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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Барселона
0:0
Первый тайм: 31'
Атлетик Б
0'
16' Желтая карточка
Гави

Ход матча

16'
Гави
 
26'
 
Лекуе Иньиго
Юри Берчиче

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 129
Барселона 94.6% (122)
X 3.9% (5)
Атлетик Б 1.6% (2)
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1
Тер
Штеген
Марк-Андре
2
Канселу
Жоау
15
Кристенсен
Андреас
5
Иньиго
Мартинес
3
Бальде
Алехандро
6
Гави
18
Ромеу
Ориоль
22
Гюндоган
Илкай
7
Торрес
Ферран
14
Фелиш
Жоау
32
Лопес
Фермин
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
14
Гарсия
Дани
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
Барселона
4-3-3
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Барселона
Атлетик Б

35 матчей

91.4%
8.6%
32 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
21 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

74.3%
14.3%
11.4%
26 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

107.7%
0 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 9 побед

48 матчей

66.7%
18.8%
14.5%
32 победы 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
21 победа 21 ничья 6 побед

Второй тайм

54.2%
27.1%
18.7%
26 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
4:0
КК
3:2
ЛЛ
1:1
КК
0:4
ЛЛ
2:1
С
2:3
ЛЛ
2:3
ЛЛ
1:0
КК
1:0
ЛЛ
1:0
П
0:0
П
1:1
П
2:0
П
0:2
П
3:0
КК
3:1
КК
2:1
П
0:1
КК
3:1
КК
1:2
П
6:0
П
0:1
СИ
1:1
СИ
4:0
КК
1:3
П
2:5
П
2:0
П
2:1
П
1:0
П
2:2
П
5:1
КК
3:0
П
2:0
П
2:2
П
2:1
КК
1:2
КК
0:0
П
1:3
П
4:1
П
1:1
С
3:0
С
1:2
КК
1:4
П
2:0
П
0:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

57
44

Голов в среднем за матч

2.59
1.69

Среднее время на гол

34
53

Всего голов

29
12

Голов в среднем за матч

1.12
0.55

Среднее время на гол

80
165

Всего голов

86
56

Голов в среднем за матч

1.79
1.17

Тотал матчей

2.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
38
Больше 79%
Меньше 21%
10
28
Больше 58%
Меньше 42%
20
18
Больше 38%
Меньше 63%
30
8
Больше 17%
Меньше 83%
40
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

50
77

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 5 (1) 0.5
Торрес Ферран 3 0.3
Канселу Жоау 2 0.2
Рафинья Диас 2 0.2
Фелиш Жоау 1 0.1
Гави 1 0.1
Ямаль Ламин 1 0.1
Роберто Серхи 1 0.1
Де Йонг Френки 1 0.1
Кунде Жюль 1 0.1
Педри 1 0.1
Лопес Фермин 1 0.1
Гюндоган Илкай 0 0
Ромеу Ориоль 0 0
Кристенсен Андреас 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 4 0.4
Гурусета Горка 4 0.4
Весга Микель 2 (2) 0.2
Сансет Ойян 2 0.2
Юри Берчиче 1 0.1
Вильялибре Асьер 1 0.1
Гарсия Дани 1 0.1
Гомес Унаи 1 0.1
Де Маркос Оскар 0 0
Уильямс Нико 0 0
Беренгер Алекс 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 4 0
Рафинья Диас 1 1
Левандовски Роберт 2 0
Канселу Жоау 2 0
Де Йонг Френки 2 0
Хави Эрнандес 0 1
Ромеу Ориоль 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Тер Штеген Марк-Андре 1 0
Иньиго Мартинес 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Педри 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Ямаль Ламин 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансет Ойян 1 2
Паредес Айтор 3 0
Руис Иньиго 2 0
Эррера Андер 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Лекуе Иньиго 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Вивиан Даниэль 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Де Маркос Оскар 1 0
Юри Берчиче 1 0
Гурусета Горка 1 0
Весга Микель 1 0
Унай Симон 1 0
Йерай Альварес 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Атлетик Б
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Барселона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Атлетик Б
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

10
12
Барселона
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Атлетик Б
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

10
4
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
1
10%
2
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
6
60%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
20%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
4
33%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Пропущено

8
6
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
2
33%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Забито

20
16
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
2
10%
3
19%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
4
20%
2
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
25%
4
25%
61-75
8
40%
4
25%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
18%
2
22%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
27%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2
Барселона - Сельта 3:2 Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2
Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эльче 0:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Сельта 2:1 Вильярреал - Атлетик Б 5:1

