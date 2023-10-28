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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Ростов
1:0
Первый тайм: 45+'
Локомотив Москва
0'
1:0
3' Гол
Щетинин Кирилл
24' Желтая карточка
Мелёхин Виктор

Ход матча

3'
Щетинин Кирилл
1:0
24'
Мелёхин Виктор
 
Прогнозы 185
Ростов 36.2% (67)
X 40.5% (75)
Локомотив Москва 23.2% (43)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Локомотив Москва

История личных встреч

Ростов
Локомотив Москва

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

36 матчей

27.8%
19.4%
52.8%
10 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

22.2%
50%
27.8%
8 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
8 побед 12 ничьих 16 побед

История матчей

К
3:1
К
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ТМК
1:2
ПЛ
4:1
ТМК
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
КPП
3:3
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
1:2
К
2:2
КPП
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

1.11
1.11

Среднее время на гол

81
81

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

1.78
1.39

Среднее время на гол

50
64

Всего голов

52
45

Голов в среднем за матч

1.44
1.25

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

62
72

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 5 0.38
Комличенко Николай 3 (1) 0.23
Осипенко Максим 3 (2) 0.23
Мохеби Мохаммад 2 0.15
Уткин Даниил 1 0.08
Глебов Данил 1 0.08
Миронов Алексей 1 0.08
Вахания Илья 1 0.08
Тугарев Роман 1 0.08
Щетинин Кирилл 1 0.08
Лангович Андрей 1 0.08
Чернов Евгений 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тикнизян Наир 4 0.31
Дзюба Артём 3 0.23
Глушенков Максим 2 0.15
Миранчук Антон 2 0.15
Пиняев Сергей 1 0.08
Баринов Дмитрий 1 0.08
Жемалетдинов Рифат 1 0.08
Марадишвили Константин 1 0.08
Изидор Вильсон 1 0.08
Сулейманов Тимур 1 0.08
Погостнов Егор 1 0.08
Самошников Илья 0 0
Фассон Лукас 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 4 0
Мелёхин Виктор 4 0
Тугарев Роман 2 1
Комличенко Николай 3 0
Акбашев Роман 2 0
Миронов Алексей 2 0
Прохин Данила 2 0
Мохеби Мохаммад 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Уткин Даниил 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тикнизян Наир 1 1
Дзюба Артём 2 0
Баринов Дмитрий 2 0
Глушенков Максим 2 0
Пиняев Сергей 2 0
Карпукас Артём 2 0
Миранчук Антон 1 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Ненахов Максим 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Фассон Лукас 1 0
Митай Марио 1 0
Погостнов Егор 1 0

Результаты матчей

Ростов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Локомотив Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
4
Ростов
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Локомотив Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

2
7
Ростов
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
92% (11)
0% (0)
8% (1)
Локомотив Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (9)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
14%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
5
36%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
21%
4
36%
76-90

Пропущено

10
9
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
1
11%
1-15
3
30%
2
22%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

6
7
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
3
50%
2
29%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Пропущено

14
7
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
14%
1
14%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
2
29%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
5
36%
3
43%
76-90

Забито

20
18
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
10%
3
17%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
6
30%
1
6%
31-45
5
25%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
20%
7
39%
76-90

Пропущено

24
16
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
17%
2
13%
1-15
5
21%
2
13%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
2
8%
5
31%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
6
25%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ростов - Ахмат 3:0 Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2
Ростов - ЦСКА Москва 3:3 Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 1:0
Зенит - Локомотив Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Локомотив Москва - Квант 7:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 Локомотив Москва - Балтика 0:1

