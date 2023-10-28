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Тур: 9. Стадион: . Зрители: 52300 Главный судья: Цвайер Феликс
Штутгарт
2:3
Конец матча
Хоффенхайм
0'
0:1
5' Гол
Прёмель Гриша
17' Желтая карточка
Акпогума Кевин
21' Желтая карточка
Руо Антони
0:2
21' Пенальти
Вегхорст Ваут
0:2
31' Не забитый пенальти
Ундав Дениз
1:2
61' Гол
Фюрих Крис
1:3
66' Гол
Сков Роберт
2:3
74' Гол
Ундав Дениз
80' Желтая карточка
Фюрих Крис
90'+8

Ход матча

5'
0:1
Прёмель Гриша
17'
 
Акпогума Кевин
21'
Руо Антони
 
21'
0:2
Вегхорст Ваут
31'
Ундав Дениз
0:2
32'
 
Стах Антон
Гриллич Флориан
52'
 
Бебу Ила
Кадержабек Павел
61'
Фюрих Крис
(Ундав Дениз)
1:2
64'
Загаду Дан-Аксель
Руо Антони
 
66'
1:3
Сков Роберт
67'
Левелинг Джейми
Штенцель Паскаль
 
67'
Чжон Ву-Ён
Каразор Атакан
 
74'
Ундав Дениз
2:3
78'
 
Тохумджу Умут
Бишоф Том
78'
 
Бюльтер Мариус
Бейер Максимилиан
80'
Фюрих Крис
 
83'
Милошевич Йован
Фюрих Крис
 
83'
Эглофф Лилиан
Мвумпа Силас
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 9 Удары по воротам 1
  • 10 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 702 Количество передач 257
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Штутгарт 86.4% (102)
X 9.3% (11)
Хоффенхайм 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Нюбель
Александр
15
Штенцель
Паскаль
29
Руо
Антони
2
Антон
Вальдемар
21
Ито
Хироки
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Анджело
14
Мвумпа
Силас
8
Мийо
Энцо
27
Фюрих
Крис
26
Ундав
Дениз
1
Бауманн
Оливер
22
Фогт
Кевин
23
Брукс
Джон
25
Акпогума
Кевин
11
Гриллич
Флориан
3
Кадержабек
Павел
39
Бишоф
Том
6
Прёмель
Гриша
29
Сков
Роберт
10
Вегхорст
Ваут
14
Бейер
Максимилиан
Штутгарт
4-2-3-1
Хоффенхайм
3-1-4-2

История личных встреч

Штутгарт
Хоффенхайм

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

26 матчей

38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
3:3
Б
1:1
Б
4:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
5:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
4:1
Б
6:2
Б
0:1
Б
0:3
Б
1:2
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:1
Б
3:3
Б
0:0

Голы

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

2.23
1.23

Среднее время на гол

40
73

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.77
1.23

Среднее время на гол

50
73

Всего голов

52
32

Голов в среднем за матч

2
1.23

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

45
73

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 14 (1) 1.56
Ундав Дениз 4 0.44
Фюрих Крис 3 0.33
Мвумпа Силас 3 0.33
Мийо Энцо 2 0.22
Загаду Дан-Аксель 1 0.11
Штенцель Паскаль 0 0
Ито Хироки 0 0
Каразор Атакан 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Руо Антони 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейер Максимилиан 6 0.67
Крамарич Андрей 4 (3) 0.44
Сков Роберт 2 0.22
Прёмель Гриша 2 0.22
Гриллич Флориан 1 0.11
Бюльтер Мариус 1 0.11
Кадержабек Павел 1 0.11
Брукс Джон 1 0.11
Кабак Озан 1 0.11
Вегхорст Ваут 1 (1) 0.11
Бауманн Оливер 0 0
Бишоф Том 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ундав Дениз 2 0
Руо Антони 2 0
Ито Хироки 1 0
Антон Вальдемар 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Фюрих Крис 1 0
Мийо Энцо 1 0
Штиллер Анджело 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпогума Кевин 3 0
Гриллич Флориан 3 0
Фогт Кевин 2 0
Кадержабек Павел 2 0
Брукс Джон 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Прёмель Гриша 2 0
Крамарич Андрей 1 0
Бауманн Оливер 1 0
Бебу Ила 1 0
Сков Роберт 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Салаи Аттила 1 0
Кабак Озан 1 0
Стах Антон 1 0
Беккер Финн 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Хоффенхайм
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

