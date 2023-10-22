Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

92' Толиссо Корентен нанес удар головой, но Mory Diaw спокойно отбил мяч.

92' Мата Клинтон из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

91' Mahamadou Diawara выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Кейта Хабиб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

91' Гастьен Йоан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Матч возобновлен

90' Ох, нехорошо это выглядит. Бутубба Биляль получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Бутубба Биляль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Удар от ворот произведет Клермон

88' Ляказетт Александр решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

87' Рефери не любит споров - именно за это Паскаль Гастьен сейчас получил желтую

86' Сейду Алиду получил желтую карточку от судьи

86' Судья свистит. Сейду Алиду атаковал сзади соперника. Это Mahamadou Diawara заработал своей команде штрафной

86' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

85' Мата Клинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Гастьен Йоан из команды Клермон фолит на Mahamadou Diawara, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

82' Толиссо Корентен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Матч возобновится спорным мячом

77' Ох, нехорошо это выглядит. Кофрие Максимилиано получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Кофрие Максимилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Гастьен Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Мата Клинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Удар от ворот произведет Клермон

74' Нуама Эрнест решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

72' Мата Клинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Mahamadou Diawara нанес удар, но тот был заблокирован.

70' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

69' О'Брайан Джек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Толиссо Корентен получил желтую карточку от судьи

67' Толиссо Корентен пробует нанести удар издали, но Mory Diaw держит все под контролем

67' Джеффиньо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Mahamadou Diawara выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Нуама Эрнест пробует нанести удар издали, но Mory Diaw держит все под контролем

65' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Удар от ворот произведет Лион

64' Чам Мухаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Мата Клинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Гоналон Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Удар от ворот произведет Клермон

62' Оооо... вот это был удар! Mahamadou Diawara должен был забить с этой позиции.

61' Mahamadou Diawara оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Джеффиньо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Нуама Эрнест выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Удар от ворот произведет Лион

59' Николсон Шамар из команды Клермон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

58' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

57' Удар от ворот произведет Лион

57' Гоналон Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Аллевина Джим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Удар от ворот произведет Клермон

54' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Г О О О О Л - Ожье Флоран уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

52' Толиссо Корентен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Ляказетт Александр бьет со штрафного в створ, но Mory Diaw держит все под контролем

50' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Мата Клинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет Клермон

49' Mahamadou Diawara оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

49' Толиссо Корентен из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Какере Максанс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Какере Максанс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Mahamadou Diawara из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Ляказетт Александр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Нуама Эрнест из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Тактическая замена. Мэйтленд-Найлс Эйнсли уходит с поля и его заменяет Mahamadou Diawara

46' Удар от ворот произведет Клермон