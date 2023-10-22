  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Mathieu Vernice Главный судья: Хадж Хаким
Лилль
1:0
Второй тайм: 48'
Брест
0'
1:0
6' Гол
Языджи Юсуф
41' Желтая карточка
Ле Дуарон Жереми
45' Желтая карточка
Андре Бенжамин

Ход матча

6'
Языджи Юсуф
(Дэвид Джонатан)
1:0
41'
 
Ле Дуарон Жереми
45'
Андре Бенжамин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 214 Количество передач 218
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 116
Лилль 87.9% (102)
X 10.3% (12)
Брест 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Брест
3.55
5.16
Реклама, olimp.bet
5.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
18
Диаките
Бафоде
15
Йоро
Лени
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
21
Андре
Бенжамин
6
Бенталеб
Набиль
23
Жегрова
Эдон
12
Языджи
Юсуф
17
Кавалейру
Иван
9
Дэвид
Джонатан
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
4
Дари
Ашраф
2
Локо
Брэдли
8
Маньетти
Уго
28
Мартен
Жонас
10
Дель
Кастильо
Ромен
20
Лис-Мелу
Пьерр
22
Ле
Дуарон
Жереми
7
Сатриано
Мартин
Лилль
4-2-3-1
Брест
4-2-3-1

История личных встреч

Лилль
Брест

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

16 матчей

50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
3:2
ТМК
1:2
ТМС
1:2
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
3:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.14

Среднее время на гол

67
78

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
0.78

Среднее время на гол

63
115

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.38
0.94

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

65
96

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 2 0.22
Диаките Бафоде 2 0.22
Андре Бенжамин 2 0.22
Языджи Юсуф 2 0.22
Жегрова Эдон 1 0.11
Уна Адам 1 0.11
Йоро Лени 1 0.11
Гомес Анхель 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Кабелла Реми 0 0
Кавалейру Иван 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 3 (2) 0.33
Лала Кенни 1 0.11
Мунье Стив 1 0.11
Лис-Мелу Пьерр 1 0.11
Камара Махди 1 0.11
Брассье Лилиан 1 0.11
Сатриано Мартин 1 0.11
Локо Брэдли 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейро Александро 2 1
Гомес Анхель 3 0
Сантос Тиаго 2 0
Андре Бенжамин 2 0
Языджи Юсуф 2 0
Диаките Бафоде 2 0
Йоро Лени 2 0
Кавалейру Иван 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Махди 4 0
Брассье Лилиан 3 0
Шардонне Брендан 2 0
Мунье Стив 2 0
Лис-Мелу Пьерр 2 0
Бизот Марко 1 0
Мартен Жонас 1 0
Лала Кенни 1 0
Дель Кастильо Ромен 1 0
Маньетти Уго 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Сатриано Мартин 1 0
Камблан Аксель 1 0
Эрик Рой 1 0

Результаты матчей

Лилль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Брест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Брест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
5
Лилль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Брест
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
50%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
60%
76-90

Пропущено

9
3
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
22%
1
33%
1-15
1
11%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
1
10%
4
44%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
3
33%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
27%
2
29%
1-15
2
18%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
4
36%
1
14%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2
Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Лилль - Дюнкерк 3:1 Труа - Лилль 1:1 Лилль - Нант 2:1 Лилль - Марсель 2:1
Брест
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2
Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0 Брест - Ренн 1:2 Марсель - Брест 1:2 Брест - Клермон 2:1 Брест - Осер 1:0 Лорьян - Брест 2:1 Брест - Нант 2:0 Аяччо - Брест 0:0

