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Тур: 9. Стадион: . Зрители: 42100 Главный судья: Стилер Тобиас
Вердер
2:0
Конец матча
Унион Берлин
0'
1:0
38' Гол в свои ворота
Кнохе Робин
56' Желтая карточка
Госенс Робин
60' Красная карточка
Хедира Рани
73' Желтая карточка
Стаге Йенс
2:0
75' Гол
Дукш Марвин
80' Желтая карточка
Лейте Диогу
85' Желтая карточка
Холлербах Бенедикт
90' Желтая карточка
Лайдуни Аисса
90'+8

Ход матча

38'
Кнохе Робин
1:0
56'
 
Госенс Робин
60'
 
Лайдуни Аисса
Ааронсон Бренден
60'
 
Хедира Рани
65'
 
Крал Алекс
Хаберер Яник
73'
Стаге Йенс
 
75'
Дукш Марвин
(Велькович Милош)
2:0
76'
Линен Сенне
Биттенкорт Леонардо
 
78'
 
Холлербах Бенедикт
Бекер Шеральдо
78'
 
Руссийон Жером
Госенс Робин
78'
 
Кауфманн Миккель
Бехренс Кевин
80'
 
Лейте Диогу
84'
Вольтемаде Ник
Дукш Марвин
 
85'
 
Холлербах Бенедикт
89'
Агу Феликс
Деман Оливье
 
89'
Нжинма Джастин
Шмид Романо
 
90'
 
Лайдуни Аисса

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 561 Количество передач 428
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Вердер 49.6% (59)
X 26.9% (32)
Унион Берлин 23.5% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Цеттерер
Михаэль
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
20
Шмид
Романо
6
Стаге
Йенс
10
Биттенкорт
Леонардо
2
Деман
Оливье
19
Борре
Рафаэль
7
Дукш
Марвин
1
Рённов
Фредерик
23
Бонуччи
Леонардо
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
8
Хедира
Рани
28
Триммель
Кристофер
7
Ааронсон
Бренден
19
Хаберер
Яник
6
Госенс
Робин
27
Бекер
Шеральдо
17
Бехренс
Кевин
Вердер
3-5-2
Унион Берлин
3-1-4-2

История личных встреч

Вердер
Унион Берлин

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

Б
1:0
Б
1:2
Б
3:1
Б
0:2
Б
0:2
Б
1:2
ТМС
2:2
К
0:5

Голы

Всего голов

1
10

Голов в среднем за матч

0.33
2

Среднее время на гол

270
45

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
2

Среднее время на гол

64
45

Всего голов

8
16

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 3 (1) 0.33
Нжинма Джастин 2 0.22
Стаге Йенс 2 0.22
Вайзер Митчелл 1 0.11
Велькович Милош 1 0.11
Шмид Романо 1 0.11
Деман Оливье 1 0.11
Биттенкорт Леонардо 1 0.11
Борре Рафаэль 1 0.11
Гросс Кристиан 0 0
Линен Сенне 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехренс Кевин 4 0.44
Госенс Робин 4 0.44
Пантович Милош 1 0.11
Духи Данило 1 0.11
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.11
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Триммель Кристофер 0 0
Фолланд Кевин 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукш Марвин 3 0
Стаге Йенс 3 0
Вайзер Митчелл 2 0
Велькович Милош 2 0
Фридль Марко 2 0
Линен Сенне 2 0
Деман Оливье 2 0
Биттенкорт Леонардо 1 0
Штарк Никлас 1 0
Юнг Антони 1 0
Кейта Наби 1 0
Рапп Николай 1 0
Шмид Романо 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Госенс Робин 3 0
Ааронсон Бренден 1 1
Бехренс Кевин 2 0
Хаберер Яник 2 0
Крал Алекс 2 0
Лейте Диогу 2 0
Фолланд Кевин 0 1
Хедира Рани 0 1
Тусар Люка 1 0
Лайдуни Аисса 1 0
Холлербах Бенедикт 1 0

Результаты матчей

Вердер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Унион Берлин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
4
Вердер
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Унион Берлин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

0
4
Вердер
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Унион Берлин
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
4
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
22%
2
22%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
2
20%
4
44%
76-90

