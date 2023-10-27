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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Факел
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 182
Факел 17% (31)
X 16.5% (30)
Спартак Москва 66.5% (121)
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История личных встреч

Факел
Спартак Москва

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
3:2
К
1:2
К
3:0
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

3.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 4 (1) 0.33
Якимов Вячеслав 2 0.17
Альшин Ильнур 1 0.08
Моцпан Никита 1 0.08
Долгов Александр 1 0.08
Аппаев Хызыр 0 0
Черов Василий 0 0
Магаль Руслан 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонгонда Тео 4 0.33
Промес Квинси 3 0.25
Соболев Александр Сергеевич 2 0.17
Медина Хесус 2 0.17
Хлусевич Даниил 2 0.17
Игнатов Михаил 1 0.08
Мартинс Кристофер 1 0.08
Мозес Виктор 1 0.08
Бабич Срджан 1 0.08
Пруцев Данил 1 0.08
Литвинов Руслан 0 0
Денисов Даниил 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 4 0
Квеквескири Ираклий 3 0
Аппаев Хызыр 3 0
Марков Евгений 2 0
Селе Табо 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Мастерной Владислав 1 0
Калинин Игорь 1 0
Мендель Андрей 1 0
Якимов Вячеслав 1 0
Долгов Александр 1 0
Багамаев Абдула 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 4 0
Хлусевич Даниил 4 0
Игнатов Михаил 2 0
Умяров Наиль 2 0
Селихов Александр 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Джикия Георгий 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Максименко Александр 1 0
Медина Хесус 1 0
Дуарте Алексис 1 0
Рябчук Олег 1 0
Денисов Даниил 1 0
Мелёшин Павел 1 0

Результаты матчей

Факел
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Спартак Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Факел
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Спартак Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

2
11
Факел
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Спартак Москва
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

3
13

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
5
50%
76-90

Забито

5
12
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 5
2
40%
1
8%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
4
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
7
58%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Забито

10
18
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
2
20%
1
6%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
3
30%
4
22%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
2
20%
8
44%
76-90

Пропущено

14
18
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
7%
1
6%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
1
7%
5
28%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
4
29%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Оренбург - Факел 1:2 Динамо Москва - Факел 0:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Факел - Сочи 2:0
Факел - Рубин 0:1 Оренбург - Факел 0:0 Урал - Факел 0:0 Крылья Советов - Факел 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Факел - Пари НН 2:0 Зенит - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Факел 0:2 Балтика - Факел 2:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Факел - Сочи 1:3 Ростов - Факел 2:1 Факел - Спартак Тамбов 1:0 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0
Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4 Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2

Результаты матчей

Факел
Спартак Москва

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Факел
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
3
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
2
2
1
6
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
6
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 8 4 0 21 - 7 28
2.
Зенит
 Заявка 12 7 2 3 25 - 12 23
3.
Крылья Советов
 Заявка 12 6 3 3 26 - 17 21
4.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 2 4 18 - 18 20
5.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 5 2 18 - 16 20
6.
Динамо Москва
 Заявка 12 4 6 2 17 - 15 18
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 4 6 2 22 - 17 18
8.
Пари НН
 Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
9.
Урал
 Заявка 12 4 4 4 13 - 18 16
10.
Рубин
 Заявка 13 4 4 5 12 - 20 16
11.
Ростов
 Заявка 12 3 4 5 20 - 24 13
12.
Ахмат
 Заявка 12 3 3 6 12 - 15 12
13.
Факел
 Заявка 12 3 3 6 9 - 15 12
14.
Оренбург
 Заявка 12 3 2 7 14 - 20 11
15.
Балтика
 Заявка 13 3 2 8 12 - 19 11
16.
Сочи
 Заявка 12 3 0 9 13 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
2.
Крылья Советов
 Заявка 6 5 1 0 19 - 6 16
3.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
4.
Пари НН
 Заявка 6 5 0 1 10 - 4 15
5.
Ростов
 Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
7.
Балтика
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
8.
Зенит
 Заявка 5 3 0 2 12 - 6 9
9.
Локомотив Москва
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
10.
Урал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
11.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
12.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
13.
Факел
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
14.
Оренбург
 Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
15.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
16.
Ахмат
 Заявка 6 1 2 3 9 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Краснодар
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
5.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
8.
Ахмат
 Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
9.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
10.
Факел
 Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
11.
Оренбург
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
12.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Сочи
 Заявка 7 1 0 6 6 - 14 3
14.
Пари НН
 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
15.
Ростов
 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
16.
Балтика
 Заявка 7 0 0 7 4 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 9 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
Ростов Голенков Егор 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Оренбург Перес Матиас 5
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 октября 2023, осталось 15 часов 28 минут.



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    • Прогнозы 182
    Факел 17% (31)
    X 16.5% (30)
    Спартак Москва 66.5% (121)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Факел - Спартак Москва

    Исход игры
    Факел
    16.9% (31)
    Ничья
    16.4% (30)
    Спартак Москва
    66.7% (122)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.68% (67)
    Меньше
    32.32% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    80.81% (80)
    Нет
    19.19% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    25.7% (47)
    1:1 Ничья
    7.7% (14)
    0:1 Спартак Москва
    5.5% (10)
    0:2 Спартак Москва
    4.4% (8)
    2:2 Ничья
    3.8% (7)
    1:3 Спартак Москва
    2.7% (5)
    2:1 Факел
    2.2% (4)
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    Факел
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