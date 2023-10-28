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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Факел
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 247
Факел 16.2% (40)
X 14.2% (35)
Спартак Москва 69.6% (172)
0
выиграет Спартак Москва, со счетом 1:2
Но как житель Воронежа буду болеть за убогих и косых.
GrimmEL #
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Прогноз на матч от Liveresult
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Факел
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Беленов
Александр
92
Брызгалов
Сергей
88
Мастерной
Владислав
28
Магаль
Руслан
47
Божин
Сергей
10
Альшин
Ильнур
30
Кудряшов
Фёдор
23
Якимов
Вячеслав
14
Аппаев
Хызыр
20
Марков
Евгений
33
Квеквескири
Ираклий
98
Максименко
Александр
97
Денисов
Даниил
4
Дуарте
Алексис
6
Бабич
Срджан
82
Хлусевич
Даниил
25
Пруцев
Данил
68
Литвинов
Руслан
22
Игнатов
Михаил
77
Бонгонда
Тео
7
Соболев
Александр
Сергеевич
17
Зиньковский
Антон
Факел
4-4-2
Спартак Москва
4-3-3

История личных встреч

Факел
Спартак Москва

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
3:2
К
1:2
К
3:0
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

3.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 4 (1) 0.33
Якимов Вячеслав 2 0.17
Альшин Ильнур 1 0.08
Моцпан Никита 1 0.08
Долгов Александр 1 0.08
Аппаев Хызыр 0 0
Черов Василий 0 0
Магаль Руслан 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонгонда Тео 4 0.33
Промес Квинси 3 0.25
Соболев Александр Сергеевич 2 0.17
Медина Хесус 2 0.17
Хлусевич Даниил 2 0.17
Игнатов Михаил 1 0.08
Мартинс Кристофер 1 0.08
Мозес Виктор 1 0.08
Бабич Срджан 1 0.08
Пруцев Данил 1 0.08
Литвинов Руслан 0 0
Денисов Даниил 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 4 0
Квеквескири Ираклий 3 0
Аппаев Хызыр 3 0
Марков Евгений 2 0
Селе Табо 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Мастерной Владислав 1 0
Калинин Игорь 1 0
Мендель Андрей 1 0
Якимов Вячеслав 1 0
Долгов Александр 1 0
Багамаев Абдула 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 4 0
Хлусевич Даниил 4 0
Игнатов Михаил 2 0
Умяров Наиль 2 0
Селихов Александр 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Джикия Георгий 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Максименко Александр 1 0
Медина Хесус 1 0
Дуарте Алексис 1 0
Рябчук Олег 1 0
Денисов Даниил 1 0
Мелёшин Павел 1 0

Результаты матчей

Факел
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Спартак Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Факел
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Спартак Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

2
11
Факел
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Спартак Москва
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

3
13

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
5
50%
76-90

Забито

5
12
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 5
2
40%
1
8%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
4
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
7
58%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Забито

10
18
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
2
20%
1
6%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
3
30%
4
22%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
2
20%
8
44%
76-90

Пропущено

14
18
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
7%
1
6%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
1
7%
5
28%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
4
29%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Оренбург - Факел 1:2 Динамо Москва - Факел 0:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Факел - Сочи 2:0
Факел - Рубин 0:1 Оренбург - Факел 0:0 Урал - Факел 0:0 Крылья Советов - Факел 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Факел - Пари НН 2:0 Зенит - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Факел 0:2 Балтика - Факел 2:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Факел - Сочи 1:3 Ростов - Факел 2:1 Факел - Спартак Тамбов 1:0 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0
Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4 Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2