Результаты матчей

Ростов
Локомотив Москва

Точный счет

3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ростов
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
4
3
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
7
5
1.5
5
7
3
9
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 8 4 0 21 - 7 28
2.
Крылья Советов
 1:0 Заявка 13 7 3 3 27 - 17 24
3.
Зенит
 Заявка 12 7 2 3 25 - 12 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 6 2 5 18 - 20 20
5.
Локомотив Москва
 0:1 Заявка 13 5 5 3 18 - 17 20
6.
Динамо Москва
 Заявка 12 4 6 2 17 - 15 18
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 4 6 2 22 - 17 18
8.
Пари НН
 Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
9.
Урал
 Заявка 12 4 4 4 13 - 18 16
10.
Ростов
 1:0 Заявка 13 4 4 5 21 - 24 16
11.
Рубин
 Заявка 13 4 4 5 12 - 20 16
12.
Факел
 Заявка 13 4 3 6 11 - 15 15
13.
Ахмат
 Заявка 12 3 3 6 12 - 15 12
14.
Балтика
 Заявка 13 3 2 8 12 - 19 11
15.
Оренбург
 0:1 Заявка 13 3 2 8 14 - 21 11
16.
Сочи
 Заявка 12 3 0 9 13 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 1:0 Заявка 7 6 1 0 20 - 6 19
2.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
3.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
4.
Пари НН
 Заявка 6 5 0 1 10 - 4 15
5.
Ростов
 1:0 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
7.
Балтика
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
8.
Факел
 Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
9.
Зенит
 Заявка 5 3 0 2 12 - 6 9
10.
Локомотив Москва
 0:1 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
11.
Урал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
12.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
13.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
14.
Оренбург
 0:1 Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
15.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
16.
Ахмат
 Заявка 6 1 2 3 9 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Краснодар
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Локомотив Москва
 0:1 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
5.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
8.
Ахмат
 Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
9.
Крылья Советов
 1:0 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
10.
Факел
 Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
11.
Оренбург
 0:1 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
12.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
13.
Сочи
 Заявка 7 1 0 6 6 - 14 3
14.
Пари НН
 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
15.
Ростов
 1:0 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
16.
Балтика
 Заявка 7 0 0 7 4 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 9 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
Ростов Голенков Егор 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 5
Факел Божин Сергей 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Оренбург Перес Матиас 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв.
  • Угловой
    45'
    Разыграли угловой на левом фланге ростовчане, Даниил Уткин выполнил подачу к ближней штанге, и заработал там новый корнер в борьбе Мохаммад Мохеби.
  • Опасный момент
    45'
    Данил Глебов приложился дальним ударом по рамке ворот "Локомотива". Илья Лантратов не ожидал такого выстрела и несколько неуклюже отразил мяч на корнер.
  • 45'
    Ещё один удар по воротам со стороны "железнодорожников". Снова подача с правого фланга, но уже не такая далекая, и Дмитрий Баринов бьёт вторым этажом. Мяч опять финиширует в перчатках Сергея Песьякова.
  • 45'
    "Локомотив" активизировался в конце первого тайма. Максим Ненахов навесил с правого фланга поближе к дальней штанге, откуда Наир Тикнизян головой переправил мяч прямо в руки Сергея Песьякова.
  • Дополнительное время
    45'
    +3 минуты к первому тайму.
  • Опасный момент
    44'
    "Локомотив" заработал угловой усилиями Наира Тикнизяна. После корнера гости продолжили атаковать вторым темпом, и приложился Сергей Пиняев в левый нижний угол, откуда Сергей Песьяков выудил мяч на очередной угловой "железнодорожников".
  • Судья
    43'
    Арбитр будет иметь повод прибавить к первому тайму хотя бы две-три минуты, потому что было не так уже мало остановок в первом тайме. С другой стороны, их было не так уж и много.
  • Травма, повреждение
    42'
    Евгению Морозову потребовалась медицинская пауза. По носу получил защитник "Локомотива" в борьбе. Как раз Илья Лантратов невзначай ударил рукой своего партнёра.
  • Опасный момент
    41'
    Подача с левого фланга следует в штрафную площадь "Локомотива", где Лукас Фассон в верховой борьбе оказывается удачливей Егора Голенкова. Чуть позже последовал заброс Ильи Вахании к левой штанге с подступов к штрафной площади, Илья Лантратов не лучшим образом скинул мяч на выходе, а Кирилл Щетинин с подбора стрельнул мимо створа.
  • Фол, нарушение
    40'
