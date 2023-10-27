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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Крылья Советов
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 104
Крылья Советов 87.5% (91)
X 7.7% (8)
Оренбург 4.8% (5)
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Оренбург

История личных встреч

Крылья Советов
Оренбург

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

17 матчей

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ТМК
3:3
ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
2:4
К
2:2

Голы

Всего голов

7
16

Голов в среднем за матч

0.88
1.78

Среднее время на гол

102
50

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.25

Среднее время на гол

54
72

Всего голов

22
26

Голов в среднем за матч

1.29
1.53

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

69
58

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салтыков Никита 4 0.33
Гарре Бенхамин 4 (1) 0.33
Ежов Роман 2 (1) 0.17
Рассказов Николай 2 0.17
Рахманович Амар 2 0.17
Горшков Юрий 2 0.17
Бабкин Сергей 2 0.17
Шитов Владислав 2 0.17
Костанца Фернандо 2 (1) 0.17
Зотов Георгий 1 0.08
Карпицкий Егор 1 0.08
Бейл Гленн 1 0.08
Хубулов Владимир 1 0.08
Солдатенков Александр 0 0
Витюгов Максим 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 4 0.33
Перес Матиас 3 0.25
Мансилья Брайан Эсекиэль 2 (1) 0.17
Вера Лукас Габриэль 1 0.08
Обухов Владимир 1 0.08
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.08
Башич Иван 1 0.08
Куэро Джастин 1 (1) 0.08
Гюрлюк Эмирджан 0 0
Ковалёв Юрий 0 0
Марин Джимми 0 0
Капленко Кирилл 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 5 0
Бейл Гленн 3 1
Солдатенков Александр 1 1
Ежов Роман 2 0
Ломаев Иван 2 0
Рахманович Амар 2 0
Рассказов Николай 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Барач Матео 1 0
Гарре Бенхамин 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Шитов Владислав 1 0
Салтыков Никита 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 5 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 3 1
Гойкович Ренато 4 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 0
Сысуев Николай 2 0
Флорентин Сесар Габриэль 2 0
Башич Иван 2 0
Обухов Владимир 1 0
Ковалёв Юрий 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Сидоров Максим 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Вера Лукас Габриэль 1 0
Куэро Джастин 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Оренбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
4
Крылья Советов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Оренбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

5
7
Крылья Советов
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Оренбург
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

19
6
9 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
4
21%
0
0%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
1
5%
1
17%
46-60
4
21%
1
17%
61-75
5
26%
3
50%
76-90

Пропущено

6
12
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
1
8%
1-15
2
33%
2
17%
16-30
1
17%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
33%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
3
43%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
43%
2
25%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
18%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
5
45%
2
25%
76-90

Забито

26
14
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
7
27%
1
7%
1-15
3
12%
2
14%
16-30
3
12%
1
7%
31-45
1
4%
3
21%
46-60
4
15%
2
14%
61-75
8
31%
5
36%
76-90

Пропущено

17
20
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
3
18%
2
10%
1-15
2
12%
3
15%
16-30
3
18%
6
30%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
7
41%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Зенит - Крылья Советов 3:1 Пари НН - Крылья Советов 2:0 Крылья Советов - Ахмат 0:3 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0
Крылья Советов - Сочи 2:1 Балтика - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Факел 3:0 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Балтика 2:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Зенит 0:1 Крылья Советов - Ростов 5:1 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Крылья Советов - Балтика 2:3 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Урал 1:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3
Оренбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Оренбург - Факел 1:2 Балтика - Оренбург 1:0 Сочи - Оренбург 1:2 Оренбург - Зенит 3:1
Пари НН - Оренбург 3:1 Оренбург - Факел 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Оренбург - Сочи 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Оренбург 4:0 Оренбург - Краснодар 0:2 Оренбург - Сочи 2:0 Оренбург - Урал 0:2 Рубин - Оренбург 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Габала 1:1 Суклея - Оренбург 1:6 Оренбург - Маниса ФК 2:2

Результаты матчей

Крылья Советов
Оренбург

Точный счет

2:1
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
2.5
Больше Меньше
2
4
2
4
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
8
4
1.5
4
8
4
8
2.5
2
10
2
10
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 8 4 0 21 - 7 28
2.
Зенит
 Заявка 12 7 2 3 25 - 12 23
3.
Крылья Советов
 Заявка 12 6 3 3 26 - 17 21
4.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 2 4 18 - 18 20
5.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 5 2 18 - 16 20
6.
Динамо Москва
 Заявка 12 4 6 2 17 - 15 18
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 4 6 2 22 - 17 18
8.
Пари НН
 Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
9.
Урал
 Заявка 12 4 4 4 13 - 18 16
10.
Рубин
 Заявка 13 4 4 5 12 - 20 16
11.
Ростов
 Заявка 12 3 4 5 20 - 24 13
12.
Ахмат
 Заявка 12 3 3 6 12 - 15 12
13.
Факел
 Заявка 12 3 3 6 9 - 15 12
14.
Оренбург
 Заявка 12 3 2 7 14 - 20 11
15.
Балтика
 Заявка 13 3 2 8 12 - 19 11
16.
Сочи
 Заявка 12 3 0 9 13 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
2.
Крылья Советов
 Заявка 6 5 1 0 19 - 6 16
3.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
4.
Пари НН
 Заявка 6 5 0 1 10 - 4 15
5.
Ростов
 Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
7.
Балтика
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
8.
Зенит
 Заявка 5 3 0 2 12 - 6 9
9.
Локомотив Москва
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
10.
Урал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
11.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
12.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
13.
Факел
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
14.
Оренбург
 Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
15.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
16.
Ахмат
 Заявка 6 1 2 3 9 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Краснодар
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
5.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
8.
Ахмат
 Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
9.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
10.
Факел
 Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
11.
Оренбург
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
12.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Сочи
 Заявка 7 1 0 6 6 - 14 3
14.
Пари НН
 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
15.
Ростов
 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
16.
Балтика
 Заявка 7 0 0 7 4 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 9 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
Ростов Голенков Егор 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Оренбург Перес Матиас 5
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 октября 2023, осталось 17 часов 57 минут.



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    • Прогнозы 104
    Крылья Советов 87.5% (91)
    X 7.7% (8)
    Оренбург 4.8% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Крылья Советов
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов - Оренбург

    Исход игры
    Крылья Советов
    87.9% (94)
    Ничья
    7.5% (8)
    Оренбург
    4.7% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.97% (60)
    Меньше
    31.03% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    74.71% (65)
    Нет
    25.29% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    47.7% (51)
    1:0 Крылья Советов
    13.1% (14)
    2:0 Крылья Советов
    7.5% (8)
    3:1 Крылья Советов
    5.6% (6)
    1:1 Ничья
    4.7% (5)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
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    Крылья Советов
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