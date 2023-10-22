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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Romain Lissorgue
Монако
1:1
Перерыв
Мец

Ход матча

4'
0:1
Камара Ламин
32'
 
Тетте Бенджамин
Эступиньян Оскар
42'
Головин Александр
(Матсима Крислен)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 420 Количество передач 88
  • 84 Владение мячом, % 16

Владение мячом

Прогнозы 118
Монако 99.2% (117)
X 0.8% (1)
Мец 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Монако
Ничья
Мец
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16
Кён
Филипп
27
Дьятта
Крепен
99
Синго
Вилфред
34
Матсима
Крислен
14
Якобс
Исмаил
18
Минамино
Такуми
4
Камара
Мохамед
19
Фофана
Юссуф
17
Головин
Александр
29
Балогун
Фоларин
10
Бен-Йеддер
Виссам
16
Укиджа
Александр
2
Колин
Максим
8
Траоре
Исмаэль
5
Канде
Фали
3
Юдоль
Матьё
27
Жан-Жак
Данле
34
Н'Дюкюиди
Жозеф
18
Камара
Ламин
36
Джаллоу
Абли
9
Эступиньян
Оскар
14
Сабали
Шейх
Монако
4-4-2
Мец
4-3-3

История личных встреч

Монако
Мец

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

16 матчей

81.3%
18.7%
13 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

68.8%
12.5%
18.7%
11 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
4:0
К
0:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
3:0
К
1:3
Л1
3:1
Л1
0:1
Л1
5:0
Л1
0:7
Л1
2:0
Л1
0:1
Л2
0:2
Л2
0:2
Л1
1:4

Голы

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

2.38
2.25

Среднее время на гол

37
40

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.63
0.75

Среднее время на гол

144
120

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 5 0.56
Минамино Такуми 3 0.33
Головин Александр 3 0.33
Балогун Фоларин 3 0.33
Аклиуш Манес 3 0.33
Скардовелли Вандерсон 1 0.11
Якобс Исмаил 1 0.11
Марипан Гильермо 1 0.11
Боаду Мирон 1 0.11
Синго Вилфред 1 0.11
Кайо Энрике 0 0
Фофана Юссуф 0 0
Матсима Крислен 0 0
Матазо Элио 0 0
Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 2 0.22
Сабали Шейх 2 0.22
Асоро Йоэль 1 0.11
Мазиз Юссеф 1 0.11
Джаллоу Абли 1 0.11
Камара Ламин 1 0.11
Юдоль Матьё 0 0
Н'Дорам Кевин 0 0
Канде Фали 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Головин Александр 3 0
Закария Денис 3 0
Камара Мохамед 3 0
Магасса Сунгуту 3 0
Матазо Элио 2 0
Скардовелли Вандерсон 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Фофана Юссуф 1 0
Синго Вилфред 1 0
Матсима Крислен 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Аклиуш Манес 1 0
Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куао Коффи 2 0
Ло Абабакар 0 1
Укиджа Александр 1 0
Колин Максим 1 0
Мбайе Малик 1 0
Тетте Бенджамин 1 0
Н'Дорам Кевин 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Канде Фали 1 0
Сабали Шейх 1 0
Ласло Болони 1 0

Результаты матчей

Монако
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Мец
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Монако
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Мец
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

12
4
Монако
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Мец
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

12
5

Голы по времени матча

Забито

9
3
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Забито

12
4
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
3
75%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
4
50%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Забито

21
7
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
5%
1
14%
1-15
6
29%
1
14%
16-30
4
19%
1
14%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
2
10%
4
57%
61-75
2
10%
0
0%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
5
45%
2
14%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
18%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2
Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Монако - Тулуза 1:2 Ренн - Монако 2:0 Лион - Монако 3:1 Монако - Лилль 0:0
Мец
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1 Тулуза - Мец 3:0 Мец - Страсбург 0:1
Ланс - Мец 0:1 Мец - Базель 1:1 Мец - Реймс 2:2 Клермон - Мец 0:1 Мец - Марсель 2:2 Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1 Амьен - Мец 0:0 Мец - Стандард 2:2 Труа - Мец 0:3 Мец - Сераинг 2:1 Мец - Расинг Люксембург 3:0 Мец - Бастия 3:2 Сошо - Мец 0:1 Генгам - Мец 1:1 Мец - Гренобль 1:0

