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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Лион
0:2
Первый тайм: 45+'
Клермон
0'
0:1
10' Гол
Чам Мухаммед
19' Желтая карточка
Ловрен Деян
22' Желтая карточка
Гастьен Йоан
32' Желтая карточка
Милагрес Энрике
0:2
35' Гол
Маньен Йоанн
45' Желтая карточка
Ожье Флоран

Ход матча

10'
0:1
Чам Мухаммед
(Николсон Шамар)
19'
Ловрен Деян
 
22'
 
Гастьен Йоан
32'
Милагрес Энрике
 
35'
0:2
Маньен Йоанн
(Кофрие Максимилиано)
45'
 
Ожье Флоран

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 120
Лион 88.3% (106)
X 9.2% (11)
Клермон 2.5% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Клермон
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лопеш
Антони
22
Мата
Клинтон
5
Ловрен
Деян
12
О'Брайан
Джек
21
Милагрес
Энрике
6
Какере
Максанс
4
Акуоку
Поль
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
18
Шерки
Райан
10
Ляказетт
Александр
47
Джеффиньо
99
Диао
Мори
17
Пельмар
Анди
21
Ожье
Флоран
5
Кофрие
Максимилиано
15
Конате
Шейк
25
Гастьен
Йоан
12
Гоналон
Максим
7
Маньен
Йоанн
11
Аллевина
Джим
10
Чам
Мухаммед
23
Николсон
Шамар
Лион
4-3-3
Клермон
3-5-2

История личных встреч

Лион
Клермон

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
3:3

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
51

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 3 (1) 0.33
Тальяфико Николас 1 0.11
Нуама Эрнест 1 0.11
Толиссо Корентен 1 (1) 0.11
Джеффиньо 0 0
Какере Максанс 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 2 0.25
Конате Шейк 2 0.25
Ожье Флоран 1 0.13
Ветеска Матеуш 1 0.13
Маньен Йоанн 1 0.13
Киэ Грежон 1 (1) 0.13
Николсон Шамар 0 0
Сейду Алиду 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбеди Саэль 4 0
Ляказетт Александр 1 1
Тальяфико Николас 2 0
Толиссо Корентен 2 0
Альверо Скелли 2 0
Ловрен Деян 1 0
Мата Клинтон 1 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Диоманде Синали 1 0
Милагрес Энрике 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоналон Максим 2 0
Гастьен Йоан 2 0
Кофрие Максимилиано 2 0
Сейду Алиду 2 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 0 1
Диао Мори 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Николсон Шамар 1 0
Чам Мухаммед 1 0
Кейта Хабиб 1 0
Конате Шейк 1 0

Результаты матчей

Лион
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Клермон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
3
Лион
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Клермон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

0
0
Лион
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Клермон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

11
6
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
9%
4
67%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
60%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

16
12
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
6%
4
33%
1-15
3
19%
2
17%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
4
25%
2
17%
61-75
3
19%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0
Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1 Лион - Реймс 3:0 Лион - Монако 3:1 Клермон - Лион 2:1 Лион - Монпелье 5:4 Страсбург - Лион 1:2
Клермон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1
Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0 Клермон - Орлеан 1:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Клермон - Лорьян 2:0 Брест - Клермон 2:1 Клермон - Лион 2:1 Осер - Клермон 1:1 Клермон - Реймс 1:0 Ницца - Клермон 1:2

Результаты матчей

Лион
Клермон

Точный счет

1:4
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:4
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Лион
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
3
4
1
7
1.5
2
5
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 9 6 2 1 23 - 12 20
2.
Ницца
 Заявка 9 5 4 0 10 - 4 19
3.
ПСЖ
 Заявка 9 5 3 1 20 - 7 18
4.
Лилль
 Заявка 9 4 3 2 12 - 10 15
5.
Брест
 Заявка 9 4 3 2 9 - 8 15
6.
Реймс
 Заявка 9 4 2 3 15 - 12 14
7.
Нант
 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
8.
Марсель
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Ренн
 Заявка 9 2 5 2 15 - 12 11
10.
Тулуза
 Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
11.
Страсбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
12.
Гавр
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 4 3 15 - 19 10
14.
Монпелье
 Заявка 8 2 3 3 16 - 13 9
15.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
16.
Мец
 Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
17.
Клермон
 2:0 Заявка 8 1 2 5 9 - 16 5
18.
Лион
 0:2 Заявка 9 0 3 6 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
2.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
ПСЖ
 Заявка 5 3 1 1 12 - 4 10
4.
Лилль
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
5.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
6.
Брест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
7.
Ренн
 Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
8.
Нант
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
9.
Лорьян
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
10.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Реймс
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
13.
Тулуза
 Заявка 4 1 3 0 7 - 4 6
14.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
15.
Монпелье
 Заявка 3 0 2 1 7 - 7 2
16.
Мец
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Лион
 0:2 Заявка 5 0 2 3 5 - 13 2
18.
Клермон
 2:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
3.
Монако
 Заявка 4 2 2 0 12 - 8 8
4.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Монпелье
 Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
6.
Брест
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Нант
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Мец
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
9.
Лилль
 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Клермон
 2:0 Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
12.
Ланс
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
13.
Страсбург
 Заявка 4 1 0 3 1 - 8 3
14.
Ренн
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
15.
Гавр
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
16.
Лорьян
 Заявка 4 0 2 2 6 - 11 2
17.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18.
Лион
 0:2 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 8 (1)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ланс Гради Жонатан 4
Брест Камара Махди 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Монпелье Эстев Максим 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Кофрие Максимилиано из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 49'
    Лион пытается что-то создать.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Клермон
  • 48'
    Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 48'
    Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 48'
    Лион пытается что-то создать.
  • 47'
    Шерки Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 46'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Лион: 65%, Клермон: 35%.
    • 45'
      Клермон начинает контратаку
    • 45'
      Чам Мухаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Шерки Райан из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
    • 45'
      Хорошую попытку сделал Милагрес Энрике. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 45'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Лион пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 65 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 120
    Лион 88.3% (106)
    X 9.2% (11)
    Клермон 2.5% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Клермон
    4.45
    4.20
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    4.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 0:2 Клермон

    Исход игры
    Лион
    88.4% (107)
    Ничья
    9.1% (11)
    Клермон
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.48% (48)
    Меньше
    57.52% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    43.36% (49)
    Нет
    56.64% (64)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    28.9% (35)
    2:0 Лион
    28.1% (34)
    1:0 Лион
    19.8% (24)
    1:1 Ничья
    4.1% (5)
    3:0 Лион
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    3:3 Ничья
    1.7% (2)
    0:1 Клермон
    1.7% (2)
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