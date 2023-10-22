Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Болельщики на стадионе развлекают себя, делая «волну».

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Нант имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Монпелье

46' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Нант

46' Сиссоко Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Лекомт Бенжамен плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

44' Г О О О О Л - Молле Флоран забивает ударом с правой ноги!

44' Удар от ворот произведет Нант

44' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Омерагич Бечир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Сиссоко Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Нант

37' Аблин Маттис из команды Нант получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Бенжамен Леконт все предвидел и спас команду!

36' Молле Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Саванье Тежи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

33' Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Монпелье

32' Мерлин Квентин не смог попасть в створ ударом издали

31' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Матч возобновлен

30' Мутуссами Самуэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Монпелье

27' Молле Флоран решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

26' Коко Маркус из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Саванье Тежи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Удар от ворот произведет Монпелье

25' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Нант

20' Мерлин Квентин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Куяте Кики выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Хорошую попытку сделал Аль-Тамари Мусса . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Омерагич Бечир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Нант

14' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

10' Матч возобновлен

10' Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Близко! Молле Флоран нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

8' Коко Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Саванье Тежи пробил со штрафного прямо в стенку

4' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

4' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Коко Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Нант

2' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Аблин Маттис пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Нант начинает с центра поля

1' Судья начинает матч