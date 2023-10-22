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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Gael Angoula
Лорьян
2:1
Конец матча
Ренн
0'
1:0
4' Гол в свои ворота
Омари Вармед
1:1
21' Гол
Блас Людовик
2:1
45' Гол
Туре Сулейман
48' Желтая карточка
Ву Кристофер
90' Желтая карточка
Салах Ибрагим
90'+5

Ход матча

4'
Омари Вармед
1:0
21'
1:1
Блас Людовик
(Гуйри Амин)
45'
Туре Сулейман
2:1
46'
 
Ву Кристофер
Омари Вармед
46'
Bassirou Ndiaye
Пабло Пажис
 
48'
 
Ву Кристофер
62'
 
Дуэ Дезире
Буриго Бенжамен
62'
 
Салах Ибрагим
Блас Людовик
63'
Февр Ромен
Крупи Эли Джуниор
 
76'
 
Йылдырым Бертуг
Мюинга Арно
76'
 
Ридер Фабиан
Ле Фе Энцо
83'
Калюлю Гедеон
Ле Бри Тео
 
90'
 
Салах Ибрагим

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 16
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 298 Количество передач 655
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Лорьян 13.8% (16)
X 33.6% (39)
Ренн 52.6% (61)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
38
Мвого
Ивон
13
Менди
Формоз
III
3
Тальби
Монтассар
95
Туре
Сулейман
37
Ле
Бри
Тео
12
Йонгва
Дарлин
19
Абергель
Лоран
14
Бакайоко
Тьемуэ
26
Пабло
Пажис
27
Тосин
Айегун
22
Крупи
Эли
Джуниор
30
Манданда
Стив
22
Ассиньон
Лоренс
23
Омари
Вармед
16
Белосьян
Женуэль
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
8
Сантамария
Батист
28
Ле
Фе
Энцо
11
Блас
Людовик
9
Мюинга
Арно
10
Гуйри
Амин
Лорьян
3-4-2-1
Ренн
4-3-3

История личных встреч

Лорьян
Ренн

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 18 побед

33 матча

24.2%
21.2%
54.6%
8 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
9 побед 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

18.2%
27.3%
54.5%
6 побед 9 ничьих 18 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
5:0
К
1:0
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
0:3
ТМК
2:0
ТМС
1:1
Л1
1:0
Л1
2:1
КЛ
3:2
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:0
ТМС
1:4
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
2:0
ТМС
2:1
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:1
К
3:0
Л1
1:2
Л1
2:0
К
0:0

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1
0.72

Среднее время на гол

90
124

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.78
1.53

Среднее время на гол

50
58

Всего голов

47
36

Голов в среднем за матч

1.42
1.09

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
30

Среднее время на гол

63
82

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крупи Эли Джуниор 3 0.33
Февр Ромен 3 0.33
Тосин Айегун 2 0.22
Дукуре Сирине 1 0.11
Ле Гофф Венсан 1 0.11
Абергель Лоран 1 0.11
Понсо Жульен 1 0.11
Йонгва Дарлин 1 0.11
Туре Сулейман 1 0.11
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Ибрагим 3 0.33
Блас Людовик 2 0.22
Гуйри Амин 2 0.22
Буриго Бенжамен 2 (2) 0.22
Мюинга Арно 2 (1) 0.22
Ассиньон Лоренс 1 0.11
Доку Жереми 1 0.11
Ву Кристофер 1 0.11
Дуэ Дезире 1 0.11
Трюффер Адриен 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Силва Игор 1 0
Тальби Монтассар 1 0
Февр Ромен 1 0
Понсо Жульен 1 0
Дукуре Сирине 1 0
Пабло Пажис 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 3 0
Ассиньон Лоренс 2 0
Омари Вармед 2 0
Салах Ибрагим 1 0
Буриго Бенжамен 1 0
Ву Кристофер 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0

Результаты матчей

Лорьян
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Ренн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
3
Лорьян
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ренн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

3
12
Лорьян
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Ренн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

6
15

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
3
38%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
2
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
11%
1
50%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
1
17%
2
15%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
2
33%
4
31%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
5
56%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

14
16
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
4
29%
3
19%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
3
21%
3
19%
61-75
4
29%
4
25%
76-90

