
|2
|0
|Горосабел Андони
|2
|0
|Риоха Луис
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Омородион Сэмюэль
|2
|0
|Бланко Антонио
|0
|1
|Хави Лопеc
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Хаджи Янис
|1
|0
|Кике Гарсия
|1
|0
|Гуриди Хон
|1
|0
|Бенавидес Карлос
|1
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
|Марин Рафа
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Алавес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
3
Вильярреал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Алавес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
2
5
Вильярреал
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Алавес
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
9
8
Голы по времени матча
Забито
9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
12
5
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
17%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
1
8%
2
40%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
67%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
3
75%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 7
2
17%
2
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
2
17%
3
38%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
16
14
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
13%
2
14%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
2
13%
5
36%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
1
6%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Жирона 1:2
Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1 Кадис - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Барселона 3:4 Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ницца - Вильярреал 1:1 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Альтах - Вильярреал 0:3 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1
Алавес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алавес - Бетис 1:1 Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1 Алавес - Атлетик Б 0:2
Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алавес - Валенсия 1:0 Хетафе - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 4:3 Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1 Осасуна - Алавес 2:3 Валенсия - Алавес 2:0 Алавес - Тенерифе 1:0 Расинг - Алавес 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Леванте 0:0 Алавес - Эйбар 2:0 Эйбар - Алавес 1:1 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Алавес - Малага 2:1
Результаты матчей
Вильярреал
Алавес
Точный счет
1:2
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Алавес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
55
28
19
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 7
|25
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|24 - 13
|25
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 8
|22
|4.
|0:0 Заявка
|10
|6
|4
|0
|21 - 10
|22
|5.
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 13
|16
|8.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 14
|14
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|6 - 9
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 13
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 16
|8
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 18
|6
|19.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|15 - 25
|6
|20.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|13 - 29
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|2.
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 8
|12
|6.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|6.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 8
|9
|7.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|8.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|7 - 14
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 16
|1
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|Гранада
|Гумбау Херард
|5
|Бетис
|Гидо Родригес
|5
|Кадис
|Алькарас Рубен
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вильярреал 1:1 Алавес
Исход игры
Вильярреал
92.4% (110)
Ничья
7.6% (9)
Алавес
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.33% (58)
Меньше
48.67% (55)
Обе команды забьют
Да
56.64% (64)
Нет
43.36% (49)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
42.9% (51)
1:0 Вильярреал
26.1% (31)
2:0 Вильярреал
14.3% (17)
1:1 Ничья
5% (6)
4:1 Вильярреал
2.5% (3)
3:1 Вильярреал
2.5% (3)
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