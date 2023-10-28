"Локомотив" заработал угловой усилиями Наира Тикнизяна. После корнера гости продолжили атаковать вторым темпом, и приложился Сергей Пиняев в левый нижний угол, откуда Сергей Песьяков выудил мяч на очередной угловой "железнодорожников".

"Локомотив" активизировался в конце первого тайма. Максим Ненахов навесил с правого фланга поближе к дальней штанге, откуда Наир Тикнизян головой переправил мяч прямо в руки Сергея Песьякова.

Ещё один удар по воротам со стороны "железнодорожников". Снова подача с правого фланга, но уже не такая далекая, и Дмитрий Баринов бьёт вторым этажом. Мяч опять финиширует в перчатках Сергея Песьякова.

Данил Глебов приложился дальним ударом по рамке ворот "Локомотива". Илья Лантратов не ожидал такого выстрела и несколько неуклюже отразил мяч на корнер.

Разыграли угловой на левом фланге ростовчане, Даниил Уткин выполнил подачу к ближней штанге, и заработал там новый корнер в борьбе Мохаммад Мохеби.

Теперь уже у "Ростова" подача с левого края в штрафную площадь гостей, но там ударить хозяевам опасно не удаётся. "Локомотив" пытается выбежать в контратаку, однако Виктор Мелёхин в центральном круге укладывает на газон Артёма Дзюбу.

Пять нарушений всего собрали команды на двоих к данной минуте матча. Поэтому можно констатировать, что игра в Ростове-на-Дону наблюдается отнюдь не самая грубая.

Валерий Карпин выслушал устное внушение от Алексея Сухого. Стоит главному тренеру "Ростова" быть аккуратнее в выражении своих эмоций, а то получит он жёлтую карточку.

Взмывает в воздух в середине поля Максим Осипенко, поскольку фолит против него в борьбе за верховой мяч Артём Дзюба. Штрафной удар разыгрывает сам пострадавший.

"Ростов" сейчас концентрируется на чужой половине поля. Не желают хозяева прижиматься к своим воротам, и правильно. Мохаммад Мохеби зарабатывает штрафной на левом фланге из-за действий Марио Митая.

Подача с левого фланга следует в штрафную площадь "Локомотива", где Лукас Фассон в верховой борьбе оказывается удачливей Егора Голенкова. Чуть позже последовал заброс Ильи Вахании к левой штанге с подступов к штрафной площади, Илья Лантратов не лучшим образом скинул мяч на выходе, а Кирилл Щетинин с подбора стрельнул мимо створа.

Евгению Морозову потребовалась медицинская пауза. По носу получил защитник "Локомотива" в борьбе. Как раз Илья Лантратов невзначай ударил рукой своего партнёра.

Арбитр будет иметь повод прибавить к первому тайму хотя бы две-три минуты, потому что было не так уже мало остановок в первом тайме. С другой стороны, их было не так уж и много.

Кирилл Щетинин получил повреждение в единоборстве с Максимом Ненаховым, который наступил ему на ногу. Замораживают сейчас голеностоп и стопу автору гола представители медицинской бригады.

В середине поля начинают свою позиционную атаку футболисты "Локомотива". Надо им сравнивать счёт, а серьёзных предпосылок к этому в виде острых моментов у ворот "Ростова" пока что не наблюдается.

Алексей Ионов с правого полуфланга покатил мяч в центр чужой штрафной в направлении Мохаммеда Мохеби, а сфера прикатывается к защитнику гостей. Чуть позже Ионов сам уже оказался на острие и пробил с близкой дистанции, но мяч финишировал в руках Ильи Лантратова. Возможно, там был офсайд, но это повтор смотреть надо.

Артём Дзюба сейчас точно оказывается в положении "вне игры" в центральном круге. Потом дают повтор предыдущего момента: там мяч приходил к Алексею Ионова после рикошета. Наверное, офсайд всё-таки зафиксировали бы в случае гола.

Данил Глебов имеет опасный момент, здесь насчёт офсайда никаких кривотолков нет. Пробивает игрок "Ростова" и попадает в Евгения Морозова - угловой на правом фланге будет.

Максим Глушенков разогнал контратаку "Локомотива", отдал пас налево Сергею Пиняеву, а сам без мяча зачем-то сфолил против соперника и загубил перспективный выпад "железнодорожников".

У Пиняева там офсайда не было, поэтому очень досадно сейчас "путейцам" из-за сорванной по своей же неосторожности контратаки. Но надо продолжать играть, не с руки "Локомотиву" рефлексировать при таком счёте.

В данный момент параллельно в чемпионате России проводится ещё один матч. В Самаре встречаются "Крылья Советов" и "Оренбург". За ним вы также можете следить посредством текстовой онлайн-трансляции.

Наир Тикнизян с левого фланга выполнял подачу в чужую штрафную площадь, а Илья Вахания заблокировал эту передачу соперника и вынес мяч за боковую.

Двойной опасный момент у "Локомотива"! Сначала Наир Тикнизян открылся и пробил с правого угла вратарской, но там Сергей Песьяков вовремя выдвинулся из ворот и удачно сократил угол обстрела. Далее пришёл прострел с правой стороны, и Артём Дзюба пяточкой подправлял в дальний угол - немного не попал в створ.

