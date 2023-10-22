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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 12844 Главный судья: Ортис Мигель
Жирона
4:2
Второй тайм: 81'
Альмерия
0'
0:1
2' Гол
Баптистао Лео
0:2
24' Гол
Баптистао Лео
26' Желтая карточка
Робертоне Лукас
1:2
37' Гол
Мартин Иван
2:2
39' Гол
Довбик Артём
3:2
43' Гол
Довбик Артём
45' Желтая карточка
Давид Лопес
4:2
71' Гол
Савио
74' Желтая карточка
Баптистао Лео

Ход матча

2'
0:1
Баптистао Лео
(Робертоне Лукас)
24'
0:2
Баптистао Лео
26'
 
Робертоне Лукас
37'
Мартин Иван
(Гарсия Алеш)
1:2
39'
Довбик Артём
(Блинд Дэйли)
2:2
43'
Довбик Артём
(Коуто Ян)
3:2
45'
Давид Лопес
 
46'
 
Брандарис Хуан
Робертоне Лукас
68'
Стуани Кристиан
Довбик Артём
 
68'
 
Рамазани Ларжи
Аррибас Серхио
68'
 
Мелеро Гонсало
Лопи Дион
68'
Фернандес Валери
Коуто Ян
 
71'
Савио
(Гарсия Алеш)
4:2
74'
 
Баптистао Лео
80'
Порту Кристиан
Савио
 
80'
Мартинес Арнау
Гарсия Эрик
 
80'
 
Лазаро
Эмбарба Адриан

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 6
  • 4 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 116
Жирона 87.9% (102)
X 11.2% (13)
Альмерия 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жирона
Ничья
Альмерия
5.00
7.80
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7.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гассанига
Пауло
25
Гарсия
Эрик
5
Давид
Лопес
17
Блинд
Дэйли
20
Коуто
Ян
21
Эррера
Янгель
14
Гарсия
Алеш
3
Гутьеррес
Мигель
23
Мартин
Иван
9
Довбик
Артём
16
Савио
III
13
Мартинес
Фернардо
17
Посо
Алехандро
22
Монтес
Сесар
2
Каики
Да
Силва
20
Сентельес
Алехандро
4
Баба
Иддрису
6
Лопи
Дион
19
Аррибас
Серхио
5
Робертоне
Лукас
10
Эмбарба
Адриан
12
Баптистао
Лео
Жирона
3-4-3
Альмерия
4-2-3-1

История личных встреч

Жирона
Альмерия

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

22 матча

27.3%
27.3%
45.4%
6 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

18.2%
59.1%
22.7%
4 победы 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
6:2
ЛЛ
3:2
С
0:1
С
1:2
С
0:0
С
3:0
С
0:1
С
0:0
С
1:2
С
1:0
С
1:0
С
3:1
С
0:0
С
3:3
С
1:0
С
1:1
С
3:0
С
0:1
С
2:1
С
0:1
С
0:1
С
2:2

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.45
0.82

Среднее время на гол

61
110

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.36
1.09

Среднее время на гол

66
82

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

1.41
0.95

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

63
94

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 5 (1) 0.5
Эррера Янгель 3 0.3
Савио III 2 0.2
Гарсия Алеш 2 0.2
Стуани Кристиан 2 0.2
Давид Лопес 2 0.2
Мартин Иван 2 0.2
Коуто Ян 1 0.1
Цыганков Виктор 1 0.1
Порту Кристиан 1 0.1
Гарсия Эрик 1 0.1
Блинд Дэйли 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Мартинес Арнау 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 4 0.4
Суарес Луис III 4 (1) 0.4
Баптистао Лео 2 0.2
Акиеме Серхио 2 0.2
Каики Да Силва 1 0.1
Рамазани Ларжи 0 0
Робертоне Лукас 0 0
Мелеро Гонсало 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давид Лопес 3 0
Эррера Янгель 3 0
Стуани Кристиан 2 0
Гутьеррес Мигель 2 0
Гассанига Пауло 2 0
Мартин Иван 2 0
Мартинес Арнау 2 0
Коуто Ян 2 0
Савио III 1 0
Хуанпе Хуан 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Кебе Ибрахима 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамазани Ларжи 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Гонсалес Эдгар 1 1
Брандарис Хуан 2 0
Морено Висенте 1 0
Баптистао Лео 1 0
Эмбарба Адриан 1 0
Мелеро Гонсало 1 0
Монтес Сесар 1 0
Акиеме Серхио 1 0
Робертоне Лукас 1 0
Баба Иддрису 1 0
Суарес Луис III 1 0
Каики Да Силва 1 0
Пубиль Марк 1 0

