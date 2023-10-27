Тур: 10. Стадион: Гелредом. Зрители: 15023 Главный судья: Robin Hensgens
1:1
Конец матча
0'
0:1
25' ГолНамли Юнес
84' Желтая карточкаАнсельмо Гарсия-Макналти
1:1
88' ГолМанхуф Миллион
90'+5
Ход матча
25'
0:1
88'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 1
-
13 Удары в створ 2
-
18 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
510 Количество передач 307
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ром
Элой
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
56 Эгбринг МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Де Регт ГианПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Алтена ЙордиПолузащитник
-
10 Хамулич СаидНападающий
-
55 Tom Bramel
-
Главный тренер: Коку Филлип
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Вердейн ДюкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Серрано НикоПолузащитник
-
30 Томас РайанПолузащитник
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Витесс
ПЕК Зволле
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 5 побед
22 матча
68.2%
13.6%
18.2%
15 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
2
1.91
Среднее время на гол
45
47
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.36
0.64
Среднее время на гол
66
141
Всего голов
37
28
Голов в среднем за матч
1.68
1.27
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
53
70
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Гинкел Марко
|3
|0.3
|Манхуф Миллион
|2
|0.2
|Ороз Алоис
|1
|0.1
|Тилеманс Матейс
|1
|0.1
|Аркус Карлан
|0
|0
|Козловски Кацпер
|0
|0
|Исима-Мирен Николя
|0
|0
|Пинту Мика
|0
|0
|Хамулич Саид
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тай Леннарт
|3
|0.3
|Веллиос Апостолос
|3
|0.3
|Дрёйф Ферди
|2 (2)
|0.2
|Намли Юнес
|2
|0.2
|Ван Ден Берг Дэйв
|1
|0.1
|Рейндерс Элиано
|1
|0.1
|Веланас Одиссеус
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
|Бюрместер Зико
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аркус Карлан
|3
|0
|Козловски Кацпер
|3
|0
|Ороз Алоис
|2
|0
|Хендрикс Рамон
|2
|0
|Манхуф Миллион
|0
|1
|Ван Гинкел Марко
|1
|0
|Исима-Мирен Николя
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Мёленстен Мелле
|1
|0
|Бутра Амин
|1
|0
|Корнелисс Энцо
|1
|0
|Тилеманс Матейс
|1
|0
|Хамулич Саид
|1
|0
|Де Регт Гиан
|1
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лам Томас
|3
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|3
|0
|Эль-Аззузи Ануар
|1
|1
|Ван Полен Брам
|2
|0
|Веллиос Апостолос
|2
|0
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|Керстен Сэм
|2
|0
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|2
|0
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|Намли Юнес
|1
|0
|Веланас Одиссеус
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Бюрместер Зико
|1
|0
|Серрано Нико
|1
|0
Результаты матчей
Витесс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
ПЕК Зволле
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
4
Витесс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ПЕК Зволле
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
5
2
Витесс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
ПЕК Зволле
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
50%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
50%
3
30%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
1
13%
5
63%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
1
25%
76-90
Пропущено
8
7
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
38%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
6 Не забивали 2
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
57%
4
29%
76-90
Пропущено
16
15
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
3
19%
1
7%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
3
19%
3
20%
61-75
2
13%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сонабель Уагадугу - Витесс 2:0 Фейеноорд - Витесс 4:0 Витесс - АСЕК Кудугу 1:1 Мажестик - Витесс 1:0
Витесс - Эксельсиор 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 2:1 Раимо - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 Твенте - Витесс 1:0 Витесс - Дуанес 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 КУЗАФ - Витесс 2:2 Витесс - Валвейк 0:2 Витесс - Этуаль Филант 0:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Кадиого - Витесс 0:0 Витесс - ПСВ 1:3 Волендам - Витесс 1:2 Хетафе - Витесс 4:1 Витесс - Патро Эйсден 2:2
ПЕК Зволле
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3
ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 ПЕК Зволле - Эммен 1:2 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 ВВ Беркум - ПЕК Зволле 1:3 Хелмонд Спорт - ПЕК Зволле 2:3 ПЕК Зволле - Рода 3:1 ПСВ-2 - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Дордрехт 4:0
Результаты матчей
Витесс
ПЕК Зволле
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Витесс
ПЕК Зволле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
82
28
28
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|30 - 3
|27
|2.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 4
|25
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|35 - 6
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 6
|22
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 19
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 18
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 16
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 17
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 21
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 20
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|14 - 21
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|5.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 11
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 10
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 12
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|16 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|9 - 11
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|13 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (5)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|5 (2)
|Твенте
|Стейн Сем
|5 (1)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Хераклес
|Брюнс Томас
|4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|4
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 2