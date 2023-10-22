Тур: 9. Стадион: Луи II. Главный судья: Romain Lissorgue
Ход матча
4'
0:1
42'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
420 Количество передач 88
-
84 Владение мячом, % 16
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Кён
Филипп
14
Якобс
Исмаил
19
Фофана
Юссуф
18
Камара
Ламин
36
Джаллоу
Абли
14
Сабали
Шейх
- Основной состав
-
16 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
43 Валме РичиЗащитник
-
21 Аклиуш МанесПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Диоп ЭденПолузащитник
-
33 Бабаи НазимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Камара ЛаминПолузащитник
-
36 Джаллоу АблиНападающий
- Нападающий
-
14 Сабали ШейхНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Эрей КристофЗащитник
-
39 Куао КоффиЗащитник
-
25 Атта АртурПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Мбайе МаликПолузащитник
-
99 Асоро ЙоэльПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Болони Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Монако
Мец
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
16 матчей
81.3%
18.7%
13 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
68.8%
12.5%
18.7%
11 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
2.38
2.25
Среднее время на гол
37
40
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.63
0.75
Среднее время на гол
144
120
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|0.56
|Минамино Такуми
|3
|0.33
|Головин Александр
|3
|0.33
|Балогун Фоларин
|3
|0.33
|Аклиуш Манес
|3
|0.33
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.11
|Якобс Исмаил
|1
|0.11
|Марипан Гильермо
|1
|0.11
|Боаду Мирон
|1
|0.11
|Синго Вилфред
|1
|0.11
|Кайо Энрике
|0
|0
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
|Матазо Элио
|0
|0
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|2
|0.22
|Сабали Шейх
|2
|0.22
|Асоро Йоэль
|1
|0.11
|Мазиз Юссеф
|1
|0.11
|Джаллоу Абли
|1
|0.11
|Камара Ламин
|1
|0.11
|Юдоль Матьё
|0
|0
|Н'Дорам Кевин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Головин Александр
|3
|0
|Закария Денис
|3
|0
|Камара Мохамед
|3
|0
|Магасса Сунгуту
|3
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Фофана Юссуф
|1
|0
|Синго Вилфред
|1
|0
|Матсима Крислен
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Аклиуш Манес
|1
|0
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куао Коффи
|2
|0
|Ло Абабакар
|0
|1
|Укиджа Александр
|1
|0
|Колин Максим
|1
|0
|Мбайе Малик
|1
|0
|Тетте Бенджамин
|1
|0
|Н'Дорам Кевин
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Канде Фали
|1
|0
|Сабали Шейх
|1
|0
|Ласло Болони
|1
|0
Результаты матчей
Монако
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Мец
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Монако
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Мец
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
12
4
Монако
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Мец
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
12
5
Голы по времени матча
Забито
9
3
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Забито
12
4
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
3
75%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
4
50%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Забито
21
7
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
5%
1
14%
1-15
6
29%
1
14%
16-30
4
19%
1
14%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
2
10%
4
57%
61-75
2
10%
0
0%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
5
45%
2
14%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
18%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2
Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Монако - Тулуза 1:2 Ренн - Монако 2:0 Лион - Монако 3:1 Монако - Лилль 0:0
Мец
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1 Тулуза - Мец 3:0 Мец - Страсбург 0:1
Ланс - Мец 0:1 Мец - Базель 1:1 Мец - Реймс 2:2 Клермон - Мец 0:1 Мец - Марсель 2:2 Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1 Амьен - Мец 0:0 Мец - Стандард 2:2 Труа - Мец 0:3 Мец - Сераинг 2:1 Мец - Расинг Люксембург 3:0 Мец - Бастия 3:2 Сошо - Мец 0:1 Генгам - Мец 1:1 Мец - Гренобль 1:0
Результаты матчей
Монако
Мец
Точный счет
3:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
2:2
2 раза 50%
Точное количество голов
3
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
4 раза 50%
2:2
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Монако
Мец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
22
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
71
26
62
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|10 - 4
|19
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 7
|18
|3.
|1:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 12
|18
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 12
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|9.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 12
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 19
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 13
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|16.
|1:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 15
|9
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 16
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 4
|10
|3.
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 4
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 7
|2
|16.
|1:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 8
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|1:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 8
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 11
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 10
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8 (1)
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Монпелье
|Адамс Акор
|5
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Брест
|Камара Махди
|4
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Монпелье
|Эстев Максим
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монако 1:1 Мец
Исход игры
Монако
99.2% (118)
Ничья
0.8% (1)
Мец
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.25% (50)
Меньше
55.75% (63)
Обе команды забьют
Да
33.63% (38)
Нет
66.37% (75)
Популярный счёт
2:0 Монако
47.1% (56)
2:1 Монако
20.2% (24)
3:1 Монако
10.1% (12)
3:0 Монако
8.4% (10)
1:0 Монако
5.9% (7)
4:0 Монако
1.7% (2)
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