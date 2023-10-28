Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Хорошую попытку сделал Бейер Максимилиан . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Вегхорст Ваут создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Фогт Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Ито Хироки из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Мвумпа Силас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Сков Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Стах Антон наказан за толчок Anthony Rouault

43' Игрок из команды Хоффенхайм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

42' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

42' Мвумпа Силас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Ундав Дениз нанес удар головой, но Оливер Бауманн спокойно отбил мяч.

41' Штенцель Паскаль из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Фогт Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

39' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Штенцель Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Матч возобновится спорным мячом

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

36' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Ито Хироки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Ито Хироки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

34' Штенцель Паскаль не смог попасть в створ ударом издали

33' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Матч возобновлен

33' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Штутгарт пробьет пенальти!

32' Ох, нехорошо это выглядит. Гриллич Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Гриллич Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Штутгарт

31' СПАСЕНО - Ундав Дениз пробил пенальти, но Оливер Бауманн отбивает!

29' Фюрих Крис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Прёмель Гриша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Хорошую попытку сделал Ито Хироки . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Матч возобновится спорным мячом

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

24' Ито Хироки не смог попасть в створ ударом издали

23' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Матч возобновлен

21' Anthony Rouault получил желтую карточку от судьи

21' ПЕНАЛЬТИ - Anthony Rouault из команды Штутгарт привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Бейер Максимилиан

21' 'Г О О О О О Л - Вегхорст Ваут из команды Хоффенхайм забивает с пенальти! Он пробил правой. Александр Нюбель был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

21' После проверки VAR судья изменил решение - Хоффенхайм пробьет пенальти!

20' Бейер Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Хоффенхайм

19' Anthony Rouault выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Гриллич Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Фюрих Крис из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Акпогума Кевин тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

17' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Фюрих Крис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Штиллер Анджело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Вегхорст Ваут выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Гриллич Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Гриллич Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

12' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

9' Штиллер Анджело из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Anthony Rouault выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Фогт Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Хорошую попытку сделал Ундав Дениз . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Брукс Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Хоффенхайм будет все-таки засчитан.

6' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Хоффенхайм

6' Команда Хоффенхайм забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Г О О О О Л - Прёмель Гриша первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

4' Хорошую попытку сделал Бейер Максимилиан . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Вегхорст Ваут создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Каразор Атакан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Матч возобновится спорным мячом

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Ито Хироки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Хоффенхайм начинает с центра поля