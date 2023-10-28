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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Санкт-Паули
2:1
Конец матча
Карлсруэ
0'
23' Желтая карточка
Шлойзенер Фабиан
40' Желтая карточка
Штиндль Ларс
0:1
43' Гол
Матанович Игорь
67' Желтая карточка
Смит Эрик
1:1
80' Гол
Эггештайн Йоханнес
2:1
90' Гол
Philipp Treu
90'+6

Ход матча

23'
 
Шлойзенер Фабиан
40'
 
Штиндль Ларс
43'
0:1
Матанович Игорь
46'
Elias Saad
Oladapo Afolayan
 
66'
Цоллер Симон
Рицка Ларс
 
66'
Синани Данел
Салиакас Манолис
 
67'
Смит Эрик
 
73'
 
Тиеде Марко
Юнг Себастьян
79'
 
Бурнич Дженис
Йенсен Леон
79'
 
Зивзивадзе Буду
Матанович Игорь
80'
Эггештайн Йоханнес
(Меткалф Коннор)
1:1
83'
Philipp Treu
Меткалф Коннор
 
90'
 
Байфус Марцель
Штиндль Ларс
90'
Аменийдо Этьенн
Эггештайн Йоханнес
 
90'
Philipp Treu
2:1

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 598 Количество передач 388
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
21
Рицка
Ларс
17
Oladapo
Afolayan
11
Эггештайн
Йоханнес
24
Меткалф
Коннор
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
32
Бормут
Робин
28
Франке
Марсель
20
Херольд
Дэвид
26
Небель
Пауль
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
13
Штиндль
Ларс
9
Матанович
Игорь
24
Шлойзенер
Фабиан
Санкт-Паули
3-4-3
Карлсруэ
4-3-1-2

История личных встреч

Санкт-Паули
Карлсруэ

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед

20 матчей

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
1:1
Б2
4:4
Б2
3:1
Б2
1:3
Б2
0:0
Б2
0:3
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
5:0
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
3:0
Б2
0:4
Б2
0:2
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
0:2
Б2
2:1
Б2
0:4

Голы

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.7

Среднее время на гол

60
52

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1.1
1.6

Среднее время на гол

81
56

Всего голов

26
33

Голов в среднем за матч

1.3
1.65

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

69
54

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 5 (2) 0.45
Эггештайн Йоханнес 5 0.45
Elias Saad 3 0.27
Меткалф Коннор 2 0.18
Ирвайн Джексон 1 0.09
Аменийдо Этьенн 1 0.09
Смит Эрик 1 0.09
Oladapo Afolayan 1 0.09
Рицка Ларс 1 0.09
Бухальфа Карло 1 0.09
Philipp Treu 1 0.09
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шлойзенер Фабиан 4 0.36
Ванитцек Марвин 4 (1) 0.36
Штиндль Ларс 2 0.18
Матанович Игорь 2 0.18
Зивзивадзе Буду 1 0.09
Бурнич Дженис 1 0.09
Бормут Робин 1 0.09
Йенсен Леон 1 0.09
Юнг Себастьян 0 0
Небель Пауль 0 0
Хайзе Филип 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 4 0
Смит Эрик 3 0
Меткалф Коннор 3 0
Метс Кароль 1 1
Oladapo Afolayan 2 0
Немет Давид 2 0
Elias Saad 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Джигала Адам 1 0
Салиакас Манолис 1 0
Синани Данел 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванитцек Марвин 4 0
Хайзе Филип 2 0
Гондорф Жером 2 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Бурнич Дженис 2 0
Йенсен Леон 2 0
Небель Пауль 2 0
Штиндль Ларс 1 0
Юнг Себастьян 1 0
Франке Марсель 1 0
Бормут Робин 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Карлсруэ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
7
Санкт-Паули
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Карлсруэ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
7
Санкт-Паули
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Карлсруэ
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

7
14

Голы по времени матча

Забито

15
10
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
3
20%
4
40%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
40%
1
10%
76-90

Пропущено

4
12
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
4
33%
1-15
2
50%
1
8%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

7
7
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
50%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

22
17
6 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
3
14%
5
29%
29%
1-15
2
9%
3
18%
16-30
1
5%
5
29%
29%
31-45
6
27%
1
6%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
7
32%
2
12%
76-90

