Тур: 11. Стадион: Олимпиаштадион.
0'
1:0
11' ГолТабакович Харис
21' Желтая карточкаЗефёйк Дейовайсио
33' Желтая карточкаЛяйстнер Тони
2:0
45' ГолКенни Джонджо
2:1
47' ГолМуслия Флоран
53' Желтая карточкаМуслия Флоран
3:1
54' ГолТабакович Харис
81' Желтая карточкаКенни Джонджо
86' Вторая желтая карточкаЛяйстнер Тони
90' Желтая карточкаНидерлехнер Флориан
90'+7
Ход матча
11'
1:0
33'
45'
2:0
47'
2:1
53'
54'
3:1
81'
86'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 6
-
3 Угловые 9
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 14
-
5 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
213 Количество передач 582
-
32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
12
Эрнст
Тьярк
11
Резе
Фабиан
21
Хут
Янник
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Стенж ВейтПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Bence Dardai
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксНападающий
- Нападающий
-
40 Niclas Nadj
-
27 Kai Klefisch
-
17 Laurin Curda
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
История личных встреч
Герта
Падерборн
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Среднее время на гол
72
120
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.63
0.88
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
55
102
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|9 (1)
|0.82
|Превляк Смаил
|4
|0.36
|Резе Фабиан
|3 (1)
|0.27
|Marten Winkler
|2
|0.18
|Бухалакис Андреас
|1
|0.09
|Кенни Джонджо
|1
|0.09
|Дардаи Палко
|1
|0.09
|Шерхант Дерри
|1
|0.09
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муслия Флоран
|6 (1)
|0.55
|Бильбия Филип
|2
|0.18
|Платте Феликс
|1
|0.09
|Sirlord Conteh
|1
|0.09
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.09
|Клаас Себастьян
|1
|0.09
|Гримальди Адриано
|1
|0.09
|Niclas Nadj
|1
|0.09
|Лайпертц Роберт
|1
|0.09
|Хеуэр Яннис
|1
|0.09
|Mattes Hansen
|1
|0.09
|Крузе Макс
|0
|0
|Кинсомби Давид
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйстнер Тони
|3
|1
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|1
|Нидерлехнер Флориан
|2
|0
|Кенни Джонджо
|2
|0
|Дардаи Палко
|2
|0
|Дордой Мартон
|2
|0
|Marten Winkler
|2
|0
|Кристенсен Густав
|2
|0
|Bence Dardai
|2
|0
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Табакович Харис
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Карбовник Михал
|1
|0
|Клеменс Паскаль
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеуэр Яннис
|4
|0
|Гримальди Адриано
|2
|0
|Kai Klefisch
|2
|0
|Муслиу Визар
|0
|1
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Tobias Mueller
|1
|0
|Муслия Флоран
|1
|0
|Marcel Hoffmeier
|1
|0
|Бильбия Филип
|1
|0
|Laurin Curda
|1
|0
|Mattes Hansen
|1
|0
Результаты матчей
Герта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Падерборн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
3
Герта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Падерборн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
5
8
Герта
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Падерборн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
12
8
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
8%
3
38%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
13%
76-90
Пропущено
4
13
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
6
46%
31-45
1
25%
2
15%
46-60
1
25%
2
15%
61-75
1
25%
2
15%
76-90
Забито
11
9
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
18%
1
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
2
18%
4
44%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
1
9%
2
22%
76-90
Пропущено
15
7
4 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
6
40%
2
29%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
4
27%
3
43%
76-90
Забито
23
17
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
3
13%
4
24%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
7
30%
2
12%
31-45
4
17%
6
35%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
3
13%
3
18%
76-90
Пропущено
19
20
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
1
5%
1
5%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
3
16%
6
30%
31-45
7
37%
4
20%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
5
26%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2
Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4 Магдебург - Герта 6:4 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1 Фортуна - Герта 1:0 Стандард - Герта 1:1 Антверпен - Герта 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Янг Бойз - Герта 4:2 Герта - Динамо Берлин 2:0 Айнтрахт Штансдорф - Герта 0:6 Вольфсбург - Герта 1:2
Падерборн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1
Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Фортуна - Падерборн 1:2 Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Падерборн - Вупперталь 2:1 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Арминия - Падерборн 2:2 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Гамбург - Падерборн 2:2
Результаты матчей
Герта
Падерборн
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:4
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Герта
Падерборн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
32
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
33
24
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
101
65
56
56
29
29
110
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|9 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|6 (2)
|Падерборн
|Муслия Флоран
|6 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|6
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 4
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|5
|Герта
|Ляйстнер Тони
|1 3