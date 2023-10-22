Тур: 10. Стадион: Монтиливи. Зрители: 12844 Главный судья: Ортис Мигель
0'
0:1
2' ГолБаптистао Лео
0:2
24' ГолБаптистао Лео
26' Желтая карточкаРобертоне Лукас
1:2
37' ГолМартин Иван
2:2
39' ГолДовбик Артём
3:2
43' ГолДовбик Артём
45' Желтая карточкаДавид Лопес
4:2
71' ГолСавио
74' Желтая карточкаБаптистао Лео
5:2
85' ГолСтуани Кристиан
90'+6
Ход матча
2'
0:1
24'
0:2
26'
37'
1:2
39'
2:2
43'
3:2
45'
71'
4:2
74'
80'
80'
85'
Статистика матча
-
5 Голы 2
-
6 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 5
-
9 Угловые 6
-
4 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
623 Количество передач 300
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Гарсия
Эрик
17
Блинд
Дэйли
20
Коуто
Ян
14
Гарсия
Алеш
23
Мартин
Иван
16
Савио
III
22
Монтес
Сесар
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
-
20 Коуто ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мартин ИванНападающий
- Нападающий
-
16 СавиоНападающий
- Запасные игроки
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Торре ПаблоПолузащитник
-
22 Солис ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Монтес СесарЗащитник
-
2 КайкиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 ЛазароПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Жирона
Альмерия
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
22 матча
27.3%
27.3%
45.4%
6 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
18.2%
59.1%
22.7%
4 победы 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.45
0.82
Среднее время на гол
61
110
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.36
1.09
Среднее время на гол
66
82
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
1.41
0.95
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
63
94
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|5 (1)
|0.5
|Савио III
|3
|0.3
|Стуани Кристиан
|3
|0.3
|Эррера Янгель
|3
|0.3
|Гарсия Алеш
|2
|0.2
|Давид Лопес
|2
|0.2
|Мартин Иван
|2
|0.2
|Коуто Ян
|1
|0.1
|Цыганков Виктор
|1
|0.1
|Порту Кристиан
|1
|0.1
|Гарсия Эрик
|1
|0.1
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Мартинес Арнау
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аррибас Серхио
|4
|0.4
|Суарес Луис III
|4 (1)
|0.4
|Баптистао Лео
|2
|0.2
|Акиеме Серхио
|2
|0.2
|Каики Да Силва
|1
|0.1
|Рамазани Ларжи
|0
|0
|Робертоне Лукас
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Давид Лопес
|3
|0
|Эррера Янгель
|3
|0
|Стуани Кристиан
|2
|0
|Гутьеррес Мигель
|2
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Мартин Иван
|2
|0
|Мартинес Арнау
|2
|0
|Коуто Ян
|2
|0
|Савио III
|1
|0
|Хуанпе Хуан
|1
|0
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамазани Ларжи
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Гонсалес Эдгар
|1
|1
|Баптистао Лео
|2
|0
|Брандарис Хуан
|2
|0
|Морено Висенте
|1
|0
|Эмбарба Адриан
|1
|0
|Мелеро Гонсало
|1
|0
|Монтес Сесар
|1
|0
|Акиеме Серхио
|1
|0
|Робертоне Лукас
|1
|0
|Баба Иддрису
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Каики Да Силва
|1
|0
|Пубиль Марк
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Альмерия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
5
Жирона
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Альмерия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
10
5
Жирона
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)
Альмерия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
14
5
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
7%
1
20%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
6
43%
1
20%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
2
14%
1
20%
76-90
Пропущено
8
16
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
25%
3
19%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
2
25%
4
25%
76-90
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
3
38%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
1
20%
4
31%
61-75
1
20%
2
15%
76-90
Забито
24
13
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
4%
2
15%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
8
33%
4
31%
31-45
5
21%
2
15%
46-60
4
17%
3
23%
61-75
3
13%
1
8%
76-90
Пропущено
13
29
7 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
3
23%
4
14%
1-15
3
23%
4
14%
16-30
1
8%
6
21%
31-45
1
8%
3
10%
46-60
2
15%
6
21%
61-75
3
23%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3
Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4 Осасуна - Жирона 2:1 Жирона - Бетис 1:2 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2
Альмерия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2
Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1 Альмерия - Малага 0:1 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Эль-Эхидо - Альмерия 0:7 Эспаньол - Альмерия 3:3 Альмерия - Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Альмерия - Эльче 2:1
Результаты матчей
Жирона
Альмерия
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
5
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Жирона
Альмерия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
32
32
14
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
64
46
46
19
37
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 7
|25
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|24 - 13
|25
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 8
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 10
|21
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 13
|16
|8.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 14
|14
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|6 - 9
|11
|12.
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 13
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|16.
|0:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 16
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 16
|8
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 18
|6
|19.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|15 - 25
|6
|20.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|13 - 29
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 8
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|12.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|0:1 Заявка
|6
|1
|0
|5
|8 - 12
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 8
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|9.
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|7 - 14
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 16
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|8 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|7
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5 (3)
|Реал Мадрид
|Хоселу Санмартин
|5 (2)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|5 (2)
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 4
|Хетафе
|Дьене Даконам
|5
|Гранада
|Гумбау Херард
|5
|Бетис
|Гидо Родригес
|5
|Кадис
|Алькарас Рубен
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жирона 5:2 Альмерия
Исход игры
Жирона
87.9% (102)
Ничья
11.2% (13)
Альмерия
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.25% (55)
Меньше
51.75% (59)
Обе команды забьют
Да
52.63% (60)
Нет
47.37% (54)
Популярный счёт
2:1 Жирона
26.7% (31)
2:0 Жирона
24.1% (28)
1:0 Жирона
14.7% (17)
3:1 Жирона
13.8% (16)
1:1 Ничья
9.5% (11)
3:0 Жирона
5.2% (6)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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