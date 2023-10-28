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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Хартманн Роберт
Боруссия М
1:1
Перерыв
Хайденхайм
0'
1:0
4' Гол
Плеа Алассан
1:1
38' Гол
Динкчи Эрен
45' Желтая карточка
Динкчи Эрен

Ход матча

4'
Плеа Алассан
1:0
38'
1:1
Динкчи Эрен
45'
 
Динкчи Эрен

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 292 Количество передач 205
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 119
Боруссия М 93.3% (111)
X 6.7% (8)
Хайденхайм 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Боруссия М
Ничья
Хайденхайм
4.50
5.70
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Николас
Мориц
29
Скалли
Джозеф
30
Эльведи
Нико
39
Вебер
Максимилиан
20
Нец
Лука
8
Вайгль
Юлиан
27
Райтц
Рокко
9
Онора
Франк
14
Плеа
Алассан
19
Нгуму
Натан
13
Сибачо
Жордан
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
19
Фёренбах
Йонас
33
Малони
Леннард
30
Тоеркауф
Норман
8
Динкчи
Эрен
21
Бек
Адриан
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
Боруссия М
4-2-3-1
Хайденхайм
4-2-3-1

История личных встреч

Боруссия М
Хайденхайм

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плеа Алассан 3 0.33
Чванчара Томаш 3 (1) 0.33
Нойхаус Флориан 3 0.33
Итакура Ко 2 0.22
Сибачо Жордан 1 0.11
Нгуму Натан 1 0.11
Эльведи Нико 1 0.11
Скалли Джозеф 1 0.11
Онора Франк 0 0
Вебер Максимилиан 0 0
Вайгль Юлиан 0 0
Омлин Йонас 0 0
Райтц Рокко 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесте Ян-Никлас 4 0.44
Динкчи Эрен 4 0.44
Кляйндинст Тим 3 (2) 0.33
Пирингер Марвин 1 0.11
Тоеркауф Норман 0 0
Бек Адриан 0 0
Хактаб Траоре Омар 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Итакура Ко 4 0
Чванчара Томаш 3 0
Коне Куадио 1 1
Скалли Джозеф 2 0
Крамер Кристоф 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Николас Мориц 1 0
Хак Робин 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бесте Ян-Никлас 2 0
Пирингер Марвин 2 0
Динкчи Эрен 2 0
Тоеркауф Норман 1 0
Кляйндинст Тим 1 0
Майнка Патрик 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Бек Адриан 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Хактаб Траоре Омар 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Хайденхайм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Боруссия М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хайденхайм
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

10
5
Боруссия М
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Хайденхайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

13
8

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
4
40%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
3
30%
61-75
1
13%
1
10%
76-90

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
3
33%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
2
18%
1
11%
76-90

Пропущено

11
10
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
3
27%
4
40%
76-90

Забито

14
12
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
7%
1
8%
1-15
4
29%
3
25%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
3
21%
2
17%
76-90

Пропущено

19
20
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
16%
4
20%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
4
21%
3
15%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
3
16%
5
25%
61-75
4
21%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3
Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Боруссия М - Мюнхен-1860 2:1 Боруссия М - Ингольштадт 2:1 Саарбрюккен - Боруссия М 1:2 Вегберг-Бек - Боруссия М 1:1 Галлешер - Боруссия М 0:3 Обернойланд - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Аугсбург 2:0
Хайденхайм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0
Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2 Хайденхайм - Пафос 1:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:1 СВ Мергельштеттен - Хайденхайм 0:14 Ян - Хайденхайм 2:3 Хайденхайм - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0

Результаты матчей

Боруссия М
Хайденхайм

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
3
1
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
4
4
3
5
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 7 1 0 25 - 7 22
2.
Штутгарт
 0:2 Заявка 9 7 0 2 25 - 10 21
3.
Бавария
 0:0 Заявка 9 6 3 0 26 - 7 21
4.
Боруссия Д
 Заявка 8 6 2 0 17 - 8 20
5.
Хоффенхайм
 2:0 Заявка 9 6 0 3 19 - 14 18
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
7.
Вольфсбург
 2:1 Заявка 9 5 0 4 13 - 12 15
8.
Фрайбург
 Заявка 8 4 1 3 9 - 14 13
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
10.
Вердер
 1:0 Заявка 9 3 0 6 13 - 18 9
11.
Аугсбург
 1:2 Заявка 9 2 2 5 16 - 21 8
12.
Хайденхайм
 1:1 Заявка 9 2 2 5 13 - 21 8
13.
Дармштадт
 0:0 Заявка 9 2 2 5 13 - 22 8
14.
Боруссия М
 1:1 Заявка 9 1 4 4 15 - 20 7
15.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 9 2 0 7 11 - 18 6
16.
Бохум
 Заявка 9 0 5 4 8 - 23 5
17.
Кёльн
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
18.
Майнц
 Заявка 9 0 3 6 9 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Байер Л
 Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
3.
Штутгарт
 0:2 Заявка 5 4 0 1 16 - 4 12
4.
Бавария
 0:0 Заявка 5 3 2 0 15 - 3 11
5.
Вольфсбург
 2:1 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
6.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
Вердер
 1:0 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
10.
Хайденхайм
 1:1 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
11.
Аугсбург
 1:2 Заявка 5 1 2 2 10 - 11 5
12.
Дармштадт
 0:0 Заявка 4 1 1 2 9 - 12 4
13.
Хоффенхайм
 2:0 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
14.
Кёльн
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
15.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
16.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
17.
Боруссия М
 1:1 Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2
18.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 2:0 Заявка 5 5 0 0 13 - 5 15
2.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Бавария
 0:0 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Штутгарт
 0:2 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
7.
Вольфсбург
 2:1 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
8.
Боруссия М
 1:1 Заявка 4 1 2 1 11 - 11 5
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10.
Фрайбург
 Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
11.
Дармштадт
 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 10 4
12.
Аугсбург
 1:2 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 5 1 0 4 7 - 9 3
14.
Хайденхайм
 1:1 Заявка 5 0 2 3 4 - 11 2
15.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 6 - 14 2
16.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 3 - 16 2
17.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Вердер
 1:0 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 9 (4)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 7 (3)
РБ Лейпциг Опенда Лои 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Майнц Кор Доминик 4
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Команда Боруссия М имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Судья сигнализирует, что Динкчи Эрен из команды Хайденхайм поставил подножку. Пострадал Онора Франк
  • 48'
    Вайгль Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 48'
    Тоеркауф Норман из команды Хайденхайм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 48'
    Динкчи Эрен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 47'
    Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 53.8% пользователей.
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    Прогнозы 119
    Боруссия М 93.3% (111)
    X 6.7% (8)
    Хайденхайм 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия М
    Ничья
    Хайденхайм
    4.50
    5.70
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    5.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М 1:1 Хайденхайм

    Исход игры
    Боруссия М
    93.3% (111)
    Ничья
    6.7% (8)
    Хайденхайм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.09% (76)
    Меньше
    33.91% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    70.43% (81)
    Нет
    29.57% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    53.8% (64)
    2:0 Боруссия М
    16% (19)
    1:0 Боруссия М
    10.9% (13)
    1:1 Ничья
    5.9% (7)
    3:1 Боруссия М
    5% (6)
    3:0 Боруссия М
    1.7% (2)
    3:2 Боруссия М
    1.7% (2)
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