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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Зенит
2:1
Второй тайм: 54'
Ахмат
0'
0:1
24' Гол
Конате Мохамед
1:1
32' Гол
Сергеев Иван
36' Желтая карточка
Тимофеев Артём
2:1
37' Гол
Кассьерра Матео
52' Желтая карточка
Алип Нуралы

Ход матча

24'
0:1
Конате Мохамед
32'
Сергеев Иван
1:1
36'
 
Тимофеев Артём
37'
Кассьерра Матео
2:1
52'
Алип Нуралы
 
Прогнозы 186
Зенит 87.6% (163)
X 4.8% (9)
Ахмат 7.5% (14)
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Зенит
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Адамов
Денис
25
Эракович
Страхинья
55
Родригао
де
Соуза
28
Алип
Нуралы
3
Дуглас
Сантос
31
Мантуан
Густаво
8
Вендел
Маркус
5
Барриос
Вильмар
11
Клаудиньо
30
Кассьерра
Матео
33
Сергеев
Иван
88
Шелия
Гиорги
59
Харин
Евгений
55
Тодорович
Дарко
6
Челикович
Ясмин
8
Богосавац
Мирослав
16
Камило
Рейжерс
94
Тимофеев
Артём
29
Ильин
Владимир
21
Олейников
Иван
7
Бериша
Бернард
13
Конате
Мохамед
II
Зенит
4-4-2
Ахмат
4-2-3-1

История личных встреч

Зенит
Ахмат

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 5 побед

33 матча

48.5%
30.3%
21.2%
16 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

39.4%
45.5%
15.1%
13 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
57.6%
15.1%
9 побед 19 ничьих 5 побед

История матчей

К
3:3
К
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

26
26

Голов в среднем за матч

1.63
1.53

Среднее время на гол

55
58

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

1.18
0.63

Среднее время на гол

76
144

Всего голов

46
36

Голов в среднем за матч

1.39
1.09

Тотал матчей

2.5
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

64
82

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 10 0.77
Сергеев Иван 4 0.31
Вендел Маркус 4 0.31
Клаудиньо 3 (1) 0.23
Мантуан Густаво 2 0.15
Дуглас Сантос 1 0.08
Мостовой Андрей 1 0.08
Изидор Вильсон 1 0.08
Ерохин Александр 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0
Круговой Данил 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 4 (3) 0.31
Тимофеев Артём 2 0.15
Ильин Владимир 2 0.15
Бериша Бернард 1 0.08
Ковачев Светослав 1 0.08
Камило Рейжерс 1 0.08
Олейников Иван 1 0.08
Агаларов Гамид 1 (1) 0.08
Тодорович Дарко 0 0
Харин Евгений 0 0
Диванович Заим 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алип Нуралы 3 0
Барриос Вильмар 1 1
Родригао де Соуза 2 0
Дуглас Сантос 2 0
Сергеев Иван 2 0
Кассьерра Матео 2 0
Эракович Страхинья 2 0
Вендел Маркус 2 0
Караваев Вячеслав 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Клаудиньо 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Мантуан Густаво 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей 3 1
Тимофеев Артём 3 0
Камилов Владислав 3 0
Швец Антон 3 0
Челикович Ясмин 3 0
Харин Евгений 3 0
Шелия Гиорги 2 0
Богосавац Мирослав 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Быстров Марат 0 1
Камило Рейжерс 1 0
Ильин Владимир 1 0
Бериша Бернард 1 0
Олейников Иван 1 0
Конате Мохамед II 1 0
Волков Владислав II 1 0

Результаты матчей

Зенит
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ахмат
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
1
Зенит
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Ахмат
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

12
6
Зенит
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Ахмат
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

14
7

Голы по времени матча

Забито

11
4
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
4
100%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
4
67%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
3
23%
2
22%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
22%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
33%
2
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Забито

24
13
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 2
10 Забивали первыми 5
0 Не забивали 4
4
17%
2
15%
1-15
4
17%
3
23%
16-30
3
13%
6
46%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
29%
29%
2
15%
76-90

Пропущено

13
14
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
4
31%
3
21%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
7
50%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
38%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Зенит - Крылья Советов 3:1 Кайрат - Зенит 2:2 Сочи - Зенит 0:2 Зенит - Балтика 2:1
Оренбург - Зенит 3:1 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Ахмат - Зенит 3:3 Рубин - Зенит 0:3 Зенит - Сепахан 4:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - Зенит 1:0 Зенит - Урал 4:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Зенит - Факел 2:0 Крылья Советов - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 2:3 Ростов - Зенит 1:1 Зенит - Ахмат 2:0 Пари НН - Зенит 0:2 Зенит - ЦСКА Москва 0:0
Ахмат
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Рубин 0:1 Крылья Советов - Ахмат 0:3 Ахмат - Динамо Москва 1:1
Балтика - Ахмат 1:0 Ахмат - Зенит 3:3 Ахмат - Краснодар 1:1 Урал - Ахмат 0:1 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Оренбург 4:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Зенит - Ахмат 2:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Ахмат - Зенит-2 4:2 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2

