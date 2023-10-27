Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Дэйви ван ден Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Козловски Кацпер из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Намли Юнес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Корнелисс Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Хорошую попытку сделал Манхуф Миллион . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Козловски Кацпер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Козловски Кацпер не смог попасть в створ ударом издали

41' Хендрикс Рамон из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

38' Корнелисс Энцо пробует нанести удар издали, но Яспер Шенделаар держит все под контролем

37' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Манхуф Миллион навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Манхуф Миллион из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

32' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Хендрикс Рамон нанес удар головой, но Яспер Шенделаар спокойно отбил мяч.

32' Манхуф Миллион из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Мёленстен Мелле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Тилеманс Матейс не смог попасть в створ ударом издали

26' Тай Леннарт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Удар от ворот произведет Витесс

23' Дэйви ван ден Берг нанес удар, но тот был заблокирован.

23' Намли Юнес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Исима-Мирен Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Тилеманс Матейс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Мёленстен Мелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Дэйви ван ден Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Ороз Алоис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Дэйви ван ден Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Мёленстен Мелле получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Мёленстен Мелле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Тилеманс Матейс бьет со штрафного в створ, но Яспер Шенделаар держит все под контролем

7' Манхуф Миллион решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

5' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Мёленстен Мелле не смог попасть в створ ударом издали

4' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Витесс

3' Тай Леннарт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

2' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Витесс

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру