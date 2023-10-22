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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Иглесиас Хавьер
Лас-Пальмас
0:0
Первый тайм: 5'
Райо Вальекано
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 115
Лас-Пальмас 27.8% (32)
X 52.2% (60)
Райо Вальекано 20% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лас-Пальмас
Ничья
Райо Вальекано
2.77
3.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Вальес
Альваро
4
Суарес
Алехандро
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
3
Кардона
Серхи
24
Пехиньо
Франсиско
5
Муньос
Хави
20
Родригес
Кирьян
12
Луаодис
Энзо
17
Мунир
Эль-Хаддади
19
Кардона
Марк
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
24
Лежён
Флорьян
5
Эрнандес
Аридане
12
Эспино
Альфонсо
7
Паласон
Иси
21
Сисс
Пате
23
Валентин
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
14
Перес
Кике
22
Рауль
де
Томас
Лас-Пальмас
4-5-1
Райо Вальекано
4-4-2

История личных встреч

Лас-Пальмас
Райо Вальекано

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

6.7%
60%
33.3%
1 победа 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:1
С
2:0
С
2:2
С
1:1
П
2:0
П
0:1
ТМК
1:0
КК
0:0
КК
1:0
С
2:0
С
2:1
С
3:2
С
2:1
С
0:0
С
1:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1
0.63

Среднее время на гол

90
144

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.63
0.71

Среднее время на гол

55
126

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виера Хонатан 2 (2) 0.2
Кардона Марк 2 (1) 0.2
Родригес Кирьян 1 0.1
Коко Сауль 1 0.1
Каба Сори 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 3 0.3
Паласон Иси 2 (2) 0.2
Де Фрутос Хорхе 1 0.1
Сисс Пате 1 0.1
Перес Кике 1 0.1
Валентин Оскар 1 0.1
Фалькао Радамель 1 (1) 0.1
Нтекья Ранди 1 (1) 0.1
Рауль де Томас 0 0
Лопес Унаи 0 0
Камелло Серхио 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мармол Мика 3 1
Родригес Кирьян 4 0
Кардона Серхи 3 0
Каба Сори 2 0
Араухо Хулиан 2 0
Виера Хонатан 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Кардона Марк 1 0
Суарес Алехандро 1 0
Луаодис Энзо 1 0
Коко Сауль 1 0
Парк Марвин 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рауль де Томас 3 0
Эспино Альфонсо 3 0
Гарсия Альваро Ривера 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Мумин Абдул 1 1
Лежён Флорьян 2 0
Лопес Унаи 2 0
Паласон Иси 2 0
Перес Кике 2 0
Трехо Оскар 1 0
Балью Иван 1 0
Сисс Пате 1 0
Валентин Оскар 1 0
Камелло Серхио 1 0
Чаваррия Пеп 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Лас-Пальмас
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

2
5
Лас-Пальмас
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Райо Вальекано
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
4
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
75%
1
17%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
2
33%
3
30%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
5
45%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
50%
3
27%
76-90

Пропущено

8
13
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
4
50%
1
8%
61-75
2
25%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Гранада 1:0
Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:2 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Лас-Пальмас - Аль-Вакра 2:0 Лас-Пальмас - Орландо Пайретс 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Картахена - Лас-Пальмас 1:4 Лас-Пальмас - Вильярреал-2 1:1 Эйбар - Лас-Пальмас 0:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1
Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Вальядолид - Райо Вальекано 3:2 Порту - Райо Вальекано 1:1 Шарлеруа - Райо Вальекано 1:1 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Бетис - Райо Вальекано 3:1

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Райо Вальекано

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:7
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:0
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
5
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 10 8 1 1 21 - 7 25
2.
Атлетико М
 Заявка 9 7 1 1 23 - 8 22
3.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 19 - 11 22
4.
Барселона
 Заявка 9 6 3 0 21 - 10 21
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 3 2 18 - 12 18
6.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
7.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 10 3 5 2 11 - 13 14
8.
Бетис
 Заявка 10 3 5 2 12 - 14 14
9.
Осасуна
 Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
10.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 10 3 3 4 6 - 8 12
11.
Валенсия
 Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
12.
Хетафе
 Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
13.
Севилья
 Заявка 9 2 3 4 14 - 13 9
14.
Кадис
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
15.
Вильярреал
 Заявка 9 2 2 5 11 - 15 8
16.
Алавес
 Заявка 9 2 2 5 7 - 13 8
17.
Мальорка
 Заявка 10 1 5 4 12 - 16 8
18.
Сельта
 Заявка 10 1 3 6 10 - 18 6
19.
Гранада
 Заявка 10 1 3 6 15 - 25 6
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 3 6 11 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
2.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
3.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
4.
Атлетико М
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
6.
Жирона
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
7.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
8.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 5 2 3 0 4 - 2 9
9.
Бетис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
10.
Кадис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
12.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
13.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
14.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 5 1 2 2 8 - 11 5
16.
Осасуна
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Мальорка
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
18.
Вильярреал
 Заявка 5 1 0 4 8 - 11 3
19.
Альмерия
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
20.
Сельта
 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Атлетико М
 Заявка 5 3 1 1 12 - 3 10
4.
Осасуна
 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
5.
Барселона
 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
6.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
9.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
10.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
11.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
14.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 5 1 0 4 2 - 6 3
15.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
16.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Алавес
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Кадис
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
20.
Гранада
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 8 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (2)
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Топ нарушителей
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Гранада Гумбау Херард 5
Бетис Гидо Родригес 5
Кадис Алькарас Рубен 5
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      Райо Вальекано начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 48.3% пользователей.
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    Прогнозы 115
    Лас-Пальмас 27.8% (32)
    X 52.2% (60)
    Райо Вальекано 20% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лас-Пальмас
    Ничья
    Райо Вальекано
    2.77
    3.20
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    3.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас 0:0 Райо Вальекано

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    27.6% (32)
    Ничья
    52.6% (61)
    Райо Вальекано
    19.8% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.44% (29)
    Меньше
    74.56% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    74.56% (85)
    Нет
    25.44% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.3% (56)
    1:0 Лас-Пальмас
    13.8% (16)
    2:1 Лас-Пальмас
    11.2% (13)
    1:2 Райо Вальекано
    9.5% (11)
    0:1 Райо Вальекано
    8.6% (10)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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