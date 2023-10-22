Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

44' Доннум Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Матч возобновится спорным мячом

42' Ох, нехорошо это выглядит. Окуму Джозеф получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Ох, нехорошо это выглядит. Даллинга Тийс получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Окуму Джозеф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Даллинга Тийс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Окуму Джозеф получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Окуму Джозеф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Кассерес Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Реймс

29' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Окуму Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

26' Суасо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удар от ворот произведет Тулуза

22' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Де Смет Тибо получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Де Смет Тибо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Guillaume Restes из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' ШТАНГА! Так было близко к голу - Ито Дзюня нанес удар в каркас ворот!

13' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Матч возобновится спорным мячом

12' Ох, нехорошо это выглядит. Фоке Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Фоке Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Тулуза

10' Эпично было! Абдельамид Юнис нанес удар ножницами, но попал в штангу!

8' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Реймс

7' Шмидт Никлас не смог попасть в створ ударом издали

6' Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Реймс начинает с центра поля

1' Судья начинает матч