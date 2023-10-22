  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Тулуза
1:1
Конец матча
Реймс
0'
0:1
48' Гол
Ричардсон Амир
1:1
51' Гол
Даллинга Тийс
59' Желтая карточка
Коста Логан
62' Желтая карточка
Доннум Арон
90'+7

Ход матча

48'
0:1
Ричардсон Амир
51'
Даллинга Тийс
(Коста Логан)
1:1
59'
Коста Логан
 
59'
 
Дьяките Умар
Дарами Мохаммед
62'
Доннум Арон
 
66'
Бангре Мамади
Доннум Арон
 
66'
Магри Франк
Хелаберт Сесар
 
76'
Диарра Мусса
Суасо Габриэль
 
76'
Беграуи Янис
Даллинга Тийс
 
77'
 
Уилсон-Эсбранд Джош
Фоке Томас
77'
 
Атангана-Эдоа Валентин
Де Смет Тибо
77'
 
Диаките Ибрахим
Хадра Реда
83'
 
Amadou Kone
Ричардсон Амир
89'
Генро Денис
Кассерес Кристиан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 433 Количество передач 438
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Тулуза 45.2% (52)
X 37.4% (43)
Реймс 17.4% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Рестес
Гийом
3
Деслер
Миккел
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
17
Суасо
Габриэль
20
Шмидт
Никлас
8
Сьерро
Венсан
24
Кассерес
Кристиан
15
Доннум
Арон
9
Даллинга
Тийс
11
Хелаберт
Сесар
94
Диуф
Йеванн
24
Агбаду
Эммануэль
2
Окуму
Джозеф
5
Абдельамид
Юнис
32
Фоке
Томас
15
Манетси
Маршал
6
Атангана-Эдоа
Валентин
8
Ричардсон
Амир
25
Де
Смет
Тибо
7
Ито
Дзюня
9
Дарами
Мохаммед
Тулуза
4-3-3
Реймс
3-5-2

История личных встреч

Тулуза
Реймс

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
3:0
К
3:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:1
К
4:4
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1

Голы

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.78
1.17

Среднее время на гол

50
77

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.6
1.27

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

56
71

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магри Франк 3 0.33
Абухляль Закария 3 (1) 0.33
Даллинга Тийс 2 0.22
Хелаберт Сесар 1 0.11
Шмидт Никлас 1 0.11
Николайсен Расмус 1 0.11
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Доннум Арон 0 0
Коста Логан 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 4 (1) 0.44
Манетси Маршал 2 0.22
Дарами Мохаммед 2 0.22
Ричардсон Амир 2 0.22
Абдельамид Юнис 2 0.22
Ито Дзюня 1 0.11
Накамура Кейто 1 0.11
Дьяките Умар 1 0.11

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сьерро Венсан 2 0
Суасо Габриэль 2 0
Доннум Арон 2 0
Даллинга Тийс 2 0
Коста Логан 2 0
Магри Франк 2 0
Деслер Миккел 1 0
Спирингс Стейн 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Николайсен Расмус 1 0
Бангре Мамади 1 0
Рестес Гийом 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 3 0
Теума Тедди 2 0
Ричардсон Амир 2 0
Дьяките Умар 1 0
Абдельамид Юнис 1 0
Де Смет Тибо 1 0
Манетси Маршал 1 0
Матусива Азор 1 0
Накамура Кейто 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0

Результаты матчей

Тулуза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Реймс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
4
Тулуза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Реймс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

3
4
Тулуза
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Реймс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
29%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
4
80%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
2
18%
3
20%
1-15
1
9%
4
27%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
3
27%
1
7%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
2
20%
5
42%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
4
40%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1
Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2 Вердер - Тулуза 5:2 Тулуза - Андорра 0:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Монако - Тулуза 1:2 Тулуза - Осер 1:1 Ницца - Тулуза 0:0 Тулуза - Нант 0:0
Реймс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2
Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3 Реймс - Монпелье 1:3 Лион - Реймс 3:0 Реймс - Анже 2:2 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Лилль 1:0 Клермон - Реймс 1:0

Результаты матчей

Тулуза
Реймс

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
5
4
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 9 5 4 0 10 - 4 19
2.
ПСЖ
 Заявка 9 5 3 1 20 - 7 18
3.
Монако
 1:1 Заявка 9 5 3 1 22 - 12 18
4.
Лилль
 Заявка 9 4 3 2 12 - 10 15
5.
Брест
 Заявка 9 4 3 2 9 - 8 15
6.
Реймс
 Заявка 9 4 2 3 15 - 12 14
7.
Нант
 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
8.
Марсель
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Ренн
 Заявка 9 2 5 2 15 - 12 11
10.
Тулуза
 Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
11.
Страсбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
12.
Гавр
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 4 3 15 - 19 10
14.
Монпелье
 Заявка 8 2 3 3 16 - 13 9
15.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
16.
Мец
 1:1 Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
17.
Лион
 Заявка 8 0 3 5 6 - 16 3
18.
Клермон
 Заявка 7 0 2 5 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 1 1 12 - 4 10
3.
Монако
 1:1 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
4.
Лилль
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
5.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
6.
Брест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
7.
Ренн
 Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
8.
Нант
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
9.
Лорьян
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
10.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Реймс
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
13.
Тулуза
 Заявка 4 1 3 0 7 - 4 6
14.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
15.
Монпелье
 Заявка 3 0 2 1 7 - 7 2
16.
Мец
 1:1 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Лион
 Заявка 4 0 2 2 5 - 11 2
18.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
3.
Монако
 1:1 Заявка 4 2 2 0 12 - 8 8
4.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Монпелье
 Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
6.
Брест
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Мец
 1:1 Заявка 5 2 1 2 4 - 9 7
8.
Нант
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
9.
Лилль
 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Ланс
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
12.
Страсбург
 Заявка 4 1 0 3 1 - 8 3
13.
Ренн
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Гавр
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
15.
Лорьян
 Заявка 4 0 2 2 6 - 11 2
16.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
17.
Клермон
 Заявка 3 0 1 2 5 - 10 1
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 8 (1)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ланс Гради Жонатан 4
Брест Камара Махди 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Монпелье Эстев Максим 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Тулуза: 49%, Реймс: 51%.
  • 97'
    Диаките Ибрахим из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Сьерро Венсан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 96'
    Ито Дзюня из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Безумный фол. Amadou Kone грубо играет против соперника. Пострадал Деслер Миккел
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Тулуза 45.2% (52)
    X 37.4% (43)
    Реймс 17.4% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Тулуза 1:1 Реймс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 1:1 Реймс

    Исход игры
    Тулуза
    45.2% (52)
    Ничья
    37.4% (43)
    Реймс
    17.4% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.86% (50)
    Меньше
    56.14% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    78.95% (90)
    Нет
    21.05% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.8% (40)
    2:1 Тулуза
    31.3% (36)
    1:0 Тулуза
    8.7% (10)
    0:1 Реймс
    7.8% (9)
    1:2 Реймс
    7.8% (9)
    2:0 Тулуза
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    1:3 Реймс
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     