Результаты матчей

Монако
Мец

Точный счет

3:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
2:2
2 раза 50%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
4 раза 50%
2:2
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Монако
Мец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
1
1.5
2
2
3
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
7
1
1.5
2
6
6
2
2.5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 9 5 4 0 10 - 4 19
2.
ПСЖ
 Заявка 9 5 3 1 20 - 7 18
3.
Монако
 1:1 Заявка 9 5 3 1 22 - 12 18
4.
Лилль
 Заявка 9 4 3 2 12 - 10 15
5.
Брест
 Заявка 9 4 3 2 9 - 8 15
6.
Реймс
 Заявка 9 4 2 3 15 - 12 14
7.
Нант
 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
8.
Марсель
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Ренн
 Заявка 9 2 5 2 15 - 12 11
10.
Тулуза
 Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
11.
Страсбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
12.
Гавр
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 4 3 15 - 19 10
14.
Монпелье
 Заявка 8 2 3 3 16 - 13 9
15.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
16.
Мец
 1:1 Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
17.
Лион
 Заявка 8 0 3 5 6 - 16 3
18.
Клермон
 Заявка 7 0 2 5 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 1 1 12 - 4 10
3.
Монако
 1:1 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
4.
Лилль
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
5.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
6.
Брест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
7.
Ренн
 Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
8.
Нант
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
9.
Лорьян
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
10.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Реймс
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
13.
Тулуза
 Заявка 4 1 3 0 7 - 4 6
14.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
15.
Монпелье
 Заявка 3 0 2 1 7 - 7 2
16.
Мец
 1:1 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Лион
 Заявка 4 0 2 2 5 - 11 2
18.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
3.
Монако
 1:1 Заявка 4 2 2 0 12 - 8 8
4.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Монпелье
 Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
6.
Брест
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Мец
 1:1 Заявка 5 2 1 2 4 - 9 7
8.
Нант
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
9.
Лилль
 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Ланс
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
12.
Страсбург
 Заявка 4 1 0 3 1 - 8 3
13.
Ренн
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Гавр
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
15.
Лорьян
 Заявка 4 0 2 2 6 - 11 2
16.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
17.
Клермон
 Заявка 3 0 1 2 5 - 10 1
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 8 (1)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ланс Гради Жонатан 4
Брест Камара Махди 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Монпелье Эстев Максим 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм завершился. Перерыва. 
  • 45'
    В атаке "Монако", но второго чуда от Головина пока ждать не приходиться. 
  • Дополнительное время
    44'
    3 минуты добавил рефери. 
  • 43'
    Очередной заброс в штрафную площадь гостей, подбор за  Фофана, который пробил.... Намного выше цели! 
  • 42'
    С мячом  Минамино, он сегодня не так активен был, перевод в линию атаки у него не вышел. 
  • Описание гола
    41'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:1!!! Головин!!!! Забил наш Александр!!!! Из-за пределов штрафной площади Головин забил отменный мяч! Матсима в роли ассистента выступил! Максима подключился к атаке, выдал передачу на Головина, тот обыграл соперника и обводящим ударом в дальний угол направил мяч! Transfermarkt, готовимся снова повышать цену?
  • 40'
    Пять минут остаётся до перерыва. "Монако" ничего не может создать. В чём загадка?
  • 39'
     Юдоль с мячом, прошёл метров 15, но с передачей у него не зашло. 
  • 37'
    Заброс на  Сабали, который неудачно распорядился мячом, "Монако" снова без мяча. 
  • 36'
    Не сумел продолжить игру  Эступиньян. Замена потребовалась. Однако расклад матча не меняется. "Монако" всё также атакует. 
  • Замена
    35'
    Замена у "Меца". Ушёл  с поля Эступиньян. Вступил в игру  Тетте. 
  • 33'
    "Монако" всё также держит мяч на своей половине поля. Переходят легко на чужую половину поля. Матсима игровой снаряд подобрал. Перевод на правый край последовал. Назад на Матсима. 
  • Травма, повреждение
    32'
     Эступиньян получил повреждение. Пришлось ему пределы поля покинуть. Сможет ли продолжить игру. Готовят замену гости. 
  • 31'
    А французское телевидение всё крутит нам повторы забитого Ламином Камара мяча. Ну как так? уде выбежал Кён? Пока это загадка. 
  • 30'
    Четверть часа до конца первой половины матча. От ворот Укиджа разыграл. Следом к нему мяч вернулся. Он снова заброс на чужую половину поля выполнил. 
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    • 28'
      Камара с мяочм, решил, что сам сможет решить исход этого эпизода! Пробил с правой ноги! В защитника попал. 
    • 27'
      И ничего более. Продолжают держать мяч  и искать пути для развития атаки игроки "Монако". "Мец лишь отбивается. 
    • 26'
      Штрафной удар заработали хозяева. Головин разыграл на ближнего. Передача назад от Балогуна... Но перехват последовал. 