Результаты матчей

Жирона
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Альмерия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Жирона
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Альмерия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

10
5
Жирона
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
Альмерия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
1
11%
1
33%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
17%
3
27%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
3
27%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
3
38%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
1
20%
4
31%
61-75
1
20%
2
15%
76-90

Забито

19
11
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
5%
1
9%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
5
26%
4
36%
31-45
5
26%
2
18%
46-60
3
16%
3
27%
61-75
2
11%
1
9%
76-90

Пропущено

11
24
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
18%
4
17%
1-15
2
18%
4
17%
16-30
1
9%
3
13%
31-45
1
9%
3
13%
46-60
2
18%
5
21%
61-75
3
27%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3
Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4 Осасуна - Жирона 2:1 Жирона - Бетис 1:2 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2
Альмерия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2
Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1 Альмерия - Малага 0:1 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Эль-Эхидо - Альмерия 0:7 Эспаньол - Альмерия 3:3 Альмерия - Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Альмерия - Эльче 2:1

Результаты матчей

Жирона
Альмерия

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Жирона
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
3
2
2
2
2.5
1
4
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
3
6
3
6
2.5
1
8
2
7
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 10 8 1 1 21 - 7 25
2.
Жирона
 4:2 Заявка 10 8 1 1 23 - 13 25
3.
Атлетико М
 Заявка 9 7 1 1 23 - 8 22
4.
Барселона
 Заявка 9 6 3 0 21 - 10 21
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 3 2 18 - 12 18
6.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
7.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 4 2 12 - 13 16
8.
Бетис
 Заявка 10 3 5 2 12 - 14 14
9.
Осасуна
 Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
10.
Валенсия
 Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 2 5 6 - 9 11
12.
Хетафе
 Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
13.
Севилья
 Заявка 9 2 3 4 14 - 13 9
14.
Кадис
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
15.
Вильярреал
 Заявка 9 2 2 5 11 - 15 8
16.
Алавес
 Заявка 9 2 2 5 7 - 13 8
17.
Мальорка
 Заявка 10 1 5 4 12 - 16 8
18.
Сельта
 Заявка 10 1 3 6 10 - 18 6
19.
Гранада
 Заявка 10 1 3 6 15 - 25 6
20.
Альмерия
 2:4 Заявка 10 0 3 7 13 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
2.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
3.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
4.
Атлетико М
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
5.
Жирона
 4:2 Заявка 5 4 0 1 13 - 8 12
6.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
7.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
8.
Бетис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
9.
Кадис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
12.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
13.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 5 1 2 2 8 - 11 5
16.
Осасуна
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Мальорка
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
18.
Вильярреал
 Заявка 5 1 0 4 8 - 11 3
19.
Альмерия
 2:4 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
20.
Сельта
 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 4:2 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Осасуна
 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
6.
Барселона
 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
9.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
10.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
11.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 2 - 6 3
15.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
16.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Алавес
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Кадис
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19.
Гранада
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
20.
Альмерия
 2:4 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 8 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Гранада Гумбау Херард 5
Бетис Гидо Родригес 5
Кадис Алькарас Рубен 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 73'
      Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 73'
      Давид Лопес из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 73'
      Эмбарба Адриан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 72'
      Савио III ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Гарсия Алеш сделал результативную передачу.
    • 71'
      Г О О О О Л - Савио III забивает с левой ноги!
    • 71'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 70'
      Контроль мяча: Жирона: 62%, Альмерия: 38%.
    • 70'
      Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 69'
      Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 59 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 116
    Жирона 87.9% (102)
    X 11.2% (13)
    Альмерия 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Жирона
    Ничья
    Альмерия
    5.00
    7.80
    Реклама, fon.bet
    7.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жирона 4:2 Альмерия

    Исход игры
    Жирона
    87.9% (102)
    Ничья
    11.2% (13)
    Альмерия
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.25% (55)
    Меньше
    51.75% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    52.63% (60)
    Нет
    47.37% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Жирона
    26.7% (31)
    2:0 Жирона
    24.1% (28)
    1:0 Жирона
    14.7% (17)
    3:1 Жирона
    13.8% (16)
    1:1 Ничья
    9.5% (11)
    3:0 Жирона
    5.2% (6)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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    Жирона
    Альмерия
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