    "Ростов" сейчас концентрируется на чужой половине поля. Не желают хозяева прижиматься к своим воротам, и правильно. Мохаммад Мохеби зарабатывает штрафной на левом фланге из-за действий Марио Митая.
  • Фол, нарушение
    39'
    Взмывает в воздух в середине поля Максим Осипенко, поскольку фолит против него в борьбе за верховой мяч Артём Дзюба. Штрафной удар разыгрывает сам пострадавший.
  • Судья
    38'
    Валерий Карпин выслушал устное внушение от Алексея Сухого. Стоит главному тренеру "Ростова" быть аккуратнее в выражении своих эмоций, а то получит он жёлтую карточку.
  • 37'
    Пять нарушений всего собрали команды на двоих к данной минуте матча. Поэтому можно констатировать, что игра в Ростове-на-Дону наблюдается отнюдь не самая грубая.
  • Фол, нарушение
    36'
    Теперь уже у "Ростова" подача с левого края в штрафную площадь гостей, но там ударить хозяевам опасно не удаётся. "Локомотив" пытается выбежать в контратаку, однако Виктор Мелёхин в центральном круге укладывает на газон Артёма Дзюбу.
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    • Опасный момент
      35'
      Двойной опасный момент у "Локомотива"! Сначала Наир Тикнизян открылся и пробил с правого угла вратарской, но там Сергей Песьяков вовремя выдвинулся из ворот и удачно сократил угол обстрела. Далее пришёл прострел с правой стороны, и Артём Дзюба пяточкой подправлял в дальний угол - немного не попал в створ. 
    • 34'
      Наир Тикнизян с левого фланга выполнял подачу в чужую штрафную площадь, а Илья Вахания заблокировал эту передачу соперника и вынес мяч за боковую.
    • 33'
      В данный момент параллельно в чемпионате России проводится ещё один матч. В Самаре встречаются "Крылья Советов" и "Оренбург". За ним вы также можете следить посредством текстовой онлайн-трансляции.
    • 32'
      У Пиняева там офсайда не было, поэтому очень досадно сейчас "путейцам" из-за сорванной по своей же неосторожности контратаки. Но надо продолжать играть, не с руки "Локомотиву" рефлексировать при таком счёте.
    • Фол, нарушение
      31'
      Максим Глушенков разогнал контратаку "Локомотива", отдал пас налево Сергею Пиняеву, а сам без мяча зачем-то сфолил против соперника и загубил перспективный выпад "железнодорожников".
    • Угловой
      30'
      Данил Глебов имеет опасный момент, здесь насчёт офсайда никаких кривотолков нет. Пробивает игрок "Ростова" и попадает в Евгения Морозова - угловой на правом фланге будет.
    • Офсайд
      29'
      Артём Дзюба сейчас точно оказывается в положении "вне игры" в центральном круге. Потом дают повтор предыдущего момента: там мяч приходил к Алексею Ионова после рикошета. Наверное, офсайд всё-таки зафиксировали бы в случае гола. 
    • Опасный момент
      28'
      Алексей Ионов с правого полуфланга покатил мяч в центр чужой штрафной в направлении Мохаммеда Мохеби, а сфера прикатывается к защитнику гостей. Чуть позже Ионов сам уже оказался на острие и пробил с близкой дистанции, но мяч финишировал в руках Ильи Лантратова. Возможно, там был офсайд, но это повтор смотреть надо.
    • 27'
      В середине поля начинают свою позиционную атаку футболисты "Локомотива". Надо им сравнивать счёт, а серьёзных предпосылок к этому в виде острых моментов у ворот "Ростова" пока что не наблюдается. 
    • Травма, повреждение
      26'
      Кирилл Щетинин получил повреждение в единоборстве с Максимом Ненаховым, который наступил ему на ногу. Замораживают сейчас голеностоп и стопу автору гола представители медицинской бригады.
    • Офсайд
      25'
      Штрафной удар "Локомотива". Максим Глушенков навешивает слева кручёной подачей к линии вратарской, и выигрывают верх хозяева, отбиваются. Удаётся контратака "Ростову", пробивает Алексей Ионов из зоны левого инсайда и попадает в Наира Тикнизяна. Фиксируется положение "вне игры".
    • Желтая карточка
      24'
      Артём Дзюба на левом полуфланге атаки подставился под фол Виктора Мелёхина и посадил защитника "Ростова" на жёлтую карточку.
    • 23'
      Проникающая передача состоялась у "Ростова" в правую часть чужой штрафной площади, где не успел к мячу Алексей Ионов, а успел Илья Лантратов.
    • 22'
      Итак, приближается экватор первого тайма. "Ростов" минимально ведёт в счёте. "Локомотив" пытается отыграться, однако не удаётся пока что "железнодорожникам" конструировать опасные моменты.
    • Опасный момент
      21'
      Максим Глушенков коротко отдал в чужую штрафную Артёму Дзюбе. Продолжили визитёры взаимодействовать недлинными передачми, был накрыт один их удар, в итоге мяч финишировал в руках Сергея Песьякова. А "Ростов" провёл контратаку, и Егор Голенков где-то с левого угла вратарской, оторвавшись от Лукаса Фассона, низом прокатил мяч рядом с дальней штангой, это реально было опасно.
    • 20'
      Артём Дзюба подхватил мяч на правом фланге после ошибки Максима Осипенко, и попытались "железнодорожники" довести сферу до середины штрафной площади ворот "Ростова", но только аут достался гостям в данном случае.