Пропущено

20
11
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
5%
1
9%
1-15
5
25%
1
9%
16-30
2
10%
6
55%
31-45
4
20%
1
9%
46-60
4
20%
2
18%
61-75
4
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2
Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2 Конкарно - Лорьян 3:3 Лорьян - Страсбург 2:1 Клермон - Лорьян 2:0 Лорьян - Ланс 1:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лорьян - Брест 2:1 ПСЖ - Лорьян 1:3 Лорьян - Тулуза 0:1
Ренн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ренн - ПСЖ 1:3 Вильярреал - Ренн 1:0 Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0
Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Ренн - Лилль 2:2 Брест - Ренн 0:0 Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 Ренн - Вест Хэм 3:1 Брест - Ренн 0:1 Сен-Мало - Ренн 1:2 Ренн - Конкарно 1:1 Брест - Ренн 1:2 Ренн - Монако 2:0 Аяччо - Ренн 0:5 Ренн - Труа 4:0

Результаты матчей

Лорьян
Ренн

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Лорьян
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
4
1
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
4
5
3
6
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 9 5 4 0 10 - 4 19
2.
ПСЖ
 Заявка 9 5 3 1 20 - 7 18
3.
Монако
 Заявка 8 5 2 1 21 - 11 17
4.
Лилль
 1:0 Заявка 9 4 3 2 12 - 10 15
5.
Брест
 0:1 Заявка 9 4 3 2 9 - 8 15
6.
Реймс
 0:0 Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
7.
Нант
 1:0 Заявка 9 4 2 3 15 - 15 14
8.
Марсель
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Ренн
 Заявка 9 2 5 2 15 - 12 11
10.
Тулуза
 0:0 Заявка 9 2 5 2 10 - 9 11
11.
Страсбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
12.
Гавр
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 4 3 15 - 19 10
14.
Монпелье
 0:1 Заявка 8 2 3 3 16 - 12 9
15.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
16.
Мец
 Заявка 8 2 2 4 7 - 14 8
17.
Лион
 Заявка 8 0 3 5 6 - 16 3
18.
Клермон
 Заявка 7 0 2 5 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 1 1 12 - 4 10
3.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
4.
Лилль
 1:0 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
5.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
6.
Брест
 0:1 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
7.
Ренн
 Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
8.
Нант
 1:0 Заявка 5 2 2 1 11 - 9 8
9.
Лорьян
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
10.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Реймс
 0:0 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 4 1 3 0 6 - 3 6
14.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
15.
Монпелье
 0:1 Заявка 3 0 2 1 7 - 7 2
16.
Мец
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Лион
 Заявка 4 0 2 2 5 - 11 2
18.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
3.
Монако
 Заявка 4 2 2 0 12 - 8 8
4.
Реймс
 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
5.
Монпелье
 0:1 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
6.
Брест
 0:1 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Нант
 1:0 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Мец
 Заявка 4 2 0 2 3 - 8 6
9.
Лилль
 1:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Тулуза
 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Ланс
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
12.
Страсбург
 Заявка 4 1 0 3 1 - 8 3
13.
Ренн
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Гавр
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
15.
Лорьян
 Заявка 4 0 2 2 6 - 11 2
16.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
17.
Клермон
 Заявка 3 0 1 2 5 - 10 1
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 8 (1)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ланс Гради Жонатан 4
Брест Камара Махди 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Монпелье Эстев Максим 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Ренн владели мячом большую часть игры, но все равно проиграли.
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Лорьян: 31%, Ренн: 69%.
  • 95'
    Судья сигнализирует, что Bassirou Ndiaye из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Ву Кристофер
  • 94'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 94'
    Туре Сулейман из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Йонгва Дарлин из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 93'
    Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Салах Ибрагим - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 92'
    Салах Ибрагим из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Йонгва Дарлин.
  • 92'
    Менди Формоз III из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Ренн пытается что-то создать.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Лорьян 13.8% (16)
    X 33.6% (39)
    Ренн 52.6% (61)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Лорьян 2:1 Ренн онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лорьян 2:1 Ренн

    Исход игры
    Лорьян
    13.8% (16)
    Ничья
    33.6% (39)
    Ренн
    52.6% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.63% (60)
    Меньше
    47.37% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    84.21% (96)
    Нет
    15.79% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Ренн
    37.9% (44)
    1:1 Ничья
    31% (36)
    0:1 Ренн
    9.5% (11)
    2:1 Лорьян
    7.8% (9)
    1:0 Лорьян
    4.3% (5)
    1:3 Ренн
    1.7% (2)
    0:2 Ренн
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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