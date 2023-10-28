Бериша с левого фланга отдал пас в центр на Олейникова, однако Барриос сыграл уверенно и сумел забрать игровой снаряд себе. Продолжают играть здорово гости.

Барриос сфолил на своей половине поля грубо сыграл против Беришы. Карасёв нарушение правил зафиксировал, вот только карточки не стал показывать.

Густаво Мантуан с правого фланга сместился в центр и нанёс удар по воротам. Мяч до Шелии так и не дошёл, так как его приняли на себя защитники грозненцев.

Бериша с левого фланга выполнил прострел в чужую штрафную, но там уверенно сыграл Алип, не позволивший Конате зацепиться за мяч.

ИЛЬИН! Хорошая атака получилась у гостей. Ильин получил сферу у чужой штрафной, убрал на замахе соперника и нанёс плотный удар по воротам. Сфера пролетела чуть выше перекладины!

Алип наказан жёлтой карточкой. Олейников получил мяч справа от штрафной, и Алип грубо отмахнулся от соперника. Опасный штрафной заработали гости.

Хитро разыграли грозненцы штрафной. Олейников вместо подачи покатил на Харина, который нанёс неплохой удар по воротам, однако снаряд прошёл мимо.

Хороший первый тайм показали команды. Очень активно действовали грозненцы, однако "Зенит" пока впереди. Думаю, что во втором тайме вы увидим очень интересую игру.

Дуглас Сантос от левой бровки выполнил длинный заброс из аута. Тимофеев сумел опередить соперника в борьбе за верховой мяч. Активны в концовке тайма питерцы.

Олейников пытался ворваться в штрафную питерцев, но защитники его остановили. Последовала скидка на Камило, удар которого сумел накрыть Барриос.

КОНАТЕ! Долго грозненцы владели мячом около чужой штрафной. Камило выполнил пас в штрафную хозяев, Конате получил сферу и с разворота пробил по воротам. Адамов выручил свою команду, вытащив игровой снаряд из под перекладины!

Две минуты компенсировал Карасёв к первому тайму.

Бериша прорвался вперёд по левому флангу и отдал пас в центр на Тимофеева, которого опередил игрок "Зенита". Активно в концовке первого тайма действуют подопечные Ромащенко.

Хозяева снова забрали сферу под свой контроль. Подключают питерцы к игре Адамова. пытаясь выманить игроков "Ахмата" прессинговать, однако подопечные Ромащенко пока действуют строго.

И ещё один офсайд. После скидки Ильина Конате нанёс удар, с которым легко справился Адамов, однако лайнсмен поднял флажок, зафиксировав офсайд у форварда "Ахмата".

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! СЕРГЕЕВ! Клаудиньо метров с 25 пробил по воротам. Сфера угодила в защитника и отлетела в штрафную. Защита гостей сыграла крайне неуверенно, и Сергеев с линии вратарской спокойно расстрелял Шелию!

Уже в первом тайме обе команды сумели отличиться, хотя по игре никто пока на гол не наиграл. Удивительный футбол мы сегодня наблюдаем в Питере.

Дуглас Сантос с левого фланга выполнил отличный навес в штрафную гостей. Вендел с выгодной позиции не попал по мячу, а Барриос сумел заработать угловой.

Первая жёлтая карточка в нашем матче. Тимофеев грубо сыграл в центре поля во время прошлой атаки питерцев, и Карасёв после паузы наказал предупреждением игрока "Ахмата".

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:1!!! КАССЬЕРА! Сергеев с левого фланга отдал шикарный пас направо. Мантуан там был один и отдал пас вдоль ворот, а Кассьера с пары метров внёс сферу уже практически в пустые ворота. Где была защита грозненцев в этот момент?

Харин с правого фланга выполнил отличный навес в штрафную хозяев. Бериша уже готов был замкнуть этот пас, но классно сыграл Родригао, головой вынесший сферу из своей штрафной!

Харин достаточно рискованный пас отдал своему голкиперу, однако Шелия всё же оказался первым на мяче, не позволив Кассьере его опередить.

Затяжная атака получилась у гостей. Камило не стал бить из-за пределов штрафной, а отдал передачу влево. Бериша выполнил навес в штрафную, но Алип сыграл уверенно.

30' Треть матча позади. Питерцы играют с небольшим преимуществом, вот только впереди пока "Ахмат". Спокойный футбол получился в первой трети матча.

29' Отличный заброс вперёд выполнил Эракович. Вендел пытался убежать к воротам соперника, но против него классно сыграл Богосавац, остановивший проход бразильца.

