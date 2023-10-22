Тур: 9. Стадион: Гроупама Арена. Главный судья: Делажо Вилли
0'
0:1
10' ГолЧам Мухаммед
19' Желтая карточкаЛоврен Деян
22' Желтая карточкаГастьен Йоан
32' Желтая карточкаМилагрес Энрике
0:2
35' ГолМаньен Йоанн
45' Желтая карточкаОжье Флоран
Ход матча
10'
0:1
19'
22'
32'
35'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 5
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мата
Клинтон
18
Шерки
Райан
47
Джеффиньо
99
Диао
Мори
17
Пельмар
Анди
21
Ожье
Флоран
15
Конате
Шейк
25
Гастьен
Йоан
10
Чам
Мухаммед
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанНападающий
- Нападающий
-
47 ДжеффиньоНападающий
- Запасные игроки
-
17 Риу РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Нуама ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
17 Пельмар АндиЗащитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
-
15 Конате ШейкПолузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чам МухаммедНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маурер АйманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
95 Киэ ГрежонНападающий
-
24 Stan Berkani
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лион
Клермон
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
51
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|3 (1)
|0.33
|Тальяфико Николас
|1
|0.11
|Нуама Эрнест
|1
|0.11
|Толиссо Корентен
|1 (1)
|0.11
|Джеффиньо
|0
|0
|Какере Максанс
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|2
|0.25
|Конате Шейк
|2
|0.25
|Ожье Флоран
|1
|0.13
|Ветеска Матеуш
|1
|0.13
|Маньен Йоанн
|1
|0.13
|Киэ Грежон
|1 (1)
|0.13
|Николсон Шамар
|0
|0
|Сейду Алиду
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумбеди Саэль
|4
|0
|Ляказетт Александр
|1
|1
|Тальяфико Николас
|2
|0
|Толиссо Корентен
|2
|0
|Альверо Скелли
|2
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Мата Клинтон
|1
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|Диоманде Синали
|1
|0
|Милагрес Энрике
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоналон Максим
|2
|0
|Гастьен Йоан
|2
|0
|Кофрие Максимилиано
|2
|0
|Сейду Алиду
|2
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|0
|1
|Диао Мори
|1
|0
|Бутубба Биляль
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Чам Мухаммед
|1
|0
|Кейта Хабиб
|1
|0
|Конате Шейк
|1
|0
Результаты матчей
Лион
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Клермон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
3
Лион
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Клермон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
0
0
Лион
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Клермон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
11
6
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
9%
4
67%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
60%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
16
12
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
6%
4
33%
1-15
3
19%
2
17%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
4
25%
2
17%
61-75
3
19%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0
Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1 Лион - Реймс 3:0 Лион - Монако 3:1 Клермон - Лион 2:1 Лион - Монпелье 5:4 Страсбург - Лион 1:2
Клермон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1
Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0 Клермон - Орлеан 1:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Клермон - Лорьян 2:0 Брест - Клермон 2:1 Клермон - Лион 2:1 Осер - Клермон 1:1 Клермон - Реймс 1:0 Ницца - Клермон 1:2
Результаты матчей
Лион
Клермон
Точный счет
1:4
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:4
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Лион
Клермон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
34
17
25
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 12
|20
|2.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|10 - 4
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 7
|18
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 12
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|9.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 12
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 19
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 13
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|17.
|2:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 16
|5
|18.
|0:2 Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 4
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 4
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 7
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|0:2 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 13
|2
|18.
|2:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 8
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|2:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 8
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 11
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|18.
|0:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8 (1)
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Монпелье
|Адамс Акор
|5
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Брест
|Камара Махди
|4
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Монпелье
|Эстев Максим
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лион 0:2 Клермон
Исход игры
Лион
88.4% (107)
Ничья
9.1% (11)
Клермон
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
42.48% (48)
Меньше
57.52% (65)
Обе команды забьют
Да
43.36% (49)
Нет
56.64% (64)
Популярный счёт
2:1 Лион
28.9% (35)
2:0 Лион
28.1% (34)
1:0 Лион
19.8% (24)
1:1 Ничья
4.1% (5)
3:0 Лион
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
3:3 Ничья
1.7% (2)
0:1 Клермон
1.7% (2)
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