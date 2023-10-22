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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Тулуза
0:0
Второй тайм: 47'
Реймс
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 228 Количество передач 246
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 115
Тулуза 45.2% (52)
X 37.4% (43)
Реймс 17.4% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Тулуза
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Рестес
Гийом
3
Деслер
Миккел
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
17
Суасо
Габриэль
20
Шмидт
Никлас
8
Сьерро
Венсан
24
Кассерес
Кристиан
15
Доннум
Арон
9
Даллинга
Тийс
11
Хелаберт
Сесар
94
Диуф
Йеванн
24
Агбаду
Эммануэль
2
Окуму
Джозеф
5
Абдельамид
Юнис
32
Фоке
Томас
15
Манетси
Маршал
6
Атангана-Эдоа
Валентин
8
Ричардсон
Амир
25
Де
Смет
Тибо
7
Ито
Дзюня
9
Дарами
Мохаммед
Тулуза
4-3-3
Реймс
3-5-2

История личных встреч

Тулуза
Реймс

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
3:0
К
3:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:1
К
4:4
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1

Голы

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.78
1.17

Среднее время на гол

50
77

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.6
1.27

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

56
71

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магри Франк 3 0.33
Абухляль Закария 3 (1) 0.33
Даллинга Тийс 1 0.11
Хелаберт Сесар 1 0.11
Шмидт Никлас 1 0.11
Николайсен Расмус 1 0.11
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Доннум Арон 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 4 (1) 0.44
Манетси Маршал 2 0.22
Дарами Мохаммед 2 0.22
Абдельамид Юнис 2 0.22
Ито Дзюня 1 0.11
Накамура Кейто 1 0.11
Ричардсон Амир 1 0.11
Дьяките Умар 1 0.11

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сьерро Венсан 2 0
Суасо Габриэль 2 0
Даллинга Тийс 2 0
Магри Франк 2 0
Деслер Миккел 1 0
Спирингс Стейн 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Николайсен Расмус 1 0
Доннум Арон 1 0
Коста Логан 1 0
Бангре Мамади 1 0
Рестес Гийом 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 3 0
Теума Тедди 2 0
Ричардсон Амир 2 0
Дьяките Умар 1 0
Абдельамид Юнис 1 0
Де Смет Тибо 1 0
Манетси Маршал 1 0
Матусива Азор 1 0
Накамура Кейто 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0

Результаты матчей

Тулуза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Реймс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
3
Тулуза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Реймс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

3
4
Тулуза
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Реймс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
33%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
4
80%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

10
14
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
2
20%
3
21%
1-15
1
10%
4
29%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
3
30%
1
7%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
11%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
4
36%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
4
44%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1
Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2 Вердер - Тулуза 5:2 Тулуза - Андорра 0:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Монако - Тулуза 1:2 Тулуза - Осер 1:1 Ницца - Тулуза 0:0 Тулуза - Нант 0:0
Реймс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2
Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3 Реймс - Монпелье 1:3 Лион - Реймс 3:0 Реймс - Анже 2:2 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Лилль 1:0 Клермон - Реймс 1:0

Результаты матчей

Тулуза
Реймс

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
5
3
1
7
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 9 5 4 0 10 - 4 19
2.
ПСЖ
 Заявка 9 5 3 1 20 - 7 18
3.
Монако
 Заявка 8 5 2 1 21 - 11 17
4.
Лилль
 1:0 Заявка 9 4 3 2 12 - 10 15
5.
Брест
 0:1 Заявка 9 4 3 2 9 - 8 15
6.
Реймс
 0:0 Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
7.
Нант
 1:0 Заявка 9 4 2 3 15 - 15 14
8.
Марсель
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Ренн
 Заявка 9 2 5 2 15 - 12 11
10.
Тулуза
 0:0 Заявка 9 2 5 2 10 - 9 11
11.
Страсбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
12.
Гавр
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 4 3 15 - 19 10
14.
Монпелье
 0:1 Заявка 8 2 3 3 16 - 12 9
15.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
16.
Мец
 Заявка 8 2 2 4 7 - 14 8
17.
Лион
 Заявка 8 0 3 5 6 - 16 3
18.
Клермон
 Заявка 7 0 2 5 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 1 1 12 - 4 10
3.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
4.
Лилль
 1:0 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
5.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
6.
Брест
 0:1 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
7.
Ренн
 Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
8.
Нант
 1:0 Заявка 5 2 2 1 11 - 9 8
9.
Лорьян
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
10.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Реймс
 0:0 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 4 1 3 0 6 - 3 6
14.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
15.
Монпелье
 0:1 Заявка 3 0 2 1 7 - 7 2
16.
Мец
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Лион
 Заявка 4 0 2 2 5 - 11 2
18.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
3.
Монако
 Заявка 4 2 2 0 12 - 8 8
4.
Реймс
 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
5.
Монпелье
 0:1 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
6.
Брест
 0:1 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Нант
 1:0 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Мец
 Заявка 4 2 0 2 3 - 8 6
9.
Лилль
 1:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Тулуза
 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Ланс
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
12.
Страсбург
 Заявка 4 1 0 3 1 - 8 3
13.
Ренн
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Гавр
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
15.
Лорьян
 Заявка 4 0 2 2 6 - 11 2
16.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
17.
Клермон
 Заявка 3 0 1 2 5 - 10 1
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 8 (1)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ланс Гради Жонатан 4
Брест Камара Махди 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Монпелье Эстев Максим 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Команда Реймс играла лучше в этом тайме.
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Контроль мяча: Тулуза: 47%, Реймс: 53%.
  • 50'
    НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Атангана-Эдоа Валентин нырнул в штрафной. Спорно!
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    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 34.8% пользователей.
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    Прогнозы 115
    Тулуза 45.2% (52)
    X 37.4% (43)
    Реймс 17.4% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тулуза
    Ничья
    Реймс
    3.35
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    3.55
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    3.35
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 0:0 Реймс

    Исход игры
    Тулуза
    45.2% (52)
    Ничья
    37.4% (43)
    Реймс
    17.4% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.86% (50)
    Меньше
    56.14% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    78.95% (90)
    Нет
    21.05% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.8% (40)
    2:1 Тулуза
    31.3% (36)
    1:0 Тулуза
    8.7% (10)
    0:1 Реймс
    7.8% (9)
    1:2 Реймс
    7.8% (9)
    2:0 Тулуза
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    1:3 Реймс
    1.7% (2)
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    Тулуза
    Реймс
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