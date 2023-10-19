  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Romain Lissorgue
Монако
 
Позже
Мец
Монако
Мец

История личных встреч

Монако
Мец

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

16 матчей

81.3%
18.7%
13 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

68.8%
12.5%
18.7%
11 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
4:0
К
0:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
3:0
К
1:3
Л1
3:1
Л1
0:1
Л1
5:0
Л1
0:7
Л1
2:0
Л1
0:1
Л2
0:2
Л2
0:2
Л1
1:4

Голы

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

2.38
2.25

Среднее время на гол

37
40

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.63
0.75

Среднее время на гол

144
120

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 5 0.63
Минамино Такуми 3 0.38
Балогун Фоларин 3 0.38
Аклиуш Манес 3 0.38
Головин Александр 2 0.25
Скардовелли Вандерсон 1 0.13
Якобс Исмаил 1 0.13
Марипан Гильермо 1 0.13
Боаду Мирон 1 0.13
Синго Вилфред 1 0.13
Кайо Энрике 0 0
Фофана Юссуф 0 0
Матазо Элио 0 0
Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 2 0.25
Сабали Шейх 2 0.25
Асоро Йоэль 1 0.13
Мазиз Юссеф 1 0.13
Джаллоу Абли 1 0.13
Юдоль Матьё 0 0
Н'Дорам Кевин 0 0
Канде Фали 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Головин Александр 3 0
Закария Денис 3 0
Камара Мохамед 3 0
Магасса Сунгуту 3 0
Матазо Элио 2 0
Скардовелли Вандерсон 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Фофана Юссуф 1 0
Синго Вилфред 1 0
Матсима Крислен 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Аклиуш Манес 1 0
Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куао Коффи 2 0
Ло Абабакар 0 1
Укиджа Александр 1 0
Колин Максим 1 0
Мбайе Малик 1 0
Тетте Бенджамин 1 0
Н'Дорам Кевин 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Канде Фали 1 0
Сабали Шейх 1 0
Ласло Болони 1 0

Результаты матчей

Монако
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Мец
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Монако
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Мец
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

12
4
Монако
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Мец
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

12
5

Голы по времени матча

Забито

9
3
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Забито

12
4
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
3
75%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
4
50%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Забито

21
7
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
5%
1
14%
1-15
6
29%
1
14%
16-30
4
19%
1
14%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
2
10%
4
57%
61-75
2
10%
0
0%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
5
45%
2
14%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
18%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2
Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Монако - Тулуза 1:2 Ренн - Монако 2:0 Лион - Монако 3:1 Монако - Лилль 0:0
Мец
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1 Тулуза - Мец 3:0 Мец - Страсбург 0:1
Ланс - Мец 0:1 Мец - Базель 1:1 Мец - Реймс 2:2 Клермон - Мец 0:1 Мец - Марсель 2:2 Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1 Амьен - Мец 0:0 Мец - Стандард 2:2 Труа - Мец 0:3 Мец - Сераинг 2:1 Мец - Расинг Люксембург 3:0 Мец - Бастия 3:2 Сошо - Мец 0:1 Генгам - Мец 1:1 Мец - Гренобль 1:0

Результаты матчей

Монако
Мец

Точный счет

3:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
2:2
2 раза 50%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
4 раза 50%
2:2
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Монако
Мец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
1
1.5
2
2
3
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
7
1
1.5
2
6
6
2
2.5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 8 5 2 1 21 - 11 17
2.
Ницца
 Заявка 8 4 4 0 9 - 4 16
3.
ПСЖ
 Заявка 8 4 3 1 17 - 7 15
4.
Брест
 Заявка 8 4 3 1 9 - 7 15
5.
Реймс
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
6.
Лилль
 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
7.
Марсель
 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
8.
Нант
 Заявка 8 3 2 3 14 - 15 11
9.
Ренн
 Заявка 8 2 5 1 14 - 10 11
10.
Страсбург
 Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
11.
Тулуза
 Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
12.
Монпелье
 Заявка 7 2 3 2 16 - 11 9
13.
Гавр
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14.
Ланс
 Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
15.
Мец
 Заявка 8 2 2 4 7 - 14 8
16.
Лорьян
 Заявка 8 1 4 3 13 - 18 7
17.
Лион
 Заявка 8 0 3 5 6 - 16 3
18.
Клермон
 Заявка 7 0 2 5 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
3.
Брест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Ренн
 Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
5.
ПСЖ
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
6.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
7.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Реймс
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Гавр
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10.
Ницца
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
11.
Тулуза
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
13.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Лорьян
 Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
15.
Монпелье
 Заявка 3 0 2 1 7 - 7 2
16.
Мец
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Лион
 Заявка 4 0 2 2 5 - 11 2
18.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
3.
Монако
 Заявка 4 2 2 0 12 - 8 8
4.
Монпелье
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
5.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
7.
Нант
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Мец
 Заявка 4 2 0 2 3 - 8 6
9.
Лилль
 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Страсбург
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
12.
Ренн
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Ланс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
14.
Гавр
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
15.
Марсель
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
16.
Лорьян
 Заявка 4 0 2 2 6 - 11 2
17.
Клермон
 Заявка 3 0 1 2 5 - 10 1
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ланс Гради Жонатан 4
Брест Камара Махди 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Монпелье Эстев Максим 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Мец от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 октября 2023, осталось 2 дня 10 часов 58 минут.

    Главный судья: Romain Lissorgue

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 74% завершится победой Монако.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.36. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.36 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 52
    Монако 100% (52)
    X 0% (0)
    Мец 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Мец
    1.36
    8.50
    Реклама, betboom.ru
    8.50
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Монако - Мец онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Монако - Мец

    Исход игры
    Монако
    100% (52)
    Ничья
    0% (0)
    Мец
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.18% (21)
    Меньше
    58.82% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    31.37% (16)
    Нет
    68.63% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Монако
    46.2% (24)
    2:1 Монако
    23.1% (12)
    1:0 Монако
    11.5% (6)
    3:1 Монако
    7.7% (4)
    3:0 Монако
    5.8% (3)
    4:0 Монако
    3.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Монако
    Мец
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     