    • Фол, нарушение
      19'
      Теперь Максим Осипенко действует уже по своему профилю, в защите выбивая мяч на угловой. Подаёт корнер с правого края Максим Глушенков, на выходе играет Сергея Песьяков, и дальше Наир Тикнизян подталкивает Кирилла Щетинина.
    • 18'
      Максим Осипенко с правого фланга отдал разрезающую передачу на ближний полуфланг Алексею Ионову, чей прострел заблокировал защитник "Локомотива". Потом в той части поля получился аут в пользу гостевой команды.
    • 17'
      Кстати, раньше также Артём Дзюба выступал за "Ростов". То было ещё до его ухода ва "Зенит". А прямо сейчас Евгению Чернову не удалось удачно пройти по левому флангу, мяч был упущен хозяевами за лицевую линию.
    • 16'
      Бывший игрок "Ростова" Александр Сильянов подавал с левого фланга на дальнюю штангу, где не дотянулся до мяча в падении Сергей Пиняев.
    • 15'
      "Ростов" в прошлом туре прервал свою длительную безвыигрышную серию в чемпионате России, одержав крупную победу над "Ахматом".
    • 14'
      "Локомотив" сосредоточился на игре первым номером, но должны также гости держать в уме вероятные контратаки хозяев. Вот сейчас Даниил Уткин запускал по правому полуфлангу Алексея Ионова - защитники москвичей с ним справились.
    • Угловой
      13'
      Очередной угловой заработали "путейцы". Максим Глушенков подал стандарт с правого фланга очень высоко, прямо слишком. Поэтому мяч ушёл за противоположную боковую линию, никого по пути не коснувшись.
    • 12'
      Максим Глушенков пробивал из-за пределов штрафной площади после корнера "железнодорожников", однако надёжно была заблокирована ростовчанами эта попытка соперника.
    • Угловой
      11'
      Наир Тикнизян слева забросил мяч в центр чужой штрафной на Артёма Дзюбу. Тот верхом скидывал на Максима глушенкова, а Кирилл Щетинин вынес сферу на угловой.
    • 10'
      Максим Глушенков не стал справа обводить Виктора Мелёхина и отдал короткий пас Сергею Пиняеву, который не сумел заработать угловой. Будет удар от ворот "Ростова".
    • 9'
      Виктор Мелёхин сработал на подборе и нанёс удар с подступов к штрафной площади. Мяч улетел в сторону от правой девятки ворот "Локомотива".
    • 8'
      Евгений Чернов на левом фланге обвёл Наира Тикнизяна, но сразу после этого наткнулся на Максима Ненахова, вынесшего мяч за боковую линию поля.
    • 7'
      Разыграли корнер на левом фланге москвичи, далее предсказуемо последовала подача в центр штрафной площади, а там не удалось выиграть воздушную борьбу Артёму Дзюбе.
    • Угловой
      6'
      Максим Глушенков прорывался к левому углу вратарской площадки "Ростова", чтобы нанести оттуда острый удар, однако Виктор Мелёхин заблокировал этот выстрел на угловой.
    • Травма, повреждение
      5'
      Максиму Ненахову потребовалась медицинская помощь. Что касается возможного пенальти, то он не назначается. Видеоссистенты не посоветовали главному арбитру идти смотреть повтор. Сложный эпизод был.
    • Судья
      4'
      Мохаммад Мохеби упал на газон вместе с Максимом Ненаховым в штрафной площадке "Локомотива" после прострела с правой стороны от Алексея Ионова. Игра продолжается.
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Кирилл Щетинин!
      Первый раз в матче хозяева близко подошли к чужим воротам - и открыли счёт. Щетинин с левого угла штрафной площади выполнил заброс к линии вратарской, стали ростовчане взаимодействовать между собой, и в итоге мяч после рикошета добрался ко всё тому же Щетинину, который со средней дистанци отправил сферу низом в левый угол.
    • 2'
      Валерий Карпин и Михаил Галактионов тепло поприветствовали друг друга перед матчем. Но по ходу игры каждый из них будет стремиться к победе своей команды.
    • 1'
      Ростовчане на первой минуте держали мяч на своей половине под прессингом "железнодорожников" и заработали для себя аут.
    • 1'
      "Ростов" играет в жёлто-чёрной форме, тогда как у "Локомотива" тёмно-серая экипировка в сегодняшнем матче.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • Первый тайм
    • 24'
      Мелёхин Виктор получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Г О О О О Л - Щетинин Кирилл бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ростов 1:0 Локомотив Москва

    Исход игры
    Ростов
    36.6% (68)
    Ничья
    40.3% (75)
    Локомотив Москва
    23.1% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    48% (60)
    Меньше
    52% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    89.6% (112)
    Нет
    10.4% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28% (52)
    2:1 Ростов
    11.3% (21)
    1:2 Локомотив Москва
    10.2% (19)
    2:2 Ничья
    8.1% (15)
    1:0 Ростов
    4.3% (8)
    3:2 Ростов
    2.2% (4)
    0:1 Локомотив Москва
    1.1% (2)
    0:0 Ничья
    1.1% (2)
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