Пропущено

9
18
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
1
11%
5
28%
1-15
2
22%
3
17%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
1
11%
5
28%
61-75
3
33%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2
Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Ольденбург - Санкт-Паули 0:6 Данфермлин - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4
Карлсруэ
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2
Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Тюркючю Мюнхен - Карлсруэ 2:3

Результаты матчей

Санкт-Паули
Карлсруэ

Точный счет

0:0
2 раза 33%
5:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
5
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
5:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
5
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
4
2
1.5
3
2
3
3
2.5
1
4
2
4
3.5
2
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
2
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
7
4
1.5
5
6
3
8
2.5
3
8
2
9
3.5
2
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 11 6 5 0 22 - 9 23
2.
Фортуна
 11 6 3 2 23 - 11 21
3.
Гамбург
 10 6 2 2 19 - 10 20
4.
Хольштайн Киль
 10 6 1 3 18 - 16 19
5.
Ганновер 96
 11 5 3 3 24 - 15 18
6.
Кайзерслаутерн
 10 5 2 3 21 - 18 17
7.
Эльвeрсберг
 10 4 3 3 15 - 15 15
8.
Нюрнберг
 10 4 3 3 16 - 19 15
9.
Герта
 11 5 0 6 22 - 20 15
10.
Гройтер Фюрт
 11 4 3 4 18 - 17 15
11.
Падерборн
 11 4 3 4 17 - 20 15
12.
Магдебург
 10 3 4 3 19 - 17 13
13.
Ганза
 10 4 0 6 11 - 16 12
14.
Веен Висбаден
 10 3 3 4 9 - 11 12
15.
Карлсруэ
 11 3 3 5 17 - 18 12
16.
Шальке 04
 11 3 1 7 17 - 25 10
17.
Оснабрюк
 11 1 3 7 11 - 27 6
18.
Айнтрахт Бр
 11 1 2 8 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 5 5 0 0 13 - 3 15
2.
Санкт-Паули
 6 4 2 0 15 - 4 14
3.
Гройтер Фюрт
 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Кайзерслаутерн
 5 4 0 1 13 - 7 12
5.
Нюрнберг
 5 3 2 0 9 - 5 11
6.
Фортуна
 6 3 2 1 11 - 8 11
7.
Ганновер 96
 5 3 1 1 13 - 4 10
8.
Герта
 5 3 0 2 12 - 4 9
9.
Шальке 04
 5 3 0 2 11 - 9 9
10.
Ганза
 6 3 0 3 8 - 9 9
11.
Магдебург
 4 2 2 0 10 - 7 8
12.
Карлсруэ
 5 2 2 1 8 - 5 8
13.
Падерборн
 5 2 2 1 9 - 7 8
14.
Хольштайн Киль
 5 2 1 2 9 - 10 7
15.
Эльвeрсберг
 5 2 1 2 7 - 9 7
16.
Веен Висбаден
 5 1 3 1 4 - 5 6
17.
Айнтрахт Бр
 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Оснабрюк
 6 1 1 4 8 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
Фортуна
 5 3 1 1 12 - 3 10
3.
Санкт-Паули
 5 2 3 0 7 - 5 9
4.
Эльвeрсберг
 5 2 2 1 8 - 6 8
5.
Ганновер 96
 6 2 2 2 11 - 11 8
6.
Падерборн
 6 2 1 3 8 - 13 7
7.
Веен Висбаден
 5 2 0 3 5 - 6 6
8.
Герта
 6 2 0 4 10 - 16 6
9.
Гамбург
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
11.
Магдебург
 6 1 2 3 9 - 10 5
12.
Нюрнберг
 5 1 1 3 7 - 14 4
13.
Карлсруэ
 6 1 1 4 9 - 13 4
14.
Ганза
 4 1 0 3 3 - 7 3
15.
Гройтер Фюрт
 5 0 2 3 3 - 11 2
16.
Оснабрюк
 5 0 2 3 3 - 15 2
17.
Шальке 04
 6 0 1 5 6 - 16 1
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 0 5 1 - 11 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 9 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (5)
Гамбург Глацель Роберт 6 (2)
Падерборн Муслия Флоран 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 6
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 4
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Магдебург Атик Бариш 5
Герта Ляйстнер Тони 1 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Г О О О О Л - Матанович Игорь бьет в цель!
    • 40'
      Штиндль Ларс получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Шлойзенер Фабиан получил желтую карточку от судьи
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