Результаты матчей

Зенит
Ахмат

Точный счет

1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Зенит
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
4
2
3
2.5
1
5
1
4
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
1
5
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
1.5
Больше Меньше
3
9
4
8
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 8 4 0 21 - 7 28
2.
Зенит
 2:1 Заявка 13 8 2 3 27 - 13 26
3.
Крылья Советов
 Заявка 13 6 4 3 27 - 18 22
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 6 2 5 18 - 20 20
5.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 5 3 18 - 17 20
6.
Динамо Москва
 Заявка 12 4 6 2 17 - 15 18
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 4 6 2 22 - 17 18
8.
Пари НН
 Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
9.
Урал
 Заявка 12 4 4 4 13 - 18 16
10.
Ростов
 Заявка 13 4 4 5 21 - 24 16
11.
Рубин
 Заявка 13 4 4 5 12 - 20 16
12.
Факел
 Заявка 13 4 3 6 11 - 15 15
13.
Ахмат
 1:2 Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
14.
Оренбург
 Заявка 13 3 3 7 15 - 21 12
15.
Балтика
 Заявка 13 3 2 8 12 - 19 11
16.
Сочи
 Заявка 12 3 0 9 13 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
2.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
3.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
4.
Пари НН
 Заявка 6 5 0 1 10 - 4 15
5.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
6.
Зенит
 2:1 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
8.
Балтика
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Факел
 Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
10.
Локомотив Москва
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
11.
Урал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
12.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
13.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
14.
Оренбург
 Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
15.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
16.
Ахмат
 1:2 Заявка 6 1 2 3 9 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2:1 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Краснодар
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
5.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
8.
Ахмат
 1:2 Заявка 7 2 1 4 4 - 9 7
9.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
10.
Оренбург
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Факел
 Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
12.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
13.
Сочи
 Заявка 7 1 0 6 6 - 14 3
14.
Пари НН
 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
15.
Ростов
 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
16.
Балтика
 Заявка 7 0 0 7 4 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 10 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
Ростов Голенков Егор 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 5
Факел Божин Сергей 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Оренбург Перес Матиас 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 54'
    Хитро разыграли грозненцы штрафной. Олейников вместо подачи покатил на Харина, который нанёс неплохой удар по воротам, однако снаряд прошёл мимо. 
  • Желтая карточка
    53'
    Алип наказан жёлтой карточкой. Олейников получил мяч справа от штрафной, и Алип грубо отмахнулся от соперника. Опасный штрафной заработали гости. 
  • Опасный момент
    52'
    ИЛЬИН! Хорошая атака получилась у гостей. Ильин получил сферу у чужой штрафной, убрал на замахе соперника и нанёс плотный удар по воротам. Сфера пролетела чуть выше перекладины! 
  • 51'
    Бериша с левого фланга выполнил прострел в чужую штрафную, но там уверенно сыграл Алип, не позволивший Конате зацепиться за мяч. 
  • 50'
    Густаво Мантуан с правого фланга сместился в центр и нанёс удар по воротам. Мяч до Шелии так и не дошёл, так как его приняли на себя защитники грозненцев. 
  • Фол, нарушение
    49'
    Барриос сфолил на своей половине поля грубо сыграл против Беришы. Карасёв нарушение правил зафиксировал, вот только карточки не стал показывать. 
  • 48'
    Бериша с левого фланга отдал пас в центр на Олейникова, однако Барриос сыграл уверенно и сумел забрать игровой снаряд себе. Продолжают играть здорово гости. 
  • 47'
    Хороший первый тайм показали команды. Очень активно действовали грозненцы, однако "Зенит" пока впереди. Думаю, что во втором тайме вы увидим очень интересую игру. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина матча!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм! "Зенит" - "Ахмат" 2-1. 
  • 45'
    Бериша прорвался вперёд по левому флангу и отдал пас в центр на Тимофеева, которого опередил игрок "Зенита". Активно в концовке первого тайма действуют подопечные Ромащенко. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты компенсировал Карасёв к первому тайму. 
  • Опасный момент
    44'
    КОНАТЕ! Долго грозненцы владели мячом около чужой штрафной. Камило выполнил пас в штрафную хозяев, Конате получил сферу и с разворота пробил по воротам. Адамов выручил свою команду, вытащив игровой снаряд из под перекладины! 
  • 43'
    Олейников пытался ворваться в штрафную питерцев, но защитники его остановили. Последовала скидка на Камило, удар которого сумел накрыть Барриос. 
  • 42'
    Дуглас Сантос от левой бровки выполнил длинный заброс из аута. Тимофеев сумел опередить соперника в борьбе за верховой мяч. Активны в концовке тайма питерцы. 
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    • 41'
      Затяжная атака получилась у гостей. Камило не стал бить из-за пределов штрафной, а отдал передачу влево. Бериша выполнил навес в штрафную, но Алип сыграл уверенно. 
    • 40'
      Харин достаточно рискованный пас отдал своему голкиперу, однако Шелия всё же оказался первым на мяче, не позволив Кассьере его опередить. 
    • 39'
      Харин с правого фланга выполнил отличный навес в штрафную хозяев. Бериша уже готов был замкнуть этот пас, но классно сыграл Родригао, головой вынесший сферу из своей штрафной!
    • Описание гола
      38'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:1!!! КАССЬЕРА! Сергеев с левого фланга отдал шикарный пас направо. Мантуан там был один и отдал пас вдоль ворот, а Кассьера с пары метров внёс сферу уже практически в пустые ворота. Где была защита грозненцев в этот момент? 
       
    • Желтая карточка
      37'
      Первая жёлтая карточка в нашем матче. Тимофеев грубо сыграл в центре поля во время прошлой атаки питерцев, и Карасёв после паузы наказал предупреждением игрока "Ахмата". 
    • Угловой
      36'
      Дуглас Сантос с левого фланга выполнил отличный навес в штрафную гостей. Вендел с выгодной позиции не попал по мячу, а Барриос сумел заработать угловой. 
    • 34'
      Уже в первом тайме обе команды сумели отличиться, хотя по игре никто пока на гол не наиграл. Удивительный футбол мы сегодня наблюдаем в Питере. 
    • Описание гола
      33'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! СЕРГЕЕВ! Клаудиньо метров с 25 пробил по воротам. Сфера угодила в защитника и отлетела в штрафную. Защита гостей сыграла крайне неуверенно, и Сергеев с линии вратарской спокойно расстрелял Шелию! 
       
    • Офсайд
      32'
      И ещё один офсайд. После скидки Ильина Конате нанёс удар, с которым легко справился Адамов, однако лайнсмен поднял флажок, зафиксировав офсайд у форварда "Ахмата". 
    • 31'
      Хозяева снова забрали сферу под свой контроль. Подключают питерцы к игре Адамова. пытаясь выманить игроков "Ахмата" прессинговать, однако подопечные Ромащенко пока действуют строго. 
    • 30'
      Треть матча позади. Питерцы играют с небольшим преимуществом, вот только впереди пока "Ахмат". Спокойный футбол получился в первой трети матча. 
    • 29'
      Отличный заброс вперёд выполнил Эракович. Вендел пытался убежать к воротам соперника, но против него классно сыграл Богосавац, остановивший проход бразильца. 
    • Офсайд
      28'
      Олейников отдал отличный пас вперёд. Бериша сместился с левого фланга в центр и пробил по воротам. Вышло мимо, вот только ещё до удара лайнсмен поднял флажок. Офсайд у игрока гостей. 
    • 27'
      Достаточно неожиданно открыли счёт грозненцы. По сути первый момент в нашем матче был реализован, во многом благодаря индивидуальным действиям Конате. 
    • Угловой
      25'
      Густаво Мантуан сумел заработать угловой на правом фланге. После навеса последовала скидка в район дальней штанги, однако защитники гостей разрядили обстановку у собственных ворот. 
    • Описание гола
      24'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! КОНАТЕ! Конате со своей половины поля двинулся вперёд. Сумел прокинуть сферу мимо Родригао, затем обвёл вышедшего из ворот Адамова и спокойно переправил сферу в пустые ворота! Отличный проход нападающего гостей. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Олейников грубо сыграл в районе центральной линии поля против Клаудиньо. Карасёв нарушение правил зафиксировал. однако карточки не показал, проведя устную беседу с игроком "Ахмата". 
    • 22'
      Дуглас Сантос выполнил отличный пас вперёд. Кассьера убежал за спины за защитникам и уже готов был пробить по воротам, однако обработка подвела форварда питерской команды. 
    • 21'
      Камило в центре поля выполнил неточную передачу вперёд. Питерцы сумели совершить перехват, однако быстрого ответа не получилось. Очень низкий темп в первой половине первого тайма. 
    • 20'
      Эракович из глубины выполнил длинный заброс в район левого фланга, вот только получилось очень сильно, и сфера ушла за лицевую. Много ошибок на чужой половине поля у питерцев. 
    • 19'
      Дуглас Сантос хитро разыграл корнер с Мантуаном, однако последующую подачу спокойно сумели прервать защитники грозненской команды. 
    • Угловой
      18'
      Густаво Мантуан после долгого владения пытался выполнить подачу с правого фланга, но попал в соперника. Первый угловой в нашем матче подадут питерцы. 
    • 17'
      Вендел из центральной зоны отдал отличный пас в штрафную на Клаудиньо, но отлично сыграл Шелия, который вовремя выскочил из ворот и спокойно забрал игровой снаряд. 