    • Офсайд
      25'
      Балогун! Заброс на него от Камара, в касание бил Балогун наверняка! С правой ноги, точно в дальний угол (а вышло совсем мимо цели), но... Положение вне игры! 
    • 22'
      "Мец", ты где? Совершенно не видно ни одного из игроков гостей. А тем временем... 
    • Опасный момент
      21'
      Держат мяч хозяева Передача на Синго. Тот отыграл на Якобса. Перевод на Балогуна. Который прострел в центр поля сделал на подключившегося Камара, который пробил в касание. Плохо, слабо, низом. На месте Укиджа. Засчитаем за опасный момент. А что? У "Монако" ничего более опасного сегодня не было. 
    • 20'
      20 минут у нас прошло. В обороне с мячом "Монако". Передача на Кёна. Тот на левый край. Дальше через Балогуна развили атаку хозяева. Подача... Но очень сильно... Не успели никто из монегасков за мячом. 
    • Угловой
      18'
      Подача на ближний угол. Отбились гости. "Монако" первое на подборе. Через правый край атакует Головин и его команда. 
    • 17'
      Головин принял игровой снаряд, вывел сам себя на ударную позицию, удар! Угловой. "Монако" продолжает давить соперника. 
    • 16'
      С мячом Синго, отдла на Якобса, тот отыграл на Матсима. В обороне держит мяч "Монако". А где же Кён. Похоже, что он обдумывает, как же мяч к нему зашиворот залетел в том эпизоде. 
    • 15'
      Четверть часа прошло. Крупным планом Эступиньян, он пока что без мяча проводит большую часть времени. 
    • 13'
      Заброс на левый край на Головина. Синго говорит о том, что почему не побежал россиянин. А уж больно безадресно было. 
    • 12'
      Болони Ласло нервничает. Его команда ведёт в счёте, но не может ничего сделать с тем, что "Монако" контролирует ход встречи. 
    • Угловой
      11'
      Неплохая передача в район 11-метровой (чуть дальше) отметки. Удар (попытка) головой от Синго, но мимо цели. От ворот разыграл Укиджа. 
    • 10'
       Синго с мячом, осмотрелся, не стал отдавать на правый край, заброс на Бей-Йеддера последовал. Угловой заработал форвард. 
    • 9'
      Пытаются хозяева исправить ситуацию. С мячом на чужой половин поля Матсима. Перевод на левцй край, Головин ушёл от Траоре, передачу с левой ноги, но скорее, наудачу выполнил. Неточно. 
    • 7'
      Невероятное начало у нас! "Монако" держит мяч, контролирует игру, создаёт моменты. А тут бах.... И вторая смена гол с центра поля! Ламин Камара сам, интересно, понял, что он сделал?!
    • Описание гола
      6'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 0:1!!! Вот это гол! Невероятно! С цетра поля, со своей половины поля! Камара забрал мяч под свой контроль и пробил ... Неужели видел! Кён далеко вышел из ворот! И мяч залетел в сетку ворот! Со своей половины поля гол!
    • 5'
      Все первые пять минут матча "Монако" с мячом. "Мец" пока что пытается организовать хоть какую-то атаку. 
    • 4'
      "Монако" пока что выглядит неплохо, но Головин ещё ни разу мячом не завладел. Передача на левый край на Фофана, тот в центр отыграл. А там никого. Укиджа спокойно вышел из ворот и забрал мяч.
    • 2'
      С мячом в центре поля Синго, набрал он ход, выдал передачу в линию атаки  Фофана, тот сыграл назад. С мячом Матсима. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался. 
    • Первый тайм
    • 49'
      Мец начинает контратаку
    • 49'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Монако: 84%, Мец: 16%.
    • 49'
      Головин Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Минамино Такуми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Монако пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Судья сигнализирует, что Тетте Бенджамин из команды Мец поставил подножку. Пострадал Дьятта Крепен
    • 45'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 45'
      Фофана Юссуф не смог попасть в створ ударом издали
    • 45'
      Контроль мяча: Монако: 84%, Мец: 16%.
    • 45'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Канде Фали успешно блокирует удар.
    • 44'
      Минамино Такуми нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 43'
      Отличный гол забил Головин Александр
    • 42'
      Матсима Крислен сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Головин Александр из команды Монако правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 42'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Дьятта Крепен наказан за толчок Шейк Сабали
    • 40'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 40'
      Шанс! Фофана Юссуф из команды Монако пробил головой, но мимо
    • 40'
      Головин Александр из команды Монако подал угловой справа.
    • 40'
      Контроль мяча: Монако: 84%, Мец: 16%.
    • 40'
      Н'Дюкюиди Жозеф из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Монако
    • 39'
      Жан-Жак Данле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 39'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Головин Александр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Юдоль Матьё успешно блокирует удар.
    • 38'
      Монако пытается что-то создать.
    • 37'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Камара Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Канде Фали ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Монако: 86%, Мец: 14%.
    • 35'
      Фофана Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Головин Александр наказан за толчок Н'Дюкюиди Жозеф
    • 34'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 33'
