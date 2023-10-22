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Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Лион
1:2
Конец матча
Клермон
0'
0:1
10' Гол
Чам Мухаммед
19' Желтая карточка
Ловрен Деян
22' Желтая карточка
Гастьен Йоан
32' Желтая карточка
Милагрес Энрике
0:2
35' Гол
Маньен Йоанн
45' Желтая карточка
Ожье Флоран
1:2
52' Гол в свои ворота
Ожье Флоран
67' Желтая карточка
Толиссо Корентен
86' Желтая карточка
Сейду Алиду
87' Желтая карточка
Pascal Gastien
90' Желтая карточка
О'Брайан Джек
90' Желтая карточка
Рашани Эльбасан
90' Желтая карточка
Диао Мори
90'+8

Ход матча

10'
0:1
Чам Мухаммед
(Николсон Шамар)
19'
Ловрен Деян
 
22'
 
Гастьен Йоан
32'
Милагрес Энрике
 
35'
0:2
Маньен Йоанн
(Кофрие Максимилиано)
45'
 
Ожье Флоран
46'
Диавара Мамаду
Мэйтленд-Найлс Эйнсли
 
46'
Нуама Эрнест
Акуоку Поль
 
46'
Толиссо Корентен
Шерки Райан
 
52'
Ожье Флоран
1:2
67'
Толиссо Корентен
 
68'
Бальде Мама
Джеффиньо
 
68'
 
Кейта Хабиб
Маньен Йоанн
69'
 
Рашани Эльбасан
Гоналон Максим
81'
 
Бутубба Биляль
Чам Мухаммед
83'
Кумбеди Саэль
Милагрес Энрике
 
83'
 
Зеффан Мехди
Аллевина Джим
84'
 
Сейду Алиду
Кофрие Максимилиано
86'
 
Сейду Алиду
87'
 
Pascal Gastien
90'
О'Брайан Джек
 
90'
 
Рашани Эльбасан
90'
 
Диао Мори

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 13 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 595 Количество передач 344
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Лион 88.4% (107)
X 9.1% (11)
Клермон 2.5% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лопеш
Антони
22
Мата
Клинтон
5
Ловрен
Деян
12
О'Брайан
Джек
21
Милагрес
Энрике
6
Какере
Максанс
4
Акуоку
Поль
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
18
Шерки
Райан
10
Ляказетт
Александр
47
Джеффиньо
99
Диао
Мори
17
Пельмар
Анди
21
Ожье
Флоран
5
Кофрие
Максимилиано
15
Конате
Шейк
25
Гастьен
Йоан
12
Гоналон
Максим
7
Маньен
Йоанн
11
Аллевина
Джим
10
Чам
Мухаммед
23
Николсон
Шамар
Лион
4-3-3
Клермон
3-5-2

История личных встреч

Лион
Клермон

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
3:3

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
51

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 3 (1) 0.33
Тальяфико Николас 1 0.11
Нуама Эрнест 1 0.11
Толиссо Корентен 1 (1) 0.11
Джеффиньо 0 0
Какере Максанс 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 2 0.25
Маньен Йоанн 2 0.25
Конате Шейк 2 0.25
Ожье Флоран 1 0.13
Ветеска Матеуш 1 0.13
Киэ Грежон 1 (1) 0.13
Николсон Шамар 0 0
Кофрие Максимилиано 0 0
Сейду Алиду 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбеди Саэль 4 0
Толиссо Корентен 3 0
Ляказетт Александр 1 1
Тальяфико Николас 2 0
Альверо Скелли 2 0
Ловрен Деян 1 0
Мата Клинтон 1 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
О'Брайан Джек 1 0
Диоманде Синали 1 0
Милагрес Энрике 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 3 0
Гоналон Максим 2 0
Гастьен Йоан 2 0
Диао Мори 2 0
Кофрие Максимилиано 2 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 0 1
Рашани Эльбасан 1 0
Ожье Флоран 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Николсон Шамар 1 0
Чам Мухаммед 1 0
Кейта Хабиб 1 0
Pascal Gastien 1 0
Конате Шейк 1 0

Результаты матчей

Лион
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Клермон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
3
Лион
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Клермон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

0
0
Лион
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Клермон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

14
6
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
14%
4
67%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
1
17%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
60%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

19
12
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
11%
4
33%
1-15
3
16%
2
17%
16-30
5
26%
1
8%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
4
21%
2
17%
61-75
3
16%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0
Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1 Лион - Реймс 3:0 Лион - Монако 3:1 Клермон - Лион 2:1 Лион - Монпелье 5:4 Страсбург - Лион 1:2
Клермон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1
Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0 Клермон - Орлеан 1:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Клермон - Лорьян 2:0 Брест - Клермон 2:1 Клермон - Лион 2:1 Осер - Клермон 1:1 Клермон - Реймс 1:0 Ницца - Клермон 1:2

Результаты матчей

Лион
Клермон

Точный счет

1:4
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:4
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Лион
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
4
1.5
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
4
4
1
8
1.5
3
5
1
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 9 6 2 1 23 - 12 20
2.
Ницца
 Заявка 9 5 4 0 10 - 4 19
3.
ПСЖ
 Заявка 9 5 3 1 20 - 7 18
4.
Лилль
 Заявка 9 4 3 2 12 - 10 15
5.
Брест
 Заявка 9 4 3 2 9 - 8 15
6.
Реймс
 Заявка 9 4 2 3 15 - 12 14
7.
Нант
 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
8.
Марсель
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Ренн
 Заявка 9 2 5 2 15 - 12 11
10.
Тулуза
 Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
11.
Страсбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
12.
Гавр
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 4 3 15 - 19 10
14.
Монпелье
 Заявка 8 2 3 3 16 - 13 9
15.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
16.
Мец
 Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
17.
Клермон
 Заявка 8 1 2 5 9 - 17 5
18.
Лион
 Заявка 9 0 3 6 7 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
2.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
ПСЖ
 Заявка 5 3 1 1 12 - 4 10
4.
Лилль
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
5.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
6.
Брест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
7.
Ренн
 Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
8.
Нант
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
9.
Лорьян
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
10.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Реймс
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
13.
Тулуза
 Заявка 4 1 3 0 7 - 4 6
14.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
15.
Монпелье
 Заявка 3 0 2 1 7 - 7 2
16.
Мец
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Лион
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
18.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
3.
Монако
 Заявка 4 2 2 0 12 - 8 8
4.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Монпелье
 Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
6.
Брест
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Нант
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Мец
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
9.
Лилль
 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Клермон
 Заявка 4 1 1 2 7 - 11 4
12.
Ланс
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
13.
Страсбург
 Заявка 4 1 0 3 1 - 8 3
14.
Ренн
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
15.
Гавр
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
16.
Лорьян
 Заявка 4 0 2 2 6 - 11 2
17.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 8 (1)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
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Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ланс Гради Жонатан 4
Брест Камара Махди 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Монпелье Эстев Максим 1 2
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    Прогнозы 121
    Лион 88.4% (107)
    X 9.1% (11)
    Клермон 2.5% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 1:2 Клермон

    Исход игры
    Лион
    88.4% (107)
    Ничья
    9.1% (11)
    Клермон
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.48% (48)
    Меньше
    57.52% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    43.36% (49)
    Нет
    56.64% (64)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    28.9% (35)
    2:0 Лион
    28.1% (34)
    1:0 Лион
    19.8% (24)
    1:1 Ничья
    4.1% (5)
    3:0 Лион
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    3:3 Ничья
    1.7% (2)
    0:1 Клермон
    1.7% (2)
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