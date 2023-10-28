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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Герта
3:1
Конец матча
Падерборн
0'
1:0
11' Гол
Табакович Харис
21' Желтая карточка
Зефёйк Дейовайсио
33' Желтая карточка
Ляйстнер Тони
2:0
45' Гол
Кенни Джонджо
2:1
47' Гол
Муслия Флоран
53' Желтая карточка
Муслия Флоран
3:1
54' Гол
Табакович Харис
81' Желтая карточка
Кенни Джонджо
86' Вторая желтая карточка
Ляйстнер Тони
90' Желтая карточка
Нидерлехнер Флориан
90'+7

Ход матча

11'
Табакович Харис
(Резе Фабиан)
1:0
21'
Зефёйк Дейовайсио
 
33'
Ляйстнер Тони
 
45'
Кенни Джонджо
(Marten Winkler)
2:0
46'
 
Laurin Curda
Шустер Марко
47'
2:1
Муслия Флоран
(Бильбия Филип)
53'
 
Муслия Флоран
54'
Bence Dardai
Превляк Смаил
 
54'
Табакович Харис
(Резе Фабиан)
3:1
63'
 
Гримальди Адриано
Клаас Себастьян
65'
Клеменс Паскаль
Зефёйк Дейовайсио
 
65'
Шерхант Дерри
Marten Winkler
 
73'
 
Платте Феликс
Sirlord Conteh
79'
 
Крузе Макс
Кинсомби Давид
79'
 
Лайпертц Роберт
Муслия Флоран
81'
Кенни Джонджо
 
83'
Нидерлехнер Флориан
Табакович Харис
 
86'
Ляйстнер Тони
 
90'
Нидерлехнер Флориан
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 10
  • 5 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 9
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 14
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 213 Количество передач 582
  • 32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
12
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
37
Ляйстнер
Тони
31
Дордой
Мартон
6
Карбовник
Михал
5
Бухалакис
Андреас
34
Зефёйк
Дейовайсио
22
Marten
Winkler
9
Превляк
Смаил
11
Резе
Фабиан
25
Табакович
Харис
21
Хут
Янник
6
Шустер
Марко
8
Кинсомби
Давид
15
Tobias
Mueller
33
Marcel
Hoffmeier
23
Обермайр
Рафаэль
22
Mattes
Hansen
30
Муслия
Флоран
26
Клаас
Себастьян
7
Бильбия
Филип
11
Sirlord
Conteh
Герта
4-2-3-1
Падерборн
4-3-3

История личных встреч

Герта
Падерборн

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
3:1
Б2
0:1
Б2
2:2
Б2
2:0
Б2
1:0

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Среднее время на гол

72
120

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.63
0.88

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

55
102

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 9 (1) 0.82
Превляк Смаил 4 0.36
Резе Фабиан 3 (1) 0.27
Marten Winkler 2 0.18
Бухалакис Андреас 1 0.09
Кенни Джонджо 1 0.09
Дардаи Палко 1 0.09
Шерхант Дерри 1 0.09
Хуссейн Билаль 0 0
Дордой Мартон 0 0
Кристенсен Густав 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муслия Флоран 6 (1) 0.55
Бильбия Филип 2 0.18
Платте Феликс 1 0.09
Sirlord Conteh 1 0.09
Обермайр Рафаэль 1 0.09
Клаас Себастьян 1 0.09
Гримальди Адриано 1 0.09
Niclas Nadj 1 0.09
Лайпертц Роберт 1 0.09
Хеуэр Яннис 1 0.09
Mattes Hansen 1 0.09
Крузе Макс 0 0
Кинсомби Давид 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 3 1
Кемпф Марк-Оливер 1 1
Нидерлехнер Флориан 2 0
Кенни Джонджо 2 0
Дардаи Палко 2 0
Дордой Мартон 2 0
Marten Winkler 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Bence Dardai 2 0
Бухалакис Андреас 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Табакович Харис 1 0
Рихтер Марко 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Карбовник Михал 1 0
Клеменс Паскаль 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеуэр Яннис 4 0
Гримальди Адриано 2 0
Kai Klefisch 2 0
Муслиу Визар 0 1
Кинсомби Давид 1 0
Платте Феликс 1 0
Tobias Mueller 1 0
Муслия Флоран 1 0
Marcel Hoffmeier 1 0
Бильбия Филип 1 0
Laurin Curda 1 0
Mattes Hansen 1 0

Результаты матчей

Герта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Падерборн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
3
Герта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Падерборн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

5
8
Герта
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Падерборн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
8%
3
38%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Пропущено

4
13
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
6
46%
31-45
1
25%
2
15%
46-60
1
25%
2
15%
61-75
1
25%
2
15%
76-90

