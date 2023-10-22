Пять минут остаётся до перерыва. "Монако" ничего не может создать. В чём загадка?

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:1!!! Головин!!!! Забил наш Александр!!!! Из-за пределов штрафной площади Головин забил отменный мяч! Матсима в роли ассистента выступил! Максима подключился к атаке, выдал передачу на Головина, тот обыграл соперника и обводящим ударом в дальний угол направил мяч! Transfermarkt, готовимся снова повышать цену?

С мячом Минамино, он сегодня не так активен был, перевод в линию атаки у него не вышел.

Очередной заброс в штрафную площадь гостей, подбор за Фофана, который пробил.... Намного выше цели!

В атаке "Монако", но второго чуда от Головина пока ждать не приходиться.

Четверть часа до конца первой половины матча. От ворот Укиджа разыграл. Следом к нему мяч вернулся. Он снова заброс на чужую половину поля выполнил.

А французское телевидение всё крутит нам повторы забитого Ламином Камара мяча. Ну как так? уде выбежал Кён? Пока это загадка.

"Монако" всё также держит мяч на своей половине поля. Переходят легко на чужую половину поля. Матсима игровой снаряд подобрал. Перевод на правый край последовал. Назад на Матсима.

Замена у "Меца". Ушёл с поля Эступиньян. Вступил в игру Тетте.

Не сумел продолжить игру Эступиньян. Замена потребовалась. Однако расклад матча не меняется. "Монако" всё также атакует.

Заброс на Сабали, который неудачно распорядился мячом, "Монако" снова без мяча.

Юдоль с мячом, прошёл метров 15, но с передачей у него не зашло.

28' Камара с мяочм, решил, что сам сможет решить исход этого эпизода! Пробил с правой ноги! В защитника попал.

27' И ничего более. Продолжают держать мяч и искать пути для развития атаки игроки "Монако". "Мец лишь отбивается.

26' Штрафной удар заработали хозяева. Головин разыграл на ближнего. Передача назад от Балогуна... Но перехват последовал.

25' Балогун! Заброс на него от Камара, в касание бил Балогун наверняка! С правой ноги, точно в дальний угол (а вышло совсем мимо цели), но... Положение вне игры!

22' "Мец", ты где? Совершенно не видно ни одного из игроков гостей. А тем временем...

21' Держат мяч хозяева Передача на Синго. Тот отыграл на Якобса. Перевод на Балогуна. Который прострел в центр поля сделал на подключившегося Камара, который пробил в касание. Плохо, слабо, низом. На месте Укиджа. Засчитаем за опасный момент. А что? У "Монако" ничего более опасного сегодня не было.

20' 20 минут у нас прошло. В обороне с мячом "Монако". Передача на Кёна. Тот на левый край. Дальше через Балогуна развили атаку хозяева. Подача... Но очень сильно... Не успели никто из монегасков за мячом.

18' Подача на ближний угол. Отбились гости. "Монако" первое на подборе. Через правый край атакует Головин и его команда.

17' Головин принял игровой снаряд, вывел сам себя на ударную позицию, удар! Угловой. "Монако" продолжает давить соперника.