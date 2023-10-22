Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Рефери не любит споров - именно за это Francisco Rodriguez сейчас получил желтую

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Вальес Альваро взял и забрал мяч на выходе

87' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Валентин Оскар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

85' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

83' Де Фрутос Хорхе нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

83' Гарсия Альваро Ривера создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Матч возобновится спорным мячом

82' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

81' Мармол Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Камелло Серхио получает желтую карточку за неспортивное поведение

78' Вальес Альваро взял и забрал мяч на выходе

78' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Муньос Хави совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

76' Мармол Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Де Фрутос Хорхе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Паласон Иси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

73' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Паласон Иси навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Эрнандес Аридане выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

67' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

67' Лежён Флорьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

65' Матч возобновлен

64' Эрнандес Аридане на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

58' Паласон Иси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

56' Рауль де Томас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Лежён Флорьян нанес удар головой, но Alvaro Valles спокойно отбил мяч.

54' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Хорошую попытку сделал Кардона Марк . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Родригес Кирьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Сисс Пате выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Сегодняшная посещаемость составляет 24548 болельщиков

53' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

53' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

53' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лас-Пальмас

52' Пехиньо Франсиско навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Пехиньо Франсиско навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Пехиньо Франсиско навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Игрок из команды Райо Вальекано делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

48' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Де Фрутос Хорхе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Рауль де Томас пробует нанести удар издали, но Alvaro Valles держит все под контролем

47' Сисс Пате создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Гарсия Альваро Ривера выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.