Тур: 11. Стадион: Фелтинс-Арена. Зрители: 62271
3:2
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаМёркин Дерри
1:0
42' ГолЛасм Бриан
1:1
52' ГолEnzo Leopold
64' Желтая карточкаКаминьски Марцин
2:1
72' ГолТемпельман Лино
3:1
77' ГолКараман Кенан
89' Желтая карточкаФерманн Ральф
3:2
90' ПенальтиХальстенберг Марсель
90' Желтая карточкаКунце Фабиан
90' Желтая карточкаФорсан Эудраого
90'+7
Ход матча
25'
42'
1:0
52'
1:1
64'
72'
77'
3:1
89'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 11
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
320 Количество передач 402
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
26
Калаш
Томаш
29
Мор
Тобиас
11
Ласм
Бриан
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
37 Эзех БруклинЗащитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Шальке 04
Ганновер 96
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
27 матчей
59.3%
14.8%
25.9%
16 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
37%
40.7%
22.3%
10 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
40.7%
14.9%
12 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
31
18
Голов в среднем за матч
2.21
1.38
Среднее время на гол
40
65
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.54
0.79
Среднее время на гол
58
114
Всего голов
51
29
Голов в среднем за матч
1.89
1.07
Тотал матчей
2.5
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
47
83
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полтер Себастьян
|3 (1)
|0.27
|Караман Кенан
|2
|0.18
|Теродде Симон
|2
|0.18
|Оуведжан Томас
|2
|0.18
|Ласм Бриан
|2
|0.18
|Yusuf Kabadayi
|2
|0.18
|Мёркин Дерри
|1
|0.09
|Темпельман Лино
|1
|0.09
|Форсан Эудраого
|1
|0.09
|Мор Тобиас
|1
|0.09
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Шалленберг Рон
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|8 (6)
|0.73
|Нильсен Ховард
|4
|0.36
|Кён Деррик
|3
|0.27
|Nicolo Tresoldi
|2
|0.18
|Хальстенберг Марсель
|2 (1)
|0.18
|Enzo Leopold
|2
|0.18
|Шауб Луис
|1
|0.09
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0.09
|Нойман Фил
|1
|0.09
|Дем Янник
|0
|0
|Кунце Фабиан
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
|Kolja Oudenne
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|3
|1
|Каминьски Марцин
|4
|0
|Бруннер Седрик
|3
|0
|Караман Кенан
|1
|1
|Сиссе Ибраима II
|1
|1
|Полтер Себастьян
|2
|0
|Оуведжан Томас
|2
|0
|Мёркин Дерри
|2
|0
|Форсан Эудраого
|2
|0
|Ферманн Ральф
|1
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Yusuf Kabadayi
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дем Янник
|3
|0
|Нойман Фил
|3
|0
|Нильсен Ховард
|1
|1
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|Кён Деррик
|2
|0
|Цилер Рон-Роберт
|1
|0
|Муроя Сэй
|1
|0
|Кунце Фабиан
|1
|0
|Эзех Бруклин
|1
|0
|Enzo Leopold
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Результаты матчей
Шальке 04
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ганновер 96
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
1
6
Шальке 04
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Ганновер 96
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
14
1
Упущенные победы
1
13
Шальке 04
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Ганновер 96
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
19
2
Упущенные победы
2
19
Голы по времени матча
Забито
11
12
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
9%
2
17%
1-15
0
0%
5
42%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
4
36%
2
17%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
1
11%
4
40%
76-90
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
2
15%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
2
29%
4
31%
61-75
1
14%
2
15%
76-90
Пропущено
15
4
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
27%
1
25%
16-30
2
13%
1
25%
31-45
4
27%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Забито
18
25
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
1
6%
4
16%
1-15
2
11%
6
24%
16-30
3
17%
2
8%
31-45
1
6%
5
20%
46-60
6
33%
4
16%
61-75
5
28%
4
16%
76-90
Пропущено
24
14
10 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
1
4%
0
0%
1-15
6
25%
1
7%
16-30
3
13%
3
21%
31-45
7
29%
29%
3
21%
46-60
1
4%
3
21%
61-75
6
25%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Шальке 04 - Герта 1:2 Падерборн - Шальке 04 3:1
Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Ульм 1846 - Шальке 04 2:4 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Гамбург - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Твенте 2:2 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Бохольт - Шальке 04 2:2 Шпелле Фенхаус - Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2
Ганновер 96
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0
Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Унтерахинг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Боруссия Хильдесхайм - Ганновер 96 0:4
Результаты матчей
Шальке 04
Ганновер 96
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
7
1 раз 20%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
3:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
4
1 раз 9%
2
6 раз 55%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
7
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Шальке 04
Ганновер 96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
41
32
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
42
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
101
47
83
47
29
110
110
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|9 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|6 (2)
|Падерборн
|Муслия Флоран
|6 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|6
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 4
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|5
|Герта
|Ляйстнер Тони
|1 3