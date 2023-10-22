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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Гиль Хесус
Вильярреал
1:1
Конец матча
Алавес
0'
9' Желтая карточка
Педраса Альфонсо
14' Желтая карточка
Гевара Андер
23' Желтая карточка
Сорлот Александр
33' Желтая карточка
Сивера Антонио
35' Желтая карточка
Фемения Кико
36' Желтая карточка
Абкар Абделькабир
0:1
48' Гол
Омородион Сэмюэль
58' Желтая карточка
Комесанья Санти
1:1
65' Пенальти
Морено Херард
90'+8

Ход матча

9'
Педраса Альфонсо
 
14'
 
Гевара Андер
23'
Сорлот Александр
 
33'
 
Сивера Антонио
35'
Фемения Кико
 
36'
 
Абкар Абделькабир
48'
0:1
Омородион Сэмюэль
(Гуриди Хон)
54'
Альтимира Адриа
Манди Аисса
 
54'
Морено Альберто
Педраса Альфонсо
 
58'
Комесанья Санти
 
65'
Морено Херард
1:1
74'
Террац Рамон
Фемения Кико
 
75'
Ахомач Илиас
Комесанья Санти
 
78'
 
Теналья Науэль
Сола Алекс
86'
Бреретон Бен
Парехо Даниэль
 
88'
 
Кике Гарсия
Омородион Сэмюэль
90'
 
Марин Рафа
Гевара Андер
90'
 
Алькаин Чебер
Горосабел Андони
90'
 
Реббах Абдеррахман
Риоха Луис

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 7
  • 9 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 257 Количество передач 165
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Вильярреал 92.4% (110)
X 7.6% (9)
Алавес 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Йоргенсен
Филип
17
Фемения
Кико
23
Манди
Аисса
3
Альбиоль
Рауль
5
Куэнка
Хорхе
6
Капу
Этьен
4
Комесанья
Санти
10
Парехо
Даниэль
24
Педраса
Альфонсо
7
Морено
Херард
11
Сорлот
Александр
1
Сивера
Антонио
2
Горосабел
Андони
5
Абкар
Абделькабир
4
Седлар
Александр
3
Дуарте
Рубен
6
Гевара
Андер
8
Бланко
Антонио
7
Сола
Алекс
18
Гуриди
Хон
11
Риоха
Луис
32
Омородион
Сэмюэль
Вильярреал
4-4-2
Алавес
4-2-3-1

История личных встреч

Вильярреал
Алавес

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

41.7%
58.3%
5 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
5:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
4:1
П
1:2
П
2:1
П
1:2
П
0:3
П
2:1
П
0:2

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.92
1.58

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

46
56

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 4 0.4
Морено Херард 4 (1) 0.4
Баэна Алехандро 1 0.1
Куэнка Хорхе 1 0.1
Фойт Хуан 1 0.1
Парехо Даниэль 1 (1) 0.1
Педраса Альфонсо 0 0
Морено Альберто 0 0
Ахомач Илиас 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 2 0.2
Омородион Сэмюэль 2 0.2
Риоха Луис 1 0.1
Дуарте Рубен 1 0.1
Гуриди Хон 0 0
Хави Лопеc 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 3 1
Комесанья Санти 4 0
Пино Йереми 4 0
Педраса Альфонсо 2 1
Морено Альберто 1 1
Капу Этьен 2 0
Фемения Кико 2 0
Бреретон Бен 2 0
Террац Рамон 2 0
Кике Сетьен 0 1
Альбиоль Рауль 1 0
Парехо Даниэль 1 0
Манди Аисса 1 0
Сорлот Александр 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Фойт Хуан 1 0
Габбия Маттео 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Ахомач Илиас 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Луис 4 0
Гевара Андер 3 0
Абкар Абделькабир 3 0
Дуарте Рубен 2 0
Горосабел Андони 2 0
Риоха Луис 2 0
Седлар Александр 2 0
Омородион Сэмюэль 2 0
Бланко Антонио 0 1
Хави Лопеc 1 0
Сивера Антонио 1 0
Хаджи Янис 1 0
Кике Гарсия 1 0
Гуриди Хон 1 0
Бенавидес Карлос 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Сола Алекс 1 0
Марин Рафа 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Алавес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
3
Вильярреал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Алавес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

2
5
Вильярреал
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Алавес
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

12
5
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
17%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
1
8%
2
40%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
67%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
3
75%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 7
2
17%
2
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
2
17%
3
38%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

16
14
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
13%
2
14%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
2
13%
5
36%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
1
6%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Жирона 1:2
Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1 Кадис - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Барселона 3:4 Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ницца - Вильярреал 1:1 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Альтах - Вильярреал 0:3 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1
Алавес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алавес - Бетис 1:1 Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1 Алавес - Атлетик Б 0:2
Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алавес - Валенсия 1:0 Хетафе - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 4:3 Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1 Осасуна - Алавес 2:3 Валенсия - Алавес 2:0 Алавес - Тенерифе 1:0 Расинг - Алавес 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Леванте 0:0 Алавес - Эйбар 2:0 Эйбар - Алавес 1:1 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Алавес - Малага 2:1

Результаты матчей

Вильярреал
Алавес

Точный счет

1:2
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Алавес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
1
4
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
5
2
8
1.5
1
9
1
9
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 10 8 1 1 21 - 7 25
2.
Жирона
 Заявка 10 8 1 1 24 - 13 25
3.
Атлетико М
 Заявка 9 7 1 1 23 - 8 22
4.
Барселона
 0:0 Заявка 10 6 4 0 21 - 10 22
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 10 5 3 2 16 - 9 18
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 3 2 18 - 12 18
7.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 4 2 12 - 13 16
8.
Бетис
 Заявка 10 3 5 2 12 - 14 14
9.
Осасуна
 Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
10.
Валенсия
 Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 2 5 6 - 9 11
12.
Хетафе
 Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
13.
Севилья
 Заявка 9 2 3 4 14 - 13 9
14.
Кадис
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
15.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 12 - 16 9
16.
Алавес
 Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
17.
Мальорка
 Заявка 10 1 5 4 12 - 16 8
18.
Сельта
 Заявка 10 1 3 6 10 - 18 6
19.
Гранада
 Заявка 10 1 3 6 15 - 25 6
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 3 7 13 - 29 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
2.
Барселона
 0:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
3.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
4.
Атлетико М
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
5.
Жирона
 Заявка 5 4 0 1 14 - 8 12
6.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
7.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
8.
Бетис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
9.
Кадис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
12.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
13.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 5 1 2 2 8 - 11 5
16.
Осасуна
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Вильярреал
 Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
18.
Мальорка
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
19.
Альмерия
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
20.
Сельта
 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Осасуна
 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
6.
Барселона
 0:0 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
7.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
8.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
9.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
10.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
11.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 2 - 6 3
15.
Алавес
 Заявка 5 0 2 3 2 - 6 2
16.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
17.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Кадис
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19.
Гранада
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 1 4 5 - 16 1
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 8 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Гранада Гумбау Херард 5
Бетис Гидо Родригес 5
Кадис Алькарас Рубен 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Вильярреал: 68%, Алавес: 32%.
  • 98'
    Абкар Абделькабир из команды Алавес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Ахомач Илиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 97'
    Теналья Науэль из команды Алавес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Абкар Абделькабир успешно блокирует удар.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Вильярреал 92.4% (110)
    X 7.6% (9)
    Алавес 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вильярреал 1:1 Алавес

    Исход игры
    Вильярреал
    92.4% (110)
    Ничья
    7.6% (9)
    Алавес
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.33% (58)
    Меньше
    48.67% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    56.64% (64)
    Нет
    43.36% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Вильярреал
    42.9% (51)
    1:0 Вильярреал
    26.1% (31)
    2:0 Вильярреал
    14.3% (17)
    1:1 Ничья
    5% (6)
    4:1 Вильярреал
    2.5% (3)
    3:1 Вильярреал
    2.5% (3)
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