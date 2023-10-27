Тур: 13. Стадион: Центральный стадион профсоюзов.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Факел
Спартак Москва
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
3.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|4 (1)
|0.33
|Якимов Вячеслав
|2
|0.17
|Альшин Ильнур
|1
|0.08
|Моцпан Никита
|1
|0.08
|Долгов Александр
|1
|0.08
|Аппаев Хызыр
|0
|0
|Черов Василий
|0
|0
|Магаль Руслан
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонгонда Тео
|4
|0.33
|Промес Квинси
|3
|0.25
|Соболев Александр Сергеевич
|2
|0.17
|Медина Хесус
|2
|0.17
|Хлусевич Даниил
|2
|0.17
|Игнатов Михаил
|1
|0.08
|Мартинс Кристофер
|1
|0.08
|Мозес Виктор
|1
|0.08
|Бабич Срджан
|1
|0.08
|Пруцев Данил
|1
|0.08
|Литвинов Руслан
|0
|0
|Денисов Даниил
|0
|0
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Божин Сергей
|4
|0
|Квеквескири Ираклий
|3
|0
|Аппаев Хызыр
|3
|0
|Марков Евгений
|2
|0
|Селе Табо
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|0
|Мастерной Владислав
|1
|0
|Калинин Игорь
|1
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
|Якимов Вячеслав
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|4
|0
|Хлусевич Даниил
|4
|0
|Игнатов Михаил
|2
|0
|Умяров Наиль
|2
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Бальде Диао Кейта
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Медина Хесус
|1
|0
|Дуарте Алексис
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
Результаты матчей
Факел
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Спартак Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Факел
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Спартак Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
2
11
Факел
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Спартак Москва
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
3
13
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
5
50%
76-90
Забито
5
12
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 5
2
40%
1
8%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
4
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
7
58%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Забито
10
18
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
2
20%
1
6%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
3
30%
4
22%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
2
20%
8
44%
76-90
Пропущено
14
18
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
7%
1
6%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
1
7%
5
28%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
4
29%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Оренбург - Факел 1:2 Динамо Москва - Факел 0:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Факел - Сочи 2:0
Факел - Рубин 0:1 Оренбург - Факел 0:0 Урал - Факел 0:0 Крылья Советов - Факел 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Факел - Пари НН 2:0 Зенит - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Факел 0:2 Балтика - Факел 2:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Факел - Сочи 1:3 Ростов - Факел 2:1 Факел - Спартак Тамбов 1:0 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0
Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4 Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2
Результаты матчей
Факел
Спартак Москва
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Факел
Спартак Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
71
23
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
22
16
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
93
39
66
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|21 - 7
|28
|2.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|25 - 12
|23
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 17
|21
|4.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 18
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 16
|20
|6.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|17 - 15
|18
|7.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|22 - 17
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 18
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 20
|16
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 24
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 15
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 15
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 20
|11
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 19
|11
|16.
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|13 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 6
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 4
|15
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 6
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|15.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|4.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 12
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 7
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|6 - 14
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
|16.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|9 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|6 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|6 (1)
|Ростов
|Голенков Егор
|5 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 5
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|5
|Оренбург
|Перес Матиас
|5
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Факел - Спартак Москва
Исход игры
Факел
16.9% (31)
Ничья
16.4% (30)
Спартак Москва
66.7% (122)
Тотал 2.5
Больше
67.68% (67)
Меньше
32.32% (32)
Обе команды забьют
Да
80.81% (80)
Нет
19.19% (19)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
25.7% (47)
1:1 Ничья
7.7% (14)
0:1 Спартак Москва
5.5% (10)
0:2 Спартак Москва
4.4% (8)
2:2 Ничья
3.8% (7)
1:3 Спартак Москва
2.7% (5)
2:1 Факел
2.2% (4)
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