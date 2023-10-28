Тур: 11. Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион. Зрители: 49327
3:3
Конец матча
0'
0:1
10' ГолГлацель Роберт
1:1
13' ГолТомяк Борис
2:1
24' ГолРиттер Марлон
35' Желтая карточкаХайер Моритц
49' Желтая карточкаБойд Терренс
53' Желтая карточкаФерай Иммануэль
3:1
54' ГолБойд Терренс
3:2
65' ГолГлацель Роберт
3:3
73' ГолМухайм Миро
79' Желтая карточкаМухайм Миро
87' Желтая карточкаРамос Гильерме
90'+6
Ход матча
10'
0:1
13'
1:1
24'
2:1
35'
49'
53'
54'
3:1
65'
3:2
73'
79'
87'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 9
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
265 Количество передач 489
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
20
Рашль
Тобиас
29
Тачи
Ричмонд
13
Бойд
Терренс
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тачи РичмондНападающий
-
13 Бойд ТерренсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Нападающий
-
17 Опоку АаронНападающий
-
Главный тренер: Шустер Дирк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Меджид ОмарПолузащитник
-
46 Кран ЭлайджаПолузащитник
-
20 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вальтер Тим
История личных встреч
Кайзерслаутерн
Гамбург
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
108
Бомбардиры внутри турнира
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|6
|0.55
|Томяк Борис
|4 (2)
|0.36
|Риттер Марлон
|3
|0.27
|Тачи Ричмонд
|2
|0.18
|Краус Кевин II
|2 (1)
|0.18
|Циммер Жан
|1
|0.09
|Пухач Тымотеуш
|1
|0.09
|Рашль Тобиас
|1
|0.09
|Бойд Терренс
|1
|0.09
|Опоку Аарон
|1
|0.09
|Нихус Юлиан
|1
|0.09
|Редондо Кенни
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
|Ганслик Даниэль
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|8
|0.73
|Бенеш Ласло
|6 (3)
|0.55
|Джатта Бейкери
|2
|0.18
|Мухайм Миро
|2
|0.18
|Рейс Людовит
|1
|0.09
|Мефферт Йонас
|1
|0.09
|Жан-Люк Домпе
|1
|0.09
|Хайер Моритц
|1
|0.09
|Ферай Иммануэль
|0
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|0
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
Карточки
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пухач Тымотеуш
|4
|0
|Томяк Борис
|2
|1
|Редондо Кенни
|3
|0
|Нихус Юлиан
|3
|0
|Бойд Терренс
|2
|0
|Риттер Марлон
|2
|0
|Эльведи Ян
|2
|0
|Луте Андреас
|0
|1
|Циммер Жан
|1
|0
|Цолински Бен
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Краль Юлиан
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
|Рашль Тобиас
|1
|0
|Сольдо Никола
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайер Моритц
|4
|0
|Хаджикадунич Деннис
|4
|0
|Джатта Бейкери
|4
|0
|Рамос Гильерме
|2
|1
|Мефферт Йонас
|3
|0
|Мухайм Миро
|3
|0
|Бенеш Ласло
|2
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|2
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Жан-Люк Домпе
|1
|0
|Рейс Людовит
|1
|0
|Ферай Иммануэль
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
|Микельбрансис Вильям
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Гамбург
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
8
Кайзерслаутерн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Гамбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
5
13
Кайзерслаутерн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Гамбург
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
9
21
Голы по времени матча
Забито
16
9
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
13%
2
22%
1-15
6
38%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
5
56%
61-75
4
25%
2
22%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
3
30%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
7
13
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
2
29%
4
31%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
4
31%
76-90
Пропущено
12
3
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
33%
16-30
3
25%
1
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
33%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
23
22
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
3
13%
2
9%
1-15
7
30%
2
9%
16-30
3
13%
4
18%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
3
13%
5
23%
61-75
5
22%
6
27%
76-90
Пропущено
22
13
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
2
9%
3
23%
1-15
4
18%
3
23%
16-30
4
18%
2
15%
31-45
4
18%
2
15%
46-60
7
32%
1
8%
61-75
1
5%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2
Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Луисвилл Сити - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2
Гамбург
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1
Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Верден - Гамбург 2:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Зандхаузен - Гамбург 0:1 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Ян - Гамбург 1:5
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
Гамбург
Точный счет
3:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
5 раз 83%
1
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
3:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
3
6 раз 55%
2
2 раза 18%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Кайзерслаутерн
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
51
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
65
65
38
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|9 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|8 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (5)
|Падерборн
|Муслия Флоран
|6 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|6
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 4
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|5
|Герта
|Ляйстнер Тони
|1 3