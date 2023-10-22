Тур: 9. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Mathieu Vernice Главный судья: Хадж Хаким
0'
1:0
6' ГолЯзыджи Юсуф
41' Желтая карточкаЛе Дуарон Жереми
45' Желтая карточкаАндре Бенжамин
79' Желтая карточкаХаральдссон Хакон-Арнар
79' Желтая карточкаКамблан Аксель
84' Желтая карточкаБраими Билаль
84' Undefined phrase: football_event_Дари Ашраф
90'+7
Ход матча
6'
1:0
41'
45'
66'
79'
84'
84'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
390 Количество передач 482
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
15
Йоро
Лени
23
Жегрова
Эдон
12
Языджи
Юсуф
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
28
Мартен
Жонас
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
12 Языджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
- Полузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уна АдамНападающий
-
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Амави ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лебо АдриенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лилль
Брест
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
16 матчей
50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.14
Среднее время на гол
67
78
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
0.78
Среднее время на гол
63
115
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.38
0.94
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
65
96
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|2
|0.22
|Диаките Бафоде
|2
|0.22
|Андре Бенжамин
|2
|0.22
|Языджи Юсуф
|2
|0.22
|Жегрова Эдон
|1
|0.11
|Уна Адам
|1
|0.11
|Йоро Лени
|1
|0.11
|Гомес Анхель
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|Кабелла Реми
|0
|0
|Кавалейру Иван
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|3 (2)
|0.33
|Лала Кенни
|1
|0.11
|Мунье Стив
|1
|0.11
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.11
|Камара Махди
|1
|0.11
|Брассье Лилиан
|1
|0.11
|Сатриано Мартин
|1
|0.11
|Локо Брэдли
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рибейро Александро
|2
|1
|Гомес Анхель
|3
|0
|Сантос Тиаго
|2
|0
|Андре Бенжамин
|2
|0
|Языджи Юсуф
|2
|0
|Диаките Бафоде
|2
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|2
|0
|Йоро Лени
|2
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Дэвид Джонатан
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Махди
|4
|0
|Брассье Лилиан
|3
|0
|Шардонне Брендан
|2
|0
|Мунье Стив
|2
|0
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|Камблан Аксель
|2
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Мартен Жонас
|1
|0
|Лала Кенни
|1
|0
|Дель Кастильо Ромен
|1
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0
|Сатриано Мартин
|1
|0
|Браими Билаль
|1
|0
|Эрик Рой
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Брест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Брест
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
5
Лилль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Брест
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
50%
2
40%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
60%
76-90
Пропущено
9
3
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
22%
1
33%
1-15
1
11%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
1
9%
4
44%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
3
33%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
27%
3
38%
1-15
2
18%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
4
36%
1
13%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2
Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Лилль - Дюнкерк 3:1 Труа - Лилль 1:1 Лилль - Нант 2:1 Лилль - Марсель 2:1
Брест
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2
Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0 Брест - Ренн 1:2 Марсель - Брест 1:2 Брест - Клермон 2:1 Брест - Осер 1:0 Лорьян - Брест 2:1 Брест - Нант 2:0 Аяччо - Брест 0:0
Результаты матчей
Лилль
Брест
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
2
3 раза 33%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Лилль
Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|10 - 4
|19
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 7
|18
|3.
|1:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 12
|18
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 12
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|9.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 12
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 19
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 13
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|16.
|1:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 15
|9
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 16
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 4
|10
|3.
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 4
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 7
|2
|16.
|1:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 8
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|1:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 8
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 11
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 10
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8 (1)
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Монпелье
|Адамс Акор
|5
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Брест
|Камара Махди
|4
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Монпелье
|Эстев Максим
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лилль 1:0 Брест
Исход игры
Лилль
87.9% (102)
Ничья
10.3% (12)
Брест
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
50% (57)
Меньше
50% (57)
Обе команды забьют
Да
60.53% (69)
Нет
39.47% (45)
Популярный счёт
2:1 Лилль
44.8% (52)
1:0 Лилль
26.7% (31)
2:0 Лилль
12.1% (14)
1:1 Ничья
10.3% (12)
3:1 Лилль
2.6% (3)
1:2 Брест
1.7% (2)
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