  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Зенит
 
Позже
Ахмат
Прогнозы 108
Зенит 89.8% (97)
X 4.6% (5)
Ахмат 5.6% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Ахмат
5.10
9.30
Реклама, betboom.ru
9.00
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Зенит
Ахмат

История личных встреч

Зенит
Ахмат

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 5 побед

33 матча

48.5%
30.3%
21.2%
16 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

39.4%
45.5%
15.1%
13 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
57.6%
15.1%
9 побед 19 ничьих 5 побед

История матчей

К
3:3
К
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

26
26

Голов в среднем за матч

1.63
1.53

Среднее время на гол

55
58

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

1.18
0.63

Среднее время на гол

76
144

Всего голов

46
36

Голов в среднем за матч

1.39
1.09

Тотал матчей

2.5
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

64
82

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 9 0.75
Вендел Маркус 4 0.33
Сергеев Иван 3 0.25
Клаудиньо 3 (1) 0.25
Мантуан Густаво 2 0.17
Дуглас Сантос 1 0.08
Мостовой Андрей 1 0.08
Изидор Вильсон 1 0.08
Ерохин Александр 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0
Круговой Данил 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 3 (3) 0.25
Тимофеев Артём 2 0.17
Ильин Владимир 2 0.17
Бериша Бернард 1 0.08
Ковачев Светослав 1 0.08
Камило Рейжерс 1 0.08
Олейников Иван 1 0.08
Агаларов Гамид 1 (1) 0.08
Тодорович Дарко 0 0
Харин Евгений 0 0
Диванович Заим 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алип Нуралы 3 0
Барриос Вильмар 1 1
Родригао де Соуза 2 0
Дуглас Сантос 2 0
Сергеев Иван 2 0
Кассьерра Матео 2 0
Эракович Страхинья 2 0
Вендел Маркус 2 0
Караваев Вячеслав 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Клаудиньо 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Мантуан Густаво 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей 3 1
Камилов Владислав 3 0
Швец Антон 3 0
Челикович Ясмин 3 0
Харин Евгений 3 0
Шелия Гиорги 2 0
Тимофеев Артём 2 0
Богосавац Мирослав 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Быстров Марат 0 1
Камило Рейжерс 1 0
Ильин Владимир 1 0
Бериша Бернард 1 0
Олейников Иван 1 0
Конате Мохамед II 1 0
Волков Владислав II 1 0

Результаты матчей

Зенит
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ахмат
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
1
Зенит
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Ахмат
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

12
6
Зенит
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Ахмат
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

14
7

Голы по времени матча

Забито

11
4
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
4
100%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
4
67%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
3
23%
2
22%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
22%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
33%
2
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Забито

24
13
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 2
10 Забивали первыми 5
0 Не забивали 4
4
17%
2
15%
1-15
4
17%
3
23%
16-30
3
13%
6
46%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
29%
29%
2
15%
76-90

Пропущено

13
14
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
4
31%
3
21%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
7
50%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
38%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Зенит - Крылья Советов 3:1 Кайрат - Зенит 2:2 Сочи - Зенит 0:2 Зенит - Балтика 2:1
Оренбург - Зенит 3:1 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Ахмат - Зенит 3:3 Рубин - Зенит 0:3 Зенит - Сепахан 4:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - Зенит 1:0 Зенит - Урал 4:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Зенит - Факел 2:0 Крылья Советов - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 2:3 Ростов - Зенит 1:1 Зенит - Ахмат 2:0 Пари НН - Зенит 0:2 Зенит - ЦСКА Москва 0:0
Ахмат
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Рубин 0:1 Крылья Советов - Ахмат 0:3 Ахмат - Динамо Москва 1:1
Балтика - Ахмат 1:0 Ахмат - Зенит 3:3 Ахмат - Краснодар 1:1 Урал - Ахмат 0:1 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Оренбург 4:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Зенит - Ахмат 2:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Ахмат - Зенит-2 4:2 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2

Результаты матчей

Зенит
Ахмат

Точный счет

1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Зенит
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
4
2
3
2.5
1
5
1
4
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
1
5
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
1.5
Больше Меньше
3
9
4
8
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 8 4 0 21 - 7 28
2.
Зенит
 Заявка 12 7 2 3 25 - 12 23
3.
Крылья Советов
 Заявка 12 6 3 3 26 - 17 21
4.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 2 4 18 - 18 20
5.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 5 2 18 - 16 20
6.
Динамо Москва
 Заявка 12 4 6 2 17 - 15 18
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 4 6 2 22 - 17 18
8.
Пари НН
 Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
9.
Урал
 Заявка 12 4 4 4 13 - 18 16
10.
Рубин
 Заявка 13 4 4 5 12 - 20 16
11.
Ростов
 Заявка 12 3 4 5 20 - 24 13
12.
Ахмат
 Заявка 12 3 3 6 12 - 15 12
13.
Факел
 Заявка 12 3 3 6 9 - 15 12
14.
Оренбург
 Заявка 12 3 2 7 14 - 20 11
15.
Балтика
 Заявка 13 3 2 8 12 - 19 11
16.
Сочи
 Заявка 12 3 0 9 13 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
2.
Крылья Советов
 Заявка 6 5 1 0 19 - 6 16
3.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
4.
Пари НН
 Заявка 6 5 0 1 10 - 4 15
5.
Ростов
 Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
7.
Балтика
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
8.
Зенит
 Заявка 5 3 0 2 12 - 6 9
9.
Локомотив Москва
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
10.
Урал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
11.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
12.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
13.
Факел
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
14.
Оренбург
 Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
15.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
16.
Ахмат
 Заявка 6 1 2 3 9 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Краснодар
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
5.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
8.
Ахмат
 Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
9.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
10.
Факел
 Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
11.
Оренбург
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
12.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Сочи
 Заявка 7 1 0 6 6 - 14 3
14.
Пари НН
 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
15.
Ростов
 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
16.
Балтика
 Заявка 7 0 0 7 4 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 9 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
Ростов Голенков Егор 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Оренбург Перес Матиас 5
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 октября 2023, осталось 20 часов 28 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 108
    Зенит 89.8% (97)
    X 4.6% (5)
    Ахмат 5.6% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Ахмат
    5.10
    9.30
    Реклама, betboom.ru
    9.00
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Зенит - Ахмат онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит - Ахмат

    Исход игры
    Зенит
    89.9% (98)
    Ничья
    4.6% (5)
    Ахмат
    5.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.17% (35)
    Меньше
    57.83% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    33.73% (28)
    Нет
    66.27% (55)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    33.9% (37)
    2:1 Зенит
    11.9% (13)
    1:0 Зенит
    8.3% (9)
    3:0 Зенит
    7.3% (8)
    3:1 Зенит
    7.3% (8)
    4:1 Зенит
    1.8% (2)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Зенит
    Ахмат
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     