Результаты матчей

Факел
Спартак Москва

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Факел
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
3
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
2
2
1
6
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
6
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 8 4 0 21 - 7 28
2.
Зенит
 Заявка 12 7 2 3 25 - 12 23
3.
Крылья Советов
 Заявка 12 6 3 3 26 - 17 21
4.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 2 4 18 - 18 20
5.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 5 2 18 - 16 20
6.
Динамо Москва
 Заявка 12 4 6 2 17 - 15 18
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 4 6 2 22 - 17 18
8.
Пари НН
 Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
9.
Урал
 Заявка 12 4 4 4 13 - 18 16
10.
Рубин
 Заявка 13 4 4 5 12 - 20 16
11.
Ростов
 Заявка 12 3 4 5 20 - 24 13
12.
Ахмат
 Заявка 12 3 3 6 12 - 15 12
13.
Факел
 Заявка 12 3 3 6 9 - 15 12
14.
Оренбург
 Заявка 12 3 2 7 14 - 20 11
15.
Балтика
 Заявка 13 3 2 8 12 - 19 11
16.
Сочи
 Заявка 12 3 0 9 13 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
2.
Крылья Советов
 Заявка 6 5 1 0 19 - 6 16
3.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
4.
Пари НН
 Заявка 6 5 0 1 10 - 4 15
5.
Ростов
 Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
7.
Балтика
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
8.
Зенит
 Заявка 5 3 0 2 12 - 6 9
9.
Локомотив Москва
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
10.
Урал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
11.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
12.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
13.
Факел
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
14.
Оренбург
 Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
15.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
16.
Ахмат
 Заявка 6 1 2 3 9 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Краснодар
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
5.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
8.
Ахмат
 Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
9.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
10.
Факел
 Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
11.
Оренбург
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
12.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Сочи
 Заявка 7 1 0 6 6 - 14 3
14.
Пари НН
 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
15.
Ростов
 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
16.
Балтика
 Заявка 7 0 0 7 4 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 9 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
Ростов Голенков Егор 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Оренбург Перес Матиас 5
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Весь список
  • До матча
  • Масштабным перформансом встретили болельщики "Факела" свою команду, растянув на одной из трибун баннер со словами: "Этому городу нужны герои". Поддержка в Воронеже, как всегда, одна из лучших в России, несмотря на погоду. 
     
  • У хозяев же радикальных изменений нет, но отметим появление в основе опытного игрока со спартаковским прошлым - Фёдора Кудряшова! Сыграет экс-спартаковец сегодня против бывшего клуба вместо Василия Черова, у которого недомогание. 
  • Травма, повреждение
    Как не сказать перед матчем о главной потере гостей? Не поможет сегодня "Спартаку" Квинси Промес. Он получил травму в прошлой игре и не попал в заявку на матч. По самой свежей информации сломал ребро Георгий Джикия, который, правда, почти не играет за свой клуб этой осенью. Отсутствуют в заявке гостей также Роман Зобнин и Томаш Тавареш. Португалец уже несколько месяцев залечивает травму крестообразных связок колена.
     
  • "Спартак" в сезоне бросает из края в край. За пять последних матчей "красно-белые" успели и разгромно проиграть прямому конкуренту (0:4, "Крыльям", в гостях), и сыграть в боевую ничью в дерби с ЦСКА (2:2), сравняв счёт на последних минутах. Обыграть московское "Динамо" в РПЛ в ещё одном столичном дерби, а после - разгромно ему проиграть в Кубке России. В 12 туре команда Гильермо Абаскаля с уверенным счётом одолела крепкий "Пари НН", которым рулит Сергей Юран - 2:0. Чего ожидать сегодня от "красно-белых"? 
  • Огненную форму набрали игроки "Факела"! Команда Сергея Ташуева не проигрывает во всех официальных матчах уже более месяца. В последний раз "огнеопасные" уступали 25 сентября – "Рубину" в рамках Премьер-лиги (0:1). После был повержен "Сочи", в Кубке России ничьей в основное время клуб разошёлся с ЦСКА (а в серии пенальти - победил). Затем была нулевая ничья с "Динамо" в Москве, а в рамках 12 тура "Факел" обыграл ещё одного прямого конкурента - "Оренбург", да ещё и в гостях. Не без спорных судейских решений, конечно, но после игры важен только счёт на табло.
  • Здравствуйте, дорогие любители футбола! LiveResult.ru вместе с воронежским "Факелом" и столичным "Спартаком" открывают субботний игровой день 13 тура Российской премьер-лиги. Чуть более часа остаётся до этого интригующего поединка в Воронеже, наша текстовая трансляция матча стартует ровно в 14:00 по московскому времени. Следить вместе с Вами за самыми интересными моментами игры буду я, Григорий Серёдкин. Добро пожаловать! 
  • 82 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 247
Факел 16.2% (40)
X 14.2% (35)
Спартак Москва 69.6% (172)
0
выиграет Спартак Москва, со счетом 1:2
Но как житель Воронежа буду болеть за убогих и косых.
GrimmEL #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Спартак Москва
3.80
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3.60
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3.55
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Факел - Спартак Москва

Исход игры
Факел
16.9% (43)
Ничья
14.1% (36)
Спартак Москва
69% (176)
Тотал 2.5
Больше
65.6% (82)
Меньше
34.4% (43)
Обе команды забьют
Да
79.2% (99)
Нет
20.8% (26)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
22.7% (58)
1:1 Ничья
7.5% (19)
0:1 Спартак Москва
5.5% (14)
0:2 Спартак Москва
3.9% (10)
2:2 Ничья
2.7% (7)
1:3 Спартак Москва
2.7% (7)
2:1 Факел
1.6% (4)
0:3 Спартак Москва
0.8% (2)
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