Результаты матчей

Лилль
Брест

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
3 раза 38%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Лилль
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
1.5
Больше Меньше
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 9 5 4 0 10 - 4 19
2.
ПСЖ
 Заявка 9 5 3 1 20 - 7 18
3.
Монако
 Заявка 8 5 2 1 21 - 11 17
4.
Лилль
 1:0 Заявка 9 4 3 2 12 - 10 15
5.
Брест
 0:1 Заявка 9 4 3 2 9 - 8 15
6.
Реймс
 0:0 Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
7.
Нант
 1:0 Заявка 9 4 2 3 15 - 15 14
8.
Марсель
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Ренн
 Заявка 9 2 5 2 15 - 12 11
10.
Тулуза
 0:0 Заявка 9 2 5 2 10 - 9 11
11.
Страсбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
12.
Гавр
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 4 3 15 - 19 10
14.
Монпелье
 0:1 Заявка 8 2 3 3 16 - 12 9
15.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
16.
Мец
 Заявка 8 2 2 4 7 - 14 8
17.
Лион
 Заявка 8 0 3 5 6 - 16 3
18.
Клермон
 Заявка 7 0 2 5 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 1 1 12 - 4 10
3.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
4.
Лилль
 1:0 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
5.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
6.
Брест
 0:1 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
7.
Ренн
 Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
8.
Нант
 1:0 Заявка 5 2 2 1 11 - 9 8
9.
Лорьян
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
10.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Реймс
 0:0 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 4 1 3 0 6 - 3 6
14.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
15.
Монпелье
 0:1 Заявка 3 0 2 1 7 - 7 2
16.
Мец
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Лион
 Заявка 4 0 2 2 5 - 11 2
18.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
3.
Монако
 Заявка 4 2 2 0 12 - 8 8
4.
Реймс
 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
5.
Монпелье
 0:1 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
6.
Брест
 0:1 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Нант
 1:0 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Мец
 Заявка 4 2 0 2 3 - 8 6
9.
Лилль
 1:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Тулуза
 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Ланс
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
12.
Страсбург
 Заявка 4 1 0 3 1 - 8 3
13.
Ренн
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Гавр
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
15.
Лорьян
 Заявка 4 0 2 2 6 - 11 2
16.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
17.
Клермон
 Заявка 3 0 1 2 5 - 10 1
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 8 (1)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ланс Гради Жонатан 4
Брест Камара Махди 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Монпелье Эстев Максим 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    Жегрова Эдон наказан за толчок Дари Ашраф
  • 46'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Команда Лилль имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Контроль мяча: Лилль: 49%, Брест: 51%.
  • 50'
    Лала Кенни бьет со штрафного в створ, но Лукас Шевалье держит все под контролем
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Лилль: 48%, Брест: 52%.
    • 45'
      Дари Ашраф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 44'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Кавалейру Иван из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 43'
      Рибейро Александро из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Матч возобновлен
    • 42'
      Рибейро Александро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 42'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 41'
      Жереми Ле Дуарон из команды Брест получает желтую после опасной игры.
    • 41'
      Жереми Ле Дуарон из команды Брест опасно и грубо сыграл. Рибейро Александро пострадал.
    • 41'
      Рибейро Александро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: Лилль: 49%, Брест: 51%.
    • 40'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Матч возобновлен
    • 38'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Мартен Жонас из команды Брест поставил подножку. Пострадал Дэвид Джонатан
    • 38'
      Локо Брэдли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Судья сигнализирует, что Диаките Бафоде из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
    • 35'
      Маньетти Уго из команды Брест в офсайде
    • 35'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Лилль: 51%, Брест: 49%.
    • 34'
      Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Лилль начинает контратаку
    • 34'
      Кавалейру Иван из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Бенталеб Набиль из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Сатриано Мартин пострадал.
    • 33'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 33'
      Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 32'
      Оооо... вот это был удар! Жегрова Эдон должен был забить с этой позиции.
    • 32'
      Жегрова Эдон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 32'
      Диаките Бафоде создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 31'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Лилль: 54%, Брест: 46%.
    • 30'
      Дари Ашраф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Брест поставил подножку. Пострадал Дэвид Джонатан
    • 28'
      Исмаили Гонсалвес из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 28'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Кавалейру Иван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 26'
      Хорошую попытку сделал Языджи Юсуф. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 26'
      Кавалейру Иван создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 26'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 25'
      Лала Кенни из команды Брест фолит на Исмаили Гонсалвес, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 25'
      Контроль мяча: Лилль: 50%, Брест: 50%.
    • 25'
      Жереми Ле Дуарон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 24'
      Диаките Бафоде наказан за толчок Дель Кастильо Ромен
    • 24'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 23'
      Лала Кенни наказан за толчок Кавалейру Иван
    • 23'
      Языджи Юсуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Йоро Лени наказан за толчок Сатриано Мартин
    • 21'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Лилль: 44%, Брест: 56%.
    • 20'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 19'
      Сатриано Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 19'
      Шардонне Брендан из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 18'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Исмаили Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Судья сигнализирует, что Шардонне Брендан из команды Брест поставил подножку. Пострадал Исмаили Гонсалвес
    • 16'
      Йоро Лени выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Контроль мяча: Лилль: 49%, Брест: 51%.
    • 15'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Исмаили Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Брест контролирует мяч.
    • 13'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Бенталеб Набиль из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Маньетти Уго пострадал.
    • 12'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Сатриано Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Лилль: 31%, Брест: 69%.
    • 10'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Лис-Мелу Пьерр наказан за толчок Исмаили Гонсалвес
    • 9'
      Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Брест пытается что-то создать.
    • 8'
      Команда Лилль забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 7'
      Дари Ашраф плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 6'
      Языджи Юсуф удалось забить из легкой позиции.
    • 6'
      Жегрова Эдон сделал ключевой пас для гола!
    • 6'
      Дэвид Джонатан сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Языджи Юсуф забивает с левой ноги!
    • 6'
      Дари Ашраф ошибается в защите.
    • 6'
      Жегрова Эдон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 5'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Брест пробьет пенальти!
    • 5'
      Контроль мяча: Лилль: 35%, Брест: 65%.
    • 3'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Брест.
    • 2'
      [player1] успешно блокирует удар.
    • 2'
      Хорошую попытку сделал Сатриано Мартин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 2'
      Брест пытается что-то создать.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Лилль начинает с центра поля
    • 1'
      Брест начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 44.8% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 116
    Лилль 87.9% (102)
    X 10.3% (12)
    Брест 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    Брест
    3.55
    5.16
    Реклама, olimp.bet
    5.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лилль 1:0 Брест онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 1:0 Брест

    Исход игры
    Лилль
    87.9% (102)
    Ничья
    10.3% (12)
    Брест
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (57)
    Меньше
    50% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    60.53% (69)
    Нет
    39.47% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    44.8% (52)
    1:0 Лилль
    26.7% (31)
    2:0 Лилль
    12.1% (14)
    1:1 Ничья
    10.3% (12)
    3:1 Лилль
    2.6% (3)
    1:2 Брест
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лилль
    Брест
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     