Ничем интересным в результате углового не отметились игроки "Оренбурга". Подача с левого края была слишком предсказуемой для защитников "Крылышек".

Совсем не видно игроков на поле. Даже номера сейчас тяжело различить. Сел туман на поле основательно. Будем теперь по силуэтам игроков узнавать мы с вами.

Не знаю, как зрители, но я вообще игроков не могу на поле разглядеть. Увидел я только, что угловой заработали снова в атаке самарцы. Оппонент вынес мяч на корнер.

Евгеньев сейчас получил мяч на левом краю штрафной, вырвался на оперативный простор и нанес выстрел в левый угол. Мяч попадает в штангу и вылетает в поле! Повезло!

Длинная диагональ на Мансилью, которому было сложновато до мяча добраться. Сфера прилетела в руки Овсянникова, сыгравшего на выходе.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. Впереди пока самарская команда, но у соперника есть второй тайм, чтобы отыграться.

Снова Гарре получил мяч на правом краю. Отдал передачу он на Бейла, который прострелил в район вратарской, где были лишь игроки соперника.

Полчаса отыграли уже соперники, собственно говоря. Пока моментов опасных в этой встрече возникает немного, и хочется хоть какой-то активности впереди увидеть.

Шитов получил мяч и с линии штрафной нанес удар по воротам соперника - мяч полетел слишком высоко. Сиваков в подкате не успел накрыть этот удар. Выше цели!

Пересу дали возможность с левого края сделать пас в штрафную "Крыльев Советов". Овсянников сыграл на выходе. В уверенно прыжке он до сферы добрался.

Гарре получил мяч на левом фланге. Два защитника встретили 10-го номера самарской команды. Сумел в итоге игрок "Крыльев Советов" заработать угловой удар слева.

Последовала подача на ближнюю штангу от Гарре. До снаряда сумел вратарь добраться. Кулаками в сторону от рамки он сейчас сыграл.

МОМЕНТ! Шитов! Получил он мяч у самарцев сейчас в атаке. В итоге с близкого расстояния он расстреливал ворота соперника, но угодил тут прямо во вратаря!

Лукас Вера дальний удар по воротам соперника нанес. Мяч с 13-ти метров полетел намного выше цели. Судя по всему, тут был рикошет. Так и есть, это угловой для "Оренбурга".

27' Гарре снова освободился под передачу от партнера, после чего сумел нанести удар по рамке противника, но взял намного выше мишени в этой ситуации.

25' Еще более туманно стало над стадионом. Мне кажется, что очень непросто соперникам приходится в эти минуты. В частности, сложно им партнеров рассмотреть в этом сумраке.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГАРРЕ! 1:0!

Забивает команда из Самары гол в ворота соперника! Прошла передача с правого края в сторону 10-го номера хозяев, который нанес выстрел по рамке противника, отправив сферу прямо под перекладину! Бейл отдал передачу на партнера тут.

22' Вера нанес выстрел с линии штрафной, и Овсянников сейчас забрал сферу в свои перчатки. Было сыграно очень уверенно и надежно. Кипер себя в наилучшем видел показал.

21' Иванисеня снова удар по ногам сзади получил. Судья дает свисток, но фол зафиксирован в обратную сторону, что сильно возмутило атакующий коллектив.

20' Гарре в итоге нанес удар по воротам соперника, но угодила сфера у "стенку". Далее поборолся за снаряд сам же Гарре, который заработал угловой удар справа.

19' Иванисеню сносят с ног сейчас игроки "Оренбурга". Зарабатывает штрафной удар сейчас самарский коллектив. Это может быть опасно. Смотрим.

18' МОМЕНТ! Вера получил передачу от Воробьева, который нанес выстрел по рамке противника. Снаряд просвистел рядом со стойкой! Было поистине опасно. Едва не открыли счет гости в итоге!

16' 72% времени "Крылья" владели игровым снарядом к этой минуте. Это коротко о том, как проходит наша встреча, и кто на поле диктует свои условия.