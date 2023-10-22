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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Mathieu Vernice Главный судья: Хадж Хаким
Лилль
1:0
Конец матча
Брест
0'
1:0
6' Гол
Языджи Юсуф
41' Желтая карточка
Ле Дуарон Жереми
45' Желтая карточка
Андре Бенжамин
79' Желтая карточка
Харальдссон Хакон-Арнар
79' Желтая карточка
Камблан Аксель
84' Желтая карточка
Браими Билаль
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Дари Ашраф
90'+7

Ход матча

6'
Языджи Юсуф
(Дэвид Джонатан)
1:0
41'
 
Ле Дуарон Жереми
45'
Андре Бенжамин
 
63'
 
Думбия Камори
Маньетти Уго
66'
Уна Адам
Жегрова Эдон
 
67'
Ayyoub Bouaddi
Бенталеб Набиль
 
74'
 
Камблан Аксель
Ле Дуарон Жереми
74'
 
Браими Билаль
Мартен Жонас
74'
 
Мунье Стив
Сатриано Мартин
75'
Харальдссон Хакон-Арнар
Кавалейру Иван
 
76'
Кабелла Реми
Языджи Юсуф
 
79'
Харальдссон Хакон-Арнар
 
79'
 
Камблан Аксель
84'
 
Браими Билаль
84'
 
Дари Ашраф
87'
 
Перейра-Лаже Матиаш
Дель Кастильо Ромен
89'
Юмтити Самуэль
Дэвид Джонатан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 390 Количество передач 482
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Лилль 87.9% (102)
X 10.3% (12)
Брест 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
18
Диаките
Бафоде
15
Йоро
Лени
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
21
Андре
Бенжамин
6
Бенталеб
Набиль
23
Жегрова
Эдон
12
Языджи
Юсуф
17
Кавалейру
Иван
9
Дэвид
Джонатан
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
4
Дари
Ашраф
2
Локо
Брэдли
8
Маньетти
Уго
28
Мартен
Жонас
10
Дель
Кастильо
Ромен
20
Лис-Мелу
Пьерр
22
Ле
Дуарон
Жереми
7
Сатриано
Мартин
Лилль
4-2-3-1
Брест
4-2-3-1

История личных встреч

Лилль
Брест

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

16 матчей

50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
3:2
ТМК
1:2
ТМС
1:2
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
3:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.14

Среднее время на гол

67
78

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
0.78

Среднее время на гол

63
115

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.38
0.94

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

65
96

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 2 0.22
Диаките Бафоде 2 0.22
Андре Бенжамин 2 0.22
Языджи Юсуф 2 0.22
Жегрова Эдон 1 0.11
Уна Адам 1 0.11
Йоро Лени 1 0.11
Гомес Анхель 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Кабелла Реми 0 0
Кавалейру Иван 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 3 (2) 0.33
Лала Кенни 1 0.11
Мунье Стив 1 0.11
Лис-Мелу Пьерр 1 0.11
Камара Махди 1 0.11
Брассье Лилиан 1 0.11
Сатриано Мартин 1 0.11
Локо Брэдли 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейро Александро 2 1
Гомес Анхель 3 0
Сантос Тиаго 2 0
Андре Бенжамин 2 0
Языджи Юсуф 2 0
Диаките Бафоде 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Йоро Лени 2 0
Кавалейру Иван 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Махди 4 0
Брассье Лилиан 3 0
Шардонне Брендан 2 0
Мунье Стив 2 0
Лис-Мелу Пьерр 2 0
Камблан Аксель 2 0
Бизот Марко 1 0
Мартен Жонас 1 0
Лала Кенни 1 0
Дель Кастильо Ромен 1 0
Маньетти Уго 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Сатриано Мартин 1 0
Браими Билаль 1 0
Эрик Рой 1 0

Результаты матчей

Лилль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Брест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Брест
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
5
Лилль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Брест
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
50%
2
40%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
60%
76-90

Пропущено

9
3
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
22%
1
33%
1-15
1
11%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
1
9%
4
44%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
3
33%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
27%
3
38%
1-15
2
18%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
4
36%
1
13%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2
Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Лилль - Дюнкерк 3:1 Труа - Лилль 1:1 Лилль - Нант 2:1 Лилль - Марсель 2:1
Брест
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2
Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0 Брест - Ренн 1:2 Марсель - Брест 1:2 Брест - Клермон 2:1 Брест - Осер 1:0 Лорьян - Брест 2:1 Брест - Нант 2:0 Аяччо - Брест 0:0

Результаты матчей

Лилль
Брест

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
2
3 раза 33%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Лилль
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
1.5
Больше Меньше
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 9 5 4 0 10 - 4 19
2.
ПСЖ
 Заявка 9 5 3 1 20 - 7 18
3.
Монако
 1:1 Заявка 9 5 3 1 22 - 12 18
4.
Лилль
 Заявка 9 4 3 2 12 - 10 15
5.
Брест
 Заявка 9 4 3 2 9 - 8 15
6.
Реймс
 Заявка 9 4 2 3 15 - 12 14
7.
Нант
 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
8.
Марсель
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Ренн
 Заявка 9 2 5 2 15 - 12 11
10.
Тулуза
 Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
11.
Страсбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
12.
Гавр
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 4 3 15 - 19 10
14.
Монпелье
 Заявка 8 2 3 3 16 - 13 9
15.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
16.
Мец
 1:1 Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
17.
Лион
 Заявка 8 0 3 5 6 - 16 3
18.
Клермон
 Заявка 7 0 2 5 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 1 1 12 - 4 10
3.
Монако
 1:1 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
4.
Лилль
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
5.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
6.
Брест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
7.
Ренн
 Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
8.
Нант
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
9.
Лорьян
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
10.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Реймс
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
13.
Тулуза
 Заявка 4 1 3 0 7 - 4 6
14.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
15.
Монпелье
 Заявка 3 0 2 1 7 - 7 2
16.
Мец
 1:1 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Лион
 Заявка 4 0 2 2 5 - 11 2
18.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
3.
Монако
 1:1 Заявка 4 2 2 0 12 - 8 8
4.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Монпелье
 Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
6.
Брест
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Мец
 1:1 Заявка 5 2 1 2 4 - 9 7
8.
Нант
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
9.
Лилль
 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Ланс
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
12.
Страсбург
 Заявка 4 1 0 3 1 - 8 3
13.
Ренн
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Гавр
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
15.
Лорьян
 Заявка 4 0 2 2 6 - 11 2
16.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
17.
Клермон
 Заявка 3 0 1 2 5 - 10 1
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 8 (1)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
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Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ланс Гради Жонатан 4
Брест Камара Махди 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Монпелье Эстев Максим 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Лилль вырывает победу
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Лилль: 44%, Брест: 56%.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 97'
    Шанс! Камблан Аксель из команды Брест пробил головой, но мимо
  • 97'
    Локо Брэдли из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 97'
    Брест пытается что-то создать.
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    • 94'
      Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе
    • 93'
      Перейра-Лаже Матиаш наказан за толчок Шевалье Люка
    • 93'
      Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 93'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 92'
      Думбия Камори выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Уна Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 90'
      Думбия Камори оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 90'
      Юмтити Самуэль из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Первый тайм
    • 50'
      Команда Лилль имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Лилль: 49%, Брест: 51%.
    • 50'
      Лала Кенни бьет со штрафного в створ, но Лукас Шевалье держит все под контролем
    • 49'
      Андре Бенжамин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 49'
      Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Дель Кастильо Ромен
    • 49'
      Андре Бенжамин выиграл воздушное противоборство у Мартен Жонас.
    • 48'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Языджи Юсуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 47'
      Йоро Лени выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Лилль: 48%, Брест: 52%.
    • 45'
      Дари Ашраф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 44'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Кавалейру Иван из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 43'
      Рибейро Александро из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Матч возобновлен
    • 42'
      Рибейро Александро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 42'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 41'
      Жереми Ле Дуарон из команды Брест получает желтую после опасной игры.
    • 41'
      Жереми Ле Дуарон из команды Брест опасно и грубо сыграл. Рибейро Александро пострадал.
    • 41'
      Рибейро Александро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: Лилль: 49%, Брест: 51%.
    • 40'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Матч возобновлен
    • 38'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Мартен Жонас из команды Брест поставил подножку. Пострадал Дэвид Джонатан
    • 38'
      Локо Брэдли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Судья сигнализирует, что Диаките Бафоде из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
    • 35'
      Маньетти Уго из команды Брест в офсайде
    • 35'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Лилль: 51%, Брест: 49%.
    • 34'
      Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Лилль начинает контратаку
    • 34'
      Кавалейру Иван из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Бенталеб Набиль из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Сатриано Мартин пострадал.
    • 33'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 33'
      Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 32'
      Оооо... вот это был удар! Жегрова Эдон должен был забить с этой позиции.
    • 32'
      Жегрова Эдон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 32'
      Диаките Бафоде создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 31'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Лилль: 54%, Брест: 46%.
    • 30'
      Дари Ашраф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Брест поставил подножку. Пострадал Дэвид Джонатан
    • 28'
      Исмаили Гонсалвес из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 28'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Кавалейру Иван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 26'
      Хорошую попытку сделал Языджи Юсуф. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 26'
      Кавалейру Иван создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 26'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 25'
      Лала Кенни из команды Брест фолит на Исмаили Гонсалвес, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 25'
      Контроль мяча: Лилль: 50%, Брест: 50%.
    • 25'
      Жереми Ле Дуарон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 24'
      Диаките Бафоде наказан за толчок Дель Кастильо Ромен
    • 24'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 23'
      Лала Кенни наказан за толчок Кавалейру Иван
    • 23'
      Языджи Юсуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Йоро Лени наказан за толчок Сатриано Мартин
    • 21'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Лилль: 44%, Брест: 56%.
    • 20'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 19'
      Сатриано Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 19'
      Шардонне Брендан из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 18'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Исмаили Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Судья сигнализирует, что Шардонне Брендан из команды Брест поставил подножку. Пострадал Исмаили Гонсалвес
    • 16'
      Йоро Лени выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Контроль мяча: Лилль: 49%, Брест: 51%.
    • 15'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Исмаили Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Брест контролирует мяч.
    • 13'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Бенталеб Набиль из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Маньетти Уго пострадал.
    • 12'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Сатриано Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Лилль: 31%, Брест: 69%.
    • 10'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Лис-Мелу Пьерр наказан за толчок Исмаили Гонсалвес
    • 9'
      Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Брест пытается что-то создать.
    • 8'
      Команда Лилль забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 7'
      Дари Ашраф плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 6'
      Языджи Юсуф удалось забить из легкой позиции.
    • 6'
      Жегрова Эдон сделал ключевой пас для гола!
    • 6'
      Дэвид Джонатан сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Языджи Юсуф забивает с левой ноги!
    • 6'
      Дари Ашраф ошибается в защите.
    • 6'
      Жегрова Эдон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 5'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Брест пробьет пенальти!
    • 5'
      Контроль мяча: Лилль: 35%, Брест: 65%.
    • 3'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Брест.
    • 2'
      [player1] успешно блокирует удар.
    • 2'
      Хорошую попытку сделал Сатриано Мартин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 2'
      Брест пытается что-то создать.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Лилль начинает с центра поля
    • 1'
      Брест начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Лилль 87.9% (102)
    X 10.3% (12)
    Брест 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 1:0 Брест

    Исход игры
    Лилль
    87.9% (102)
    Ничья
    10.3% (12)
    Брест
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (57)
    Меньше
    50% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    60.53% (69)
    Нет
    39.47% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    44.8% (52)
    1:0 Лилль
    26.7% (31)
    2:0 Лилль
    12.1% (14)
    1:1 Ничья
    10.3% (12)
    3:1 Лилль
    2.6% (3)
    1:2 Брест
    1.7% (2)
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