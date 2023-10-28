Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

87' Шмид Романо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Удар от ворот произведет Вердер

84' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Удар от ворот произведет Вердер

83' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Бонуччи Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Матч возобновлен

81' Борре Рафаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Лейте Диогу получил желтую карточку от судьи

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Дукш Марвин из команды Вердер

75' Велькович Милош из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Стаге Йенс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

73' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Деман Оливье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Шмид Романо из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Вайзер Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Матч возобновлен

62' Шмид Романо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Унион Берлин

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Вердер

55' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Удар от ворот произведет Вердер

51' Шмид Романо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Триммель Кристофер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Хаберер Яник оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Вердер

47' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Матч возобновлен

47' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

46' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля