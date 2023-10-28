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Тур: 9. Стадион: . Зрители: 54052 Главный судья: Хартманн Роберт
Боруссия М
2:1
Конец матча
Хайденхайм
0'
1:0
4' Гол
Плеа Алассан
1:1
38' Гол
Динкчи Эрен
45' Желтая карточка
Динкчи Эрен
2:1
52' Гол в свои ворота
Фёренбах Йонас
61' Желтая карточка
Пик Флориан
77' Желтая карточка
Пирингер Марвин
90'+7

Ход матча

4'
Плеа Алассан
1:0
38'
1:1
Динкчи Эрен
45'
 
Динкчи Эрен
46'
 
Буш Марнон
Хактаб Траоре Омар
46'
 
Пик Флориан
Бек Адриан
52'
Фёренбах Йонас
2:1
61'
 
Пик Флориан
70'
 
Пирингер Марвин
Бесте Ян-Никлас
70'
 
Томалла Денис
Тоеркауф Норман
75'
Херрманн Патрик
Онора Франк
 
75'
Хак Робин
Нгуму Натан
 
76'
Крамер Кристоф
Плеа Алассан
 
77'
 
Пирингер Марвин
85'
 
Шиммер Штефан
Малони Леннард
86'
Киародиа Фабио
Райтц Рокко
 
87'
Чванчара Томаш
Сибачо Жордан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 509 Количество передач 426
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Боруссия М 93.3% (111)
X 6.7% (8)
Хайденхайм 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Николас
Мориц
29
Скалли
Джозеф
30
Эльведи
Нико
39
Вебер
Максимилиан
20
Нец
Лука
8
Вайгль
Юлиан
27
Райтц
Рокко
9
Онора
Франк
14
Плеа
Алассан
19
Нгуму
Натан
13
Сибачо
Жордан
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
19
Фёренбах
Йонас
33
Малони
Леннард
30
Тоеркауф
Норман
8
Динкчи
Эрен
21
Бек
Адриан
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
Боруссия М
4-2-3-1
Хайденхайм
4-2-3-1

История личных встреч

Боруссия М
Хайденхайм

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плеа Алассан 3 0.33
Чванчара Томаш 3 (1) 0.33
Нойхаус Флориан 3 0.33
Итакура Ко 2 0.22
Сибачо Жордан 1 0.11
Нгуму Натан 1 0.11
Эльведи Нико 1 0.11
Скалли Джозеф 1 0.11
Онора Франк 0 0
Вебер Максимилиан 0 0
Вайгль Юлиан 0 0
Омлин Йонас 0 0
Райтц Рокко 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Динкчи Эрен 5 0.56
Бесте Ян-Никлас 4 0.44
Кляйндинст Тим 3 (2) 0.33
Пирингер Марвин 1 0.11
Тоеркауф Норман 0 0
Бек Адриан 0 0
Хактаб Траоре Омар 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Итакура Ко 4 0
Чванчара Томаш 3 0
Коне Куадио 1 1
Скалли Джозеф 2 0
Крамер Кристоф 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Николас Мориц 1 0
Хак Робин 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирингер Марвин 3 0
Динкчи Эрен 3 0
Бесте Ян-Никлас 2 0
Тоеркауф Норман 1 0
Кляйндинст Тим 1 0
Майнка Патрик 1 0
Пик Флориан 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Бек Адриан 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Хактаб Траоре Омар 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Хайденхайм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
5
Боруссия М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хайденхайм
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

10
5
Боруссия М
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Хайденхайм
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

13
10

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
5
45%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
1
10%
1
9%
76-90

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
3
33%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
2
18%
1
11%
76-90

Пропущено

11
10
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
3
27%
4
40%
76-90

Забито

15
14
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
13%
1
7%
1-15
4
27%
3
21%
16-30
3
20%
2
14%
31-45
1
7%
4
29%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
3
20%
2
14%
76-90

Пропущено

21
21
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
14%
5
24%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
5
24%
3
14%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
3
14%
5
24%
61-75
4
19%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3
Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Боруссия М - Мюнхен-1860 2:1 Боруссия М - Ингольштадт 2:1 Саарбрюккен - Боруссия М 1:2 Вегберг-Бек - Боруссия М 1:1 Галлешер - Боруссия М 0:3 Обернойланд - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Аугсбург 2:0
Хайденхайм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0
Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2 Хайденхайм - Пафос 1:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:1 СВ Мергельштеттен - Хайденхайм 0:14 Ян - Хайденхайм 2:3 Хайденхайм - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0

Результаты матчей

Боруссия М
Хайденхайм

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
4
3
1
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
4
5
3
6
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 9 7 2 0 34 - 7 23
2.
Байер Л
 Заявка 8 7 1 0 25 - 7 22
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 0 2 27 - 11 21
4.
Боруссия Д
 Заявка 8 6 2 0 17 - 8 20
5.
РБ Лейпциг
 3:0 Заявка 9 6 2 1 22 - 7 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 9 6 0 3 20 - 16 18
7.
Фрайбург
 Заявка 8 4 1 3 9 - 14 13
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
9.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Аугсбург
 Заявка 9 3 2 4 18 - 21 11
11.
Вердер
 Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
12.
Боруссия М
 Заявка 9 2 3 4 16 - 20 9
13.
Хайденхайм
 Заявка 9 2 1 6 13 - 22 7
14.
Дармштадт
 Заявка 9 2 1 6 13 - 30 7
15.
Унион Берлин
 Заявка 9 2 0 7 11 - 19 6
16.
Бохум
 Заявка 9 0 5 4 8 - 23 5
17.
Кёльн
 0:3 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
18.
Майнц
 Заявка 9 0 3 6 9 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 23 - 3 13
2.
Боруссия Д
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Байер Л
 Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
4.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
5.
РБ Лейпциг
 3:0 Заявка 5 3 2 0 13 - 3 11
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
8.
Вердер
 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
10.
Аугсбург
 Заявка 5 2 2 1 12 - 11 8
11.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
12.
Дармштадт
 Заявка 4 1 1 2 9 - 12 4
13.
Боруссия М
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
14.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Кёльн
 0:3 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
16.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
17.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
18.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
2.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
4.
РБ Лейпциг
 3:0 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
7.
Боруссия М
 Заявка 4 1 2 1 11 - 11 5
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Фрайбург
 Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
10.
Аугсбург
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
11.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
12.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
13.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
14.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 6 - 14 2
15.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 3 - 16 2
16.
Кёльн
 0:3 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
17.
Хайденхайм
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
18.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 12 (5)
Бавария Сане Лерой 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Майнц Кор Доминик 4
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
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    Прогнозы 119
    Боруссия М 93.3% (111)
    X 6.7% (8)
    Хайденхайм 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М 2:1 Хайденхайм

    Исход игры
    Боруссия М
    93.3% (111)
    Ничья
    6.7% (8)
    Хайденхайм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.09% (76)
    Меньше
    33.91% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    70.43% (81)
    Нет
    29.57% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    53.8% (64)
    2:0 Боруссия М
    16% (19)
    1:0 Боруссия М
    10.9% (13)
    1:1 Ничья
    5.9% (7)
    3:1 Боруссия М
    5% (6)
    3:0 Боруссия М
    1.7% (2)
    3:2 Боруссия М
    1.7% (2)
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