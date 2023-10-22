Тур: 9. Стадион: Стад де Мустуар. Главный судья: Gael Angoula
0'
1:0
4' Гол в свои воротаОмари Вармед
1:1
21' ГолБлас Людовик
2:1
45' ГолТуре Сулейман
48' Желтая карточкаВу Кристофер
90' Желтая карточкаСалах Ибрагим
90'+5
Ход матча
4'
1:0
21'
1:1
45'
2:1
48'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 6
-
6 Угловые 16
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
298 Количество передач 655
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
38
Мвого
Ивон
37
Ле
Бри
Тео
26
Пабло
Пажис
27
Тосин
Айегун
23
Омари
Вармед
28
Ле
Фе
Энцо
11
Блас
Людовик
10
Гуйри
Амин
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Ле Бри ТеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Пабло ПажисПолузащитник
-
27 Тосин АйегунПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
-
44 Кари АйманПолузащитник
-
10 Февр РоменНападающий
-
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
-
11 Блас ЛюдовикНападающий
- Нападающий
-
10 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Дуэ ГелаЗащитник
-
15 Ву КристоферЗащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лорьян
Ренн
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 18 побед
33 матча
24.2%
21.2%
54.6%
8 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
27.3%
27.3%
45.4%
9 побед 9 ничьих 15 побед
Второй тайм
18.2%
27.3%
54.5%
6 побед 9 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1
0.72
Среднее время на гол
90
124
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
1.78
1.53
Среднее время на гол
50
58
Всего голов
47
36
Голов в среднем за матч
1.42
1.09
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
Среднее время на гол
63
82
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крупи Эли Джуниор
|3
|0.33
|Февр Ромен
|3
|0.33
|Тосин Айегун
|2
|0.22
|Дукуре Сирине
|1
|0.11
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.11
|Абергель Лоран
|1
|0.11
|Понсо Жульен
|1
|0.11
|Йонгва Дарлин
|1
|0.11
|Туре Сулейман
|1
|0.11
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Ибрагим
|3
|0.33
|Блас Людовик
|2
|0.22
|Гуйри Амин
|2
|0.22
|Буриго Бенжамен
|2 (2)
|0.22
|Мюинга Арно
|2 (1)
|0.22
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.11
|Доку Жереми
|1
|0.11
|Ву Кристофер
|1
|0.11
|Дуэ Дезире
|1
|0.11
|Трюффер Адриен
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|1
|0
|Лапорт Жульен
|1
|0
|Силва Игор
|1
|0
|Тальби Монтассар
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Понсо Жульен
|1
|0
|Дукуре Сирине
|1
|0
|Пабло Пажис
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|3
|0
|Ассиньон Лоренс
|2
|0
|Омари Вармед
|2
|0
|Салах Ибрагим
|1
|0
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|Ву Кристофер
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
Результаты матчей
Лорьян
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Ренн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
3
Лорьян
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ренн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
3
12
Лорьян
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Ренн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
6
15
Голы по времени матча
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
3
38%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
9
2
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
11%
1
50%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
1
17%
2
15%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
2
33%
4
31%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
5
56%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
14
16
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
4
29%
3
19%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
3
21%
3
19%
61-75
4
29%
4
25%
76-90
Пропущено
20
11
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
5%
1
9%
1-15
5
25%
1
9%
16-30
2
10%
6
55%
31-45
4
20%
1
9%
46-60
4
20%
2
18%
61-75
4
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2
Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2 Конкарно - Лорьян 3:3 Лорьян - Страсбург 2:1 Клермон - Лорьян 2:0 Лорьян - Ланс 1:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лорьян - Брест 2:1 ПСЖ - Лорьян 1:3 Лорьян - Тулуза 0:1
Ренн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ренн - ПСЖ 1:3 Вильярреал - Ренн 1:0 Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0
Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Ренн - Лилль 2:2 Брест - Ренн 0:0 Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 Ренн - Вест Хэм 3:1 Брест - Ренн 0:1 Сен-Мало - Ренн 1:2 Ренн - Конкарно 1:1 Брест - Ренн 1:2 Ренн - Монако 2:0 Аяччо - Ренн 0:5 Ренн - Труа 4:0
Результаты матчей
Лорьян
Ренн
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Лорьян
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
41
14
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
54
45
36
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|10 - 4
|19
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 7
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 11
|17
|4.
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|5.
|0:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|6.
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|7.
|1:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|9.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 12
|11
|10.
|0:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 19
|10
|14.
|0:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 12
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 16
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|4.
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|6.
|0:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|8.
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 9
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|13.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|15.
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 7
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 8
|8
|4.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|5.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|6.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 8
|6
|9.
|1:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|10.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 8
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 11
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 10
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
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|Бен-Йеддер Виссам
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|Монпелье
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|Нант
|Мохамед Мостафа
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|Ланс
|Медина Факундо
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|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Брест
|Камара Махди
|4
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Монпелье
|Эстев Максим
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лорьян 2:1 Ренн
Исход игры
Лорьян
13.8% (16)
Ничья
33.6% (39)
Ренн
52.6% (61)
Тотал 2.5
Больше
52.63% (60)
Меньше
47.37% (54)
Обе команды забьют
Да
84.21% (96)
Нет
15.79% (18)
Популярный счёт
1:2 Ренн
37.9% (44)
1:1 Ничья
31% (36)
0:1 Ренн
9.5% (11)
2:1 Лорьян
7.8% (9)
1:0 Лорьян
4.3% (5)
1:3 Ренн
1.7% (2)
0:2 Ренн
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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