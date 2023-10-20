Тур: 10. Стадион: Олимпийский стадион Льюиса Компаниса. Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
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Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
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История личных встреч
Барселона
Атлетик Б
35 матчей
91.4%
8.6%
32 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
21 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
74.3%
14.3%
11.4%
26 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
107.7%
0 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 9 побед
48 матчей
66.7%
18.8%
14.5%
32 победы 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
43.8%
43.8%
12.4%
21 победа 21 ничья 6 побед
Второй тайм
54.2%
27.1%
18.7%
26 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
57
44
Голов в среднем за матч
2.59
1.69
Среднее время на гол
34
53
Всего голов
29
12
Голов в среднем за матч
1.12
0.55
Среднее время на гол
80
165
Всего голов
86
56
Голов в среднем за матч
1.79
1.17
Тотал матчей
2.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
38
Больше 79%
Меньше 21%
10
28
Больше 58%
Меньше 42%
20
18
Больше 38%
Меньше 63%
30
8
Больше 17%
Меньше 83%
40
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
Среднее время на гол
50
77
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|5 (1)
|0.56
|Торрес Ферран
|3
|0.33
|Канселу Жоау
|2
|0.22
|Рафинья Диас
|2
|0.22
|Фелиш Жоау
|1
|0.11
|Гави
|1
|0.11
|Ямаль Ламин
|1
|0.11
|Роберто Серхи
|1
|0.11
|Де Йонг Френки
|1
|0.11
|Кунде Жюль
|1
|0.11
|Педри
|1
|0.11
|Лопес Фермин
|1
|0.11
|Гюндоган Илкай
|0
|0
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Кристенсен Андреас
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|4
|0.44
|Гурусета Горка
|4
|0.44
|Весга Микель
|2 (2)
|0.22
|Сансет Ойян
|2
|0.22
|Юри Берчиче
|1
|0.11
|Вильялибре Асьер
|1
|0.11
|Гарсия Дани
|1
|0.11
|Гомес Унаи
|1
|0.11
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Уильямс Нико
|0
|0
|Беренгер Алекс
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гави
|3
|0
|Рафинья Диас
|1
|1
|Левандовски Роберт
|2
|0
|Канселу Жоау
|2
|0
|Де Йонг Френки
|2
|0
|Хави Эрнандес
|0
|1
|Ромеу Ориоль
|1
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Педри
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Ямаль Ламин
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сансет Ойян
|1
|2
|Паредес Айтор
|3
|0
|Руис Иньиго
|2
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Уильямс Иньяки
|2
|0
|Лекуе Иньиго
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Вивиан Даниэль
|2
|0
|Гарсия Рауль
|1
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Де Маркос Оскар
|1
|0
|Юри Берчиче
|1
|0
|Гурусета Горка
|1
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Атлетик Б
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Барселона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Атлетик Б
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
10
12
Барселона
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Атлетик Б
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
10
4
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
1
10%
2
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
6
60%
1
25%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
20%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
4
33%
61-75
2
20%
3
25%
76-90
Пропущено
8
6
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
2
33%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Забито
20
16
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
2
10%
3
19%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
4
20%
2
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
25%
4
25%
61-75
8
40%
4
25%
76-90
Пропущено
11
9
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
18%
2
22%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2
Барселона - Сельта 3:2 Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2
Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эльче 0:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Сельта 2:1 Вильярреал - Атлетик Б 5:1
Результаты матчей
Барселона
Атлетик Б
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:2
3 раза 33%
3:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Барселона
Атлетик Б
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
32
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
41
22
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
72
63
36
36
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 11
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 10
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 8
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|7.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 13
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 13
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 8
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 15
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 12
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 15
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|19.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|15 - 23
|6
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|11 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 8
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 11
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 8
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 12
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 12
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
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- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|8 (2)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5 (3)
|Реал Мадрид
|Хоселу Санмартин
|5 (2)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|5 (1)
|Гранада
|Сарагоса Брайан
|5 (1)
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 4
|Хетафе
|Дьене Даконам
|5
|Бетис
|Гидо Родригес
|5
|Кадис
|Алькарас Рубен
|5
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 3
Прогнозы на матч Барселона - Атлетик Б
Исход игры
Барселона
92.5% (49)
Ничья
5.7% (3)
Атлетик Б
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.86% (29)
Меньше
43.14% (22)
Обе команды забьют
Да
52.94% (27)
Нет
47.06% (24)
Популярный счёт
2:1 Барселона
37.7% (20)
2:0 Барселона
28.3% (15)
1:0 Барселона
11.3% (6)
3:1 Барселона
7.5% (4)
3:0 Барселона
3.8% (2)
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