Тур: 13. Стадион: Газпром Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Ромащенко Мирослав
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Зенит
Ахмат
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 5 побед
33 матча
48.5%
30.3%
21.2%
16 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
39.4%
45.5%
15.1%
13 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
57.6%
15.1%
9 побед 19 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
26
Голов в среднем за матч
1.63
1.53
Среднее время на гол
55
58
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
1.18
0.63
Среднее время на гол
76
144
Всего голов
46
36
Голов в среднем за матч
1.39
1.09
Тотал матчей
2.5
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
64
82
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассьерра Матео
|9
|0.75
|Вендел Маркус
|4
|0.33
|Сергеев Иван
|3
|0.25
|Клаудиньо
|3 (1)
|0.25
|Мантуан Густаво
|2
|0.17
|Дуглас Сантос
|1
|0.08
|Мостовой Андрей
|1
|0.08
|Изидор Вильсон
|1
|0.08
|Ерохин Александр
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Барриос Вильмар
|0
|0
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Круговой Данил
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|3 (3)
|0.25
|Тимофеев Артём
|2
|0.17
|Ильин Владимир
|2
|0.17
|Бериша Бернард
|1
|0.08
|Ковачев Светослав
|1
|0.08
|Камило Рейжерс
|1
|0.08
|Олейников Иван
|1
|0.08
|Агаларов Гамид
|1 (1)
|0.08
|Тодорович Дарко
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
|Диванович Заим
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алип Нуралы
|3
|0
|Барриос Вильмар
|1
|1
|Родригао де Соуза
|2
|0
|Дуглас Сантос
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Кассьерра Матео
|2
|0
|Эракович Страхинья
|2
|0
|Вендел Маркус
|2
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Клаудиньо
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семёнов Андрей
|3
|1
|Камилов Владислав
|3
|0
|Швец Антон
|3
|0
|Челикович Ясмин
|3
|0
|Харин Евгений
|3
|0
|Шелия Гиорги
|2
|0
|Тимофеев Артём
|2
|0
|Богосавац Мирослав
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Быстров Марат
|0
|1
|Камило Рейжерс
|1
|0
|Ильин Владимир
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Олейников Иван
|1
|0
|Конате Мохамед II
|1
|0
|Волков Владислав II
|1
|0
Результаты матчей
Зенит
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ахмат
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
1
Зенит
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Ахмат
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
12
6
Зенит
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Ахмат
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
14
7
Голы по времени матча
Забито
11
4
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
4
100%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
4
67%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
13
9
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
3
23%
2
22%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
22%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
33%
2
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Забито
24
13
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 2
10 Забивали первыми 5
0 Не забивали 4
4
17%
2
15%
1-15
4
17%
3
23%
16-30
3
13%
6
46%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
29%
29%
2
15%
76-90
Пропущено
13
14
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
4
31%
3
21%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
7
50%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
38%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Зенит - Крылья Советов 3:1 Кайрат - Зенит 2:2 Сочи - Зенит 0:2 Зенит - Балтика 2:1
Оренбург - Зенит 3:1 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Ахмат - Зенит 3:3 Рубин - Зенит 0:3 Зенит - Сепахан 4:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - Зенит 1:0 Зенит - Урал 4:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Зенит - Факел 2:0 Крылья Советов - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 2:3 Ростов - Зенит 1:1 Зенит - Ахмат 2:0 Пари НН - Зенит 0:2 Зенит - ЦСКА Москва 0:0
Ахмат
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Рубин 0:1 Крылья Советов - Ахмат 0:3 Ахмат - Динамо Москва 1:1
Балтика - Ахмат 1:0 Ахмат - Зенит 3:3 Ахмат - Краснодар 1:1 Урал - Ахмат 0:1 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Оренбург 4:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Зенит - Ахмат 2:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Ахмат - Зенит-2 4:2 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2
Результаты матчей
Зенит
Ахмат
Точный счет
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Зенит
Ахмат
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
24
23
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
39
48
111
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|21 - 7
|28
|2.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|25 - 12
|23
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 17
|21
|4.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 18
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 16
|20
|6.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|17 - 15
|18
|7.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|22 - 17
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 18
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 20
|16
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 24
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 15
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 15
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 20
|11
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 19
|11
|16.
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|13 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 6
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 4
|15
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 6
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|15.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|4.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 12
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 7
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|6 - 14
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
|16.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|9 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|6 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|6 (1)
|Ростов
|Голенков Егор
|5 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 5
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|5
|Оренбург
|Перес Матиас
|5
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зенит - Ахмат
Исход игры
Зенит
89.9% (98)
Ничья
4.6% (5)
Ахмат
5.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
42.17% (35)
Меньше
57.83% (48)
Обе команды забьют
Да
33.73% (28)
Нет
66.27% (55)
Популярный счёт
2:0 Зенит
33.9% (37)
2:1 Зенит
11.9% (13)
1:0 Зенит
8.3% (9)
3:0 Зенит
7.3% (8)
3:1 Зенит
7.3% (8)
4:1 Зенит
1.8% (2)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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