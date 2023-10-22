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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Болланжье Марк
Нант
2:0
Конец матча
Монпелье
0'
1:0
44' Гол
Молле Флоран
64' Желтая карточка
Молле Флоран
2:0
74' Гол
Бамба Абдул-Кадер
75' Желтая карточка
Бамба Абдул-Кадер
90' Желтая карточка
Куяте Кики
90'+6

Ход матча

44'
Молле Флоран
1:0
57'
Адсон
Аблин Маттис
 
58'
Бамба Абдул-Кадер
Сиссоко Мусса
 
58'
 
Фаяд Халил
Хазри Вахби
58'
 
Йебоа Келвин
Адамс Акор
64'
Молле Флоран
 
74'
Бамба Абдул-Кадер
(Саймон Мозес)
2:0
75'
Бамба Абдул-Кадер
 
78'
 
Сент-Люс Тео
Силла Иссиага
78'
 
Yanis Issoufou
Ферри Жордан
78'
 
Леруа Лео
Саванье Тежи
79'
Пьер-Габриэль Ронаэль
Коко Маркус
 
90'
Хаджам Жауэн
Мерлин Квентин
 
90'
 
Куяте Кики

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 605 Количество передач 450
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Нант 48.7% (56)
X 39.1% (45)
Монпелье 12.2% (14)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
11
Коко
Маркус
24
Кёмерт
Эрай
2
Дюверн
Жан-Кевин
29
Мерлин
Квентин
17
Сиссоко
Мусса
5
Чиривелья
Педро
8
Мутуссами
Самуэль
25
Молле
Флоран
39
Аблин
Маттис
27
Саймон
Мозес
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
27
Омерагич
Бечир
4
Куяте
Кики
3
Силла
Иссиага
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
9
Аль-Тамари
Мусса
11
Саванье
Тежи
10
Хазри
Вахби
8
Адамс
Акор
Нант
4-3-3
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Нант
Монпелье

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

23 матча

47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.1%
52.2%
21.7%
6 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
0:3
Л1
0:3
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:0
КЛ
0:3
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
1:0
КЛ
3:1
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
4:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л2
1:1
Л2
0:0

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.17
1.27

Среднее время на гол

77
70

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.18
1

Среднее время на гол

76
90

Всего голов

27
26

Голов в среднем за матч

1.17
1.13

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

76
79

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 5 (2) 0.56
Саймон Мозес 2 (1) 0.22
Молле Флоран 2 0.22
Бамба Абдул-Кадер 1 0.11
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.11
Коко Маркус 1 0.11
Чиривелья Педро 1 0.11
Кёмерт Эрай 1 0.11
Мутуссами Самуэль 1 0.11
Аблин Маттис 1 0.11
Мерлин Квентин 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Тамари Мусса 5 0.63
Адамс Акор 5 0.63
Саванье Тежи 3 (3) 0.38
Норден Арно 2 0.25
Хазри Вахби 1 0.13
Сако Фалае 0 0
Куяте Кики 0 0
Леруа Лео 0 0
Шотар Жорис 0 0
Фаяд Халил 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 3 0
Молле Флоран 3 0
Мохамед Мостафа 1 1
Паллуа Николя 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Мепийу Бастьен 0 1
Коко Маркус 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дуглас Гомес 1 0
Кёмерт Эрай 1 0
Дескамп Реми 1 0
Бамба Абдул-Кадер 1 0
Пьер Аристуи 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстев Максим 2 1
Шотар Жорис 3 0
Куяте Кики 2 0
Леруа Лео 2 0
Ферри Жордан 1 0
Саванье Тежи 1 0
Жюльен Кристофер 1 0
Силла Иссиага 1 0
Норден Арно 1 0
Адамс Акор 1 0
Омерагич Бечир 1 0
Мишель Тер-Закарян 1 0

Результаты матчей

Нант
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Монпелье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
3
Нант
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Монпелье
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
2
Нант
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Монпелье
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
2
17%
2
20%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
3
60%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
3
75%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Забито