    • 16'
      Сейчас много владеют мячом питерцы. Активно сейчас действуют игроки "Зенита", много владея мячом на чужой половине поля. Опасных моментов у ворот Шелии пока не возникает. 
    • 15'
      Клаудиньо дождался партнёра и отдал пас вперёд по левому флангу. Дуглас Сантос пытался выполнить навес в штрафную площадь соперника, однако защитники сумели накрыть. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Густаво Мантуан зацепился за мяч на левом фланге атаки, вот только против него жёстко действовал Харин, который нарушил правила. Спокойное начало матча. 
    • 13'
      Шелия выполнил длинную передачу вперёд, однако защитника пока не позволяют Конате цепляться за мяч. В этот раз уверенно сыграл Алип, выигравший борьбу на втором этаже. 
    • 12'
      Конате получил сферу на чужой половине поля, однако против него здорово сыграл Алип, который в падении выбил игровой снаряд из под ног форварда гостей. 
    • Травма, повреждение
      11'
      Дуглас Сантон находится на газоне. Непонятно, что случилось с игроком "Зенита". Медицинская бригада спешит на помощь, дабы оказать помощь защитнику питерской команды. 
    • 10'
      Бериша из левой части штрафной отдал передачу в центр. Харин решил пробить метров с 23, однако сфера прошла гораздо выше ворот. Есть первый удар по воротам. 
    • 9'
      Гости много владеют мячом в эти минуты. Тодорович отдал опасный пас в центральный круг, но Тимофеев оказался первым на мяче, тем самым опередив Клаудиньо. 
    • 8'
      Конате, казалось, сумел зацепиться за мяч на половине поля соперника. Против него уверенно сыграл Родригао, который сумел выбить мяч за боковую линию поля. 
    • 7'
      Кассьера слева опасно ворвался в штрафную, но против него уверенно Челикович, который в подкате сумел вынести сферу из под ног форварда питерской команды. 
    • 6'
      Достаточно спокойное начало матча. Гости много владеют мячом, однако питерцы в любой момент готовы провести опасную атаку. Напомню, что грозненцы очень часто отнимают очки в Питере у "Зенита". 
    • 5'
      Родригао со совей половины поля выполнил длинный заброс вперёд, но уверенно сыграл Челикович, который не позволил пройти этой опасной передаче. 
    • 4'
      Конате рвался вперёд по левому флангу, но против него уверенно сыграл Родригао, который не позволил сопернику заработать угловой у собственных ворот. 
    • 3'
      Харин с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной соперника, но защита питерской команды сыграла уверенно. Активно начинает грозненский коллектив. 
    • 2'
      Хозяева вышли на эту встречу в привычных голубых цветах. Гости играют в белой форме. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал первый тайм! С центра поля разыграли гости. 
    • Второй тайм
    • 52'
      Алип Нуралы получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Г О О О О Л - Кассьерра Матео бьет в цель!
    • 36'
      Тимофеев Артём получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Г О О О О Л - Сергеев Иван бьет в цель!
    • 24'
      Г О О О О Л - Конате Мохамед II бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 33.9% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит 2:1 Ахмат

    Исход игры
    Зенит
    87.6% (163)
    Ничья
    4.8% (9)
    Ахмат
    7.5% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.48% (51)
    Меньше
    59.52% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    31.75% (40)
    Нет
    68.25% (86)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    33.9% (63)
    2:1 Зенит
    10.8% (20)
    3:1 Зенит
    7% (13)
    3:0 Зенит
    6.5% (12)
    1:0 Зенит
    5.4% (10)
    4:1 Зенит
    1.1% (2)
    1:1 Ничья
    1.1% (2)
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