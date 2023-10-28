Тур: 13. Стадион: Ростов Арена.
1:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
3'
1:0
24'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
40 Вахания ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Кирш ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
62 Комаров ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Митай МариоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
История личных встреч
Ростов
Локомотив Москва
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
36 матчей
27.8%
19.4%
52.8%
10 побед 7 ничьих 19 побед
Первый тайм
22.2%
50%
27.8%
8 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
8 побед 12 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
1.11
1.11
Среднее время на гол
81
81
Всего голов
32
25
Голов в среднем за матч
1.78
1.39
Среднее время на гол
50
64
Всего голов
52
45
Голов в среднем за матч
1.44
1.25
Тотал матчей
2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
62
72
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|5
|0.38
|Комличенко Николай
|3 (1)
|0.23
|Осипенко Максим
|3 (2)
|0.23
|Мохеби Мохаммад
|2
|0.15
|Уткин Даниил
|1
|0.08
|Глебов Данил
|1
|0.08
|Миронов Алексей
|1
|0.08
|Вахания Илья
|1
|0.08
|Тугарев Роман
|1
|0.08
|Щетинин Кирилл
|1
|0.08
|Лангович Андрей
|1
|0.08
|Чернов Евгений
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тикнизян Наир
|4
|0.31
|Дзюба Артём
|3
|0.23
|Глушенков Максим
|2
|0.15
|Миранчук Антон
|2
|0.15
|Пиняев Сергей
|1
|0.08
|Баринов Дмитрий
|1
|0.08
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0.08
|Марадишвили Константин
|1
|0.08
|Изидор Вильсон
|1
|0.08
|Сулейманов Тимур
|1
|0.08
|Погостнов Егор
|1
|0.08
|Самошников Илья
|0
|0
|Фассон Лукас
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрамян Хорен
|4
|0
|Мелёхин Виктор
|4
|0
|Тугарев Роман
|2
|1
|Комличенко Николай
|3
|0
|Акбашев Роман
|2
|0
|Миронов Алексей
|2
|0
|Прохин Данила
|2
|0
|Мохеби Мохаммад
|2
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тикнизян Наир
|1
|1
|Дзюба Артём
|2
|0
|Баринов Дмитрий
|2
|0
|Глушенков Максим
|2
|0
|Пиняев Сергей
|2
|0
|Карпукас Артём
|2
|0
|Миранчук Антон
|1
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Ненахов Максим
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Сулейманов Тимур
|1
|0
|Фассон Лукас
|1
|0
|Митай Марио
|1
|0
|Погостнов Егор
|1
|0
Результаты матчей
Ростов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Локомотив Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
4
Ростов
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Локомотив Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
2
7
Ростов
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
92% (11)
0% (0)
8% (1)
Локомотив Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (9)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
14%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
5
36%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
21%
4
36%
76-90
Пропущено
10
9
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
1
11%
1-15
3
30%
2
22%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
6
7
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
3
50%
2
29%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Пропущено
14
7
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
14%
1
14%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
2
29%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
5
36%
3
43%
76-90
Забито
20
18
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
10%
3
17%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
6
30%
1
6%
31-45
5
25%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
20%
7
39%
76-90
Пропущено
24
16
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
17%
2
13%
1-15
5
21%
2
13%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
2
8%
5
31%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
6
25%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ростов - Ахмат 3:0 Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2
Ростов - ЦСКА Москва 3:3 Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 1:0
Зенит - Локомотив Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Локомотив Москва - Квант 7:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 Локомотив Москва - Балтика 0:1
Результаты матчей
Ростов
Локомотив Москва
Точный счет
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ростов
Локомотив Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
24
34
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
75
57
39
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|21 - 7
|28
|2.
|1:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 17
|24
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|25 - 12
|23
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 20
|20
|5.
|0:1 Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 17
|20
|6.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|17 - 15
|18
|7.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|22 - 17
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 18
|16
|10.
|1:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 24
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 20
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 15
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 19
|11
|15.
|0:1 Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 21
|11
|16.
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|13 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|20 - 6
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 4
|15
|5.
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 6
|9
|10.
|0:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|13.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|14.
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|15.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|3.
|0:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 12
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 7
|7
|9.
|1:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|11.
|0:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|13.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|6 - 14
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|15.
|1:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
|16.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|9 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|6 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|6 (1)
|Ростов
|Голенков Егор
|5 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 5
|Факел
|Божин Сергей
|5
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|5
|Оренбург
|Перес Матиас
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ростов 1:0 Локомотив Москва
Исход игры
Ростов
36.6% (68)
Ничья
40.3% (75)
Локомотив Москва
23.1% (43)
Тотал 2.5
Больше
48% (60)
Меньше
52% (65)
Обе команды забьют
Да
89.6% (112)
Нет
10.4% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28% (52)
2:1 Ростов
11.3% (21)
1:2 Локомотив Москва
10.2% (19)
2:2 Ничья
8.1% (15)
1:0 Ростов
4.3% (8)
3:2 Ростов
2.2% (4)
0:1 Локомотив Москва
1.1% (2)
0:0 Ничья
1.1% (2)
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