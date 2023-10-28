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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Стилер Тобиас
Вердер
1:0
Перерыв
Унион Берлин
0'
1:0
38' Гол в свои ворота
Кнохе Робин

Ход матча

38'
Кнохе Робин
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 4
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 273 Количество передач 233
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 119
Вердер 49.6% (59)
X 26.9% (32)
Унион Берлин 23.5% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вердер
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Цеттерер
Михаэль
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
20
Шмид
Романо
6
Стаге
Йенс
10
Биттенкорт
Леонардо
2
Деман
Оливье
19
Борре
Рафаэль
7
Дукш
Марвин
1
Рённов
Фредерик
23
Бонуччи
Леонардо
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
8
Хедира
Рани
28
Триммель
Кристофер
7
Ааронсон
Бренден
19
Хаберер
Яник
6
Госенс
Робин
27
Бекер
Шеральдо
17
Бехренс
Кевин
Вердер
3-5-2
Унион Берлин
3-1-4-2

История личных встреч

Вердер
Унион Берлин

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

Б
1:0
Б
1:2
Б
3:1
Б
0:2
Б
0:2
Б
1:2
ТМС
2:2
К
0:5

Голы

Всего голов

1
10

Голов в среднем за матч

0.33
2

Среднее время на гол

270
45

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
2

Среднее время на гол

64
45

Всего голов

8
16

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 2 (1) 0.22
Нжинма Джастин 2 0.22
Стаге Йенс 2 0.22
Вайзер Митчелл 1 0.11
Шмид Романо 1 0.11
Деман Оливье 1 0.11
Биттенкорт Леонардо 1 0.11
Велькович Милош 1 0.11
Борре Рафаэль 1 0.11
Гросс Кристиан 0 0
Линен Сенне 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехренс Кевин 4 0.44
Госенс Робин 4 0.44
Пантович Милош 1 0.11
Духи Данило 1 0.11
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.11
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Триммель Кристофер 0 0
Фолланд Кевин 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукш Марвин 3 0
Вайзер Митчелл 2 0
Велькович Милош 2 0
Стаге Йенс 2 0
Фридль Марко 2 0
Линен Сенне 2 0
Деман Оливье 2 0
Биттенкорт Леонардо 1 0
Штарк Никлас 1 0
Юнг Антони 1 0
Кейта Наби 1 0
Рапп Николай 1 0
Шмид Романо 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ааронсон Бренден 1 1
Бехренс Кевин 2 0
Госенс Робин 2 0
Хаберер Яник 2 0
Крал Алекс 2 0
Фолланд Кевин 0 1
Тусар Люка 1 0
Лейте Диогу 1 0

Результаты матчей

Вердер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Унион Берлин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
3
Вердер
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Унион Берлин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

0
4
Вердер
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Унион Берлин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
25%
2
25%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
2
20%
4
44%
76-90

Забито

12
11
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
8%
4
36%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
4
33%
1
9%
76-90

Пропущено

18
17
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
4
22%
2
12%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
4
22%
2
12%
61-75
5
28%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2
Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Вердер - Бавария 0:4 Виктория Кельн - Вердер 3:2 Страсбург - Вердер 2:1 Вердер - Ипсвич 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Вердер - Тулуза 5:2 Вердер - Ольденбург 3:1 Вердер - Дрохтерcен-Асcель 2:1 Унион Берлин - Вердер 1:0 Вердер - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 2:1
Унион Берлин
(20 матчей)
40%
60%
8 побед 0 ничьих 12 поражений
Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3
Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Залаэгерсег - Унион Берлин 3:2 Лукенвальде - Унион Берлин 0:2 Унион Берлин - Вердер 1:0

Результаты матчей

Вердер
Унион Берлин

Точный счет

0:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:3
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
4:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
4:2
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Вердер
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
3
1
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
5
3
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6
1
7
3.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 7 1 0 25 - 7 22
2.
Штутгарт
 0:2 Заявка 9 7 0 2 25 - 10 21
3.
Бавария
 0:0 Заявка 9 6 3 0 26 - 7 21
4.
Боруссия Д
 Заявка 8 6 2 0 17 - 8 20
5.
Хоффенхайм
 2:0 Заявка 9 6 0 3 19 - 14 18
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
7.
Вольфсбург
 2:1 Заявка 9 5 0 4 13 - 12 15
8.
Фрайбург
 Заявка 8 4 1 3 9 - 14 13
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
10.
Вердер
 1:0 Заявка 9 3 0 6 13 - 18 9
11.
Аугсбург
 1:2 Заявка 9 2 2 5 16 - 21 8
12.
Хайденхайм
 1:1 Заявка 9 2 2 5 13 - 21 8
13.
Дармштадт
 0:0 Заявка 9 2 2 5 13 - 22 8
14.
Боруссия М
 1:1 Заявка 9 1 4 4 15 - 20 7
15.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 9 2 0 7 11 - 18 6
16.
Бохум
 Заявка 9 0 5 4 8 - 23 5
17.
Кёльн
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
18.
Майнц
 Заявка 9 0 3 6 9 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Байер Л
 Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
3.
Штутгарт
 0:2 Заявка 5 4 0 1 16 - 4 12
4.
Бавария
 0:0 Заявка 5 3 2 0 15 - 3 11
5.
Вольфсбург
 2:1 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
6.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
Вердер
 1:0 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
10.
Хайденхайм
 1:1 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
11.
Аугсбург
 1:2 Заявка 5 1 2 2 10 - 11 5
12.
Дармштадт
 0:0 Заявка 4 1 1 2 9 - 12 4
13.
Хоффенхайм
 2:0 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
14.
Кёльн
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
15.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
16.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
17.
Боруссия М
 1:1 Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2
18.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 2:0 Заявка 5 5 0 0 13 - 5 15
2.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Бавария
 0:0 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Штутгарт
 0:2 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
7.
Вольфсбург
 2:1 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
8.
Боруссия М
 1:1 Заявка 4 1 2 1 11 - 11 5
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10.
Фрайбург
 Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
11.
Дармштадт
 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 10 4
12.
Аугсбург
 1:2 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 5 1 0 4 7 - 9 3
14.
Хайденхайм
 1:1 Заявка 5 0 2 3 4 - 11 2
15.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 6 - 14 2
16.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 3 - 16 2
17.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Вердер
 1:0 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 9 (4)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 7 (3)
РБ Лейпциг Опенда Лои 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Майнц Кор Доминик 4
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
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    • 71 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 119
    Вердер 49.6% (59)
    X 26.9% (32)
    Унион Берлин 23.5% (28)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вердер
    Ничья
    Унион Берлин
    3.10
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    3.60
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    2.75
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вердер 1:0 Унион Берлин

    Исход игры
    Вердер
    49.6% (59)
    Ничья
    26.9% (32)
    Унион Берлин
    23.5% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.74% (71)
    Меньше
    38.26% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    82.61% (95)
    Нет
    17.39% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Вердер
    37.8% (45)
    1:1 Ничья
    20.2% (24)
    1:2 Унион Берлин
    12.6% (15)
    1:0 Вердер
    6.7% (8)
    0:1 Унион Берлин
    5.9% (7)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    2:3 Унион Берлин
    2.5% (3)
    2:0 Вердер
    1.7% (2)
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    Унион Берлин
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