Забито

13
12
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
8%
4
33%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
4
33%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
2
17%
61-75
4
31%
1
8%
76-90

Пропущено

19
18
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
4
21%
2
11%
1-15
2
11%
4
22%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
1
5%
4
22%
46-60
4
21%
3
17%
61-75
5
26%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2
Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Вердер - Бавария 0:4 Виктория Кельн - Вердер 3:2 Страсбург - Вердер 2:1 Вердер - Ипсвич 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Вердер - Тулуза 5:2 Вердер - Ольденбург 3:1 Вердер - Дрохтерcен-Асcель 2:1 Унион Берлин - Вердер 1:0 Вердер - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 2:1
Унион Берлин
(20 матчей)
40%
60%
8 побед 0 ничьих 12 поражений
Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3
Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Залаэгерсег - Унион Берлин 3:2 Лукенвальде - Унион Берлин 0:2 Унион Берлин - Вердер 1:0

Результаты матчей

Вердер
Унион Берлин

Точный счет

0:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:3
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
4:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

4:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Вердер
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
3
4
1
1.5
1
3
1
4
2.5
1
3
1
4
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
6
3
1.5
3
6
1
8
2.5
2
7
1
8
3.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 9 7 2 0 34 - 7 23
2.
Байер Л
 Заявка 8 7 1 0 25 - 7 22
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 0 2 27 - 11 21
4.
Боруссия Д
 Заявка 8 6 2 0 17 - 8 20
5.
РБ Лейпциг
 3:0 Заявка 9 6 2 1 22 - 7 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 9 6 0 3 20 - 16 18
7.
Фрайбург
 Заявка 8 4 1 3 9 - 14 13
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
9.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Аугсбург
 Заявка 9 3 2 4 18 - 21 11
11.
Вердер
 Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
12.
Боруссия М
 Заявка 9 2 3 4 16 - 20 9
13.
Хайденхайм
 Заявка 9 2 1 6 13 - 22 7
14.
Дармштадт
 Заявка 9 2 1 6 13 - 30 7
15.
Унион Берлин
 Заявка 9 2 0 7 11 - 19 6
16.
Бохум
 Заявка 9 0 5 4 8 - 23 5
17.
Кёльн
 0:3 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
18.
Майнц
 Заявка 9 0 3 6 9 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 23 - 3 13
2.
Боруссия Д
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Байер Л
 Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
4.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
5.
РБ Лейпциг
 3:0 Заявка 5 3 2 0 13 - 3 11
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
8.
Вердер
 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
10.
Аугсбург
 Заявка 5 2 2 1 12 - 11 8
11.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
12.
Дармштадт
 Заявка 4 1 1 2 9 - 12 4
13.
Боруссия М
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
14.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Кёльн
 0:3 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
16.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
17.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
18.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
2.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
4.
РБ Лейпциг
 3:0 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
7.
Боруссия М
 Заявка 4 1 2 1 11 - 11 5
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Фрайбург
 Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
10.
Аугсбург
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
11.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
12.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
13.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
14.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 6 - 14 2
15.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 3 - 16 2
16.
Кёльн
 0:3 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
17.
Хайденхайм
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
18.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 12 (5)
Бавария Сане Лерой 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Майнц Кор Доминик 4
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Вердер заслуженно побеждает в отличном матче
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 42100 болельщиков
  • 97'
    Контроль мяча: Вердер: 56%, Унион Берлин: 44%.
  • 97'
    Хорошую попытку сделал Лайдуни Аисса. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 97'
    Велькович Милош из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Унион Берлин пытается что-то создать.
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    Прогнозы 119
    Вердер 49.6% (59)
    X 26.9% (32)
    Унион Берлин 23.5% (28)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вердер 2:0 Унион Берлин

    Исход игры
    Вердер
    49.6% (59)
    Ничья
    26.9% (32)
    Унион Берлин
    23.5% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.74% (71)
    Меньше
    38.26% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    82.61% (95)
    Нет
    17.39% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Вердер
    37.8% (45)
    1:1 Ничья
    20.2% (24)
    1:2 Унион Берлин
    12.6% (15)
    1:0 Вердер
    6.7% (8)
    0:1 Унион Берлин
    5.9% (7)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    2:3 Унион Берлин
    2.5% (3)
    2:0 Вердер
    1.7% (2)
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