      Шейк Сабали из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Головин Александр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 33'
      Юдоль Матьё успешно блокирует удар.
    • 33'
      Минамино Такуми нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 33'
      Дьятта Крепен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 32'
      Матч возобновлен
    • 32'
      Эступиньян Оскар получил травму и заменен. Тетте Бенджамин выходит на поле.
    • 31'
      Эступиньян Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 31'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 30'
      Контроль мяча: Монако: 85%, Мец: 15%.
    • 30'
      Монако пытается что-то создать.
    • 30'
      Канде Фали ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Матч возобновлен
    • 30'
      Эступиньян Оскар возвращается на поле.
    • 29'
      Ох, нехорошо это выглядит. Эступиньян Оскар получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 29'
      Эступиньян Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 29'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 28'
      Матсима Крислен наказан за толчок Эступиньян Оскар
    • 28'
      Траоре Исмаэль успешно блокирует удар.
    • 28'
      Фофана Юссуф нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 27'
      Монако пытается что-то создать.
    • 26'
      Жан-Жак Данле из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Камара Ламин из команды Мец опасно и грубо сыграл. Головин Александр пострадал.
    • 25'
      Траоре Исмаэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Хорошую попытку сделал Камара Мохамед. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 25'
      Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Контроль мяча: Монако: 83%, Мец: 17%.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Монако
    • 24'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Фоларин Балогун из команды Монако в офсайде
    • 22'
      Монако пытается что-то создать.
    • 22'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Траоре Исмаэль из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Камара Мохамед пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем
    • 21'
      Дьятта Крепен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      Контроль мяча: Монако: 84%, Мец: 16%.
    • 19'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Монако пытается что-то создать.
    • 18'
      Минамино Такуми наказан за толчок Шейк Сабали
    • 17'
      Камара Ламин из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Камара Мохамед навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 16'
      Укиджа Александр делает важнейший сейв!
    • 16'
      Головин Александр пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем
    • 16'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Канде Фали из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Монако пытается что-то создать.
    • 15'
      Н'Дюкюиди Жозеф из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Монако: 88%, Мец: 12%.
    • 15'
      Матсима Крислен успешно блокирует удар.
    • 15'
      Судья сигнализирует, что Камара Ламин из команды Мец поставил подножку. Пострадал Синго Вилфред
    • 15'
      Джаллоу Абли нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Юдоль Матьё создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Головин Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 12'
      Шанс! Синго Вилфред из команды Монако пробил головой, но мимо
    • 12'
      Головин Александр из команды Монако подал угловой справа.
    • 11'
      Юдоль Матьё ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Монако пытается что-то создать.
    • 11'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Траоре Исмаэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Монако: 94%, Мец: 6%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 10'
      Фофана Юссуф не смог попасть в створ ударом издали
    • 9'
      Монако пытается что-то создать.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Монако
    • 8'
      Камара Мохамед пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем
    • 7'
      Монако пытается что-то создать.
    • 7'
      Канде Фали из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Монако пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Монако: 96%, Мец: 4%.
    • 5'
      Кён Филипп плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 4'
      Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Камара Ламин из команды Мец. Классный гол!
    • 4'
      Камара Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Канде Фали ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Монако контролирует мяч.
    • 2'
      Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Монако пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Монако начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монако 1:1 Мец

    Исход игры
    Монако
    99.2% (118)
    Ничья
    0.8% (1)
    Мец
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.25% (50)
    Меньше
    55.75% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    33.63% (38)
    Нет
    66.37% (75)
    Популярный счёт
    2:0 Монако
    47.1% (56)
    2:1 Монако
    20.2% (24)
    3:1 Монако
    10.1% (12)
    3:0 Монако
    8.4% (10)
    1:0 Монако
    5.9% (7)
    4:0 Монако
    1.7% (2)
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