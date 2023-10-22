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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 24548 Главный судья: Иглесиас Хавьер
Лас-Пальмас
0:1
Конец матча
Райо Вальекано
0'
20' Желтая карточка
Коко Сауль
0:0
34' Не забитый пенальти
Мунир Эль-Хаддади
77' Желтая карточка
Муньос Хави
79' Желтая карточка
Камелло Серхио
86' Желтая карточка
Валентин Оскар
90' Желтая карточка
Суарес Алехандро
0:1
90' Пенальти
Бебе Тьягу
90' Вторая желтая карточка
Валентин Оскар
90' Желтая карточка
Перроне Максимо
90' Желтая карточка
Родригес Франсиско
90'+9

Ход матча

20'
Коко Сауль
 
34'
Мунир Эль-Хаддади
0:0
46'
 
Де Фрутос Хорхе
Перес Кике
46'
Араухо Хулиан
Коко Сауль
 
62'
Парк Марвин
Пехиньо Франсиско
 
62'
Перроне Максимо
Луаодис Энзо
 
66'
 
Лопес Унаи
Сисс Пате
66'
 
Камелло Серхио
Рауль де Томас
74'
Молейро Альберто
Мунир Эль-Хаддади
 
77'
Муньос Хави
 
77'
 
Трехо Оскар
Паласон Иси
79'
 
Камелло Серхио
83'
Каба Сори
Кардона Марк
 
86'
 
Валентин Оскар
89'
 
Бебе Тьягу
Гарсия Альваро
90'
Суарес Алехандро
 
90'
0:1
Бебе Тьягу
90'
 
Валентин Оскар
90'
Перроне Максимо
 
90'
 
Родригес Франсиско

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 322 Количество передач 166
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Лас-Пальмас 27.6% (32)
X 52.6% (61)
Райо Вальекано 19.8% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Вальес
Альваро
4
Суарес
Алехандро
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
3
Кардона
Серхи
24
Пехиньо
Франсиско
5
Муньос
Хави
20
Родригес
Кирьян
12
Луаодис
Энзо
17
Мунир
Эль-Хаддади
19
Кардона
Марк
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
5
Эрнандес
Аридане
24
Лежён
Флорьян
12
Эспино
Альфонсо
7
Паласон
Иси
21
Сисс
Пате
23
Валентин
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
22
Рауль
де
Томас
14
Перес
Кике
Лас-Пальмас
4-5-1
Райо Вальекано
4-4-2

История личных встреч

Лас-Пальмас
Райо Вальекано

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

6.7%
60%
33.3%
1 победа 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:1
С
2:0
С
2:2
С
1:1
П
2:0
П
0:1
ТМК
1:0
КК
0:0
КК
1:0
С
2:0
С
2:1
С
3:2
С
2:1
С
0:0
С
1:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1
0.63

Среднее время на гол

90
144

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.63
0.71

Среднее время на гол

55
126

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виера Хонатан 2 (2) 0.2
Кардона Марк 2 (1) 0.2
Родригес Кирьян 1 0.1
Коко Сауль 1 0.1
Каба Сори 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 3 0.3
Паласон Иси 2 (2) 0.2
Де Фрутос Хорхе 1 0.1
Сисс Пате 1 0.1
Перес Кике 1 0.1
Валентин Оскар 1 0.1
Фалькао Радамель 1 (1) 0.1
Бебе Тьягу 1 (1) 0.1
Нтекья Ранди 1 (1) 0.1
Рауль де Томас 0 0
Лопес Унаи 0 0
Камелло Серхио 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мармол Мика 3 1
Родригес Кирьян 4 0
Кардона Серхи 3 0
Каба Сори 2 0
Суарес Алехандро 2 0
Араухо Хулиан 2 0
Коко Сауль 2 0
Виера Хонатан 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Муньос Хави 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Кардона Марк 1 0
Луаодис Энзо 1 0
Парк Марвин 1 0
Перроне Максимо 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валентин Оскар 2 1
Рауль де Томас 3 0
Эспино Альфонсо 3 0
Гарсия Альваро Ривера 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Мумин Абдул 1 1
Лежён Флорьян 2 0
Лопес Унаи 2 0
Паласон Иси 2 0
Перес Кике 2 0
Камелло Серхио 2 0
Трехо Оскар 1 0
Родригес Франсиско 1 0
Балью Иван 1 0
Сисс Пате 1 0
Чаваррия Пеп 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Лас-Пальмас
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Райо Вальекано
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

2
5
Лас-Пальмас
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
4
57%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
75%
2
29%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
2
33%
3
30%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
5
42%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
50%
4
33%
76-90

Пропущено

9
13
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
4
44%
1
8%
61-75
3
33%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Гранада 1:0
Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:2 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Лас-Пальмас - Аль-Вакра 2:0 Лас-Пальмас - Орландо Пайретс 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Картахена - Лас-Пальмас 1:4 Лас-Пальмас - Вильярреал-2 1:1 Эйбар - Лас-Пальмас 0:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1
Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Вальядолид - Райо Вальекано 3:2 Порту - Райо Вальекано 1:1 Шарлеруа - Райо Вальекано 1:1 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Бетис - Райо Вальекано 3:1

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Райо Вальекано

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:7
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
5
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 10 8 1 1 21 - 7 25
2.
Атлетико М
 Заявка 9 7 1 1 23 - 8 22
3.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 19 - 11 22
4.
Барселона
 Заявка 9 6 3 0 21 - 10 21
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 3 2 18 - 12 18
6.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
7.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 4 2 12 - 13 16
8.
Бетис
 Заявка 10 3 5 2 12 - 14 14
9.
Осасуна
 Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
10.
Валенсия
 Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 2 5 6 - 9 11
12.
Хетафе
 Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
13.
Севилья
 Заявка 9 2 3 4 14 - 13 9
14.
Кадис
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
15.
Вильярреал
 Заявка 9 2 2 5 11 - 15 8
16.
Алавес
 Заявка 9 2 2 5 7 - 13 8
17.
Мальорка
 Заявка 10 1 5 4 12 - 16 8
18.
Сельта
 Заявка 10 1 3 6 10 - 18 6
19.
Гранада
 Заявка 10 1 3 6 15 - 25 6
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 3 6 11 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
2.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
3.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
4.
Атлетико М
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
6.
Жирона
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
7.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
8.
Бетис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
9.
Кадис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
12.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
13.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 5 1 2 2 8 - 11 5
16.
Осасуна
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Мальорка
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
18.
Вильярреал
 Заявка 5 1 0 4 8 - 11 3
19.
Альмерия
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
20.
Сельта
 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Осасуна
 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
6.
Барселона
 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
9.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
10.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
11.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 2 - 6 3
15.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
16.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Алавес
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Кадис
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
20.
Гранада
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 8 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Гранада Гумбау Херард 5
Бетис Гидо Родригес 5
Кадис Алькарас Рубен 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 116
    Лас-Пальмас 27.6% (32)
    X 52.6% (61)
    Райо Вальекано 19.8% (23)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас 0:1 Райо Вальекано

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    27.6% (32)
    Ничья
    52.6% (61)
    Райо Вальекано
    19.8% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.44% (29)
    Меньше
    74.56% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    74.56% (85)
    Нет
    25.44% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.3% (56)
    1:0 Лас-Пальмас
    13.8% (16)
    2:1 Лас-Пальмас
    11.2% (13)
    1:2 Райо Вальекано
    9.5% (11)
    0:1 Райо Вальекано
    8.6% (10)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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