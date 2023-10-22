Тур: 9. Стадион: Мунисипал. Главный судья: Стина Жереми
0'
0:1
48' ГолРичардсон Амир
1:1
51' ГолДаллинга Тийс
59' Желтая карточкаКоста Логан
62' Желтая карточкаДоннум Арон
90'+7
Ход матча
48'
0:1
51'
1:1
59'
62'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
433 Количество передач 438
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
50
Рестес
Гийом
20
Шмидт
Никлас
15
Доннум
Арон
- Основной состав
-
50 Рестес ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Доннум АронНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Диарра МуссаЗащитник
-
25 Кебен КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Беграуи ЯнисПолузащитник
-
19 Магри ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Фоке ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Де Смет ТибоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Хадра РедаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Салама АминНападающий
-
22 Дьяките УмарНападающий
-
27 Боянг АдамаНападающий
-
72 Amadou Kone
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Тулуза
Реймс
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.78
1.17
Среднее время на гол
50
77
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.6
1.27
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
56
71
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Магри Франк
|3
|0.33
|Абухляль Закария
|3 (1)
|0.33
|Даллинга Тийс
|2
|0.22
|Хелаберт Сесар
|1
|0.11
|Шмидт Никлас
|1
|0.11
|Николайсен Расмус
|1
|0.11
|Деслер Миккел
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Коста Логан
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
|Бангре Мамади
|0
|0
|Шаиби Фарес
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|4 (1)
|0.44
|Манетси Маршал
|2
|0.22
|Дарами Мохаммед
|2
|0.22
|Ричардсон Амир
|2
|0.22
|Абдельамид Юнис
|2
|0.22
|Ито Дзюня
|1
|0.11
|Накамура Кейто
|1
|0.11
|Дьяките Умар
|1
|0.11
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сьерро Венсан
|2
|0
|Суасо Габриэль
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Даллинга Тийс
|2
|0
|Коста Логан
|2
|0
|Магри Франк
|2
|0
|Деслер Миккел
|1
|0
|Спирингс Стейн
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Николайсен Расмус
|1
|0
|Бангре Мамади
|1
|0
|Рестес Гийом
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоке Томас
|3
|0
|Теума Тедди
|2
|0
|Ричардсон Амир
|2
|0
|Дьяките Умар
|1
|0
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|Де Смет Тибо
|1
|0
|Манетси Маршал
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0
Результаты матчей
Тулуза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Реймс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
4
Тулуза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Реймс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
3
4
Тулуза
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Реймс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
29%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
4
80%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
11
15
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
2
18%
3
20%
1-15
1
9%
4
27%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
3
27%
1
7%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
2
20%
5
42%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
4
40%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1
Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2 Вердер - Тулуза 5:2 Тулуза - Андорра 0:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Монако - Тулуза 1:2 Тулуза - Осер 1:1 Ницца - Тулуза 0:0 Тулуза - Нант 0:0
Реймс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2
Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3 Реймс - Монпелье 1:3 Лион - Реймс 3:0 Реймс - Анже 2:2 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Лилль 1:0 Клермон - Реймс 1:0
Результаты матчей
Тулуза
Реймс
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Тулуза
Реймс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
36
54
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|10 - 4
|19
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 7
|18
|3.
|1:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 12
|18
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 12
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|9.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 12
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 19
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 13
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|16.
|1:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 15
|9
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 16
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 4
|10
|3.
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 4
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 7
|2
|16.
|1:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 8
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|1:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 8
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 11
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 10
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8 (1)
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Монпелье
|Адамс Акор
|5
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Брест
|Камара Махди
|4
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Монпелье
|Эстев Максим
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тулуза 1:1 Реймс
Исход игры
Тулуза
45.2% (52)
Ничья
37.4% (43)
Реймс
17.4% (20)
Тотал 2.5
Больше
43.86% (50)
Меньше
56.14% (64)
Обе команды забьют
Да
78.95% (90)
Нет
21.05% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.8% (40)
2:1 Тулуза
31.3% (36)
1:0 Тулуза
8.7% (10)
0:1 Реймс
7.8% (9)
1:2 Реймс
7.8% (9)
2:0 Тулуза
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
1:3 Реймс
1.7% (2)
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