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Тур: 9. Стадион: . Зрители: 45000 Главный судья: Бранд Бенжамин
РБ Лейпциг
6:0
Конец матча
Кёльн
0'
1:0
15' Пенальти
Вернер Тимо
19' Желтая карточка
Симакан Мохамед
29' Желтая карточка
Шабо Юлиан
35' Желтая карточка
Розе Марко
2:0
40' Гол
Опенда Лои
3:0
43' Гол
Раум Давид
4:0
45' Гол
Опенда Лои
72' Желтая карточка
Олесен Матиас
79' Желтая карточка
Клостерманн Лукас
80' Вторая желтая карточка
Олесен Матиас
82' Желтая карточка
Стеффен Баумгарт
85' Желтая карточка
Килиан Лука
5:0
88' Гол
Сеско Бенджамин
6:0
90' Гол
Баумгартнер Кристоф
90'+4

Ход матча

15'
Вернер Тимо
1:0
19'
Симакан Мохамед
 
29'
 
Шабо Юлиан
35'
Розе Марко
 
40'
Опенда Лои
(Симонс Хави)
2:0
43'
Раум Давид
(Хенрихс Бенджамин)
3:0
45'
Опенда Лои
(Симонс Хави)
4:0
46'
 
Килиан Лука
Шабо Юлиан
46'
 
Алиду Фариде
Майна Линтон
63'
Баумгартнер Кристоф
Вернер Тимо
 
63'
Ольмо Дани
Симонс Хави
 
70'
Карвалью Фабиу
Ольмо Дани
 
70'
 
Олесен Матиас
Кайнц Флориан
70'
 
Гусенбашич Денис
Вальдшмидт Лука
72'
 
Олесен Матиас
75'
Сеско Бенджамин
Опенда Лои
 
75'
Ленц Кристофер
Раум Давид
 
77'
 
Ут Марк
Зельке Дейви
79'
Клостерманн Лукас
 
80'
 
Олесен Матиас
82'
 
Стеффен Баумгарт
85'
 
Килиан Лука
88'
Сеско Бенджамин
5:0
90'
Баумгартнер Кристоф
6:0

Статистика матча

  • 6 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 13 Удары в створ 1
  • 11 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 492 Количество передач 287
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
РБ Лейпциг 98.4% (124)
X 1.6% (2)
Кёльн 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Бласвих
Янис
2
Симакан
Мохамед
16
Клостерманн
Лукас
23
Люкеба
Кастелло
39
Хенрихс
Бенджамин
22
Раум
Давид
24
Шлагер
Ксавер
8
Айдара
Амаду
20
Симонс
Хави
11
Вернер
Тимо
17
Опенда
Лои
1
Швебе
Марвин
18
Карстенсен
Расмус
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
17
Пакарада
Леарт
6
Мартель
Эрик
7
Любичич
Деян
37
Майна
Линтон
9
Вальдшмидт
Лука
11
Кайнц
Флориан
27
Зельке
Дейви
РБ Лейпциг
3-4-1-2
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Кёльн

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

12 матчей

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

Б
0:0
Б
2:2
Б
3:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:4
Б
4:1
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:1
Б
1:1

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

2.17
1.5

Среднее время на гол

41
60

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Среднее время на гол

77
77

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 8 0.89
Симонс Хави 3 0.33
Сеско Бенджамин 3 0.33
Раум Давид 2 0.22
Ольмо Дани 2 0.22
Вернер Тимо 2 (1) 0.22
Хенрихс Бенджамин 1 0.11
Баумгартнер Кристоф 1 0.11
Кампль Кевин 1 0.11
Форсберг Эмиль 1 0.11
Люкеба Кастелло 1 0.11
Поульсен Юссуф 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Симакан Мохамед 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайнц Флориан 3 (3) 0.33
Зельке Дейви 2 0.22
Вальдшмидт Лука 2 0.22
Гусенбашич Денис 0 0
Адамян Саркис 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розе Марко 2 0
Раум Давид 2 0
Симакан Мохамед 2 0
Люкеба Кастелло 2 0
Кампль Кевин 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
Опенда Лои 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Симонс Хави 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Любичич Деян 2 0
Шабо Юлиан 2 0
Адамян Саркис 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Хюберс Тимо 1 0
Килиан Лука 1 0
Алиду Фариде 1 0
Мартель Эрик 1 0
Гусенбашич Денис 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Кёльн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
РБ Лейпциг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Кёльн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

