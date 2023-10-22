Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Перейра-Лаже Матиаш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Матч возобновлен

88' Йоро Лени на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Перейра-Лаже Матиаш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' После проверки VAR рефери поменял решение - Лилль не будет бить пенальти!

85' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лилль

84' Судья подбегает и показывает Билал Браими из команды Брест отложенную желтую карточку за фол.

84' Билал Браими из команды Брест фолит на Исмаили Гонсалвес , но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

84' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Камблан Аксель получил желтую карточку от судьи

78' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Кабелла Реми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Рибейро Александро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Тактическая замена. Мартен Жонас уходит с поля и его заменяет Билал Браими

74' Тактическая замена. Жереми Ле Дуарон уходит с поля и его заменяет Камблан Аксель

73' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Ayyoub Bouaddi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Лилль

66' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Сатриано Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Мартен Жонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Удар от ворот произведет Лилль

63' Мартен Жонас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Дель Кастильо Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Дель Кастильо Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Исмаили Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Дэвид Джонатан пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем

57' Языджи Юсуф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе

56' Дель Кастильо Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Жереми Ле Дуарон нанес удар, но тот был заблокирован.

55' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Рибейро Александро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Хорошую попытку сделал Дэвид Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Удар от ворот произведет Брест