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Тур: 9. Стадион: . Зрители: 45000 Главный судья: Бранд Бенжамин
РБ Лейпциг
3:0
Первый тайм: 45+'
Кёльн
0'
1:0
15' Пенальти
Вернер Тимо
20' Желтая карточка
Симакан Мохамед
29' Желтая карточка
Шабо Юлиан
35' Желтая карточка
Розе Марко
2:0
41' Гол
Опенда Лои
3:0
43' Гол в свои ворота
Швебе Марвин

Ход матча

15'
Вернер Тимо
1:0
20'
Симакан Мохамед
 
29'
 
Шабо Юлиан
35'
Розе Марко
 
41'
Опенда Лои
(Симонс Хави)
2:0
43'
Швебе Марвин
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 124
РБ Лейпциг 98.4% (122)
X 1.6% (2)
Кёльн 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Кёльн
1.49
6.90
6.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Бласвих
Янис
2
Симакан
Мохамед
16
Клостерманн
Лукас
23
Люкеба
Кастелло
39
Хенрихс
Бенджамин
22
Раум
Давид
24
Шлагер
Ксавер
8
Айдара
Амаду
20
Симонс
Хави
11
Вернер
Тимо
17
Опенда
Лои
1
Швебе
Марвин
18
Карстенсен
Расмус
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
17
Пакарада
Леарт
6
Мартель
Эрик
7
Любичич
Деян
37
Майна
Линтон
9
Вальдшмидт
Лука
11
Кайнц
Флориан
27
Зельке
Дейви
РБ Лейпциг
3-4-1-2
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Кёльн

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

12 матчей

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

Б
0:0
Б
2:2
Б
3:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:4
Б
4:1
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:1
Б
1:1

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

2.17
1.5

Среднее время на гол

41
60

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Среднее время на гол

77
77

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 6 0.67
Симонс Хави 3 0.33
Ольмо Дани 2 0.22
Сеско Бенджамин 2 0.22
Вернер Тимо 2 (1) 0.22
Хенрихс Бенджамин 1 0.11
Раум Давид 1 0.11
Кампль Кевин 1 0.11
Форсберг Эмиль 1 0.11
Люкеба Кастелло 1 0.11
Поульсен Юссуф 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Баумгартнер Кристоф 0 0
Симакан Мохамед 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайнц Флориан 3 (3) 0.33
Зельке Дейви 2 0.22
Вальдшмидт Лука 2 0.22
Гусенбашич Денис 0 0
Адамян Саркис 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раум Давид 2 0
Симакан Мохамед 2 0
Люкеба Кастелло 2 0
Розе Марко 1 0
Кампль Кевин 1 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
Опенда Лои 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Симонс Хави 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карстенсен Расмус 1 1
Любичич Деян 2 0
Шабо Юлиан 2 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Адамян Саркис 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Хюберс Тимо 1 0
Алиду Фариде 1 0
Мартель Эрик 1 0
Гусенбашич Денис 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Кёльн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
РБ Лейпциг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Кёльн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

7
3
РБ Лейпциг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Кёльн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

9
5

Голы по времени матча

Забито

10
2
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
4
50%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

19
7
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
3
16%
1
14%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
1
5%
2
29%
31-45
2
11%
1
14%
46-60
6
32%
1
14%
61-75
3
16%
2
29%
76-90

Пропущено

7
15
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
3
43%
2
13%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
2
29%
6
40%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0
РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 РБ Лейпциг - Альтглинике 9:2 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Ипсвич - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2
Кёльн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1
Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2 Кёльн - Мальорка 1:1 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Кёльн - Бавария 1:2 Вердер - Кёльн 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Байер Л - Кёльн 1:2

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Кёльн

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
1
3
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
6
2
1.5
1
7
4
4
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 9 7 2 0 34 - 7 23
2.
Байер Л
 Заявка 8 7 1 0 25 - 7 22
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 0 2 27 - 11 21
4.
Боруссия Д
 Заявка 8 6 2 0 17 - 8 20
5.
РБ Лейпциг
 3:0 Заявка 9 6 2 1 22 - 7 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 9 6 0 3 20 - 16 18
7.
Фрайбург
 Заявка 8 4 1 3 9 - 14 13
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
9.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Аугсбург
 Заявка 9 3 2 4 18 - 21 11
11.
Вердер
 Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
12.
Боруссия М
 Заявка 9 2 3 4 16 - 20 9
13.
Хайденхайм
 Заявка 9 2 1 6 13 - 22 7
14.
Дармштадт
 Заявка 9 2 1 6 13 - 30 7
15.
Унион Берлин
 Заявка 9 2 0 7 11 - 19 6
16.
Бохум
 Заявка 9 0 5 4 8 - 23 5
17.
Кёльн
 0:3 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
18.
Майнц
 Заявка 9 0 3 6 9 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 23 - 3 13
2.
Боруссия Д
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Байер Л
 Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
4.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
5.
РБ Лейпциг
 3:0 Заявка 5 3 2 0 13 - 3 11
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
8.
Вердер
 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
10.
Аугсбург
 Заявка 5 2 2 1 12 - 11 8
11.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
12.
Дармштадт
 Заявка 4 1 1 2 9 - 12 4
13.
Боруссия М
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
14.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Кёльн
 0:3 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
16.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
17.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
18.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
2.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
4.
РБ Лейпциг
 3:0 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
7.
Боруссия М
 Заявка 4 1 2 1 11 - 11 5
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Фрайбург
 Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
10.
Аугсбург
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
11.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
12.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
13.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
14.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 6 - 14 2
15.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 3 - 16 2
16.
Кёльн
 0:3 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
17.
Хайденхайм
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
18.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 12 (5)
Бавария Сане Лерой 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Майнц Кор Доминик 4
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Зельке Дейви из команды Кёльн заходит слишком далеко, он валит Клостерманн Лукас.
  • 47'
    Клостерманн Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 46'
    Симонс Хави оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 45'
    РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 43'
    Г О О О О Л - Швебе Марвин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 43'
    Раум Давид нанес удар головой, но Марвин Швабе спокойно отбил мяч.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 39'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Шабо Юлиан из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      РБ Лейпциг контролирует мяч.
    • 38'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Хюберс Тимо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Раум Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 32.5% пользователей.
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    Прогнозы 124
    РБ Лейпциг 98.4% (122)
    X 1.6% (2)
    Кёльн 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Кёльн
    1.49
    6.90
    6.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 3:0 Кёльн

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    98.4% (124)
    Ничья
    1.6% (2)
    Кёльн
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.65% (64)
    Меньше
    44.35% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    53.04% (61)
    Нет
    46.96% (54)
    Популярный счёт
    2:0 РБ Лейпциг
    32.5% (41)
    2:1 РБ Лейпциг
    30.2% (38)
    3:1 РБ Лейпциг
    15.9% (20)
    1:0 РБ Лейпциг
    6.3% (8)
    3:0 РБ Лейпциг
    3.2% (4)
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    РБ Лейпциг
    Кёльн
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