16
13
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
3
19%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
25%
4
31%
31-45
6
38%
2
15%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
2
13%
2
15%
76-90

Пропущено

15
10
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
20%
3
30%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
4
27%
3
30%
61-75
6
40%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1
Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1 Нант - Лаваль 0:3 Нант - Анже 1:0 Лилль - Нант 2:1 Нант - Монпелье 0:3 Тулуза - Нант 0:0 Нант - Страсбург 0:2 Брест - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:5
Монпелье
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0
Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3 Монпелье - Ницца 2:3 Нант - Монпелье 0:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лион - Монпелье 5:4 Монако - Монпелье 0:4 Монпелье - Ренн 1:0 Лилль - Монпелье 2:1

Результаты матчей

Нант
Монпелье

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Нант
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2
3
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
5
1.5
4
4
2
7
2.5
2
6
1
8
3.5
1
7
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 9 5 4 0 10 - 4 19
2.
ПСЖ
 Заявка 9 5 3 1 20 - 7 18
3.
Монако
 1:1 Заявка 9 5 3 1 22 - 12 18
4.
Лилль
 Заявка 9 4 3 2 12 - 10 15
5.
Брест
 Заявка 9 4 3 2 9 - 8 15
6.
Реймс
 Заявка 9 4 2 3 15 - 12 14
7.
Нант
 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
8.
Марсель
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Ренн
 Заявка 9 2 5 2 15 - 12 11
10.
Тулуза
 Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
11.
Страсбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
12.
Гавр
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 4 3 15 - 19 10
14.
Монпелье
 Заявка 8 2 3 3 16 - 13 9
15.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
16.
Мец
 1:1 Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
17.
Лион
 Заявка 8 0 3 5 6 - 16 3
18.
Клермон
 Заявка 7 0 2 5 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 1 1 12 - 4 10
3.
Монако
 1:1 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
4.
Лилль
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
5.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
6.
Брест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
7.
Ренн
 Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
8.
Нант
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
9.
Лорьян
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
10.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Реймс
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
13.
Тулуза
 Заявка 4 1 3 0 7 - 4 6
14.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
15.
Монпелье
 Заявка 3 0 2 1 7 - 7 2
16.
Мец
 1:1 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Лион
 Заявка 4 0 2 2 5 - 11 2
18.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
3.
Монако
 1:1 Заявка 4 2 2 0 12 - 8 8
4.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Монпелье
 Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
6.
Брест
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Мец
 1:1 Заявка 5 2 1 2 4 - 9 7
8.
Нант
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
9.
Лилль
 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Ланс
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
12.
Страсбург
 Заявка 4 1 0 3 1 - 8 3
13.
Ренн
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Гавр
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
15.
Лорьян
 Заявка 4 0 2 2 6 - 11 2
16.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
17.
Клермон
 Заявка 3 0 1 2 5 - 10 1
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 8 (1)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
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Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ланс Гради Жонатан 4
Брест Камара Махди 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Монпелье Эстев Максим 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Сако Фалае из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 91'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Куяте Кики выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Фаяд Халил нанес удар головой, но Альбан Ляфон спокойно отбил мяч.
    • 90'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Болельщики на стадионе развлекают себя, делая «волну».
    • 90'
      Тактическая замена. Мерлин Квентин уходит с поля и его заменяет Хаджам Жауэн
    • 90'
      Контроль мяча: Нант: 56%, Монпелье: 44%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Нант 48.7% (56)
    X 39.1% (45)
    Монпелье 12.2% (14)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 2:0 Монпелье

    Исход игры
    Нант
    48.7% (56)
    Ничья
    39.1% (45)
    Монпелье
    12.2% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.84% (42)
    Меньше
    63.16% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    71.05% (81)
    Нет
    28.95% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.9% (39)
    2:1 Нант
    24.3% (28)
    1:0 Нант
    15.7% (18)
    1:2 Монпелье
    7% (8)
    2:0 Нант
    6.1% (7)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    0:1 Монпелье
    3.5% (4)
    0:2 Монпелье
    1.7% (2)
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