Результаты матчей

Барселона
Атлетик Б

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:2
3 раза 33%
3:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Барселона
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
1
2
2
2.5
3
2
1
3
3.5
1
4
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
4
1
1.5
2
2
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
7
2
1.5
6
3
3
6
2.5
3
6
2
7
3.5
1
8
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 10 8 1 1 21 - 7 25
2.
Жирона
 Заявка 10 8 1 1 24 - 13 25
3.
Атлетико М
 Заявка 9 7 1 1 23 - 8 22
4.
Барселона
 0:0 Заявка 10 6 4 0 21 - 10 22
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 10 5 3 2 16 - 9 18
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 3 2 18 - 12 18
7.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 4 2 12 - 13 16
8.
Бетис
 Заявка 10 3 5 2 12 - 14 14
9.
Осасуна
 Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
10.
Валенсия
 Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 2 5 6 - 9 11
12.
Хетафе
 Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
13.
Севилья
 Заявка 9 2 3 4 14 - 13 9
14.
Кадис
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
15.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 12 - 16 9
16.
Алавес
 Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
17.
Мальорка
 Заявка 10 1 5 4 12 - 16 8
18.
Сельта
 Заявка 10 1 3 6 10 - 18 6
19.
Гранада
 Заявка 10 1 3 6 15 - 25 6
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 3 7 13 - 29 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
2.
Барселона
 0:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
3.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
4.
Атлетико М
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
5.
Жирона
 Заявка 5 4 0 1 14 - 8 12
6.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
7.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
8.
Бетис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
9.
Кадис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
12.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
13.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 5 1 2 2 8 - 11 5
16.
Осасуна
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Вильярреал
 Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
18.
Мальорка
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
19.
Альмерия
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
20.
Сельта
 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Осасуна
 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
6.
Барселона
 0:0 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
7.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
8.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
9.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
10.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
11.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 2 - 6 3
15.
Алавес
 Заявка 5 0 2 3 2 - 6 2
16.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
17.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Кадис
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19.
Гранада
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 1 4 5 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 8 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Гранада Гумбау Херард 5
Бетис Гидо Родригес 5
Кадис Алькарас Рубен 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    29'
    Мартинес исполняет диагональный перевод на правый фланг, однако Ферран Торрес оказывается в положении "вне игры".
  • 27'
    Фелиш получает мяч на левом краю штрафной от Гюндогана, пытается проскочит между двух соперников и оказывается на газоне, но свисток судьи молчит.
  • Замена
    26'
    Нет, всё-таки Юри Берчиче покидает поле, вместо него в игре Иньиго Лекуе.
  • 25'
    Берчиче всё-таки вернулся на поле и исполнил передачу в штрафную хозяев, где Тер Штеген забрал мяч на выходе.
  • Травма, повреждение
    23'
    Берчиче получает какую-то мышечную травму, врачи "Атлетика" на поле, готовится замена в составе гостей.
  • Угловой
    22'
    После навеса с углового и выигранного верхового единоборства мяч отскочил на левый край штрафной к Гарсии, который пробил в касание мимо ближнего угла.
  • Опасный момент
    21'
    Иньяки Уильямс отвечает мощным ударом с линии штрафной под перекладину, однако Тер Штеген в прыжке отводит угрозу!
  • 20'
    Жоау Фелиш получает мяч перед штрафной соперника и заряжает с 23 метров - Симон накрывает снаряд со второй попытки.
  • 18'
    Вивиан после навеса со штрафного пытался от лицевой линии исполнить скидку в центр, однако мяч вылетел за пределы поля.
  • Желтая карточка
    17'
    Гави всеми силами пытался остановить проход Сансета в предыдущем моменте, желтую карточку получает полузащитник "Барселоны".
  • Угловой
    16'
    Гюндоган подает угловой с левого фланга, Иньяки Уильямс выбивает мяч, у "Атлетика" получается неплохая контратака, которая приводит к штрафному удару.
  • 15'
    Паредес на самом деле толкал в спину Фелиша в предыдущем моменте, но ВАР не определил криминала в действиях защитника "Атлетика".
  • Опасный момент
    14'
    Бальде прорывается по левому флангу и простреливает в штрафную, Фелиш проскакивает мимо мяча, а Фермин Лопес пробивает низом в дальний угол, однако Симон ногой отбивает снаряд в сторону!
  • 13'
    Иньяки Уильямс прорывается по левому флангу и оказывается на газоне после контакта с соперником, но арбитр позволяет игру продолжить.
  • 12'
    Какие-то проблемы с бутсами у Феррана Торреса, переобувается нападающий "Барселоны" за пределами поля.
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    • Штанга
      10'
      Ферран Торрес проходит по правому флангу и исполняет передачу в штрафную, Жоау Фелиш пробивает с 13 метров - мяч цепляет перекладину и проходит выше створа!
    • Угловой
      9'
      Угловой с левого фланга подает Нико Уильямс, Тер Штеген отбивает мяч кулаками, вторым темпом Вивиан оказался на газоне после верхового единоборства с Гави, но свисток арбитра молчит.
    • 7'
      Бальде прорывается по левому флангу и исполняет подачу от лицевой линии, однако до Феррана Торреса мяч не доходит.
    • 6'
      Ромеу в атаке "Барселоны" исполняет подачу в штрафную гостей, однако оборона "Атлетика" спокойно выбивает мяч.
    • 5'
      Первый удар в этой встрече наносит Иньяки Уильямс, из-за пределов штрафной пробил игрок "Атлетика" в правый угол, однако Тер Штеген забрал мяч.
    • 4'
      В чемпионате Испании "Атлетик" не обыгрывал "Барселону" с 2019 года, а вот в Кубке и Суперкубке удавалось баскам проходит сине-гранатовых в последние годы.
    • 3'
      "Атлетик" начал сезон неплохо, на данный момент команда Эрнесто Вальверде идет на шестой позиции, однако может обойти "Реал Сосьедад".
    • 2'
      Напомним, что "Реал" в этом туре потерял очки, сыграв 1:1 с "Севильей", "Жирона" догнала мадридцев, а "Барселона" в случае успеха сегодня сократит отставание до одного очка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 10-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" принимает "Атлетик" Бильбао. Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Барселона 0:0 Атлетик Б

    Исход игры
    Барселона
    94.7% (124)
    Ничья
    3.8% (5)
    Атлетик Б
    1.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.95% (70)
    Меньше
    38.05% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    54.87% (62)
    Нет
    45.13% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    35.9% (47)
    2:0 Барселона
    20.6% (27)
    1:0 Барселона
    11.5% (15)
    3:1 Барселона
    7.6% (10)
    3:0 Барселона
    6.1% (8)
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