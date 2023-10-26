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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Ростов
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 128
Ростов 34.4% (44)
X 42.2% (54)
Локомотив Москва 23.4% (30)
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Ростов
Ничья
Локомотив Москва
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История личных встреч

Ростов
Локомотив Москва

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

36 матчей

27.8%
19.4%
52.8%
10 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

22.2%
50%
27.8%
8 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
8 побед 12 ничьих 16 побед

История матчей

К
3:1
К
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ТМК
1:2
ПЛ
4:1
ТМК
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
КPП
3:3
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
1:2
К
2:2
КPП
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

1.11
1.11

Среднее время на гол

81
81

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

1.78
1.39

Среднее время на гол

50
64

Всего голов

52
45

Голов в среднем за матч

1.44
1.25

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

62
72

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 5 0.42
Комличенко Николай 3 (1) 0.25
Осипенко Максим 3 (2) 0.25
Мохеби Мохаммад 2 0.17
Уткин Даниил 1 0.08
Глебов Данил 1 0.08
Миронов Алексей 1 0.08
Вахания Илья 1 0.08
Тугарев Роман 1 0.08
Лангович Андрей 1 0.08
Чернов Евгений 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тикнизян Наир 4 0.33
Дзюба Артём 3 0.25
Глушенков Максим 2 0.17
Миранчук Антон 2 0.17
Пиняев Сергей 1 0.08
Баринов Дмитрий 1 0.08
Жемалетдинов Рифат 1 0.08
Марадишвили Константин 1 0.08
Изидор Вильсон 1 0.08
Сулейманов Тимур 1 0.08
Погостнов Егор 1 0.08
Самошников Илья 0 0
Фассон Лукас 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 4 0
Тугарев Роман 2 1
Комличенко Николай 3 0
Мелёхин Виктор 3 0
Акбашев Роман 2 0
Миронов Алексей 2 0
Прохин Данила 2 0
Мохеби Мохаммад 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Уткин Даниил 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тикнизян Наир 1 1
Дзюба Артём 2 0
Баринов Дмитрий 2 0
Глушенков Максим 2 0
Пиняев Сергей 2 0
Карпукас Артём 2 0
Миранчук Антон 1 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Ненахов Максим 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Фассон Лукас 1 0
Митай Марио 1 0
Погостнов Егор 1 0

Результаты матчей

Ростов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Локомотив Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
4
Ростов
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Локомотив Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

2
7
Ростов
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
92% (11)
0% (0)
8% (1)
Локомотив Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (9)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
14%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
5
36%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
21%
4
36%
76-90

Пропущено

10
9
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
1
11%
1-15
3
30%
2
22%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

6
7
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
3
50%
2
29%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Пропущено

14
7
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
14%
1
14%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
2
29%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
5
36%
3
43%
76-90

Забито

20
18
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
10%
3
17%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
6
30%
1
6%
31-45
5
25%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
20%
7
39%
76-90

Пропущено

24
16
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
17%
2
13%
1-15
5
21%
2
13%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
2
8%
5
31%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
6
25%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ростов - Ахмат 3:0 Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2
Ростов - ЦСКА Москва 3:3 Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 1:0
Зенит - Локомотив Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Локомотив Москва - Квант 7:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 Локомотив Москва - Балтика 0:1

Результаты матчей

Ростов
Локомотив Москва

Точный счет

3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ростов
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
4
3
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
7
5
1.5
5
7
3
9
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 8 4 0 21 - 7 28
2.
Зенит
 Заявка 12 7 2 3 25 - 12 23
3.
Крылья Советов
 Заявка 12 6 3 3 26 - 17 21
4.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 2 4 18 - 18 20
5.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 5 2 18 - 16 20
6.
Динамо Москва
 Заявка 12 4 6 2 17 - 15 18
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 4 6 2 22 - 17 18
8.
Пари НН
 Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
9.
Урал
 Заявка 12 4 4 4 13 - 18 16
10.
Рубин
 Заявка 13 4 4 5 12 - 20 16
11.
Ростов
 Заявка 12 3 4 5 20 - 24 13
12.
Ахмат
 Заявка 12 3 3 6 12 - 15 12
13.
Факел
 Заявка 12 3 3 6 9 - 15 12
14.
Оренбург
 Заявка 12 3 2 7 14 - 20 11
15.
Балтика
 Заявка 13 3 2 8 12 - 19 11
16.
Сочи
 Заявка 12 3 0 9 13 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
2.
Крылья Советов
 Заявка 6 5 1 0 19 - 6 16
3.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
4.
Пари НН
 Заявка 6 5 0 1 10 - 4 15
5.
Ростов
 Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
7.
Балтика
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
8.
Зенит
 Заявка 5 3 0 2 12 - 6 9
9.
Локомотив Москва
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
10.
Урал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
11.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
12.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
13.
Факел
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
14.
Оренбург
 Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
15.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
16.
Ахмат
 Заявка 6 1 2 3 9 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Краснодар
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
5.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
8.
Ахмат
 Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
9.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
10.
Факел
 Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
11.
Оренбург
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
12.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Сочи
 Заявка 7 1 0 6 6 - 14 3
14.
Пари НН
 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
15.
Ростов
 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
16.
Балтика
 Заявка 7 0 0 7 4 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 9 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
Ростов Голенков Егор 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Оренбург Перес Матиас 5
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Официальные лица матча:

    Судья: Сухой Алексей Васильевич (Люберцы).
    Помощник судьи: Петросян Арам Каренович (Бронницы).
    Помощник судьи: Каруненко Сергей Александрович (Воронеж).
    Резервный судья: Соколов Олег Владимирович (Воронеж).
    Делегат: Нечай Сергей Васильевич (Ростов-на-Дону).
    Инспектор: Гвардис Александр Петрович (Калининград).
    ВАР: Кукуляк Евгений Лазаревич (Калуга).
    АВАР: Сафьян Роман Сергеевич (Москва).
  • Приветствуем всех любителей российского футбола! В 13-м туре РПЛ "Ростов" сыграет на своём поле против московского "Локомотива". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 октября 2023, осталось 17 часов 58 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 28.1% пользователей.
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Прогнозы 128
Ростов 34.4% (44)
X 42.2% (54)
Локомотив Москва 23.4% (30)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Локомотив Москва
3.65
3.90
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2.80
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ростов - Локомотив Москва

Исход игры
Ростов
35.6% (48)
Ничья
41.5% (56)
Локомотив Москва
23% (31)
Тотал 2.5
Больше
49.46% (46)
Меньше
50.54% (47)
Обе команды забьют
Да
90.32% (84)
Нет
9.68% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.1% (38)
2:1 Ростов
11.9% (16)
1:2 Локомотив Москва
10.4% (14)
2:2 Ничья
8.9% (12)
1:0 Ростов
4.4% (6)
3:2 Ростов
2.2% (3)
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