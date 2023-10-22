Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

87' Трюффер Адриен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Дуэ Дезире выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

84' Февр Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Ридер Фабиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

80' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Ренн

78' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Дуэ Дезире навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Дуэ Дезире навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Матч возобновится спорным мячом

74' Ох, нехорошо это выглядит. Bassirou Ndiaye получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Bassirou Ndiaye на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Удар от ворот произведет Лорьян

70' Ассиньон Лоренс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Ассиньон Лоренс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Гуйри Амин пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем

68' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Лорьян

66' Трюффер Адриен не смог попасть в створ ударом издали

64' Удар от ворот произведет Ренн

62' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

62' Туре Сулейман наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

62' Йонгва Дарлин из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Туре Сулейман нанес удар головой, но Стив Манданда спокойно отбил мяч.

60' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Лорьян

58' Менди Формоз III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Ренн

55' Оооо... вот это был удар! Крупи Эли Джуниор должен был забить с этой позиции.

55' Хорошую попытку сделал Крупи Эли Джуниор . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Удар от ворот произведет Ренн

49' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Ву Кристофер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

48' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника