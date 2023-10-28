Тур: 9. Стадион: Боруссия Парк. Зрители: 54052 Главный судья: Хартманн Роберт
2:1
Конец матча
0'
1:0
4' ГолПлеа Алассан
1:1
38' ГолДинкчи Эрен
45' Желтая карточкаДинкчи Эрен
2:1
52' Гол в свои воротаФёренбах Йонас
61' Желтая карточкаПик Флориан
77' Желтая карточкаПирингер Марвин
90'+7
Ход матча
4'
1:0
38'
1:1
45'
52'
2:1
61'
75'
77'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
509 Количество передач 426
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
27
Райтц
Рокко
14
Плеа
Алассан
19
Нгуму
Натан
21
Бек
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
19 Нгуму НатанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Хак РобинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бек АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Боруссия М
Хайденхайм
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плеа Алассан
|3
|0.33
|Чванчара Томаш
|3 (1)
|0.33
|Нойхаус Флориан
|3
|0.33
|Итакура Ко
|2
|0.22
|Сибачо Жордан
|1
|0.11
|Нгуму Натан
|1
|0.11
|Эльведи Нико
|1
|0.11
|Скалли Джозеф
|1
|0.11
|Онора Франк
|0
|0
|Вебер Максимилиан
|0
|0
|Вайгль Юлиан
|0
|0
|Омлин Йонас
|0
|0
|Райтц Рокко
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Динкчи Эрен
|5
|0.56
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0.44
|Кляйндинст Тим
|3 (2)
|0.33
|Пирингер Марвин
|1
|0.11
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Бек Адриан
|0
|0
|Хактаб Траоре Омар
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Итакура Ко
|4
|0
|Чванчара Томаш
|3
|0
|Коне Куадио
|1
|1
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Николас Мориц
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирингер Марвин
|3
|0
|Динкчи Эрен
|3
|0
|Бесте Ян-Никлас
|2
|0
|Тоеркауф Норман
|1
|0
|Кляйндинст Тим
|1
|0
|Майнка Патрик
|1
|0
|Пик Флориан
|1
|0
|Мюллер Кевин
|1
|0
|Бек Адриан
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
|Хактаб Траоре Омар
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия М
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Хайденхайм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
5
Боруссия М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хайденхайм
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
10
5
Боруссия М
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Хайденхайм
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
13
10
Голы по времени матча
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
5
45%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
1
10%
1
9%
76-90
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
3
33%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
2
18%
1
11%
76-90
Пропущено
11
10
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
3
27%
4
40%
76-90
Забито
15
14
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
13%
1
7%
1-15
4
27%
3
21%
16-30
3
20%
2
14%
31-45
1
7%
4
29%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
3
20%
2
14%
76-90
Пропущено
21
21
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
14%
5
24%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
5
24%
3
14%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
3
14%
5
24%
61-75
4
19%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3
Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Боруссия М - Мюнхен-1860 2:1 Боруссия М - Ингольштадт 2:1 Саарбрюккен - Боруссия М 1:2 Вегберг-Бек - Боруссия М 1:1 Галлешер - Боруссия М 0:3 Обернойланд - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Аугсбург 2:0
Хайденхайм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0
Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2 Хайденхайм - Пафос 1:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:1 СВ Мергельштеттен - Хайденхайм 0:14 Ян - Хайденхайм 2:3 Хайденхайм - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0
Результаты матчей
Боруссия М
Хайденхайм
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Боруссия М
Хайденхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
14
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
54
45
36
18
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|34 - 7
|23
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|25 - 7
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|27 - 11
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 8
|20
|5.
|3:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 7
|20
|6.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|20 - 16
|18
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 14
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|9.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|18 - 21
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|14 - 18
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 22
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 30
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|11 - 19
|6
|16.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 23
|5
|17.
|0:3 Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|9 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|5.
|3:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 3
|11
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 11
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 12
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|0:3 Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|3:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|11 - 11
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 18
|3
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 14
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 16
|2
|16.
|0:3 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|14 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|12 (5)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (2)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|8 (1)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|7 (3)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Майнц
|Кор Доминик
|4
|Боруссия М
|Итакура Ко
|4
|Айнтрахт Фр
|Гётце Марио
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия М 2:1 Хайденхайм
Исход игры
Боруссия М
93.3% (111)
Ничья
6.7% (8)
Хайденхайм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
66.09% (76)
Меньше
33.91% (39)
Обе команды забьют
Да
70.43% (81)
Нет
29.57% (34)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
53.8% (64)
2:0 Боруссия М
16% (19)
1:0 Боруссия М
10.9% (13)
1:1 Ничья
5.9% (7)
3:1 Боруссия М
5% (6)
3:0 Боруссия М
1.7% (2)
3:2 Боруссия М
1.7% (2)
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