Тур: 11. Стадион: Millerntor Stadion.
2:1
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаШлойзенер Фабиан
40' Желтая карточкаШтиндль Ларс
0:1
43' ГолМатанович Игорь
67' Желтая карточкаСмит Эрик
1:1
80' ГолЭггештайн Йоханнес
2:1
90' ГолPhilipp Treu
90'+6
Ход матча
23'
40'
43'
0:1
67'
80'
90'
2:1
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
598 Количество передач 388
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
21
Рицка
Ларс
32
Бормут
Робин
26
Небель
Пауль
13
Штиндль
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Полузащитник
-
15 Синани ДанелНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Philipp Treu
-
26 Elias Saad
-
Главный тренер: Fabian Hurzeler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Санкт-Паули
Карлсруэ
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед
20 матчей
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
1.5
1.7
Среднее время на гол
60
52
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
1.1
1.6
Среднее время на гол
81
56
Всего голов
26
33
Голов в среднем за матч
1.3
1.65
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
69
54
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|5 (2)
|0.45
|Эггештайн Йоханнес
|5
|0.45
|Elias Saad
|3
|0.27
|Меткалф Коннор
|2
|0.18
|Ирвайн Джексон
|1
|0.09
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.09
|Смит Эрик
|1
|0.09
|Oladapo Afolayan
|1
|0.09
|Рицка Ларс
|1
|0.09
|Бухальфа Карло
|1
|0.09
|Philipp Treu
|1
|0.09
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шлойзенер Фабиан
|4
|0.36
|Ванитцек Марвин
|4 (1)
|0.36
|Штиндль Ларс
|2
|0.18
|Матанович Игорь
|2
|0.18
|Зивзивадзе Буду
|1
|0.09
|Бурнич Дженис
|1
|0.09
|Бормут Робин
|1
|0.09
|Йенсен Леон
|1
|0.09
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Небель Пауль
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|4
|0
|Смит Эрик
|3
|0
|Меткалф Коннор
|3
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Oladapo Afolayan
|2
|0
|Немет Давид
|2
|0
|Elias Saad
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Салиакас Манолис
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванитцек Марвин
|4
|0
|Хайзе Филип
|2
|0
|Гондорф Жером
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Бурнич Дженис
|2
|0
|Йенсен Леон
|2
|0
|Небель Пауль
|2
|0
|Штиндль Ларс
|1
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Франке Марсель
|1
|0
|Бормут Робин
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Паули
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Карлсруэ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
7
Санкт-Паули
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Карлсруэ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
7
Санкт-Паули
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Карлсруэ
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
7
14
Голы по времени матча
Забито
15
10
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
3
20%
4
40%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
40%
1
10%
76-90
Пропущено
4
12
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
4
33%
1-15
2
50%
1
8%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
7
7
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
50%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
22
17
6 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
3
14%
5
29%
29%
1-15
2
9%
3
18%
16-30
1
5%
5
29%
29%
31-45
6
27%
1
6%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
7
32%
2
12%
76-90
Пропущено
9
18
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
1
11%
5
28%
1-15
2
22%
3
17%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
1
11%
5
28%
61-75
3
33%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2
Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Ольденбург - Санкт-Паули 0:6 Данфермлин - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4
Карлсруэ
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2
Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Тюркючю Мюнхен - Карлсруэ 2:3
Результаты матчей
Санкт-Паули
Карлсруэ
Точный счет
0:0
2 раза 33%
5:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
5
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
5:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
5
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Санкт-Паули
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
42
32
33
14
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
32
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
74
56
38
38
29
29
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|9 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|6 (2)
|Падерборн
|Муслия Флоран
|6 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|6
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 4
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|5
|Герта
|Ляйстнер Тони
|1 3