Тур: 9. Стадион: Вохнинвест Везерштадион. Главный судья: Стилер Тобиас
1:0
Перерыв
Ход матча
38'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 4
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
273 Количество передач 233
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Фридль
Марко
20
Шмид
Романо
31
Кнохе
Робин
19
Хаберер
Яник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Агу ФеликсЗащитник
-
14 Линен СеннеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Опиц ЛеонНападающий
-
40 Cimo Roecker
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Вердер
Унион Берлин
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
10
Голов в среднем за матч
0.33
2
Среднее время на гол
270
45
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
2
Среднее время на гол
64
45
Всего голов
8
16
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукш Марвин
|2 (1)
|0.22
|Нжинма Джастин
|2
|0.22
|Стаге Йенс
|2
|0.22
|Вайзер Митчелл
|1
|0.11
|Шмид Романо
|1
|0.11
|Деман Оливье
|1
|0.11
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.11
|Велькович Милош
|1
|0.11
|Борре Рафаэль
|1
|0.11
|Гросс Кристиан
|0
|0
|Линен Сенне
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бехренс Кевин
|4
|0.44
|Госенс Робин
|4
|0.44
|Пантович Милош
|1
|0.11
|Духи Данило
|1
|0.11
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.11
|Лайдуни Аисса
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Фолланд Кевин
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Бекер Шеральдо
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукш Марвин
|3
|0
|Вайзер Митчелл
|2
|0
|Велькович Милош
|2
|0
|Стаге Йенс
|2
|0
|Фридль Марко
|2
|0
|Линен Сенне
|2
|0
|Деман Оливье
|2
|0
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0
|Штарк Никлас
|1
|0
|Юнг Антони
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Рапп Николай
|1
|0
|Шмид Романо
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ааронсон Бренден
|1
|1
|Бехренс Кевин
|2
|0
|Госенс Робин
|2
|0
|Хаберер Яник
|2
|0
|Крал Алекс
|2
|0
|Фолланд Кевин
|0
|1
|Тусар Люка
|1
|0
|Лейте Диогу
|1
|0
Результаты матчей
Вердер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Унион Берлин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
3
Вердер
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Унион Берлин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
0
4
Вердер
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Унион Берлин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
25%
2
25%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
2
20%
4
44%
76-90
Забито
12
11
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
8%
4
36%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
4
33%
1
9%
76-90
Пропущено
18
17
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
4
22%
2
12%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
4
22%
2
12%
61-75
5
28%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2
Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Вердер - Бавария 0:4 Виктория Кельн - Вердер 3:2 Страсбург - Вердер 2:1 Вердер - Ипсвич 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Вердер - Тулуза 5:2 Вердер - Ольденбург 3:1 Вердер - Дрохтерcен-Асcель 2:1 Унион Берлин - Вердер 1:0 Вердер - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 2:1
Унион Берлин
(20 матчей)
40%
60%
8 побед 0 ничьих 12 поражений
Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3
Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Залаэгерсег - Унион Берлин 3:2 Лукенвальде - Унион Берлин 0:2 Унион Берлин - Вердер 1:0
Результаты матчей
Вердер
Унион Берлин
Точный счет
0:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:3
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
4:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
4:2
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Вердер
Унион Берлин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
31
13
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
53
35
17
26
17
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|25 - 7
|22
|2.
|0:2 Заявка
|9
|7
|0
|2
|25 - 10
|21
|3.
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|26 - 7
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 8
|20
|5.
|2:0 Заявка
|9
|6
|0
|3
|19 - 14
|18
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|7.
|2:1 Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 12
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 14
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|10.
|1:0 Заявка
|9
|3
|0
|6
|13 - 18
|9
|11.
|1:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|16 - 21
|8
|12.
|1:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 21
|8
|13.
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 22
|8
|14.
|1:1 Заявка
|9
|1
|4
|4
|15 - 20
|7
|15.
|0:1 Заявка
|9
|2
|0
|7
|11 - 18
|6
|16.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 23
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|9 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 4
|12
|3.
|0:2 Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 4
|12
|4.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 3
|11
|5.
|2:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|7.
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 3
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|10.
|1:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|11.
|1:2 Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 11
|5
|12.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 12
|4
|13.
|2:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|15.
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|17.
|1:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 5
|15
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|5.
|0:2 Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|2:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|1:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|11 - 11
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|11.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|12.
|1:2 Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 9
|3
|14.
|1:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 14
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 16
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|1:0 Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|14 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|9 (4)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|8 (1)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|7 (3)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|6 (2)
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Майнц
|Кор Доминик
|4
|Боруссия М
|Итакура Ко
|4
|Айнтрахт Фр
|Гётце Марио
|1 2
|Айнтрахт Фр
|Кнауфф Ансгар
|1 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вердер 1:0 Унион Берлин
Исход игры
Вердер
49.6% (59)
Ничья
26.9% (32)
Унион Берлин
23.5% (28)
Тотал 2.5
Больше
61.74% (71)
Меньше
38.26% (44)
Обе команды забьют
Да
82.61% (95)
Нет
17.39% (20)
Популярный счёт
2:1 Вердер
37.8% (45)
1:1 Ничья
20.2% (24)
1:2 Унион Берлин
12.6% (15)
1:0 Вердер
6.7% (8)
0:1 Унион Берлин
5.9% (7)
2:2 Ничья
4.2% (5)
2:3 Унион Берлин
2.5% (3)
2:0 Вердер
1.7% (2)
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