Тур: 13. Стадион: Солидарность Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Деограсия Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Крылья Советов
Оренбург
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
17 матчей
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
16
Голов в среднем за матч
0.88
1.78
Среднее время на гол
102
50
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.67
1.25
Среднее время на гол
54
72
Всего голов
22
26
Голов в среднем за матч
1.29
1.53
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
69
58
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салтыков Никита
|4
|0.33
|Гарре Бенхамин
|4 (1)
|0.33
|Ежов Роман
|2 (1)
|0.17
|Рассказов Николай
|2
|0.17
|Рахманович Амар
|2
|0.17
|Горшков Юрий
|2
|0.17
|Бабкин Сергей
|2
|0.17
|Шитов Владислав
|2
|0.17
|Костанца Фернандо
|2 (1)
|0.17
|Зотов Георгий
|1
|0.08
|Карпицкий Егор
|1
|0.08
|Бейл Гленн
|1
|0.08
|Хубулов Владимир
|1
|0.08
|Солдатенков Александр
|0
|0
|Витюгов Максим
|0
|0
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|4
|0.33
|Перес Матиас
|3
|0.25
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|2 (1)
|0.17
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0.08
|Обухов Владимир
|1
|0.08
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0.08
|Башич Иван
|1
|0.08
|Куэро Джастин
|1 (1)
|0.08
|Гюрлюк Эмирджан
|0
|0
|Ковалёв Юрий
|0
|0
|Марин Джимми
|0
|0
|Капленко Кирилл
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костанца Фернандо
|5
|0
|Бейл Гленн
|3
|1
|Солдатенков Александр
|1
|1
|Ежов Роман
|2
|0
|Ломаев Иван
|2
|0
|Рахманович Амар
|2
|0
|Рассказов Николай
|1
|0
|Евгеньев Роман
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Гарре Бенхамин
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
|Шитов Владислав
|1
|0
|Салтыков Никита
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Матиас
|5
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|3
|1
|Гойкович Ренато
|4
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|2
|0
|Сысуев Николай
|2
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|2
|0
|Башич Иван
|2
|0
|Обухов Владимир
|1
|0
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|0
|Сидоров Максим
|1
|0
|Капленко Кирилл
|1
|0
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0
|Куэро Джастин
|1
|0
Результаты матчей
Крылья Советов
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Оренбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
4
Крылья Советов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Оренбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
5
7
Крылья Советов
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Оренбург
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
19
6
9 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
4
21%
0
0%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
1
5%
1
17%
46-60
4
21%
1
17%
61-75
5
26%
3
50%
76-90
Пропущено
6
12
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
1
8%
1-15
2
33%
2
17%
16-30
1
17%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
33%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
3
43%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
43%
2
25%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
18%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
5
45%
2
25%
76-90
Забито
26
14
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
7
27%
1
7%
1-15
3
12%
2
14%
16-30
3
12%
1
7%
31-45
1
4%
3
21%
46-60
4
15%
2
14%
61-75
8
31%
5
36%
76-90
Пропущено
17
20
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
3
18%
2
10%
1-15
2
12%
3
15%
16-30
3
18%
6
30%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
7
41%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Зенит - Крылья Советов 3:1 Пари НН - Крылья Советов 2:0 Крылья Советов - Ахмат 0:3 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0
Крылья Советов - Сочи 2:1 Балтика - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Факел 3:0 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Балтика 2:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Зенит 0:1 Крылья Советов - Ростов 5:1 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Крылья Советов - Балтика 2:3 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Урал 1:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3
Оренбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Оренбург - Факел 1:2 Балтика - Оренбург 1:0 Сочи - Оренбург 1:2 Оренбург - Зенит 3:1
Пари НН - Оренбург 3:1 Оренбург - Факел 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Оренбург - Сочи 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Оренбург 4:0 Оренбург - Краснодар 0:2 Оренбург - Сочи 2:0 Оренбург - Урал 0:2 Рубин - Оренбург 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Габала 1:1 Суклея - Оренбург 1:6 Оренбург - Маниса ФК 2:2
Результаты матчей
Крылья Советов
Оренбург
Точный счет
2:1
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Крылья Советов
Оренбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
84
84
48
48
210
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|21 - 7
|28
|2.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|25 - 12
|23
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 17
|21
|4.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 18
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 16
|20
|6.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|17 - 15
|18
|7.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|22 - 17
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 18
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 20
|16
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 24
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 15
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 15
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 20
|11
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 19
|11
|16.
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|13 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 6
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 4
|15
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 6
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|15.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|4.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 12
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 7
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|6 - 14
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
|16.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|9 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|6 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|6 (1)
|Ростов
|Голенков Егор
|5 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 5
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|5
|Оренбург
|Перес Матиас
|5
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Крылья Советов - Оренбург
Исход игры
Крылья Советов
87.9% (94)
Ничья
7.5% (8)
Оренбург
4.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
68.97% (60)
Меньше
31.03% (27)
Обе команды забьют
Да
74.71% (65)
Нет
25.29% (22)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
47.7% (51)
1:0 Крылья Советов
13.1% (14)
2:0 Крылья Советов
7.5% (8)
3:1 Крылья Советов
5.6% (6)
1:1 Ничья
4.7% (5)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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