7
3
РБ Лейпциг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Кёльн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

9
5

Голы по времени матча

Забито

16
2
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
2
100%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

3
13
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
5
38%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
4
50%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

25
7
12 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
4
16%
1
14%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
4
16%
2
29%
31-45
2
8%
1
14%
46-60
6
24%
1
14%
61-75
5
20%
2
29%
76-90

Пропущено

7
21
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
3
43%
5
24%
31-45
1
14%
1
5%
46-60
2
29%
6
29%
61-75
0
0%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0
РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 РБ Лейпциг - Альтглинике 9:2 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Ипсвич - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2
Кёльн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1
Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2 Кёльн - Мальорка 1:1 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Кёльн - Бавария 1:2 Вердер - Кёльн 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Байер Л - Кёльн 1:2

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Кёльн

Точный счет

0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
4
1
1.5
1
3
3
2
2.5
1
3
2
3
3.5
2
3
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
7
2
1.5
1
8
5
4
2.5
1
8
2
7
3.5
2
7
4.5
1
8
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 9 7 2 0 34 - 7 23
2.
Байер Л
 Заявка 8 7 1 0 25 - 7 22
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 0 2 27 - 11 21
4.
Боруссия Д
 Заявка 8 6 2 0 17 - 8 20
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 25 - 7 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 9 6 0 3 20 - 16 18
7.
Фрайбург
 Заявка 8 4 1 3 9 - 14 13
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
9.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Аугсбург
 Заявка 9 3 2 4 18 - 21 11
11.
Вердер
 Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
12.
Боруссия М
 Заявка 9 2 3 4 16 - 20 9
13.
Хайденхайм
 Заявка 9 2 1 6 13 - 22 7
14.
Дармштадт
 Заявка 9 2 1 6 13 - 30 7
15.
Унион Берлин
 Заявка 9 2 0 7 11 - 19 6
16.
Бохум
 Заявка 9 0 5 4 8 - 23 5
17.
Кёльн
 Заявка 9 1 1 7 7 - 21 4
18.
Майнц
 Заявка 9 0 3 6 9 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 23 - 3 13
2.
Боруссия Д
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Байер Л
 Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
4.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 16 - 3 11
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
8.
Вердер
 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
10.
Аугсбург
 Заявка 5 2 2 1 12 - 11 8
11.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
12.
Дармштадт
 Заявка 4 1 1 2 9 - 12 4
13.
Боруссия М
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
14.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Кёльн
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
16.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
17.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
18.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
2.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
7.
Боруссия М
 Заявка 4 1 2 1 11 - 11 5
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Фрайбург
 Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
10.
Аугсбург
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
11.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
12.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
13.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
14.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 6 - 14 2
15.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 3 - 16 2
16.
Хайденхайм
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Кёльн
 Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
18.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 12 (5)
Бавария Сане Лерой 8 (2)
РБ Лейпциг Опенда Лои 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
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Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Майнц Кор Доминик 4
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 88'
      Хорошую попытку сделал Фабио Карвалью. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 88'
      Ленц Кристофер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 86'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 86'
      Хюберс Тимо из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 85'
      Килиан Лука из команды Кёльн предупрежден после нескольких фолов.
    • 85'
      Килиан Лука наказан за толчок Фабио Карвалью
    • 85'
      Контроль мяча: РБ Лейпциг: 58%, Кёльн: 42%.
    • 85'
      Бласвих Янис из команды РБ Лейпциг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 85'
      Ут Марк из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 84'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    РБ Лейпциг 98.4% (124)
    X 1.6% (2)
    Кёльн 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 6:0 Кёльн

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    98.4% (124)
    Ничья
    1.6% (2)
    Кёльн
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.65% (64)
    Меньше
    44.35% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    53.04% (61)
    Нет
    46.96% (54)
    Популярный счёт
    2:0 РБ Лейпциг
    32.5% (41)
    2:1 РБ Лейпциг
    30.2% (38)
    3:1 РБ Лейпциг
    15.9% (20)
    1:0 РБ Лейпциг
    6.3% (8)
    3:0 РБ Лейпциг
    3.2% (4)
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