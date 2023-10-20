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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Барселона
 
Позже
Атлетик Б
Прогнозы 53
Барселона 92.5% (49)
X 5.7% (3)
Атлетик Б 1.9% (1)
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Барселона
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Барселона
Атлетик Б

История личных встреч

Барселона
Атлетик Б

35 матчей

91.4%
8.6%
32 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
21 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

74.3%
14.3%
11.4%
26 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

107.7%
0 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 9 побед

48 матчей

66.7%
18.8%
14.5%
32 победы 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
21 победа 21 ничья 6 побед

Второй тайм

54.2%
27.1%
18.7%
26 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
4:0
КК
3:2
ЛЛ
1:1
КК
0:4
ЛЛ
2:1
С
2:3
ЛЛ
2:3
ЛЛ
1:0
КК
1:0
ЛЛ
1:0
П
0:0
П
1:1
П
2:0
П
0:2
П
3:0
КК
3:1
КК
2:1
П
0:1
КК
3:1
КК
1:2
П
6:0
П
0:1
СИ
1:1
СИ
4:0
КК
1:3
П
2:5
П
2:0
П
2:1
П
1:0
П
2:2
П
5:1
КК
3:0
П
2:0
П
2:2
П
2:1
КК
1:2
КК
0:0
П
1:3
П
4:1
П
1:1
С
3:0
С
1:2
КК
1:4
П
2:0
П
0:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

57
44

Голов в среднем за матч

2.59
1.69

Среднее время на гол

34
53

Всего голов

29
12

Голов в среднем за матч

1.12
0.55

Среднее время на гол

80
165

Всего голов

86
56

Голов в среднем за матч

1.79
1.17

Тотал матчей

2.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
38
Больше 79%
Меньше 21%
10
28
Больше 58%
Меньше 42%
20
18
Больше 38%
Меньше 63%
30
8
Больше 17%
Меньше 83%
40
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

50
77

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 5 (1) 0.56
Торрес Ферран 3 0.33
Канселу Жоау 2 0.22
Рафинья Диас 2 0.22
Фелиш Жоау 1 0.11
Гави 1 0.11
Ямаль Ламин 1 0.11
Роберто Серхи 1 0.11
Де Йонг Френки 1 0.11
Кунде Жюль 1 0.11
Педри 1 0.11
Лопес Фермин 1 0.11
Гюндоган Илкай 0 0
Ромеу Ориоль 0 0
Кристенсен Андреас 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 4 0.44
Гурусета Горка 4 0.44
Весга Микель 2 (2) 0.22
Сансет Ойян 2 0.22
Юри Берчиче 1 0.11
Вильялибре Асьер 1 0.11
Гарсия Дани 1 0.11
Гомес Унаи 1 0.11
Де Маркос Оскар 0 0
Уильямс Нико 0 0
Беренгер Алекс 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 3 0
Рафинья Диас 1 1
Левандовски Роберт 2 0
Канселу Жоау 2 0
Де Йонг Френки 2 0
Хави Эрнандес 0 1
Ромеу Ориоль 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Тер Штеген Марк-Андре 1 0
Иньиго Мартинес 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Педри 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Ямаль Ламин 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансет Ойян 1 2
Паредес Айтор 3 0
Руис Иньиго 2 0
Эррера Андер 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Лекуе Иньиго 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Вивиан Даниэль 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Де Маркос Оскар 1 0
Юри Берчиче 1 0
Гурусета Горка 1 0
Весга Микель 1 0
Унай Симон 1 0
Йерай Альварес 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Атлетик Б
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Барселона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Атлетик Б
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

10
12
Барселона
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Атлетик Б
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

10
4
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
1
10%
2
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
6
60%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
20%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
4
33%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Пропущено

8
6
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
2
33%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Забито

20
16
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
2
10%
3
19%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
4
20%
2
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
25%
4
25%
61-75
8
40%
4
25%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
18%
2
22%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
27%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2
Барселона - Сельта 3:2 Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2
Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эльче 0:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Сельта 2:1 Вильярреал - Атлетик Б 5:1

Результаты матчей

Барселона
Атлетик Б

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:2
3 раза 33%
3:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Барселона
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
1
2
2
2.5
3
2
1
3
3.5
1
4
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
4
1
1.5
2
2
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
7
2
1.5
6
3
3
6
2.5
3
6
2
7
3.5
1
8
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 0 1 20 - 6 24
2.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 19 - 11 22
3.
Барселона
 Заявка 9 6 3 0 21 - 10 21
4.
Атлетико М
 Заявка 8 6 1 1 20 - 8 19
5.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 4 3 2 17 - 12 15
7.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 4 2 11 - 13 13
8.
Бетис
 Заявка 9 3 4 2 11 - 13 13
9.
Валенсия
 Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 2 4 6 - 8 11
11.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 9 - 14 10
12.
Хетафе
 Заявка 9 2 4 3 12 - 15 10
13.
Кадис
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
14.
Севилья
 Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
15.
Вильярреал
 Заявка 9 2 2 5 11 - 15 8
16.
Алавес
 Заявка 9 2 2 5 7 - 13 8
17.
Мальорка
 Заявка 9 1 5 3 12 - 15 8
18.
Сельта
 Заявка 9 1 3 5 10 - 15 6
19.
Гранада
 Заявка 9 1 3 5 15 - 23 6
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 3 6 11 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Атлетико М
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 3 2 0 14 - 8 11
5.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
6.
Жирона
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
7.
Бетис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
9.
Хетафе
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Кадис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
Севилья
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
12.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
13.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 5 1 2 2 8 - 11 5
16.
Мальорка
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Вильярреал
 Заявка 5 1 0 4 8 - 11 3
18.
Сельта
 Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
19.
Альмерия
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
20.
Осасуна
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Осасуна
 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
4.
Барселона
 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
5.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
6.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
9.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
10.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
11.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 6 - 12 5
12.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 2 - 6 3
15.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
16.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Алавес
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Гранада
 Заявка 4 0 1 3 7 - 12 1
19.
Кадис
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 8 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (1)
Гранада Сарагоса Брайан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Бетис Гидо Родригес 5
Кадис Алькарас Рубен 5
Хетафе Мата Хайме 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 октября 2023, осталось 2 дня 14 часов 53 минуты.

    Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 37.7% пользователей.
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    • Прогнозы 53
    Барселона 92.5% (49)
    X 5.7% (3)
    Атлетик Б 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Атлетик Б
    1.68
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    5.10
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    6.80
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Барселона - Атлетик Б

    Исход игры
    Барселона
    92.5% (49)
    Ничья
    5.7% (3)
    Атлетик Б
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.86% (29)
    Меньше
    43.14% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    52.94% (27)
    Нет
    47.06% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    37.7% (20)
    2:0 Барселона
    28.3% (15)
    1:0 Барселона
    11.3% (6)
    3:1 Барселона
    7.5% (4)
    3:0 Барселона
    3.8% (2)
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    Барселона
    Атлетик Б
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