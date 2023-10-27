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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 15023 Главный судья: Robin Hensgens
Витесс
1:1
Конец матча
ПЕК Зволле
0'
0:1
25' Гол
Намли Юнес
84' Желтая карточка
Ансельмо Гарсия-Макналти
1:1
88' Гол
Манхуф Миллион
90'+5

Ход матча

25'
0:1
Намли Юнес
(Тай Леннарт)
27'
Корнелисс Энцо
Мёленстен Мелле
 
65'
 
Томас Райан
Веланас Одиссеус
65'
Бутра Амин
Перссон Йоэль
 
65'
Аркус Карлан
Ороз Алоис
 
79'
Йонатанс Милано
Тилеманс Матейс
 
79'
Хамулич Саид
Козловски Кацпер
 
84'
 
Хюйбертс Дин
Намли Юнес
84'
 
Ансельмо Гарсия-Макналти
88'
Манхуф Миллион
(Аркус Карлан)
1:1
89'
 
Ван Дер Хар Дамиан
Ансельмо Гарсия-Макналти

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 1
  • 13 Удары в створ 2
  • 18 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 510 Количество передач 307
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Ром
Элой
6
Ороз
Алоис
29
Исима-Мирен
Николя
15
Хендрикс
Рамон
5
Пинту
Мика
20
Мёленстен
Мелле
8
Ван
Гинкел
Марко
21
Тилеманс
Матейс
42
Манхуф
Миллион
9
Перссон
Йоэль
17
Козловски
Кацпер
1
Схенделаар
Яспер
23
Рейндерс
Элиано
4
Керстен
Сэм
2
Ван
Полен
Брам
15
Ансельмо
Гарсия-Макналти
28
Бюрместер
Зико
9
Тай
Леннарт
11
Ван
Ден
Берг
Дэйв
7
Намли
Юнес
14
Веллиос
Апостолос
18
Веланас
Одиссеус
Витесс
4-3-3
ПЕК Зволле
4-3-3

История личных встреч

Витесс
ПЕК Зволле

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 5 побед

22 матча

68.2%
13.6%
18.2%
15 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:0
Э
0:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
4:3
Э
3:0
Э
4:1
Э
0:2
Э
1:2
Э
0:0
Э
3:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:5
ЛЕ
1:1
ЛЕ
1:2
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:2
Э
3:0
Э
2:1
Э
0:1

Голы

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

2
1.91

Среднее время на гол

45
47

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.36
0.64

Среднее время на гол

66
141

Всего голов

37
28

Голов в среднем за матч

1.68
1.27

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

53
70

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 3 0.3
Манхуф Миллион 2 0.2
Ороз Алоис 1 0.1
Тилеманс Матейс 1 0.1
Аркус Карлан 0 0
Козловски Кацпер 0 0
Исима-Мирен Николя 0 0
Пинту Мика 0 0
Хамулич Саид 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тай Леннарт 3 0.3
Веллиос Апостолос 3 0.3
Дрёйф Ферди 2 (2) 0.2
Намли Юнес 2 0.2
Ван Ден Берг Дэйв 1 0.1
Рейндерс Элиано 1 0.1
Веланас Одиссеус 0 0
Керстен Сэм 0 0
Бюрместер Зико 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аркус Карлан 3 0
Козловски Кацпер 3 0
Ороз Алоис 2 0
Хендрикс Рамон 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Ван Гинкел Марко 1 0
Исима-Мирен Николя 1 0
Пинту Мика 1 0
Мёленстен Мелле 1 0
Бутра Амин 1 0
Корнелисс Энцо 1 0
Тилеманс Матейс 1 0
Хамулич Саид 1 0
Де Регт Гиан 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лам Томас 3 0
Ван Ден Берг Дэйв 3 0
Эль-Аззузи Ануар 1 1
Ван Полен Брам 2 0
Веллиос Апостолос 2 0
Дрёйф Ферди 2 0
Керстен Сэм 2 0
Ансельмо Гарсия-Макналти 2 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Намли Юнес 1 0
Веланас Одиссеус 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Бюрместер Зико 1 0
Серрано Нико 1 0

Результаты матчей

Витесс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
ПЕК Зволле
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
4
Витесс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ПЕК Зволле
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

5
2
Витесс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
ПЕК Зволле
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
50%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
50%
3
30%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
1
13%
5
63%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Пропущено

8
7
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
38%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Забито

7
14
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
6 Не забивали 2
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
57%
4
29%
76-90

Пропущено

16
15
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
3
19%
1
7%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
3
19%
3
20%
61-75
2
13%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сонабель Уагадугу - Витесс 2:0 Фейеноорд - Витесс 4:0 Витесс - АСЕК Кудугу 1:1 Мажестик - Витесс 1:0
Витесс - Эксельсиор 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 2:1 Раимо - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 Твенте - Витесс 1:0 Витесс - Дуанес 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 КУЗАФ - Витесс 2:2 Витесс - Валвейк 0:2 Витесс - Этуаль Филант 0:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Кадиого - Витесс 0:0 Витесс - ПСВ 1:3 Волендам - Витесс 1:2 Хетафе - Витесс 4:1 Витесс - Патро Эйсден 2:2
ПЕК Зволле
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3
ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 ПЕК Зволле - Эммен 1:2 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 ВВ Беркум - ПЕК Зволле 1:3 Хелмонд Спорт - ПЕК Зволле 2:3 ПЕК Зволле - Рода 3:1 ПСВ-2 - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Дордрехт 4:0

Результаты матчей

Витесс
ПЕК Зволле

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Витесс
ПЕК Зволле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
2
8
1
9
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 30 - 3 27
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 8 1 0 25 - 4 25
3.
Фейеноорд
 Заявка 9 7 2 0 35 - 6 23
4.
Твенте
 Заявка 9 7 1 1 19 - 6 22
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 15 14
6.
Эксельсиор
 Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 3 3 3 10 - 13 12
8.
Хераклес
 Заявка 9 3 3 3 14 - 19 12
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 12 - 17 11
10.
Валвейк
 Заявка 8 3 0 5 9 - 18 9
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 2 3 4 14 - 16 9
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 2 3 4 8 - 17 9
13.
Алмере Сити
 Заявка 9 2 2 5 8 - 19 8
14.
Витесс
 Заявка 10 2 2 6 7 - 16 8
15.
Херенвен
 Заявка 9 2 1 6 10 - 21 7
16.
Утрехт
 Заявка 9 2 0 7 8 - 20 6
17.
Аякс
 Заявка 7 1 2 4 14 - 21 5
18.
Волендам
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
2.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 15 - 2 13
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 4 1 0 14 - 3 13
5.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
6.
Хераклес
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
9.
Валвейк
 Заявка 4 2 0 2 6 - 11 6
10.
Эксельсиор
 Заявка 5 1 3 1 8 - 9 6
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
12.
Волендам
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Херенвен
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
15.
Аякс
 Заявка 3 1 0 2 5 - 10 3
16.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 5 - 12 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
18.
Витесс
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 1 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 16 - 3 10
4.
Твенте
 Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
5.
Эксельсиор
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
Витесс
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
10.
Валвейк
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Утрехт
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Херенвен
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
13.
Аякс
 Заявка 4 0 2 2 9 - 11 2
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Хераклес
 Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 4 0 0 4 4 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 13 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 7 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 5 (2)
Твенте Стейн Сем 5 (1)
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Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Хераклес Брюнс Томас 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
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