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Огненную форму набрали игроки "Факела"! Команда Сергея Ташуева не проигрывает во всех официальных матчах уже более месяца. В последний раз "огнеопасные" уступали 25 сентября – "Рубину" в рамках Премьер-лиги (0:1). После был повержен "Сочи", в Кубке России ничьей в основное время клуб разошёлся с ЦСКА (а в серии пенальти - победил). Затем была нулевая ничья с "Динамо" в Москве, а в рамках 12 тура "Факел" обыграл ещё одного прямого конкурента - "Оренбург", да ещё и в гостях. Не без спорных судейских решений, конечно, но после игры важен только счёт на табло.