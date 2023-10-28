Тур: 9. Стадион: MHPArena. Зрители: 52300 Главный судья: Цвайер Феликс
2:3
Конец матча
0'
0:1
5' ГолПрёмель Гриша
17' Желтая карточкаАкпогума Кевин
21' Желтая карточкаРуо Антони
0:2
21' ПенальтиВегхорст Ваут
0:2
31' Не забитый пенальтиУндав Дениз
1:2
61' ГолФюрих Крис
1:3
66' ГолСков Роберт
2:3
74' ГолУндав Дениз
80' Желтая карточкаФюрих Крис
90'+8
Ход матча
5'
0:1
17'
21'
21'
0:2
31'
0:2
61'
1:2
66'
1:3
74'
2:3
80'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
9 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 5
-
6 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
702 Количество передач 257
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Руо
Антони
21
Ито
Хироки
14
Мвумпа
Силас
27
Фюрих
Крис
26
Ундав
Дениз
22
Фогт
Кевин
23
Брукс
Джон
39
Бишоф
Том
29
Сков
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мвумпа СиласПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
-
26 Ундав ДенизНападающий
- Запасные игроки
-
42 Шок ФлорианВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Чжон Ву-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Фогт КевинЗащитник
-
23 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
-
41 Салаи АттилаЗащитник
-
9 Бебу ИлаЗащитник
-
16 Стах АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Штутгарт
Хоффенхайм
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
26 матчей
38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
2.23
1.23
Среднее время на гол
40
73
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.77
1.23
Среднее время на гол
50
73
Всего голов
52
32
Голов в среднем за матч
2
1.23
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
45
73
Бомбардиры внутри турнира
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|14 (1)
|1.56
|Ундав Дениз
|4
|0.44
|Фюрих Крис
|3
|0.33
|Мвумпа Силас
|3
|0.33
|Мийо Энцо
|2
|0.22
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.11
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Чжон Ву-Ён
|0
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
|Руо Антони
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бейер Максимилиан
|6
|0.67
|Крамарич Андрей
|4 (3)
|0.44
|Сков Роберт
|2
|0.22
|Прёмель Гриша
|2
|0.22
|Гриллич Флориан
|1
|0.11
|Бюльтер Мариус
|1
|0.11
|Кадержабек Павел
|1
|0.11
|Брукс Джон
|1
|0.11
|Кабак Озан
|1
|0.11
|Вегхорст Ваут
|1 (1)
|0.11
|Бауманн Оливер
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
Карточки
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ундав Дениз
|2
|0
|Руо Антони
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Антон Вальдемар
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
|Мийо Энцо
|1
|0
|Штиллер Анджело
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акпогума Кевин
|3
|0
|Гриллич Флориан
|3
|0
|Фогт Кевин
|2
|0
|Кадержабек Павел
|2
|0
|Брукс Джон
|2
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Прёмель Гриша
|2
|0
|Крамарич Андрей
|1
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Бебу Ила
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Кабак Озан
|1
|0
|Стах Антон
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
Результаты матчей
Штутгарт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Хоффенхайм
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
2
0
Штутгарт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Хоффенхайм
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
8
3
Штутгарт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Хоффенхайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
14
Упущенные победы
10
3
Голы по времени матча
Забито
19
14
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
5%
3
21%
1-15
5
26%
4
29%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
6
32%
1
7%
61-75
4
21%
4
29%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
9
7
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
5
56%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
0 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Забито
28
21
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
1
4%
4
19%
1-15
6
21%
5
24%
16-30
3
11%
3
14%
31-45
2
7%
3
14%
46-60
7
25%
2
10%
61-75
9
32%
4
19%
76-90
Пропущено
10
15
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 8
1
10%
1
7%
1-15
1
10%
4
27%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
5
50%
3
20%
61-75
1
10%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Штутгарт
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Штутгарт 0:2
Штутгарт - Дармштадт 3:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Штутгарт - Фрайбург 5:0 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Балинген - Штутгарт 0:4 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Мюнхен-1860 - Штутгарт 0:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Витесс 2:1 Ройтлинген - Штутгарт 0:4 Швебиш-Халль - Штутгарт 0:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2
Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Любек - Хоффенхайм 1:4 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:3 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1
Результаты матчей
Штутгарт
Хоффенхайм
Точный счет
5:0
2 раза 40%
3:1
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%
1:3
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
5
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:3
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
3:1
2 раза 22%
5:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:3
3 раза 33%
2:3
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Штутгарт
Хоффенхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
13
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
63
54
27
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|34 - 7
|23
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|25 - 7
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|27 - 11
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 8
|20
|5.
|3:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 7
|20
|6.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|20 - 16
|18
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 14
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|9.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|18 - 21
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|14 - 18
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 22
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 30
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|11 - 19
|6
|16.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 23
|5
|17.
|0:3 Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|9 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|5.
|3:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 3
|11
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 11
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 12
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|0:3 Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|3:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|11 - 11
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 18
|3
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 14
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 16
|2
|16.
|0:3 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|14 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|12 (5)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (2)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|8 (1)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|7 (3)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Майнц
|Кор Доминик
|4
|Боруссия М
|Итакура Ко
|4
|Айнтрахт Фр
|Гётце Марио
|1 2