Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

49' Команда Боруссия М имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Вайгль Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Динкчи Эрен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

47' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

42' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Г О О О О Л - Динкчи Эрен из команды Хайденхайм правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

37' Нец Лука навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Хорошую попытку сделал Нгуму Натан . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Райтц Рокко нанес удар головой, но Kevin Mueller спокойно отбил мяч.

35' Матч возобновлен

35' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

34' Онора Франк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Плеа Алассан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Плеа Алассан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Бесте Ян-Никлас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Хорошую попытку сделал Бесте Ян-Никлас . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Нец Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Хайденхайм

16' Нгуму Натан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Майнка Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Райтц Рокко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Фёренбах Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Бесте Ян-Никлас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Нгуму Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Райтц Рокко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Онора Франк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Нец Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Скалли Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Г О О О О Л - Плеа Алассан забивает ударом с правой ноги!

3' Нец Лука навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника