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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Кайзерслаутерн
3:1
Второй тайм: 63'
Гамбург
0'
0:1
10' Гол
Глацель Роберт
1:1
13' Гол
Томяк Борис
2:1
24' Гол
Риттер Марлон
35' Желтая карточка
Хайер Моритц
49' Желтая карточка
Бойд Терренс
53' Желтая карточка
Ферай Иммануэль
3:1
55' Гол
Бойд Терренс

Ход матча

10'
0:1
Глацель Роберт
(Джатта Бейкери)
13'
Томяк Борис
1:1
24'
Риттер Марлон
(Тачи Ричмонд)
2:1
35'
 
Хайер Моритц
49'
Бойд Терренс
 
53'
 
Ферай Иммануэль
55'
Бойд Терренс
3:1
62'
 
Немет Ондраш
Хайер Моритц

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кайзерслаутерн
Ничья
Гамбург
2.90
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6.35
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Все Коэффициенты
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
5
Краус
Кевин
II
14
Сольдо
Никола
8
Циммер
Жан
11
Редондо
Кенни
2
Томяк
Борис
20
Рашль
Тобиас
7
Риттер
Марлон
13
Бойд
Терренс
29
Тачи
Ричмонд
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
13
Рамос
Гильерме
5
Хаджикадунич
Деннис
28
Мухайм
Миро
10
Ферай
Иммануэль
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
Кайзерслаутерн
3-4-1-2
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Гамбург

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

Б2
2:0
Б2
1:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
108

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 6 0.55
Томяк Борис 4 (2) 0.36
Риттер Марлон 3 0.27
Тачи Ричмонд 2 0.18
Краус Кевин II 2 (1) 0.18
Циммер Жан 1 0.09
Пухач Тымотеуш 1 0.09
Рашль Тобиас 1 0.09
Бойд Терренс 1 0.09
Опоку Аарон 1 0.09
Нихус Юлиан 1 0.09
Редондо Кенни 0 0
Клемент Филипп 0 0
Ганслик Даниэль 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 7 0.64
Бенеш Ласло 6 (3) 0.55
Джатта Бейкери 2 0.18
Рейс Людовит 1 0.09
Жан-Люк Домпе 1 0.09
Мефферт Йонас 1 0.09
Хайер Моритц 1 0.09
Мухайм Миро 1 0.09
Ферай Иммануэль 0 0
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пухач Тымотеуш 4 0
Томяк Борис 2 1
Редондо Кенни 3 0
Нихус Юлиан 3 0
Бойд Терренс 2 0
Риттер Марлон 2 0
Эльведи Ян 2 0
Луте Андреас 0 1
Циммер Жан 1 0
Цолински Бен 1 0
Опоку Аарон 1 0
Краль Юлиан 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Рашль Тобиас 1 0
Сольдо Никола 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайер Моритц 4 0
Хаджикадунич Деннис 4 0
Джатта Бейкери 4 0
Мефферт Йонас 3 0
Рамос Гильерме 1 1
Бенеш Ласло 2 0
Мухайм Миро 2 0
Ван дер Бремпт Игнасе 2 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Жан-Люк Домпе 1 0
Рейс Людовит 1 0
Ферай Иммануэль 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Микельбрансис Вильям 1 0
Tim Walter 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Гамбург
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
5
Кайзерслаутерн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Гамбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

5
13
Кайзерслаутерн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Гамбург
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

6
18

Голы по времени матча

Забито

13
6
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
8%
1
17%
1-15
5
38%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
3
50%
61-75
4
31%
2
33%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

7
13
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
2
29%
4
31%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
4
31%
76-90

Пропущено

12
3
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
33%
16-30
3
25%
1
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
33%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

20
19
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
2
10%
1
5%
1-15
6
30%
2
11%
16-30
3
15%
4
21%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
3
15%
3
16%
61-75
5
25%
6
32%
76-90

Пропущено

19
10
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
1
5%
2
20%
1-15
4
21%
2
20%
16-30
4
21%
2
20%
31-45
4
21%
1
10%
46-60
5
26%
1
10%
61-75
1
5%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2
Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Луисвилл Сити - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2
Гамбург
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1
Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Верден - Гамбург 2:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Зандхаузен - Гамбург 0:1 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Ян - Гамбург 1:5

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Гамбург

Точный счет

3:1
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
4 раза 80%
1
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

3:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

3
5 раз 50%
2
2 раза 20%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
1
4
1
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
1.5
5
5
5
5
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 11 6 5 0 22 - 9 23
2.
Фортуна
 11 6 3 2 23 - 11 21
3.
Гамбург
 1:3 11 6 2 3 20 - 13 20
4.
Кайзерслаутерн
 3:1 11 6 2 3 24 - 19 20
5.
Хольштайн Киль
 10 6 1 3 18 - 16 19
6.
Ганновер 96
 11 5 3 3 24 - 15 18
7.
Эльвeрсберг
 10 4 3 3 15 - 15 15
8.
Нюрнберг
 10 4 3 3 16 - 19 15
9.
Герта
 11 5 0 6 22 - 20 15
10.
Гройтер Фюрт
 11 4 3 4 18 - 17 15
11.
Падерборн
 11 4 3 4 17 - 20 15
12.
Магдебург
 10 3 4 3 19 - 17 13
13.
Ганза
 10 4 0 6 11 - 16 12
14.
Веен Висбаден
 10 3 3 4 9 - 11 12
15.
Карлсруэ
 11 3 3 5 17 - 18 12
16.
Шальке 04
 11 3 1 7 17 - 25 10
17.
Оснабрюк
 11 1 3 7 11 - 27 6
18.
Айнтрахт Бр
 11 1 2 8 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 1:3 5 5 0 0 13 - 3 15
2.
Кайзерслаутерн
 3:1 6 5 0 1 16 - 8 15
3.
Санкт-Паули
 6 4 2 0 15 - 4 14
4.
Гройтер Фюрт
 6 4 1 1 15 - 6 13
5.
Нюрнберг
 5 3 2 0 9 - 5 11
6.
Фортуна
 6 3 2 1 11 - 8 11
7.
Ганновер 96
 5 3 1 1 13 - 4 10
8.
Герта
 5 3 0 2 12 - 4 9
9.
Шальке 04
 5 3 0 2 11 - 9 9
10.
Ганза
 6 3 0 3 8 - 9 9
11.
Магдебург
 4 2 2 0 10 - 7 8
12.
Карлсруэ
 5 2 2 1 8 - 5 8
13.
Падерборн
 5 2 2 1 9 - 7 8
14.
Хольштайн Киль
 5 2 1 2 9 - 10 7
15.
Эльвeрсберг
 5 2 1 2 7 - 9 7
16.
Веен Висбаден
 5 1 3 1 4 - 5 6
17.
Айнтрахт Бр
 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Оснабрюк
 6 1 1 4 8 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
Фортуна
 5 3 1 1 12 - 3 10
3.
Санкт-Паули
 5 2 3 0 7 - 5 9
4.
Эльвeрсберг
 5 2 2 1 8 - 6 8
5.
Ганновер 96
 6 2 2 2 11 - 11 8
6.
Падерборн
 6 2 1 3 8 - 13 7
7.
Веен Висбаден
 5 2 0 3 5 - 6 6
8.
Герта
 6 2 0 4 10 - 16 6
9.
Кайзерслаутерн
 3:1 5 1 2 2 8 - 11 5
10.
Магдебург
 6 1 2 3 9 - 10 5
11.
Гамбург
 1:3 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Нюрнберг
 5 1 1 3 7 - 14 4
13.
Карлсруэ
 6 1 1 4 9 - 13 4
14.
Ганза
 4 1 0 3 3 - 7 3
15.
Гройтер Фюрт
 5 0 2 3 3 - 11 2
16.
Оснабрюк
 5 0 2 3 3 - 15 2
17.
Шальке 04
 6 0 1 5 6 - 16 1
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 0 5 1 - 11 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 9 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Гамбург Глацель Роберт 7 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (5)
Падерборн Муслия Флоран 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 6
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 4
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Магдебург Атик Бариш 5
Герта Ляйстнер Тони 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 62'
    Хайер Моритц уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 55'
    Г О О О О Л - Бойд Терренс бьет в цель!
  • 53'
    Иммануэль Ферай получил желтую карточку от судьи
  • 49'
    Бойд Терренс получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Хайер Моритц получил желтую карточку от судьи
Прогноз на матч от Liveresult
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Кайзерслаутерн
Ничья
Гамбург
2.90
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4.10
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