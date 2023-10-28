Тур: 9. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг). Зрители: 45000 Главный судья: Бранд Бенжамин
3:0
Первый тайм: 45+'
0'
1:0
15' ПенальтиВернер Тимо
20' Желтая карточкаСимакан Мохамед
29' Желтая карточкаШабо Юлиан
35' Желтая карточкаРозе Марко
2:0
41' ГолОпенда Лои
3:0
43' Гол в свои воротаШвебе Марвин
Ход матча
15'
1:0
20'
29'
35'
41'
2:0
43'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Бласвих
Янис
22
Раум
Давид
20
Симонс
Хави
11
Вернер
Тимо
17
Опенда
Лои
24
Шабо
Юлиан
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Симонс ХавиПолузащитник
-
11 Вернер ТимоНападающий
-
17 Опенда ЛоиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
40 Алиду ФаридеПолузащитник
- Нападающий
-
13 Ут МаркНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
РБ Лейпциг
Кёльн
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
12 матчей
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
2.17
1.5
Среднее время на гол
41
60
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1.17
Среднее время на гол
77
77
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|6
|0.67
|Симонс Хави
|3
|0.33
|Ольмо Дани
|2
|0.22
|Сеско Бенджамин
|2
|0.22
|Вернер Тимо
|2 (1)
|0.22
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.11
|Раум Давид
|1
|0.11
|Кампль Кевин
|1
|0.11
|Форсберг Эмиль
|1
|0.11
|Люкеба Кастелло
|1
|0.11
|Поульсен Юссуф
|0
|0
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Баумгартнер Кристоф
|0
|0
|Симакан Мохамед
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кайнц Флориан
|3 (3)
|0.33
|Зельке Дейви
|2
|0.22
|Вальдшмидт Лука
|2
|0.22
|Гусенбашич Денис
|0
|0
|Адамян Саркис
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раум Давид
|2
|0
|Симакан Мохамед
|2
|0
|Люкеба Кастелло
|2
|0
|Розе Марко
|1
|0
|Кампль Кевин
|1
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
|Опенда Лои
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
|Симонс Хави
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карстенсен Расмус
|1
|1
|Любичич Деян
|2
|0
|Шабо Юлиан
|2
|0
|Стеффен Баумгарт
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Шмиц Бенно
|1
|0
|Хюберс Тимо
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
|Мартель Эрик
|1
|0
|Гусенбашич Денис
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Кёльн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
РБ Лейпциг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Кёльн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
7
3
РБ Лейпциг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Кёльн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
9
5
Голы по времени матча
Забито
10
2
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
2
22%
2
40%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
4
50%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
19
7
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
3
16%
1
14%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
1
5%
2
29%
31-45
2
11%
1
14%
46-60
6
32%
1
14%
61-75
3
16%
2
29%
76-90
Пропущено
7
15
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
3
43%
2
13%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
2
29%
6
40%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0
РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 РБ Лейпциг - Альтглинике 9:2 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Ипсвич - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2
Кёльн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1
Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2 Кёльн - Мальорка 1:1 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Кёльн - Бавария 1:2 Вердер - Кёльн 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Байер Л - Кёльн 1:2
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Кёльн
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Кёльн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
13
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
62
17
44
17
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|34 - 7
|23
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|25 - 7
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|27 - 11
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 8
|20
|5.
|3:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 7
|20
|6.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|20 - 16
|18
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 14
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|9.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|18 - 21
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|14 - 18
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 22
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 30
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|11 - 19
|6
|16.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 23
|5
|17.
|0:3 Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|9 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|5.
|3:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 3
|11
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 11
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 12
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|0:3 Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|3:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|11 - 11
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 18
|3
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 14
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 16
|2
|16.
|0:3 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
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|8 (1)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|7 (3)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Майнц
|Кор Доминик
|4
|Боруссия М
|Итакура Ко
|4
|Айнтрахт Фр
|Гётце Марио
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 3:0 Кёльн
Исход игры
РБ Лейпциг
98.4% (124)
Ничья
1.6% (2)
Кёльн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.65% (64)
Меньше
44.35% (51)
Обе команды забьют
Да
53.04% (61)
Нет
46.96% (54)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
32.5% (41)
2:1 РБ Лейпциг
30.2% (38)
3:1 РБ Лейпциг
15.9% (20)
1:0 РБ Лейпциг
6.3% (8)
3:0 РБ Лейпциг
3.2% (4)
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