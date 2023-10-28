Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Хорошую попытку сделал Фабио Карвалью. Удар в створ, но вратарь начеку

83' Удар от ворот произведет Кёльн

83' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Матч возобновлен

82' Рефери не любит споров - именно за это Стеффен Баумгарт сейчас получил желтую

82' Симакан Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Пакарада Леарт из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Клостерманн Лукас получил желтую карточку от судьи

78' Пакарада Леарт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

77' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

76' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

74' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

73' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

73' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Олесен Матиас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

72' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Удар от ворот произведет Кёльн

70' Ольмо Дани получил травму и заменен. Фабио Карвалью выходит на поле.

69' Баумгартнер Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

69' Раум Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Ох, нехорошо это выглядит. Ольмо Дани получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Ольмо Дани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Удар от ворот произведет Кёльн

65' Хенрихс Бенджамин бьет со штрафного в створ, но Марвин Швабе держит все под контролем

63' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Матч возобновлен

62' Вернер Тимо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Удар от ворот произведет Кёльн

60' Раум Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Алиду Фариде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Удар от ворот произведет Кёльн

54' Симонс Хави оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Хорошую попытку сделал Зельке Дейви . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Любичич Деян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Кайнц Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Симонс Хави навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Удар от ворот произведет Кёльн

52' Хорошую попытку сделал Вернер Тимо . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

50' О, нет. Из многообещающей позиции Пакарада Леарт из команды Кёльн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

50' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Люкеба Кастелло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Любичич Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Раум Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Хорошую попытку сделал Вернер Тимо . Удар в створ, но вратарь начеку

47' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника