Иньяки Уильямс отвечает мощным ударом с линии штрафной под перекладину, однако Тер Штеген в прыжке отводит угрозу!

После навеса с углового и выигранного верхового единоборства мяч отскочил на левый край штрафной к Гарсии, который пробил в касание мимо ближнего угла.

Берчиче получает какую-то мышечную травму, врачи "Атлетика" на поле, готовится замена в составе гостей.

Берчиче всё-таки вернулся на поле и исполнил передачу в штрафную хозяев, где Тер Штеген забрал мяч на выходе.

Нет, всё-таки Юри Берчиче покидает поле, вместо него в игре Иньиго Лекуе.

Фелиш получает мяч на левом краю штрафной от Гюндогана, пытается проскочит между двух соперников и оказывается на газоне, но свисток судьи молчит.

Мартинес исполняет диагональный перевод на правый фланг, однако Ферран Торрес оказывается в положении "вне игры".

Какие-то проблемы с бутсами у Феррана Торреса, переобувается нападающий "Барселоны" за пределами поля.

Иньяки Уильямс прорывается по левому флангу и оказывается на газоне после контакта с соперником, но арбитр позволяет игру продолжить.

Бальде прорывается по левому флангу и простреливает в штрафную, Фелиш проскакивает мимо мяча, а Фермин Лопес пробивает низом в дальний угол, однако Симон ногой отбивает снаряд в сторону!

Паредес на самом деле толкал в спину Фелиша в предыдущем моменте, но ВАР не определил криминала в действиях защитника "Атлетика".

Гюндоган подает угловой с левого фланга, Иньяки Уильямс выбивает мяч, у "Атлетика" получается неплохая контратака, которая приводит к штрафному удару.

Гави всеми силами пытался остановить проход Сансета в предыдущем моменте, желтую карточку получает полузащитник "Барселоны".

Вивиан после навеса со штрафного пытался от лицевой линии исполнить скидку в центр, однако мяч вылетел за пределы поля.

Жоау Фелиш получает мяч перед штрафной соперника и заряжает с 23 метров - Симон накрывает снаряд со второй попытки.

10' Ферран Торрес проходит по правому флангу и исполняет передачу в штрафную, Жоау Фелиш пробивает с 13 метров - мяч цепляет перекладину и проходит выше створа!

9' Угловой с левого фланга подает Нико Уильямс, Тер Штеген отбивает мяч кулаками, вторым темпом Вивиан оказался на газоне после верхового единоборства с Гави, но свисток арбитра молчит.

7' Бальде прорывается по левому флангу и исполняет подачу от лицевой линии, однако до Феррана Торреса мяч не доходит.

6' Ромеу в атаке "Барселоны" исполняет подачу в штрафную гостей, однако оборона "Атлетика" спокойно выбивает мяч.

5' Первый удар в этой встрече наносит Иньяки Уильямс, из-за пределов штрафной пробил игрок "Атлетика" в правый угол, однако Тер Штеген забрал мяч.

4' В чемпионате Испании "Атлетик" не обыгрывал "Барселону" с 2019 года, а вот в Кубке и Суперкубке удавалось баскам проходит сине-гранатовых в последние годы.

3' "Атлетик" начал сезон неплохо, на данный момент команда Эрнесто Вальверде идет на шестой позиции, однако может обойти "Реал Сосьедад".

2' Напомним, что "Реал" в этом туре потерял очки, сыграв 1:1 с "Севильей", "Жирона" догнала мадридцев, а "Барселона" в случае успеха сегодня сократит отставание до одного очка.