2
0
Штутгарт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Хоффенхайм
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

8
3
Штутгарт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Хоффенхайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
14

Упущенные победы

10
3

Голы по времени матча

Забито

19
14
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
5%
3
21%
1-15
5
26%
4
29%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
6
32%
1
7%
61-75
4
21%
4
29%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

9
7
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
5
56%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
0 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Забито

28
21
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
1
4%
4
19%
1-15
6
21%
5
24%
16-30
3
11%
3
14%
31-45
2
7%
3
14%
46-60
7
25%
2
10%
61-75
9
32%
4
19%
76-90

Пропущено

10
15
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 8
1
10%
1
7%
1-15
1
10%
4
27%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
5
50%
3
20%
61-75
1
10%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Штутгарт 0:2
Штутгарт - Дармштадт 3:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Штутгарт - Фрайбург 5:0 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Балинген - Штутгарт 0:4 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Мюнхен-1860 - Штутгарт 0:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Витесс 2:1 Ройтлинген - Штутгарт 0:4 Швебиш-Халль - Штутгарт 0:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2
Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Любек - Хоффенхайм 1:4 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:3 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1

Результаты матчей

Штутгарт
Хоффенхайм

Точный счет

5:0
2 раза 40%
3:1
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%
1:3
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

5
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:3
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 22%
5:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:3
3 раза 33%
2:3
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше
1
3
2
3
3.5
2
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
1.5
Больше Меньше
6
3
6
3
2.5
5
4
2
7
3.5
2
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 9 7 2 0 34 - 7 23
2.
Байер Л
 Заявка 8 7 1 0 25 - 7 22
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 0 2 27 - 11 21
4.
Боруссия Д
 Заявка 8 6 2 0 17 - 8 20
5.
РБ Лейпциг
 3:0 Заявка 9 6 2 1 22 - 7 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 9 6 0 3 20 - 16 18
7.
Фрайбург
 Заявка 8 4 1 3 9 - 14 13
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
9.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Аугсбург
 Заявка 9 3 2 4 18 - 21 11
11.
Вердер
 Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
12.
Боруссия М
 Заявка 9 2 3 4 16 - 20 9
13.
Хайденхайм
 Заявка 9 2 1 6 13 - 22 7
14.
Дармштадт
 Заявка 9 2 1 6 13 - 30 7
15.
Унион Берлин
 Заявка 9 2 0 7 11 - 19 6
16.
Бохум
 Заявка 9 0 5 4 8 - 23 5
17.
Кёльн
 0:3 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
18.
Майнц
 Заявка 9 0 3 6 9 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 23 - 3 13
2.
Боруссия Д
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Байер Л
 Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
4.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
5.
РБ Лейпциг
 3:0 Заявка 5 3 2 0 13 - 3 11
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
8.
Вердер
 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
10.
Аугсбург
 Заявка 5 2 2 1 12 - 11 8
11.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
12.
Дармштадт
 Заявка 4 1 1 2 9 - 12 4
13.
Боруссия М
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
14.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Кёльн
 0:3 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
16.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
17.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
18.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
2.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
4.
РБ Лейпциг
 3:0 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
7.
Боруссия М
 Заявка 4 1 2 1 11 - 11 5
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Фрайбург
 Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
10.
Аугсбург
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
11.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
12.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
13.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
14.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 6 - 14 2
15.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 3 - 16 2
16.
Кёльн
 0:3 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
17.
Хайденхайм
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
18.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 12 (5)
Бавария Сане Лерой 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 7 (3)
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Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Майнц Кор Доминик 4
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Хоффенхайм вырывает победу
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Штутгарт: 68%, Хоффенхайм: 32%.
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 52300 болельщиков
  • 98'
    Штиллер Анджело пробует нанести удар издали, но Оливер Бауманн держит все под контролем
  • 97'
    Чжон Ву-Ён из команды Штутгарт разыграл угловой с левого угла.
  • 97'
    Мийо Энцо пробует нанести удар издали, но Оливер Бауманн держит все под контролем
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    Прогнозы 118
    Штутгарт 86.4% (102)
    X 9.3% (11)
    Хоффенхайм 4.2% (5)
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