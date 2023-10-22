Тур: 9. Стадион: Стад де ля Божуар. Главный судья: Болланжье Марк
Ход матча
44'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
270 Количество передач 257
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Коко
Маркус
24
Кёмерт
Эрай
25
Молле
Флоран
39
Аблин
Маттис
27
Саймон
Мозес
77
Сако
Фалае
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
10
Хазри
Вахби
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Коко МаркусЗащитник
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранНападающий
-
39 Аблин МаттисНападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Хаджам ЖауэнЗащитник
-
44 Зезе НатанЗащитник
-
14 Дьяк ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 АдсонНападающий
-
Главный тренер: Пьер Аристуи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Сент-Люс ТеоЗащитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
-
75 Сахо МамадуЗащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
-
23 Йебоа КелвинНападающий
-
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Нант
Монпелье
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
23 матча
47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.1%
52.2%
21.7%
6 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.17
1.27
Среднее время на гол
77
70
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.18
1
Среднее время на гол
76
90
Всего голов
27
26
Голов в среднем за матч
1.17
1.13
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
76
79
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|5 (2)
|0.56
|Саймон Мозес
|2 (1)
|0.22
|Молле Флоран
|2
|0.22
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.11
|Коко Маркус
|1
|0.11
|Чиривелья Педро
|1
|0.11
|Кёмерт Эрай
|1
|0.11
|Мутуссами Самуэль
|1
|0.11
|Аблин Маттис
|1
|0.11
|Бамба Абдул-Кадер
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Тамари Мусса
|5
|0.63
|Адамс Акор
|5
|0.63
|Саванье Тежи
|3 (3)
|0.38
|Норден Арно
|2
|0.25
|Хазри Вахби
|1
|0.13
|Сако Фалае
|0
|0
|Куяте Кики
|0
|0
|Леруа Лео
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Фаяд Халил
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастеллетто Жан-Шарль
|3
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|1
|Паллуа Николя
|2
|0
|Молле Флоран
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Мепийу Бастьен
|0
|1
|Коко Маркус
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Дуглас Гомес
|1
|0
|Кёмерт Эрай
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Пьер Аристуи
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстев Максим
|2
|1
|Шотар Жорис
|3
|0
|Леруа Лео
|2
|0
|Ферри Жордан
|1
|0
|Саванье Тежи
|1
|0
|Жюльен Кристофер
|1
|0
|Силла Иссиага
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Адамс Акор
|1
|0
|Омерагич Бечир
|1
|0
|Куяте Кики
|1
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|0
Результаты матчей
Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Монпелье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
3
Нант
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Монпелье
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
2
Нант
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Монпелье
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
8
5
Голы по времени матча
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Пропущено
9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
22%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
67%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
3
75%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
21%
4
31%
31-45
6
43%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
14%
2
15%
76-90
Пропущено
15
8
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
20%
3
38%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
4
27%
2
25%
61-75
6
40%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1
Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1 Нант - Лаваль 0:3 Нант - Анже 1:0 Лилль - Нант 2:1 Нант - Монпелье 0:3 Тулуза - Нант 0:0 Нант - Страсбург 0:2 Брест - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:5
Монпелье
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0
Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3 Монпелье - Ницца 2:3 Нант - Монпелье 0:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лион - Монпелье 5:4 Монако - Монпелье 0:4 Монпелье - Ренн 1:0 Лилль - Монпелье 2:1
Результаты матчей
Нант
Монпелье
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Нант
Монпелье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
35
43
26
25
17
16
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|10 - 4
|19
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 7
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 11
|17
|4.
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|5.
|0:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|6.
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|7.
|1:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|9.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 12
|11
|10.
|0:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 19
|10
|14.
|0:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 12
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 16
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|4.
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|6.
|0:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|8.
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 9
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|13.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|15.
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 7
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 8
|8
|4.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|5.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|6.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 8
|6
|9.
|1:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|10.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 8
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 11
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 10
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8 (1)
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Монпелье
|Адамс Акор
|5
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Брест
|Камара Махди
|4
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Монпелье
|Эстев Максим
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нант 1:0 Монпелье
Исход игры
Нант
48.7% (56)
Ничья
39.1% (45)
Монпелье
12.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
36.84% (42)
Меньше
63.16% (72)
Обе команды забьют
Да
71.05% (81)
Нет
28.95% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.9% (39)
2:1 Нант
24.3% (28)
1:0 Нант
15.7% (18)
1:2 Монпелье
7% (8)
2:0 Нант
6.1% (7)
2:2 Ничья
3.5% (4)
0:1 Монпелье
3.5% (4)
0:2 Монпелье
1.7% (2)
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