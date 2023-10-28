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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 62271
Шальке 04
3:2
Конец матча
Ганновер 96
0'
25' Желтая карточка
Мёркин Дерри
1:0
42' Гол
Ласм Бриан
1:1
52' Гол
Enzo Leopold
64' Желтая карточка
Каминьски Марцин
2:1
72' Гол
Темпельман Лино
3:1
77' Гол
Караман Кенан
89' Желтая карточка
Ферманн Ральф
3:2
90' Пенальти
Хальстенберг Марсель
90' Желтая карточка
Кунце Фабиан
90' Желтая карточка
Форсан Эудраого
90'+7
1
Ферманн
Ральф
41
Матричани
Хеннинг
26
Калаш
Томаш
35
Каминьски
Марцин
5
Мёркин
Дерри
10
Темпельман
Лино
6
Шалленберг
Рон
19
Караман
Кенан
24
Дрекслер
Доминик
29
Мор
Тобиас
11
Ласм
Бриан
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
4
Аррей-Мби
Брайт
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
6
Кунце
Фабиан
8
Enzo
Leopold
11
Шауб
Луис
36
Тойхерт
Седрик
32
Фогльзаммер
Андреас
Шальке 04
4-2-3-1
Ганновер 96
3-4-2-1

История личных встреч

Шальке 04
Ганновер 96

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

27 матчей

59.3%
14.8%
25.9%
16 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

37%
40.7%
22.3%
10 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
40.7%
14.9%
12 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
2:1
Б2
0:1
Б
0:1
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:0
ТМК
3:1
Б
1:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
5:4
Б
2:2
Б
3:0
Б
2:2
Б
0:1
Б
1:2
Б
4:2
Б
2:0
Б
1:0
К
2:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:3
К
2:0

Голы

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

2.21
1.38

Среднее время на гол

40
65

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.54
0.79

Среднее время на гол

58
114

Всего голов

51
29

Голов в среднем за матч

1.89
1.07

Тотал матчей

2.5
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

47
83

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полтер Себастьян 3 (1) 0.27
Караман Кенан 2 0.18
Теродде Симон 2 0.18
Оуведжан Томас 2 0.18
Ласм Бриан 2 0.18
Yusuf Kabadayi 2 0.18
Мёркин Дерри 1 0.09
Темпельман Лино 1 0.09
Форсан Эудраого 1 0.09
Мор Тобиас 1 0.09
Зегуйн Пауль 0 0
Шалленберг Рон 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 8 (6) 0.73
Нильсен Ховард 4 0.36
Кён Деррик 3 0.27
Nicolo Tresoldi 2 0.18
Хальстенберг Марсель 2 (1) 0.18
Enzo Leopold 2 0.18
Шауб Луис 1 0.09
Фогльзаммер Андреас 1 0.09
Нойман Фил 1 0.09
Дем Янник 0 0
Кунце Фабиан 0 0
Antonio Foti 0 0
Kolja Oudenne 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 3 1
Каминьски Марцин 4 0
Бруннер Седрик 3 0
Караман Кенан 1 1
Сиссе Ибраима II 1 1
Полтер Себастьян 2 0
Оуведжан Томас 2 0
Мёркин Дерри 2 0
Форсан Эудраого 2 0
Ферманн Ральф 1 0
Латца Данни 1 0
Yusuf Kabadayi 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дем Янник 3 0
Нойман Фил 3 0
Нильсен Ховард 1 1
Хальстенберг Марсель 2 0
Кён Деррик 2 0
Цилер Рон-Роберт 1 0
Муроя Сэй 1 0
Кунце Фабиан 1 0
Эзех Бруклин 1 0
Enzo Leopold 1 0
Yannik Luehrs 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ганновер 96
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

1
6
Шальке 04
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Ганновер 96
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

14
1

Упущенные победы

1
13
Шальке 04
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Ганновер 96
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

19
2

Упущенные победы

2
19

Голы по времени матча

Забито

11
12
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
9%
2
17%
1-15
0
0%
5
42%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
4
36%
2
17%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
1
11%
4
40%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
2
15%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
2
29%
4
31%
61-75
1
14%
2
15%
76-90

Пропущено

15
4
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
27%
1
25%
16-30
2
13%
1
25%
31-45
4
27%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Забито

18
25
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
1
6%
4
16%
1-15
2
11%
6
24%
16-30
3
17%
2
8%
31-45
1
6%
5
20%
46-60
6
33%
4
16%
61-75
5
28%
4
16%
76-90

Пропущено

24
14
10 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
1
4%
0
0%
1-15
6
25%
1
7%
16-30
3
13%
3
21%
31-45
7
29%
29%
3
21%
46-60
1
4%
3
21%
61-75
6
25%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Шальке 04 - Герта 1:2 Падерборн - Шальке 04 3:1
Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Ульм 1846 - Шальке 04 2:4 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Гамбург - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Твенте 2:2 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Бохольт - Шальке 04 2:2 Шпелле Фенхаус - Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2
Ганновер 96
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0
Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Унтерахинг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Боруссия Хильдесхайм - Ганновер 96 0:4

Результаты матчей

Шальке 04
Ганновер 96

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
4
1 раз 9%
2
6 раз 55%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
7
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
4
1
3
2
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
2
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
4
7
1.5
8
3
4
7
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 11 6 5 0 22 - 9 23
2.
Фортуна
 11 6 3 2 23 - 11 21
3.
Гамбург
 10 6 2 2 19 - 10 20
4.
Хольштайн Киль
 10 6 1 3 18 - 16 19
5.
Ганновер 96
 11 5 3 3 24 - 15 18
6.
Кайзерслаутерн
 10 5 2 3 21 - 18 17
7.
Эльвeрсберг
 10 4 3 3 15 - 15 15
8.
Нюрнберг
 10 4 3 3 16 - 19 15
9.
Герта
 11 5 0 6 22 - 20 15
10.
Гройтер Фюрт
 11 4 3 4 18 - 17 15
11.
Падерборн
 11 4 3 4 17 - 20 15
12.
Магдебург
 10 3 4 3 19 - 17 13
13.
Ганза
 10 4 0 6 11 - 16 12
14.
Веен Висбаден
 10 3 3 4 9 - 11 12
15.
Карлсруэ
 11 3 3 5 17 - 18 12
16.
Шальке 04
 11 3 1 7 17 - 25 10
17.
Оснабрюк
 11 1 3 7 11 - 27 6
18.
Айнтрахт Бр
 11 1 2 8 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 5 5 0 0 13 - 3 15
2.
Санкт-Паули
 6 4 2 0 15 - 4 14
3.
Гройтер Фюрт
 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Кайзерслаутерн
 5 4 0 1 13 - 7 12
5.
Нюрнберг
 5 3 2 0 9 - 5 11
6.
Фортуна
 6 3 2 1 11 - 8 11
7.
Ганновер 96
 5 3 1 1 13 - 4 10
8.
Герта
 5 3 0 2 12 - 4 9
9.
Шальке 04
 5 3 0 2 11 - 9 9
10.
Ганза
 6 3 0 3 8 - 9 9
11.
Магдебург
 4 2 2 0 10 - 7 8
12.
Карлсруэ
 5 2 2 1 8 - 5 8
13.
Падерборн
 5 2 2 1 9 - 7 8
14.
Хольштайн Киль
 5 2 1 2 9 - 10 7
15.
Эльвeрсберг
 5 2 1 2 7 - 9 7
16.
Веен Висбаден
 5 1 3 1 4 - 5 6
17.
Айнтрахт Бр
 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Оснабрюк
 6 1 1 4 8 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
Фортуна
 5 3 1 1 12 - 3 10
3.
Санкт-Паули
 5 2 3 0 7 - 5 9
4.
Эльвeрсберг
 5 2 2 1 8 - 6 8
5.
Ганновер 96
 6 2 2 2 11 - 11 8
6.
Падерборн
 6 2 1 3 8 - 13 7
7.
Веен Висбаден
 5 2 0 3 5 - 6 6
8.
Герта
 6 2 0 4 10 - 16 6
9.
Гамбург
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
11.
Магдебург
 6 1 2 3 9 - 10 5
12.
Нюрнберг
 5 1 1 3 7 - 14 4
13.
Карлсруэ
 6 1 1 4 9 - 13 4
14.
Ганза
 4 1 0 3 3 - 7 3
15.
Гройтер Фюрт
 5 0 2 3 3 - 11 2
16.
Оснабрюк
 5 0 2 3 3 - 15 2
17.
Шальке 04
 6 0 1 5 6 - 16 1
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 0 5 1 - 11 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 9 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (5)
Гамбург Глацель Роберт 6 (2)
Падерборн Муслия Флоран 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 6
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 4
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Магдебург Атик Бариш 5
Герта Ляйстнер Тони 1 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Караман Кенан сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Ласм Бриан бьет в цель!
    • 25'
      Мёркин Дерри получил желтую карточку от судьи
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