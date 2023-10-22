Тур: 10. Стадион: Гран Канария. Главный судья: Иглесиас Хавьер
0:0
Первый тайм: 5'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
12
Луаодис
Энзо
19
Кардона
Марк
20
Балью
Иван
21
Сисс
Пате
14
Перес
Кике
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Коко СаульЗащитник
-
15 Мармол МикаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кардона МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Каба СориНападающий
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перес КикеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Мендес ДиегоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Бебе ТьягуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лас-Пальмас
Райо Вальекано
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
6.7%
60%
33.3%
1 победа 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1
0.63
Среднее время на гол
90
144
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.63
0.71
Среднее время на гол
55
126
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виера Хонатан
|2 (2)
|0.2
|Кардона Марк
|2 (1)
|0.2
|Родригес Кирьян
|1
|0.1
|Коко Сауль
|1
|0.1
|Каба Сори
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|3
|0.3
|Паласон Иси
|2 (2)
|0.2
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.1
|Сисс Пате
|1
|0.1
|Перес Кике
|1
|0.1
|Валентин Оскар
|1
|0.1
|Фалькао Радамель
|1 (1)
|0.1
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.1
|Рауль де Томас
|0
|0
|Лопес Унаи
|0
|0
|Камелло Серхио
|0
|0
Карточки
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мармол Мика
|3
|1
|Родригес Кирьян
|4
|0
|Кардона Серхи
|3
|0
|Каба Сори
|2
|0
|Араухо Хулиан
|2
|0
|Виера Хонатан
|1
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|Лемос Альваро
|1
|0
|Кардона Марк
|1
|0
|Суарес Алехандро
|1
|0
|Луаодис Энзо
|1
|0
|Коко Сауль
|1
|0
|Парк Марвин
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рауль де Томас
|3
|0
|Эспино Альфонсо
|3
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|3
|0
|Эрнандес Аридане
|3
|0
|Мумин Абдул
|1
|1
|Лежён Флорьян
|2
|0
|Лопес Унаи
|2
|0
|Паласон Иси
|2
|0
|Перес Кике
|2
|0
|Трехо Оскар
|1
|0
|Балью Иван
|1
|0
|Сисс Пате
|1
|0
|Валентин Оскар
|1
|0
|Камелло Серхио
|1
|0
|Чаваррия Пеп
|1
|0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Лас-Пальмас
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
2
5
Лас-Пальмас
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Райо Вальекано
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
4
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
75%
1
17%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
2
33%
3
30%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
5
45%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
50%
3
27%
76-90
Пропущено
8
13
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
4
50%
1
8%
61-75
2
25%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Лас-Пальмас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Гранада 1:0
Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:2 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Лас-Пальмас - Аль-Вакра 2:0 Лас-Пальмас - Орландо Пайретс 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Картахена - Лас-Пальмас 1:4 Лас-Пальмас - Вильярреал-2 1:1 Эйбар - Лас-Пальмас 0:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1
Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Вальядолид - Райо Вальекано 3:2 Порту - Райо Вальекано 1:1 Шарлеруа - Райо Вальекано 1:1 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Бетис - Райо Вальекано 3:1
Результаты матчей
Лас-Пальмас
Райо Вальекано
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:7
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:0
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Лас-Пальмас
Райо Вальекано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
32
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
63
27
54
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 7
|25
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 8
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 11
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 10
|21
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|7.
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 13
|14
|8.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 14
|14
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|10.
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|6 - 8
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 13
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 16
|8
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 18
|6
|19.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|15 - 25
|6
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|11 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|8.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|14.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 11
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 8
|9
|6.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|14.
|0:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|7 - 14
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
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|Атлетико М
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|Барселона
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|Реал Мадрид
|Хоселу Санмартин
|5 (2)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|5 (2)
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 4
|Хетафе
|Дьене Даконам
|5
|Гранада
|Гумбау Херард
|5
|Бетис
|Гидо Родригес
|5
|Кадис
|Алькарас Рубен
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 0:0 Райо Вальекано
Исход игры
Лас-Пальмас
27.6% (32)
Ничья
52.6% (61)
Райо Вальекано
19.8% (23)
Тотал 2.5
Больше
25.44% (29)
Меньше
74.56% (85)
Обе команды забьют
Да
74.56% (85)
Нет
25.44% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.3% (56)
1:0 Лас-Пальмас
13.8% (16)
2:1 Лас-Пальмас
11.2% (13)
1:2 Райо Вальекано
9.5% (11)
0:1 Райо Вальекано
8.6% (10)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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