Забито

11
9
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
18%
1
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
2
18%
4
44%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
1
9%
2
22%
76-90

Пропущено

15
7
4 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
6
40%
2
29%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
4
27%
3
43%
76-90

Забито

23
17
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
3
13%
4
24%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
7
30%
2
12%
31-45
4
17%
6
35%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
3
13%
3
18%
76-90

Пропущено

19
20
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
1
5%
1
5%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
3
16%
6
30%
31-45
7
37%
4
20%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
5
26%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2
Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4 Магдебург - Герта 6:4 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1 Фортуна - Герта 1:0 Стандард - Герта 1:1 Антверпен - Герта 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Янг Бойз - Герта 4:2 Герта - Динамо Берлин 2:0 Айнтрахт Штансдорф - Герта 0:6 Вольфсбург - Герта 1:2
Падерборн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1
Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Фортуна - Падерборн 1:2 Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Падерборн - Вупперталь 2:1 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Арминия - Падерборн 2:2 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Гамбург - Падерборн 2:2

Результаты матчей

Герта
Падерборн

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:4
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Герта
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
2
3
2
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
2
4
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
6
5
1.5
5
6
5
6
2.5
2
9
2
9
3.5
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 11 6 5 0 22 - 9 23
2.
Фортуна
 11 6 3 2 23 - 11 21
3.
Гамбург
 10 6 2 2 19 - 10 20
4.
Хольштайн Киль
 10 6 1 3 18 - 16 19
5.
Ганновер 96
 11 5 3 3 24 - 15 18
6.
Кайзерслаутерн
 10 5 2 3 21 - 18 17
7.
Эльвeрсберг
 10 4 3 3 15 - 15 15
8.
Нюрнберг
 10 4 3 3 16 - 19 15
9.
Герта
 11 5 0 6 22 - 20 15
10.
Гройтер Фюрт
 11 4 3 4 18 - 17 15
11.
Падерборн
 11 4 3 4 17 - 20 15
12.
Магдебург
 10 3 4 3 19 - 17 13
13.
Ганза
 10 4 0 6 11 - 16 12
14.
Веен Висбаден
 10 3 3 4 9 - 11 12
15.
Карлсруэ
 11 3 3 5 17 - 18 12
16.
Шальке 04
 11 3 1 7 17 - 25 10
17.
Оснабрюк
 11 1 3 7 11 - 27 6
18.
Айнтрахт Бр
 11 1 2 8 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 5 5 0 0 13 - 3 15
2.
Санкт-Паули
 6 4 2 0 15 - 4 14
3.
Гройтер Фюрт
 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Кайзерслаутерн
 5 4 0 1 13 - 7 12
5.
Нюрнберг
 5 3 2 0 9 - 5 11
6.
Фортуна
 6 3 2 1 11 - 8 11
7.
Ганновер 96
 5 3 1 1 13 - 4 10
8.
Герта
 5 3 0 2 12 - 4 9
9.
Шальке 04
 5 3 0 2 11 - 9 9
10.
Ганза
 6 3 0 3 8 - 9 9
11.
Магдебург
 4 2 2 0 10 - 7 8
12.
Карлсруэ
 5 2 2 1 8 - 5 8
13.
Падерборн
 5 2 2 1 9 - 7 8
14.
Хольштайн Киль
 5 2 1 2 9 - 10 7
15.
Эльвeрсберг
 5 2 1 2 7 - 9 7
16.
Веен Висбаден
 5 1 3 1 4 - 5 6
17.
Айнтрахт Бр
 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Оснабрюк
 6 1 1 4 8 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
Фортуна
 5 3 1 1 12 - 3 10
3.
Санкт-Паули
 5 2 3 0 7 - 5 9
4.
Эльвeрсберг
 5 2 2 1 8 - 6 8
5.
Ганновер 96
 6 2 2 2 11 - 11 8
6.
Падерборн
 6 2 1 3 8 - 13 7
7.
Веен Висбаден
 5 2 0 3 5 - 6 6
8.
Герта
 6 2 0 4 10 - 16 6
9.
Гамбург
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
11.
Магдебург
 6 1 2 3 9 - 10 5
12.
Нюрнберг
 5 1 1 3 7 - 14 4
13.
Карлсруэ
 6 1 1 4 9 - 13 4
14.
Ганза
 4 1 0 3 3 - 7 3
15.
Гройтер Фюрт
 5 0 2 3 3 - 11 2
16.
Оснабрюк
 5 0 2 3 3 - 15 2
17.
Шальке 04
 6 0 1 5 6 - 16 1
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 0 5 1 - 11 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 9 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (5)
Гамбург Глацель Роберт 6 (2)
Падерборн Муслия Флоран 6 (1)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 6
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 4
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Магдебург Атик Бариш 5
Герта Ляйстнер Тони 1 3
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