28' Олейников отдал отличный пас вперёд. Бериша сместился с левого фланга в центр и пробил по воротам. Вышло мимо, вот только ещё до удара лайнсмен поднял флажок. Офсайд у игрока гостей.

27' Достаточно неожиданно открыли счёт грозненцы. По сути первый момент в нашем матче был реализован, во многом благодаря индивидуальным действиям Конате.

25' Густаво Мантуан сумел заработать угловой на правом фланге. После навеса последовала скидка в район дальней штанги, однако защитники гостей разрядили обстановку у собственных ворот.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! КОНАТЕ! Конате со своей половины поля двинулся вперёд. Сумел прокинуть сферу мимо Родригао, затем обвёл вышедшего из ворот Адамова и спокойно переправил сферу в пустые ворота! Отличный проход нападающего гостей.

23' Олейников грубо сыграл в районе центральной линии поля против Клаудиньо. Карасёв нарушение правил зафиксировал. однако карточки не показал, проведя устную беседу с игроком "Ахмата".

22' Дуглас Сантос выполнил отличный пас вперёд. Кассьера убежал за спины за защитникам и уже готов был пробить по воротам, однако обработка подвела форварда питерской команды.

21' Камило в центре поля выполнил неточную передачу вперёд. Питерцы сумели совершить перехват, однако быстрого ответа не получилось. Очень низкий темп в первой половине первого тайма.

20' Эракович из глубины выполнил длинный заброс в район левого фланга, вот только получилось очень сильно, и сфера ушла за лицевую. Много ошибок на чужой половине поля у питерцев.

19' Дуглас Сантос хитро разыграл корнер с Мантуаном, однако последующую подачу спокойно сумели прервать защитники грозненской команды.

18' Густаво Мантуан после долгого владения пытался выполнить подачу с правого фланга, но попал в соперника. Первый угловой в нашем матче подадут питерцы.

17' Вендел из центральной зоны отдал отличный пас в штрафную на Клаудиньо, но отлично сыграл Шелия, который вовремя выскочил из ворот и спокойно забрал игровой снаряд.

16' Сейчас много владеют мячом питерцы. Активно сейчас действуют игроки "Зенита", много владея мячом на чужой половине поля. Опасных моментов у ворот Шелии пока не возникает.

15' Клаудиньо дождался партнёра и отдал пас вперёд по левому флангу. Дуглас Сантос пытался выполнить навес в штрафную площадь соперника, однако защитники сумели накрыть.

14' Густаво Мантуан зацепился за мяч на левом фланге атаки, вот только против него жёстко действовал Харин, который нарушил правила. Спокойное начало матча.

13' Шелия выполнил длинную передачу вперёд, однако защитника пока не позволяют Конате цепляться за мяч. В этот раз уверенно сыграл Алип, выигравший борьбу на втором этаже.

12' Конате получил сферу на чужой половине поля, однако против него здорово сыграл Алип, который в падении выбил игровой снаряд из под ног форварда гостей.

11' Дуглас Сантон находится на газоне. Непонятно, что случилось с игроком "Зенита". Медицинская бригада спешит на помощь, дабы оказать помощь защитнику питерской команды.

10' Бериша из левой части штрафной отдал передачу в центр. Харин решил пробить метров с 23, однако сфера прошла гораздо выше ворот. Есть первый удар по воротам.

9' Гости много владеют мячом в эти минуты. Тодорович отдал опасный пас в центральный круг, но Тимофеев оказался первым на мяче, тем самым опередив Клаудиньо.

8' Конате, казалось, сумел зацепиться за мяч на половине поля соперника. Против него уверенно сыграл Родригао, который сумел выбить мяч за боковую линию поля.

7' Кассьера слева опасно ворвался в штрафную, но против него уверенно Челикович, который в подкате сумел вынести сферу из под ног форварда питерской команды.

6' Достаточно спокойное начало матча. Гости много владеют мячом, однако питерцы в любой момент готовы провести опасную атаку. Напомню, что грозненцы очень часто отнимают очки в Питере у "Зенита".

5' Родригао со совей половины поля выполнил длинный заброс вперёд, но уверенно сыграл Челикович, который не позволил пройти этой опасной передаче.

4' Конате рвался вперёд по левому флангу, но против него уверенно сыграл Родригао, который не позволил сопернику заработать угловой у собственных ворот.

3' Харин с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной соперника, но защита питерской команды сыграла уверенно. Активно начинает грозненский коллектив.

2' Хозяева вышли на эту встречу в привычных голубых цветах. Гости играют в белой форме.