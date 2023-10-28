Но как житель Воронежа буду болеть за убогих и косых.
GrimmEL #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|4 (1)
|0.33
|Якимов Вячеслав
|2
|0.17
|Альшин Ильнур
|1
|0.08
|Моцпан Никита
|1
|0.08
|Долгов Александр
|1
|0.08
|Аппаев Хызыр
|0
|0
|Черов Василий
|0
|0
|Магаль Руслан
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонгонда Тео
|4
|0.33
|Промес Квинси
|3
|0.25
|Соболев Александр Сергеевич
|2
|0.17
|Медина Хесус
|2
|0.17
|Хлусевич Даниил
|2
|0.17
|Игнатов Михаил
|1
|0.08
|Мартинс Кристофер
|1
|0.08
|Мозес Виктор
|1
|0.08
|Бабич Срджан
|1
|0.08
|Пруцев Данил
|1
|0.08
|Литвинов Руслан
|0
|0
|Денисов Даниил
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Божин Сергей
|4
|0
|Квеквескири Ираклий
|3
|0
|Аппаев Хызыр
|3
|0
|Марков Евгений
|2
|0
|Селе Табо
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|0
|Мастерной Владислав
|1
|0
|Калинин Игорь
|1
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
|Якимов Вячеслав
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|4
|0
|Хлусевич Даниил
|4
|0
|Игнатов Михаил
|2
|0
|Умяров Наиль
|2
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Бальде Диао Кейта
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Медина Хесус
|1
|0
|Дуарте Алексис
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|21 - 7
|28
|2.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|25 - 12
|23
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 17
|21
|4.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 18
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 16
|20
|6.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|17 - 15
|18
|7.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|22 - 17
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 18
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 20
|16
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 24
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 15
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 15
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 20
|11
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 19
|11
|16.
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|13 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 6
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 4
|15
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 6
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|15.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|4.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 12
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 7
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|6 - 14
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
|16.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 13
|0
|Зенит
|Кассьерра Матео
|9 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|6 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|6 (1)
|Ростов
|Голенков Егор
|5 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 5
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|5
|Оренбург
|Перес Матиас
|5
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3