25' Штрафной удар "Локомотива". Максим Глушенков навешивает слева кручёной подачей к линии вратарской, и выигрывают верх хозяева, отбиваются. Удаётся контратака "Ростову", пробивает Алексей Ионов из зоны левого инсайда и попадает в Наира Тикнизяна. Фиксируется положение "вне игры".

24' Артём Дзюба на левом полуфланге атаки подставился под фол Виктора Мелёхина и посадил защитника "Ростова" на жёлтую карточку.

23' Проникающая передача состоялась у "Ростова" в правую часть чужой штрафной площади, где не успел к мячу Алексей Ионов, а успел Илья Лантратов.

22' Итак, приближается экватор первого тайма. "Ростов" минимально ведёт в счёте. "Локомотив" пытается отыграться, однако не удаётся пока что "железнодорожникам" конструировать опасные моменты.

21' Максим Глушенков коротко отдал в чужую штрафную Артёму Дзюбе. Продолжили визитёры взаимодействовать недлинными передачми, был накрыт один их удар, в итоге мяч финишировал в руках Сергея Песьякова. А "Ростов" провёл контратаку, и Егор Голенков где-то с левого угла вратарской, оторвавшись от Лукаса Фассона, низом прокатил мяч рядом с дальней штангой, это реально было опасно.

20' Артём Дзюба подхватил мяч на правом фланге после ошибки Максима Осипенко, и попытались "железнодорожники" довести сферу до середины штрафной площади ворот "Ростова", но только аут достался гостям в данном случае.

19' Теперь Максим Осипенко действует уже по своему профилю, в защите выбивая мяч на угловой. Подаёт корнер с правого края Максим Глушенков, на выходе играет Сергея Песьяков, и дальше Наир Тикнизян подталкивает Кирилла Щетинина.

18' Максим Осипенко с правого фланга отдал разрезающую передачу на ближний полуфланг Алексею Ионову, чей прострел заблокировал защитник "Локомотива". Потом в той части поля получился аут в пользу гостевой команды.

17' Кстати, раньше также Артём Дзюба выступал за "Ростов". То было ещё до его ухода ва "Зенит". А прямо сейчас Евгению Чернову не удалось удачно пройти по левому флангу, мяч был упущен хозяевами за лицевую линию.

16' Бывший игрок "Ростова" Александр Сильянов подавал с левого фланга на дальнюю штангу, где не дотянулся до мяча в падении Сергей Пиняев.

15' "Ростов" в прошлом туре прервал свою длительную безвыигрышную серию в чемпионате России, одержав крупную победу над "Ахматом".

14' "Локомотив" сосредоточился на игре первым номером, но должны также гости держать в уме вероятные контратаки хозяев. Вот сейчас Даниил Уткин запускал по правому полуфлангу Алексея Ионова - защитники москвичей с ним справились.

13' Очередной угловой заработали "путейцы". Максим Глушенков подал стандарт с правого фланга очень высоко, прямо слишком. Поэтому мяч ушёл за противоположную боковую линию, никого по пути не коснувшись.

12' Максим Глушенков пробивал из-за пределов штрафной площади после корнера "железнодорожников", однако надёжно была заблокирована ростовчанами эта попытка соперника.

11' Наир Тикнизян слева забросил мяч в центр чужой штрафной на Артёма Дзюбу. Тот верхом скидывал на Максима глушенкова, а Кирилл Щетинин вынес сферу на угловой.

10' Максим Глушенков не стал справа обводить Виктора Мелёхина и отдал короткий пас Сергею Пиняеву, который не сумел заработать угловой. Будет удар от ворот "Ростова".

9' Виктор Мелёхин сработал на подборе и нанёс удар с подступов к штрафной площади. Мяч улетел в сторону от правой девятки ворот "Локомотива".

8' Евгений Чернов на левом фланге обвёл Наира Тикнизяна, но сразу после этого наткнулся на Максима Ненахова, вынесшего мяч за боковую линию поля.

7' Разыграли корнер на левом фланге москвичи, далее предсказуемо последовала подача в центр штрафной площади, а там не удалось выиграть воздушную борьбу Артёму Дзюбе.

6' Максим Глушенков прорывался к левому углу вратарской площадки "Ростова", чтобы нанести оттуда острый удар, однако Виктор Мелёхин заблокировал этот выстрел на угловой.

5' Максиму Ненахову потребовалась медицинская помощь. Что касается возможного пенальти, то он не назначается. Видеоссистенты не посоветовали главному арбитру идти смотреть повтор. Сложный эпизод был.

4' Мохаммад Мохеби упал на газон вместе с Максимом Ненаховым в штрафной площадке "Локомотива" после прострела с правой стороны от Алексея Ионова. Игра продолжается.

3' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Кирилл Щетинин!

Первый раз в матче хозяева близко подошли к чужим воротам - и открыли счёт. Щетинин с левого угла штрафной площади выполнил заброс к линии вратарской, стали ростовчане взаимодействовать между собой, и в итоге мяч после рикошета добрался ко всё тому же Щетинину, который со средней дистанци отправил сферу низом в левый угол.

2' Валерий Карпин и Михаил Галактионов тепло поприветствовали друг друга перед матчем. Но по ходу игры каждый из них будет стремиться к победе своей команды.

1' Ростовчане на первой минуте держали мяч на своей половине под прессингом "железнодорожников" и заработали для себя аут.

1' "Ростов" играет в жёлто-чёрной форме, тогда как у "Локомотива" тёмно-серая экипировка в сегодняшнем матче.